Recunoştinţa ca virtute
Ziarul Lumina, 12 ianuarie 2026 00:20
În înţeles social, recunoştinţa este o însuşire de caracter manifestată ca obligaţie sau datorie morală de a mulţumi binefăcătorului. Se spune adesea că recunoştinţa este floare rară, ceea ce poate fi un
Una dintre cărțile care aduc în atenție personalitatea Sfântului Andrei Șaguna este și prima biografie despre el, scrisă de secretarul său, Nicolae Popea, Episcopul de mai târziu al Caransebeșului și membru
În opera lui Eminescu, femeia este privită într-un mod profund uman şi nobil, cu admiraţie şi respect, ca o fiinţă purtătoare de taină, frumuseţe şi sens.Interpretările care susţin că poetul ar fi
Ca oameni trecători reprezentăm finitul, dar suntem şi parte a Trupului dumnezeiesc transfigurat # Ziarul Lumina
Părintele Andrei Scrima a vorbit de câteva ori despre o cauzalitate duhovnicească aparte, cea care nu trece de la un eveniment A, pe orizontala istoriei, la un eveniment B. Într-un fel meta-istoric, un eveniment
Duminica a 29-a după Rusalii (Vindecarea celor zece leproși) Luca 17, 12-1În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbați leproși, care au stat departe și care au ridicat glasul,
Monahiile din familia lui Mihai Eminescu, repere de credinţă pentru poetul-nepereche # Ziarul Lumina
În familia lui Mihai Eminescu, pe linie maternă, a existat o adevărată „constelație monahală”. Fevronia, Sofia, Olimpiada, Xenia Velisarie și Ruxandra-Epracsia nu sunt simple nume ale trecutului, ci
Suntem ademeniți în capcana de a asuma alternativa: „familia tradițională” versus „familia modernă”, într-o perspectivă în care „tradițional” înseamnă anacronic și inadecvat. De ce să
Fraților, prin credință, Avraam, când a fost încercat, a adus pe Isaac (jertfă). Cel ce primise făgăduințele aducea jertfă pe fiul său unul născut! Către el grăise Dumnezeu: «Că în Isaac ți se va chema
„Zis-a Domnul: Cine va sminti pe unul din aceștia mai mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Și, de te smintește mâna ta, taie-o,
Sfânta Muceniţă Tatiana (†230) era din vechea Romă şi a trăit pe vremea împăratului Alexandru Sever (222-235). S-a născut din părinţi credincioşi, iar tatăl ei era consul. Sfânta Muceniţă Tatiana şi-a
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XVII, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 222-223„- Pentru ce, deci, Hristos a vorbit de ochiul drept și a mai adăugat și
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat preşedintele Parlamentului de la Caracas, Jorge Rodriguez, fără a oferi alte de
Preşedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret ce dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale, dintre care jumătate sunt ale ONU. Printre acestea este Convenţia-cadru a ONU privind sc
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, care permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat Euronews, preluat de
După capturarea cu succes a dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a reluat retorica potrivit căreia SUA au nevoie de Groenlanda „din perspectiva securității naționale”. El
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele israelian Isaac Herzog s-au întâlnit săptămâna trecută cu diplomatul bulgar Nikolai Mladenov, fost emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu (2015-2020) ş
De Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma va fi vernisată expoziţia de fotografie „Tezaurul brodat al reginelor”. Dedicată iilor şi costumelor populare care au
Tineri din medii defavorizate se pot înscrie, în aceste zile, pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate, pe bază de
Plantele, surse de fibre şi de compuși cu efecte antimicrobiene, antioxidante și antiinflamatorii # Ziarul Lumina
Traversăm o perioadă în care se înregistrează un număr mare de cazuri de gripă, situaţie cauzată, în primul rând, de mutațiile pe care le suferă virusul gripal şi care dezarmează sistemul imunitar.
