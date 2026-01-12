Cine sunt finanțatorii partidelor politice. De la oameni cu funcții publice la acționari ai unor mari companii
Adevarul.ro, 12 ianuarie 2026 03:30
Între finanțatorii partidelor care au contribuit cu bani, fie prin cotizații, fie prin împrumuturi sau chiar donații se numără atât membri de partid cu funcții, cât și reprezentanți ai unor mari companii.
• • •
Acum o oră
03:30
03:15
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume # Adevarul.ro
Groenlanda, cea mai mare insulă a planetei, adăpostește unele dintre cele mai bogate rezerve de resurse naturale cunoscute la nivel global.
Acum 2 ore
02:15
Ne putem vindeca prin puterea gândurilor? Psiholog: „Organismul uman nu funcționează pe baza unei singure variabile" # Adevarul.ro
Ideea că ne putem vindeca complet doar prin puterea gândurilor atrage tot mai mulți oameni. Experții explică însă că, deși gândurile pot avea efecte reale asupra corpului, ele nu pot garanta vindecări sau rezultate instantanee.
Acum 4 ore
01:30
De ce ne bântuie trecutul familiei. „Anumite trăsături sau vulnerabilități pot fi moștenite inclusiv pe cale genetică" # Adevarul.ro
În multe culturi, strămoșii nu rămân doar în amintiri, ci au un loc special în casă și în viața familiei. „În societățile tradiționale, oamenii amenajează, de exemplu, un mic altar dedicat strămoșilor”, explică dr. Alberto Villoldo, antropolog și șaman.
00:30
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald” # Adevarul.ro
Una dintre cele mai sadice femei din istorie a trăit la mijlocul secolului XX și avea o pasiune bizară pentru obiectele realizate din piele umană. A fost poreclită „Vrăjitoarea” sau „Cățeaua” de la Buckenwald. A profitat de statutul ei pentru a ordona mutilarea și uciderea oamenilor nevinovați.
00:15
Pe 12 ianuarie 1866 a murit reprezentantul generației pașoptiste transilvănene, Aron Pumnul. Tot în această zi s-a născut și scriitorul Charles Perrault, autor al poveștilor pentru copii „Motanul încălțat” și „Scufița roșie”.
Acum 6 ore
23:30
Secretele celor mai teribile ierni de pe Dunăre. Ce ascundea fluviul devenit punte de gheață # Adevarul.ro
Mai multe ierni extreme, în care apele Dunării au înghețat, transformând fluviul într-o întindere albă, au rămas în istorie. Oamenii s-au temut de primejdiile aduse de gheață, dar au căutat totodată să profite de oportunitățile aduse de acest fenomen.
22:45
Atacul cu rachetă balistică de rază medie „Oreșnik”, lansat de Rusia în noaptea de 9 ianuarie asupra regiunii Liov, depășește cu mult cadrul unei lovituri militare punctuale.
22:15
Cum devii „extremist” în Rusia: mărturia dură a unei membre a grupului activist Pussy Riot # Adevarul.ro
Un tribunal din Rusia a declarat grupul activist Pussy Riot organizație extremistă.
Acum 8 ore
22:00
Medicament anticancer promițător din Ungaria: o tumoare agresivă de sân, eliminată de la prima doză # Adevarul.ro
Cercetătorii din Ungaria au obținut rezultate promițătoare în dezvoltarea unui medicament anticancer experimental.
22:00
Moment viral la o grădină zoologică din Polonia: un cerb minuscul provoacă un rinocer de 1,7 tone . Cum s-a terminat confruntarea # Adevarul.ro
Un cerb muntjac, de nici jumătate de metru, a devenit vedetă pe internet după ce a avut curajul să se ia la „trântă” cu un rinocer uriaș.
21:45
Marian Godină pleacă din țară și renunță la concediul pentru creșterea copilului. Fanii speculează participarea la un reality show # Adevarul.ro
Polițistul și autorul Marian Godina a anunțat că în următoarea perioadă va fi plecat din țară și nu va avea acces la internet.
21:45
Președinta Curții de Apel București susține că există „un scenariu matematic” de preluare a controlului asupra Justiției # Adevarul.ro
Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că în România ar exista un demers bine organizat de preluare a controlului asupra puterii judecătorești, pe care îl descrie drept „un scenariu matematic, foarte riguros și foarte cinic”, menit să conserve puterea politică.
21:45
Horoscop luni, 12 ianuarie. Peștii nu sunt în cea mai bună formă emoțională, Berbecii au nemulțumiri la muncă # Adevarul.ro
Horoscopul pentru luni, 12 ianuarie vine cu șanse de avansare pentru Fecioare. Racii pot intra în conflicte cu partenerii dacă nu fac compromisuri asupra detaliilor sau discuțiilor nesemnificative. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
21:15
Gerul a cuprins România și afectează mersul normal al lucrurilor. Mai multe unități de învățământ din țară vor avea program modificat luni, 12 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
21:00
Președintele Iranului, reacție la protestele violente: „Duşmanii au trimis în ţară terorişti instruiţi” # Adevarul.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că autorităţile „îi ascultă” pe protestatari şi fac „tot posibilul” pentru a rezolva problemele economice care au declanşat valul de manifestaţii din ultimele săptămâni.
21:00
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington # Adevarul.ro
Într-o analiză pentru Adevărul, Iulia Joja, profesor adjunct la Universitatea Georgetown și cercetător specializat în securitatea europeană, arată care sunt argumentele pe care le-ar putea utiliza România în negocierile cu administrația Trump pentru consolidarea angajamentului american la M. Neagră.
20:30
Cum acționau doi români care au furat peste 50.000 de dolari de la femei pe care le păcăleau în parcări din Australia # Adevarul.ro
Doi cetățeni români, în vârstă de 37 și 57 de ani, au fost arestați în statul australian New South Wales, fiind acuzați că au furat peste 50.000 de dolari.
20:30
Cât de periculoasă este prezența liliecilor în casă: pot provoca boli fatale și distrugeri costisitoare # Adevarul.ro
Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor majore pe care le implică prezența liliecilor în locuințe, avertizând că o infestare poate avea consecințe atât asupra sănătății, cât și asupra structurii clădirilor.
Acum 12 ore
20:00
Sfârșit cumplit pentru doi români din Spania: s-au aruncat de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației # Adevarul.ro
O fată de 13 ani și un tânăr de 20 de ani, ambii români, și-au pus capăt zilelor după ce familiile nu au fost de acord cu relația lor.
19:45
Un tânăr de 18 ani, din comuna Feldru, a fost găsit decedat, duminică, într-un spațiu de cazare amenajat la mansarda unui restaurant din municipiul Bistrița.
19:30
Trump stârnește furia Cubei: „Marco Rubio va fi președinte”. Răspunsul oficial de la Havana # Adevarul.ro
Donald Trump a stârnit controverse după ce a distribuit pe rețelele sociale sugestia unui internaut potrivit căreia secretarul de stat Marco Rubio ar putea deveni „președintele Cubei”.
19:30
Distracție riscantă. Două adolescente, rănite grav în timp ce erau trase cu sania de o mașină, în Serbia # Adevarul.ro
Două adolescente în vârstă de 16 și 17 ani au fost rănite grav într-un accident rutier produs în seara de 9 ianuarie 2026, în orașul Kraljevo, Serbia, în timp ce filmau un videoclip pentru rețelele de socializare. Fetele se aflau pe o sanie trasă pe șosea de un autoturism.
19:15
Marea Britanie ar putea trimite trupe în Groenlanda pentru a contracara ambițiile lui Trump - The Telegraph # Adevarul.ro
Marea Britanie discută cu aliații europeni posibilitatea desfășurării unei forțe militare în Groenlanda, în contextul amenințărilor președintelui american.
