Bogdan Ivan: Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz. În cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile, o reducere graduală a acestui plafon
News.ro, 11 ianuarie 2026 21:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte, el arătând că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.
Olguţa Vasilescu: Problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR”. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi”, afirmă Vasilescu, adăugând că în şedinţele coaliţiei este „deranj” când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere.
Olguţa Vasilescu: Toate aceste majorări de taxe care se fac şi sunt plătite de cetăţeni vor merge la bugetul naţional. Asta ne-a anunţat domnul Ilie Bolojan acum două luni de zile # News.ro
Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sumele în plus care vor fi colectate de administraţiile financiare locale în urma majorării cuantumului impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule nu vor merge în bugetele locale, aşa cum susţine Guvernul, ci în bugetul naţional.
Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare constituirea unei armate comune, spune comisarul european pentru apărare # News.ro
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit AFP.
Cupa Angliei: Manchester United a fost eliminată de Brighton, în turul al treilea, scor 1-2 # News.ro
Echipa Brighton a eliminat duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, formaţia Manchester United, pe care a învins-o cu scorul de 2-1.
Arsenie (CAB): Este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor / Putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători # News.ro
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a declarat că este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor, arătând că, DNA, atâta timp cât este interesat de soluţia din dosare, putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători.
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti / Prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsenie a declarat că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti, ea menţionând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.
Ministrul Energiei dă asigurări că România are stocuri de gaze pentru a face faţă perioadei cu vreme geroasă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. El subliniază că România face inclusiv exporturi de gaz, făcând profit, şi că nu importă gaz din Rusia.
Arsenie (CAB): Am cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, probabil că agenda este încărcată / Statul de drept, în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, dar probabil că agenda acestuia este încărcată. Ea a spus că i-ar transmite şefului statului ca, atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, prin presiune, prin persecuţie, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este răul care vizează sistemul de justiţie în ansamblu său. iar statul de drept este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic.
Giurgiu: O femeie a născut într-o ambulanţă SMURD. Mama şi bebeluşul, un băieţel, au fost duşi în siguranţă la spital # News.ro
O femeie din comuna Clejani, judeţul Giurgiu, a născut într-o autosanitară SMURD, care se deplasase pentru a o prelua şi pentru a o duce la spital. Atât mama, cât şi bebeluşul, un băieţel care este al cincilea copil al familiei, au fost duşi în siguranţă la spital.
Manifestaţii în Iran: "Până acum, poporul era singur. Acum nu mai este”. Speranţa pentru viitor a fostului campion mondial la box Mahyar Monshipour # News.ro
Mahyar Monshipour, fost boxer franco-iranian şi campion mondial, s-a confesat la RMC Sport cu privire la valul de proteste împotriva regimului din ţara sa natală. Protestele au luat amploare începând cu 28 decembrie.
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti: Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşt şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii. Ea a menţionat că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală de preluare a puterii judecătoreşti.
Echipa germană Bayern Munchen a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 8-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 16-a din Bundesliga.
Ministerul Educaţiei: Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile / În trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată # News.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anunţă duminică Ministerul Educaţiei. De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.
Echipa Corona Braşov a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia franceză JDA Dijon, scor 35-30 (19-16), în primul meci din grupa D a European League.
Mario Balotelli a semnat duminică un contract cu formaţia Al-Ittifaq, care evoluează în liga a doua din Emiratele Arabe Unite.
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu vicecampioana CSO Voluntari, în Divizia A # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a învins duminică, pe teren propriu, vicecampioana CSO Voluntari, scor 3-0, în ultimul meci din etapa a X-a din Divizia A, prima din 2026.
Echipa spaniolă Levante a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Espanyol Barcelona, în etapa a 19-a din La Liga.
Iranul îi arestează pe liderii mişcării de protest, în timp ce represiunea se intensifică pe fondul ameninţării cu intervenţia SUA / Numărul morţilor în urma protestelor a ajuns la peste 500 # News.ro
Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se ameninţă reciproc cu perspectiva unei intervenţii americane în republica islamică, relatează The Guardian.
A încetat din viaţă Erich von Däniken, scriitorul care a popularizat teoriile despre extratereştrii antici. Elveţianul avea 90 de ani # News.ro
Scriitorul elveţian Erich von Däniken, care şi-a construit o carieră de succes pe baza teoriei sale, respinsă de oamenii de ştiinţă şi arheologi, conform căreia umanitatea datorează o mare parte din dezvoltarea sa intervenţiei extratereştrilor, a murit la vârsta de 90 de ani, relatează Reuters.
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters.
