Învățătorul Ioan Octavian Vișan-Ciobotea - o candelă aprinsă în tinda școlii românești
Ziarul Lumina, 11 ianuarie 2026 23:10
Învățătorul Ioan Octavian Vișan-Ciobotea este un chip luminos al școlii românești, o prezență discretă și binevoitoare, mereu zâmbitoare, deschisă și primitoare pentru cei care i-au trecut pragul
Acum 5 minute
23:30
De Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma va fi vernisată expoziţia de fotografie „Tezaurul brodat al reginelor”. Dedicată iilor şi costumelor populare care au
23:30
Tineri din medii defavorizate se pot înscrie, în aceste zile, pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate, pe bază de
Acum 15 minute
23:20
Plantele, surse de fibre şi de compuși cu efecte antimicrobiene, antioxidante și antiinflamatorii # Ziarul Lumina
Traversăm o perioadă în care se înregistrează un număr mare de cazuri de gripă, situaţie cauzată, în primul rând, de mutațiile pe care le suferă virusul gripal şi care dezarmează sistemul imunitar.
23:20
La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de
Acum 30 minute
23:10
... de 12 ianuarie, să tot fi fost anul 1848 după Hristos, în Italia, la Palermo, a izbucnit flacăra revoluției care avea să cuprindă întreaga Europă, inclusiv Țările Române. Ce voiau pașoptiștii români,
23:10
23:10
Sfintele sărbători sunt un prilej să ne gândim la toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut, de la începutul lumii și până astăzi. Desigur, cel mai mare dar este Fiul Său, Care S-a întrupat, S-a născut,
Acum o oră
23:00
Anul acesta am petrecut marile sărbători în două locuri: Italia și România. Și este pentru prima oară când am prăznuit Nașterea Domnului departe de țară, printre străini. Mai mult sau mai puțin...Am
Acum 8 ore
17:20
În inima Bucureștiului, la trei sute de metri de Kilometrul Zero al Capitalei, într-o zonă comercială extrem de frecventată, se află un sit arheologic unic, cel al Palatului Voievodal Curtea Veche, prima clădire
Acum 12 ore
14:20
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie, în Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sob
13:40
Înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului, care relatează începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, au fost explicate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Ieri
22:10
Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Teodosie (†529) era din satul Mogarisos, din ţinutul Capadociei. Părinţii săi erau creştini şi se numeau Proeresie şi Evloghia. A fost crescut de ei cu bune obiceiuri şi cu
22:10
Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Volumul I, Predica 193, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 141-142„Pe când se citea Evanghelia, am auzit glasul îngerilor, prin
00:10
Fiule Timotei, cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus. Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere; ca să ştii, dacă zăbovesc,
00:00
Origen, Despre principii, Cartea a III-a, 2, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, p. 219„Unele păcate nu provin peste tot de la puterile vrăjmașe, ci izvorăsc în chip firesc din
00:00
„În vremea aceea Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de către diavol. Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. Atunci,
9 ianuarie 2026
23:40
Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie era fratele mai tânăr al Sfântului Vasile cel Mare. El a învăţat carte la şcolile din oraşul său, Cezareea Capadociei, şi pentru setea sa de cunoaştere şi pentru marea putere a gândirii şi a scrierilor sale a ajuns să fie cel dintâi mare dascăl, părinte şi teolog slăvit al vieţii duhovniceşti.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice
15:20
Sub blânda ocrotire a sărbătorilor Nașterii Domnului și a trecerii într‑un nou an civil, am avut bucuria de a o asculta, prin intermediul telefonului, pe profesoara Magda Ciopraga - iubitoare de cuvinte,
12:50
Apărut într‑o prezentare grafică atrăgătoare, Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei surprinde, în cele 440 de pagini ale sale, dinamismul pastoral‑misionar al eparhiei, precum și
12:40
Părinții celor doi copii, Ioan și Teodor, care suferă de o afecțiune gravă cunoscută medical sub denumirea Charcot‑Marie‑Tooth Type 4, fac în continuare apel la bunătatea și solidaritatea tuturor celor
12:30
De praznicul Botezului Domnului, 6 ianuarie, la Centrul eparhial din Roma, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, se
12:10
Miercuri, 7 ianuarie, de Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad.Din soborul
12:00
Miercuri, 7 ianuarie, numeroși credincioși din municipiul Chișinău au prăznuit Nașterea Domnului după calendarul neîndreptat, adunându‑se în rugăciune la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan
12:00
Miercuri, 7 ianuarie, la Biserica „Sfântul Dumitru”‑Narcisa din municipiul Bacău, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul
11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”, la sărbătoarea
11:40
La Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a liturghisit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar,
11:40
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Măgura, în ziua prăznuirii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ierarhul a arătat celor
11:30
Comunitatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul unității militare din Zalău și‑a sărbătorit ocrotitorul. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie
10:50
2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, în Patriarhia Română # Ziarul Lumina
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).