19:00
De ce poartă Nick NND dispozitivul negru de pe nas. O probă de la Power Couple l-a făcut să renunțe la el # Adevarul.ro
Nick NND traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. Artistul poate fi urmărit în noul sezon al emisiunii „Power Couple” de la Antena 1, unde participă alături de soția sa, Cătălina Marin, femeia care îi este alături de 33 de ani.
18:45
Raidul american din Venezuela de weekendul trecut ridică întrebări serioase privind o posibilă intervenție în Iran.
18:45
Bucureștenii tremură de frig în case. Aproape 40% din blocuri au probleme cu apa caldă și căldura, în plin val de ger # Adevarul.ro
Bucureștenii se confruntă cu probleme mari privind furnizarea apei calde și a căldurii, în contextul valului de ger care a cuprins România. Potrivit aplicației Termo Alert, aproximativ 38% dintre locuințele din Capitală au probleme la primirea agentului termic.
18:45
De ce a devenit Groenlanda vitală pentru americani. „Rusia și China acționează strategic” # Adevarul.ro
Expertul în securitate Gabriel Done explică, într-o analiză, cum trebuie interpretate semnalele lui Trump privind Groenlanda și de ce insula care aparține Danemarcei este vitală pentru securitatea SUA.
18:45
Atac spectaculos în Marea Caspică: Ucraina susține că a distrus trei platforme de foraj ale Lukoil # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, situate în Marea Caspică.
18:45
Telefoane de lux plătite din bani publici: comune mici cheltuiesc mii de lei pe gadgeturi scumpe # Adevarul.ro
La final de an, mai multe primării de comune mici și alte instituții au cheltuit zeci de mii de lei din bani publici pentru telefoane de ultimă generație.
18:45
CSM București demolează Odense în Liga Campionilor, 33-24! Victorie și spectacol absolut la debutul Bojanei Popovic pe banca tehnică # Adevarul.ro
CSM București revine în Liga Campionilor cu Bojana Popovic pe banca tehnică.
17:30
Cazul copiilor aflați în moarte cerebrală după operație: Ministerul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul din Constanța # Adevarul.ro
Doi copii, un băiețel de 2 ani și o fetiță de 6 ani, se află în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar familiile acestora acuză erori medicale grave.
17:15
Firea respinge acuzațiile despre Acordul Mercosur: „PSD nu joacă teatru!” Europarlamentara explică votul din Parlamentul European # Adevarul.ro
Gabriela Firea respinge acuzațiile că social-democrații ar juca teatru în fața fermierilor.
17:15
„Există motive speciale”: Canada se teme că ar putea deveni următoarea țintă a lui Trump # Adevarul.ro
La Ottawa, semnalele venite dinspre Washington nu mai sunt tratate ca simple ieșiri retorice.
17:15
Sofia Vicoveanca, internată de urgență după ce a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție” # Adevarul.ro
Artista de muzică populară, în vârstă de 84 de ani, a fost transportată de urgență la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică.
17:00
Acordul comercial UE-Mercosur. Cine sunt câștigătorii, perdanții și obstacolele dinaintea celui mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE # Adevarul.ro
Statele UE au aprobat vineri controversatul acord comercial UE-Mercosur, dar povestea nu se încheie încă cu acesta. Iată tot ce trebuie să știți despre acordul care a dominat titlurile din ultimele zile și care este menit să modeleze dezbaterea politică în săptămânile următoare.
17:00
Starea de sănătate a liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a intrat într-o zonă critică, iar la Moscova se caută deja un plan de rezervă.
16:45
Războiul din Ucraina, adus în discuție la turneul de la Brisbane: „Sora mea doarme sub trei pături din cauza frigului de acasă” # Adevarul.ro
Finalistă la Brisbane, Marta Kostyuk a vorbit despre ororile războiului declanșat de Rusia.