La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de
... de 12 ianuarie, să tot fi fost anul 1848 după Hristos, în Italia, la Palermo, a izbucnit flacăra revoluției care avea să cuprindă întreaga Europă, inclusiv Țările Române. Ce voiau pașoptiștii români,
Învățătorul Ioan Octavian Vișan-Ciobotea - o candelă aprinsă în tinda școlii românești # Ziarul Lumina
Învățătorul Ioan Octavian Vișan-Ciobotea este un chip luminos al școlii românești, o prezență discretă și binevoitoare, mereu zâmbitoare, deschisă și primitoare pentru cei care i-au trecut pragul
Sfintele sărbători sunt un prilej să ne gândim la toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut, de la începutul lumii și până astăzi. Desigur, cel mai mare dar este Fiul Său, Care S-a întrupat, S-a născut,
Anul acesta am petrecut marile sărbători în două locuri: Italia și România. Și este pentru prima oară când am prăznuit Nașterea Domnului departe de țară, printre străini. Mai mult sau mai puțin...Am
În inima Bucureștiului, la trei sute de metri de Kilometrul Zero al Capitalei, într-o zonă comercială extrem de frecventată, se află un sit arheologic unic, cel al Palatului Voievodal Curtea Veche, prima clădire
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie, în Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sob
Înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului, care relatează începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, au fost explicate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Teodosie (†529) era din satul Mogarisos, din ţinutul Capadociei. Părinţii săi erau creştini şi se numeau Proeresie şi Evloghia. A fost crescut de ei cu bune obiceiuri şi cu
Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Volumul I, Predica 193, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 141-142„Pe când se citea Evanghelia, am auzit glasul îngerilor, prin
Fiule Timotei, cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus. Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere; ca să ştii, dacă zăbovesc,
Origen, Despre principii, Cartea a III-a, 2, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, p. 219„Unele păcate nu provin peste tot de la puterile vrăjmașe, ci izvorăsc în chip firesc din
„În vremea aceea Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de către diavol. Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. Atunci,
Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie era fratele mai tânăr al Sfântului Vasile cel Mare. El a învăţat carte la şcolile din oraşul său, Cezareea Capadociei, şi pentru setea sa de cunoaştere şi pentru marea putere a gândirii şi a scrierilor sale a ajuns să fie cel dintâi mare dascăl, părinte şi teolog slăvit al vieţii duhovniceşti.
De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice
Sub blânda ocrotire a sărbătorilor Nașterii Domnului și a trecerii într‑un nou an civil, am avut bucuria de a o asculta, prin intermediul telefonului, pe profesoara Magda Ciopraga - iubitoare de cuvinte,
Apărut într‑o prezentare grafică atrăgătoare, Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei surprinde, în cele 440 de pagini ale sale, dinamismul pastoral‑misionar al eparhiei, precum și
Părinții celor doi copii, Ioan și Teodor, care suferă de o afecțiune gravă cunoscută medical sub denumirea Charcot‑Marie‑Tooth Type 4, fac în continuare apel la bunătatea și solidaritatea tuturor celor
De praznicul Botezului Domnului, 6 ianuarie, la Centrul eparhial din Roma, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, se
Miercuri, 7 ianuarie, de Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad.Din soborul
Miercuri, 7 ianuarie, numeroși credincioși din municipiul Chișinău au prăznuit Nașterea Domnului după calendarul neîndreptat, adunându‑se în rugăciune la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan
Miercuri, 7 ianuarie, la Biserica „Sfântul Dumitru”‑Narcisa din municipiul Bacău, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”, la sărbătoarea
La Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a liturghisit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar,
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Măgura, în ziua prăznuirii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ierarhul a arătat celor
Comunitatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul unității militare din Zalău și‑a sărbătorit ocrotitorul. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie
2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, în Patriarhia Română # Ziarul Lumina
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieții) și despre nevoința cea adevărată, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, pp. 481-482„Căci pentru creștinul care
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre în
Sfântul Mucenic Polieuct (†255) a trăit pe vremea împăraţilor Deciu (249-251) şi Valerian (253-260) şi era ostaş de seamă în Meletina Armeniei. El făcuse legământ cu prietenul său, Mucenicul Nearh, să r
Fraților, să aveți credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei, necăutând la fața omului. Pentru că, de va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină
