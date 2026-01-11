Șosete vechi în loc de produse de dezghețare pentru mașini. Trucul simplu care funcționează
Jurnalul.ro, 11 ianuarie 2026 23:10
Un expert în automobilism sugerează o strategie neobișnuită pentru a preveni formarea înghețului pe mașină peste noapte.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
23:30
O tehnologie considerată mult timp prea dificil de produs la scară industrială ajunge pe modele de serie, oferind încărcare foarte rapidă, siguranță ridicată și o durată de viață fără precedent.
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:50
Cele cinci locuri din casă unde ești expus la cele mai multe microplastice cancerigene # Jurnalul.ro
Casele sunt pline de microplastice care afectează ADN-ul și favorizează cancerul. Dacă unele surse sunt evidente, cum ar fi ustensilele din plastic, altele sunt mai puțin suspecte.
Acum 2 ore
22:30
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat duminică, într-un interviu la Antena 3 CNN, că a solicitat o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan.
22:30
Orașul subestimat din Europa pe care „toată lumea ar trebui să-l viziteze” anul acesta # Jurnalul.ro
O frumoasă capitală europeană a fost desemnată de o companie aeriană low-cost drept una dintre destinațiile de top pentru 2026.
22:10
După ce operațiunile militare americane din Caraibe au dus la moartea a zeci de persoane, Olanda a decis să facă un pas înapoi din misiunile antidrog conduse de Statele Unite.
22:00
Printre cele mai nominalizate filme la Globurile de Aur se numără „One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, cu nouă nominalizări, „Sentimental Value”, de Joachim Trier, cu opt, și „Sinners” de Ryan Coogler, cu șapte.
22:00
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe din cauza vremii # Jurnalul.ro
Cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura doar online luni în școli din mai multe județe din țară din cauza vremii nefavorabile.
21:50
Piloții ucraineni de F-16 au renunțat la tacticile NATO în luptele de pe linia frontului # Jurnalul.ro
Piloții ucraineni care operează avioane F-16 au fost nevoiți să își adapteze rapid tacticile de luptă, după ce au constatat că doctrinele NATO învățate în străinătate nu se potrivesc realității războiului cu Rusia.
Acum 4 ore
21:30
O femeie însărcinată din localitatea Clejani a născut într-o ambulanță SMURD, în timp ce era transportată la spital, a anunțat ISU Giurgiu într-o postare pe Facebook.
21:30
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate # Jurnalul.ro
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor. Zona este declarată Parc Național.
21:10
Nvidia a făcut un pas strategic major la CES 2026, unde a prezentat o platformă completă dedicată roboticii, bazată pe ceea ce compania numește „inteligență artificială fizică”.
20:50
Oficialii administrației Trump au ieșit dintr-o lungă întâlnire la Casa Albă cu directorii generali ai companiilor petroliere, aparent fără un acord major din partea companiilor pentru a investi miliarde în noi infrastructuri petroliere din Venezuela, potrivit CNN.
20:50
Administrația Trump a început discuții cu mari companii petroliere din SUA pentru posibile investiții în Venezuela, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă, în contextul interesului Washingtonului pentru controlul resurselor energetice ale țării sud-americane.
20:30
Industria spațială europeană intră în 2026 cu determinare nouă. Startup-urile pregătesc rachete pentru a concura cu SpaceX al lui Elon Musk.
20:20
CSM Bucureşti a învins fără drept de apel echipa daneză Odense Handbold, cu scorul de 33-24 (15-9), duminică, în deplasare, în Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.
20:20
Analiză în New York Post: Primarul Zohran Mamdani seamănă bine la discurs cu Ceaușescu # Jurnalul.ro
Un editorial al reputatului jurnalist și scriitor american James Bovard, publicat în New York Post, relevă câteva apropieri înfricoșătoare între viziunea proaspătului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, și dictatorul român, Nicolae Ceaușescu.
20:10
Milioane de celule ale mamei tale persistă în corpul tău - cercetătorii descoperă cum funcționează # Jurnalul.ro
Fiecare om are milioane de celule materne în organism - una la un milion. Cercetătorii de la Cincinnati Children's Hospital au descoperit cum sistemul imunitar tolerează aceste celule străine toată viața.