Echipa bucureşteană Rapid a învins duminică, în meci amical, formaţia bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului.
Neymar a început antrenamentele după o artroscopie la genunchiul stâng efectuată pe 22 decembrie, cu obiectivul principal de a participa la Cupa Mondială din 2026.
Numărul morţilor în rândul protestatarilor din Iran a ajuns la cel puţin 420, potrivit organizaţiei americane HRANA/ Trump analizează o serie de potenţiale opţiuni militare # News.ro
Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit unei statistici detaliate furnizate CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Human Rights Activists in Iran (cunoscută şi sub numele de HRA). Preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o serie de potenţiale opţiuni militare în Iran, în urma protestelor sângeroase din această ţară, au declarat doi oficiali americani pentru CNN, în contextul în care preşedintele ia în considerare punerea în aplicare a recentelor ameninţări de a ataca ţara în cazul în care forţele armate iraniene vor folosi forţa letală împotriva poporului iranian.
Echipa italiană AC Milan a ratat şansa de a trece pe primul loc al clasamentului în Serie A, după ce a terminat doar la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu AC Fiorentina, în etapa a 20-a a campionatului italian.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie preţioasă cu Odense în Liga Campionilor, la debutul antrenoarei Bojanei Popovic # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins categoric duminică, în deplasare, formaţia daneză Odense, scor 33-24 (15-9), în primul meci din 2026, din grupa B a Ligii Campionilor. Bojana Popovic a debutat astfel cu victorie pe banca tehnică a campioanei României.
Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a afirmat duminică că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump.
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Teleorman în urma unui conflict produs pe spaţiul public. Cei doi au fost puşi sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, după ce l-au bătut pe un tânăr.
Braşov: Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două case şi o anexă gospodărească, în Zărneşti # News.ro
Pompierii braşoveni intervin, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două case şi o anexă gospodărească, în localitatea Zărneşti. Primele date de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime.
Dolj: Intervenţie a jandarmilor pentru deblocarea unui autoturism care a derapat şi a rămas în zăpadă - VIDEO # News.ro
Jandarmii doljeni au intervenit, duminică după amiază, în sprijinul unui şofer al cărui autoturism a derapat şi a rămas blocat în zăpadă, pe marginea unui drum. Intervenţii de acest fel au avut loc, de altfel, în mai multe zone din ţară, unde autovehicule au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă sau gheaţă.
Rubio „preşedinte al Cubei” - Trump distribuie pe reţelele de socializare sugestia unui internaut care i se pare „foarte bună” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a distribuit duminică pe reţelele sociale sugestia unui internaut care i se pare „foarte bună”, potrivit căreia secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinţi imigranţi cubanezi, ar deveni următorul „preşedinte al Cubei”.
Aeroportul principal din Oslo a închis temporar una dintre cele două piste, duminică, după ce o dronă a fost observată în zonă, relatează Reuters.
Fundaşul român Andrei Raţiu a ieşit de pe teren accidentat, în meciul pe care echipa sa, Rayo Vallecano, l-a câştigat duminică, pe teren propriu, scor 2-1, cu formaţia Mallorca.
Polo: România a debutat cu victorie în grupa D a Campionatului European, scor 16-8, cu Slovacia # News.ro
Naţionala României a învins duminică, în primul meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Slovaciei, scor 16-8. Din grupă mai fac parte Italia şi Turcia.
Teleorman: O bătrână de 93 de ani, cu dificultăţi de vedere, a reuşit să se salveze dintr-un incendiu care i-a cuprins locuinţa # News.ro
O bătrână de 93 de ani, cu dificultăţi de vedere, a reuşit să se salveze dintr-un incendiu care i-a cuprins locuinţa, duminică după amiază. Echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în afara locuinţei şi au stins focul care ardea mocnit.
Trafic îngreunat pe drumul naţional 73 A, între Predeal şi Râşnov, în urma unui accident rutier # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, duminică după amiază, pe drumul naţional 73 A, între Predeal şi Râşnov din judeţul Braşov, după ce un autoturism a derapat şi s-a răsturnat pe carosabil.
Turnee ATP: Daniil Medvedev s-a impus la Brisbane / Alexander Bublik a câştigat în Hong Kong # News.ro
Fostul număr 1 mondial Daniil Medvedev a câştigat, duminică, la Brisbane, al 22-lea titlu din carieră, învingându-l pe americanul Brandon Nakashima (locul 33 ATP), scor 6-2, 7-6 (7/1), cu o săptămână înainte de începerea Openului Australiei.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans Montana: Gândurile mele s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans Montana, el declarând că gândurile sale s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme şi către familia sa, care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, remiză cu Tertnes Bergen, la debutul în grupa C a European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a debutat cu remiză duminică, pe teren propriu, scor 32-32 (15-18), cu formaţia norvegiană Tertnes Bergen, în grupa C a European League.