8 ianuarie 2026
22:10
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieții) și despre nevoința cea adevărată, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, pp. 481-482„Căci pentru creștinul care
22:00
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre în
22:00
Sfântul Mucenic Polieuct (†255) a trăit pe vremea împăraţilor Deciu (249-251) şi Valerian (253-260) şi era ostaş de seamă în Meletina Armeniei. El făcuse legământ cu prietenul său, Mucenicul Nearh, să r
22:00
Fraților, să aveți credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei, necăutând la fața omului. Pentru că, de va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină
21:40
România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reprezentând rambursarea plăţilor în avans către fermieri din 16 octombrie - 30 noiembrie 2025. Potrivit
21:40
Industria alimentară are un potenţial semnificativ şi produce alimente de calitate, însă are nevoie de investiţii consistente pentru a-şi reduce vulnerabilitatea în faţa importurilor „Ne dorim ca 2026 să fi
21:40
Populaţia poate achiziţiona lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă, potrivit Romsilva. „Vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor
21:30
Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul propriu, calendarul estimativ pentru ianuarie și februarie al lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Vor
21:30
În această săptămână, la Bruxelles au avut loc negocieri susținute menite să spargă unitatea țărilor care se opun acordului UE cu blocul Mercosur, dar și să liniștească temerile marilor organizații ale fe
21:10
Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de abonamente de călătorie gratuite în cadrul celei mai recente ediții a premiilor DiscoverEU, o parte esenţială a programului Erasmus+, se arată într-un
21:10
Elevii de la unităţi de învăţământ din 15 judeţe au învăţat ieri online sau şi-au continuat vacanţa ca urmare a deciziei de suspendare a activităţilor şcolare din cauza condiţiilor meteorologice.
21:00
Programa la Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a a generat dezbateri aprinse în spaţiul public chiar şi după publicarea variantei revizuite. Criticii, printre care s-au numărat profesori şi scriitori,
21:00
Postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant în urma demisiei lui Daniel David, va fi ocupat în luna ianuarie, a transmis primul-ministru Ilie Bolojan. Pentru funcţia aceasta au fost vehiculate două nume: Marilen
20:50
La revedere casă, zicea mama când pleca nițel mai departe de sat, adică la oraș, de unde se întorcea până seara. Însă ei i se părea mult. Cum să lase atâta amar de vreme casa singură? Începea să-i fie, ch
20:50
De Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2026, Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Noua versiune modernizată a
20:30
20:10
De câte ori n-am auzit asta fiecare dintre noi!Câtă vreme se bazează pe experiența profesională sau de viață, nu e mare lucru de comentat și probabil chiar ar trebui să ascultăm ce are de spus omul
20:00
În fiecare an, la praznicul Botezului Domnului, Biserica Ortodoxă ne cheamă să participăm la una dintre cele mai profunde și pline de har slujbe: Sfințirea Mare a apei, cunoscută în popor sub numele de Agheasma
15:40
Sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul a adus multă bucurie duhovnicească în comunitatea parohială din cartierul Poștă al municipiului Buzău. În ziua hramului lăcașului de cult, miercuri, 7
14:40
De sărbătoarea Teofaniei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie în noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. La final, ierarhul a o