19:50
Trump cere ca termeni precum „femei” și „rasă” să fie interziși în cererile de finanțare federală # Jurnalul.ro
Administrația Trump le cere furnizorilor Head Start să evite utilizarea a zeci de termeni în cererile de finanțare federală, printre care „rasă”, „apartenență” și „persoane însărcinate” - o directivă care ar putea remodela programul de educație timpurie.
Acum 6 ore
19:30
Subvenții de miliarde de euro, fără impact asupra rezultatelor școlare într-o țară din Europa # Jurnalul.ro
Miliarde de euro acordate sub formă de subvenții au avut scopul de a-i ajuta pe elevii olandezi să recupereze decalajele la lectură și matematică.
19:10
Google a activat în secret o funcție Gmail care permite scanarea tuturor e-mailurilor private. Inginerul australian Dave Jones lansează alarma pe rețelele sociale.
19:00
Rezultate LOTO 6/49 duminică 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro # Jurnalul.ro
Duminică, 11 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.
18:50
Turneul de Grand Slam Australian Open va oferi în 2026 un fond total de premiere record, de 111,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 75 de milioane de dolari), după ce organizatorii au anunțat marți o creștere de 16% față de ediția precedentă
18:30
Router-ul WiFi nu trebuie ținut niciodată lângă aceste cinci obiecte - conexiunea devine extrem de lentă # Jurnalul.ro
WiFi-ul a devenit esențial în fiecare casă modernă. Conexiunea la internet ne permite să realizăm din ce în ce mai multe activități online.
18:10
O destinație paradisiacă introduce reguli dure - va cere dovada fondurilor bancare pe 3 luni # Jurnalul.ro
Bali introduce reguli drastice pentru turiști - extrase bancare pe 3 luni și bilet de întoarcere. Insula indoneziană luptă împotriva turismului de masă care a transformat „paradisul” într-o destinație aglomerată și murdară.
18:00
Sara Netanyahu, soția premierului israelian, Benjamin Netanyahu, apare, în mai multe poze oficiale cu părul, dar și cu fața retușate. Pozele au fost postate chiar pe pagina oficială a premierului Israelului.
18:00
Președintele american, Donald Trump, a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere” cu Statele Unite, avertizând că fluxul de petrol din Venezuela către Havana se va opri.
17:50
Meghan Markle, avertizată să nu se întoarcă în Marea Britanie alături de Prințul Harry # Jurnalul.ro
Reinstalarea protecției Prințului Harry, finanțată din fonduri publice, pe durata șederii sale în Marea Britanie este considerată „ca și sigură”, însă Meghan Markle a fost avertizată să nu îl urmeze.
17:40
Țările nordice îl contrazic pe Trump. Nu există nave chineze și rusești în jurul Groenlandei # Jurnalul.ro
Diplomați din țările nordice au respins afirmațiile președintelui american, Donald Trump, potrivit cărora nave rusești și chineze ar opera în apropierea Groenlandei, relatează Reuters, citând Financial Times.
Acum 8 ore
17:30
Cifra pe care toți părinții trebuie să o rețină: 50 de respirații pe minut la copiii răciți # Jurnalul.ro
Un cunoscut medic pediatru din România are un sfat pentru părinții copiilor răciți. Mihai Craiu le recomandă părinților să numere respirațiile copiilor și dacă sunt peste 50 pe minut ei trebuie să meargă la spital. Vă rog foarte mult să rețineți acest număr, este recomandarea medicului.
17:10
Alphabet, compania-mamă a Google, a închis ședința de miercuri cu o capitalizare bursieră de 3,88 trilioane de dolari, peste Apple, evaluată la 3,84 trilioane de dolari. Este prima dată din 2019 când Alphabet trece în fața producătorului de iPhone, într-o inversare de poziții.
16:50
OpenAI a anunțat un nou produs numit ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în mod securizat dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru răspunsuri mai relevante și mai bine ancorate în datele personale de sănătate.