Gabriela Firea: Este falsă informaţia rostogolită de USR, dar şi de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul Mercosur şi acum joacă teatru în faţa fermierilor / ”Ipocrizia “colegilor” din coaliţie de la USR este imensă # News.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea declară că este falsă informaţia rostogolită de USR, dar şi de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul şi acum joacă teatru în faţa fermierilor ea precizând că ”ipocrizia “colegilor” din coaliţie de la USR este imensă.
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia finanţelor publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.
INTERVIU - Corneliu Bjola: România ar trebui să iniţieze dezbateri cu Franţa, Regatul Unit, cu alţi parteneri europeni privind o capacitate europeană de descurajare nucleară, cu componente desfăşurate pe teritoriul românesc. Dezbaterea, demarată acum! # News.ro
România trebuie să abandoneze starea de expectativă şi să devină pro-activă, să iniţieze imediat o dezbatere cu Franţa, Marea Britanie şi celelalte puteri de pe continent privind crearea unei umbrele nucleare europene care să aibă desfăşurate componente inclusiv în ţara noastră, sugerează Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Oxford, într-un interviu acordat News.ro.
Dakar 2026: Suedezul Mattias Ekström a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general # News.ro
Etapa a 7-a a Dakar 2026, la clasa auto, între Riyad şi Wadi ad-Dawasir, a fost câştigată de suedezul Mattias Ekström (Ford). La general, lider continuă să fie Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders).
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 40 în etapa a şaptea a Raliului Dakar, disputată duminică, între Riyad şi Wadi ad-Dawasir.
Ce coeficienţi de reducere au fost eliminaţi din legea care stabileşte impozitele pe clădiri. Proprietarii imobilelor vechi, cei mai afectaţi/ Guvernul explică ce alte decizii ale autorităţilor locale pot duce la majorarea impozitelor # News.ro
Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare. Până anul trecut, proprietarii de clădiri vechi plăteau impozite reduse, în funcţie de vechimea imobilului, facilităţile fiind eliminate, din acest an. Sunt şi alte criterii, de ordin economic, social, sau urbanistic care pot duce la majorarea impozitelor.
Două meciuri în 24 de ore, la 3000 km distanţă: weekendul nebun al lui Dorgeles Nene, care a jucat la CAN cu Mali, apoi cu Fenerbahce # News.ro
Dorgeles Nene îşi va aminti mult timp acest weekend din ianuarie 2026. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a jucat nu unul, ci două meciuri în doar 24 de ore. Două meciuri de mare intensitate şi, mai ales, disputate la peste 3.000 de kilometri distanţă unul de celălalt.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, scrie Reuters.
Guvernul explică de ce cresc impozitele pentru autovehiculele hibrid şi din ce cauză acestea sunt diferenţiate, în funcţie de emisiile de dioxid de carbon # News.ro
Mecanismul utilizat în mod tradiţional pentru impozitarea autovehiculelor, care ţine cont de capacitatea cilindrică a motorului, este păstrat în noua lege care reglementează stabilitatea taxelor pe proprietate. În ceea ce priveşte impozitarea autovehiculelor cu motor hibrid, Guvernul explică faptul că o diferenţiere bazată exclusiv pe categoria „hibrid” nu este suficientă, potrivit observaţiilor Comisiei Europene, iar ajustarea criteriilor în funcţie de pragul de CO₂ a fost necesară pentru validarea jalonului stabilit în cadrul Panului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a condamnat duminică „retorica ameninţătoare” a administraţiei americane faţă de Groenlanda şi Danemarca, un aliat „foarte loial” al Statelor Unite, conform AFP.
UPDATE - Guvern - Venituri bugetare mai mari cu 3,7 miliarde de lei, în urma majorării impozitelor locale. Banii rămân în bugetele administraţiilor locale/ De ce a fost necesară măsura / Precizări referitoare la facilităţi/ Explicaţii privind taxele # News.ro
Guvernul se aşteaptă la venituri mai mari cu 30 de procente, comparativ cu anul trecut, în urma majorării impozitelor pe locuinţe, terenuri şi mijloacele de transport, suma colectată în plus la buget fiind, potrivit estimărilor, de 3,7 miliarde de lei. Executivul precizează că banii vor rămâne la bugetele locale, în condiţiile în care, din cauza deficitul bugetar înregistrat la nivel naţional, Guvernul nu mai poate transfera sume către acestea.