16:30
Autorul manualului NATO de război informațional: „Rusia creeză realități alternative și nu avem instrumente de apărare elementare” # Adevarul.ro
EU vs Disinfo, platformă a Comisiei Europene care combate dezinformare pro-Kremlin, publică un interviu-eveniment cu Keir Giles, expert în armata rusă și dezinformarea rusă, cel care a scris manualul NATO de război informațional rusesc.
16:15
Trump avertizează Cuba: „Zero petrol și bani” dacă nu încheie un acord cu SUA. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un avertisment către Cuba, sugerând că țara ar trebui să încheie un acord cu Washingtonul, în contextul tensiunilor regionale și a crizei economice care afectează Havana.
16:00
Proteste sângeroase în Iran: aproape 200 de morți. Regimul încearcă să taie accesul la Starlink pentru a izola țara # Adevarul.ro
Numărul manifestanților uciși în Iran a crescut dramatic duminică. Cel puțin 192 de persoane și-au pierdut viața în urma represiunii forțelor de securitate, în cadrul celor mai ample proteste din ultimii trei ani, anunță o organizație neguvernamentală.
16:00
Incident la granița ucraineano-română: un polițist de frontieră, rănit de un SUV care încerca să treacă ilegal # Adevarul.ro
Un polițist de frontieră ucrainean a fost grav rănit după ce un șofer de SUV Range Rover a încercat să forțeze trecerea ilegală a graniței către România.
15:45
Fanii din Arabia Saudită l-au surprins pe Șumudică. Banner special de bun-venit, la debut + Românul a făcut scandal pe teren din prima etapă # Adevarul.ro
Gestul suporterilor arată că Marius Șumudică se bucură de susținere încă de la debut.
15:45
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România # Adevarul.ro
Avertismentele de călătorie ale Departamentului de Stat sunt actualizate periodic și iau în calcul riscurile de terorism, criminalitate, tulburări civile și sănătate publică.
15:15
Proprietarii de mașini hibride, loviți puternic de noile taxe: impozite și de 22 de ori mai mari # Adevarul.ro
Reforma fiscală anunțată de Guvernul condus de Ilie Bolojan a debutat cu un val de nemulțumiri în rândul populației. Deși premierul a avertizat încă din vara trecută că impozitele locale vor crește în medie cu 70–80%, mulți români spun că majorările din acest an au depășit cu mult acest prag.
Acum 24 ore
15:00
Rusia își modernizează arsenalul de drone. Geran-5, folosită în premieră împotriva Ucraina # Adevarul.ro
Serviciile de informații militare ucrainene anunță că Moscova a introdus în luptă un nou tip de dronă de atac, mai puternică și cu rază lungă de acțiune.
14:45
Anul marilor speranțe în învățământul liceal. Expert: „Cred că va marca un soi de război de uzură“ # Adevarul.ro
Noul an se anunță a fi unul de cotitură pentru educația românească: liceele primesc libertatea de a-și construi propriile planuri-cadru, elevii de clasa a IX-a vor învăța după programe complet noi, iar opționalele și abordările curriculare promit o școală mai flexibilă și mai conectată la realitatea
14:30
Opt persoane, salvate după ce au rămas blocate de zăpadă în județul Hunedoara: „Le evacuăm în siguranță!” # Adevarul.ro
Un grup de șapte adulți și un copil a fost evacuat în siguranță după ce a rămas izolat într-o zonă greu accesibilă din județul Hunedoara.
14:15
Schema prin care un bucureștean a fentat casele self-pay de la un supermarket: plătea o sumă și fura produse de zece ori mai scumpe # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București, fiind acuzat de furt și înșelăciune, după ce a păcălit în mod repetat sistemul de plată self-pay dintr-un supermarket.
14:00
PUSL cere demiterea ministrului de Externe Oana Țoiu, acuzând că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur # Adevarul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în contextul negocierilor privind acordul comercial Uniunea Europeană-Mercosur.