16:40
Gabriela Firea, despre Acordul UE-Mercosur: Ipocrizia „colegilor” din coaliție de la USR este imensă # Jurnalul.ro
Gabriela Firea susține că europarlamentarii PSD nu au votat Acordul UE-Mercosur și îi acuză de ipocrizie pe cei de la USR
16:30
Partizanii ucraineni ar fi incendiat un turn de comunicații al Forțelor Aeriene ruse din Moscova # Jurnalul.ro
Partizanii grupării ucrainene „Atesh” susțin că au realizat un act de sabotaj care s-a încheiat cu succes în regiunea Moscova, din Rusia.
16:30
Dispozitivele portabile nu se mai rezumă la monitorizarea pașilor, pulsului sau somnului. O nouă generație de tehnologii începe să interacționeze direct cu activitatea cerebrală, anticipând intențiile și deciziile utilizatorilor înainte ca acestea să fie exprimate.
16:10
Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume este un băiat de 19 ani din China. A început să aibă probleme de memorie la vârsta de 17 ani.
15:50
Primele zile din 2026 arată că nu va fi un an liniștit. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA marchează o schimbare radicală - America pentru americani, iar Europa rămâne singură.
15:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, noi atenţionări de vreme severă.
15:40
Prețurile locuințelor și chiriile în UE și-au continuat creșterea în al treilea trimestru al anului 2025, conform noilor date publicate de Eurostat, adâncind îngrijorările existente cu privire la accesibilitate în întregul bloc.
Acum 12 ore
15:30
Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, este considerat cel mai periculos aeroport din lume.
15:10
În săptămâna 12 - 18 ianuarie 2026, relațiile se îmbunătățesc pentru cinci semne zodiacale. Universul te-a testat, așa cum face întotdeauna chiar înainte de o descoperire.
14:50
Destinațiile secrete din Europa unde te distrezi cu buget mic. Orașul din România care surprinde cu o ofertă neașteptată # Jurnalul.ro
Descoperă 10 orașe europene perfecte pentru city break-uri low-cost. Destinații pline de istorie, distracție și farmec, ideale pentru vacanțe accesibile.
14:40
Guvernul a oferit noi explicații despre majorările de taxe locale care au intrat în vigoare în 2026. Executivul arată că România era în situația de a pierde bani europeni și că nivelul impozitării pe proprietate era printre cele mai mici din Uniunea Europeană.
14:30
Se ascut săbiile în Orientul Mijlociu: Iranul amenință cu ripostă dacă Statele Unite intervin militar # Jurnalul.ro
Oficialii de la Teheran au avertizat că bazele militare și comerciale americane din regiune vor fi considerate drept ținte legitime dacă Statele Unite vor interveni militar în Iran, pe fondul protestelor, notează CNN.
14:30
Eveniment rar. O insulă foarte populară se pregătește să primească un număr uriaș de turiști # Jurnalul.ro
O insulă foarte populară din Europa se pregătește să primească un număr uriaș de turiști. Mallorca din Marea Mediterană va fi „invadată” de turiști și de nave de croazieră la vară atunci când va fi o eclipsă de soare. Evenimentul poate fi urmărit de pe insula spaniolă.
14:10
Aseară, Survivor a fost lider de audiență! În câteva ore, un concurent din tribul Faimoșilor va părăsi competiția, la finalul primului Duel din sezon, la Antena 1! # Jurnalul.ro
A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu două zile la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
14:10
După 12 ani, 17 ediții, peste 1 milion de vizitatori care i-au trecut pragul, Art Safari se mută în Amzei 13.
13:50
Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani # Jurnalul.ro
Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun.
13:30
De la creditare și apărare până la rețele electrice și energie curată, marile case de investiții indică sectoarele care ar putea susține bursele europene anul viitor.
13:20
Pompierii suceveni alături de voluntari din cadrul SVSU intervin pentru salvarea a 23 de vaci care au căzut într-un iaz. Autoritățile au anunțat că până la acest moment au fost extrase 21 de vaci. La fața locului este și un medic veterinar pentru a evalua animalele.
