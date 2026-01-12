Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat
HotNews.ro, 12 ianuarie 2026 05:10
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de…
Acum 5 minute
05:30
Radu Marinescu, avocat de profesie, a devenit deputat PSD la alegerile din 1 decembrie 2024, iar câteva săptămâni mai târziu a fost nominalizat de partid pentru Ministerul Justiției, în Guvernul Ciolacu 2. În CV-ul de…
Acum 30 minute
05:10
Acum 8 ore
22:30
SuperLiga: Robert Ilyeș, după rezultatele înregistrate de FK Csikszereda în Turcia: „Am motive să fiu optimist în privința viitorului” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi în remiza cu gruparea poloneză Arka Gdynia, scor 1-1, disputată în cantonamentul din Turcia. Arka, echipă clasată pe locul 12 (din 18…
22:10
Șefa CAB acuză „un plan matematic și foarte cinic” de preluare a puterii judecătorești și a cerut o discuție cu Nicușor Dan. „Probabil că agenda domniei sale este încărcată” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat duminică la Antena 3 că a făcut „o solicitare scrisă” pentru „o discuție cu președintele țării” și susține că există „un scenariu matematic, dar foarte…
21:50
105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze, după un incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu # HotNews.ro
Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar furnizarea de gaze naturale la un imobil situat în strada Liviu Rebreanu, nr. 46-58, bloc 3, scara D, din sectorul 3 al Capitalei, în urma unui incident produs la…
Acum 12 ore
21:30
Secretarul american pentru securitate internă îi acuză pe democrați că incită la violență, după cazul femeii ucise de ICE # HotNews.ro
Șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, i-a acuzat duminică pe democrați că încurajează violența împotriva ofițerilor de la serviciul de imigrări (ICE), pe fondul furiei tot mai mari care există după uciderea unei femei…
21:00
VIDEO Proteste în Iran: oamenii au ieșit din nou în stradă, sub dronele autorităților. „Trăiască Șahul”, strigă manifestanții # HotNews.ro
O mulțime mare de oameni s-a adunat în cartierul Punak din Teheran, duminică seară, în 15-a zi de proteste antiguvernamentale din Iran. Activiștii pentru drepturile omului spun că bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni…
20:40
Cursurile se vor desfășura online sau vor fi suspendate, luni, 12 ianuarie, în mai multe unități de învățământ din țară, din cauza condițiilor meteo de iarnă, a anunțat duminică Ministerul Educației. Potrivit datelor transmise de…
20:20
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă” # HotNews.ro
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters. Suedia, la fel ca…
20:10
SuperLiga: Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a câștigat ambele amicale din Antalya: „Acesta este primul meu vis” # HotNews.ro
Cătălin Cîrjan, antrenorul echipei Dinamo București, a vorbit despre ce urmează pentru „câini” după victoriile obținute în cantonamentul din Antalya, 2-0 cu Young Boys și 3-2 cu Gangwon FC. Mijlocașul lui Zeljko Kopic i-a oferit…
19:50
Comisarul apărării îndeamnă UE să ia în calcul crearea unei forțe militare combinate. Kubilius vrea un „Consiliu European de Securitate” # HotNews.ro
Statele membre ar trebui să analizeze dacă să înființeze o forță militară combinată, care ar putea înlocui în cele din urmă trupele americane în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, duminică, potrivit…
19:40
„Cei mai răi turiști, fac ce vor!”. Rusia a anulat vizele pentru chinezi, dar localnicii sunt nemulțumiți de ei # HotNews.ro
La 1 decembrie, Rusia a anulat regimul de vize pentru cetățenii Chinei. De acum, cetățenii Republicii Populare Chineze (RPC) pot intra în țară doar pe baza pașaportului și pot rămâne până la 30 de zile.…
19:20
Peste 500 de decese la protestele din Iran și peste 10.000 de arestări, spun activiștii pentru drepturile omului. Discuție cheie la Washington # HotNews.ro
Bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de proteste din Iran a trecut de 500, potrivit agenției specializate de știri despre situația drepturilor omului din țară, HRANA, cu sediul în SUA. Cele mai recente date,…
19:10
A murit scriitorul elvețian care a lansat teoria că extratereștrii au ajutat la construcția marilor civilizații antice. Erich von Däniken avea 90 de ani # HotNews.ro
Scriitorul elvețian Erich von Däniken, autor de bestselleruri, care și-a construit o carieră profitabilă pe teoria – respinsă de oamenii de știință și de arheologi – potrivit căreia dezvoltarea umanității s-ar datora în mare parte…
19:00
Ninsori în București. La cât ajunge stratul de zăpadă și cum arată prognoza meteo pentru luni # HotNews.ro
București se află sub avertizare meteo „ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, precum și ninsori și strat de zăpadă” până pe 13 ianuarie, anunță ANM în prognoza specială pentru București. Duminică,…
18:40
Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală # HotNews.ro
Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a declarat președintele Miguel-Diaz Canel, duminică, într-o reacție la amenințările lansate de omologul său american, Donald Trump, care avertizase Havana să facă un acord „înainte de a fi…
18:20
Israelul „monitorizează îndeaproape” situația din Iran. Netanyahu speră că „națiunea persană va fi curând eliberată sub jugul tiraniei” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că Israelul „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran”, în contextul protestelor din țară, și a lăudat „imensul curaj” al cetățenilor iranieni, potrivit AFP și Iran International. „Sperăm cu toții…
18:10
Noul serial thriller de pe Netflix a devenit instantaneu numărul 1 în lume. „L-am devorat într-o singură noapte” / Romanul de succes pe care se bazează # HotNews.ro
Noul serial Netflix „His & Hers” („El&Ea” tradus în România), un thriller polițist cu Jon Bernthal în rol principal, a ajuns direct pe locul 1 în topul global al platformei, la doar o zi de…
18:00
VIDEO Opt persoane, între care un copil, salvate după ce au rămas izolate de zăpadă, mai multe zile, în nordul județului Hunedoara # HotNews.ro
Șapte adulți și un copil au fost salvați, duminică, de un echipaj mixt format din salvamontiști și jandarmi montani, după ce rămăseseră izolați timp de mai multe zile, din cauza zăpezii, la casa lor de…
17:40
Președintele Iranului acuză SUA și Israelul că „au adus teroriști în țară”. Pezeshkian, apel către iranieni, după zile la rând de proteste împotriva regimului # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, duminică, că protestatarilor nu ar trebui să li se permită să perturbe societatea, în primele declarații făcute după trei nopți de manifestații intense împotriva autorităților din țară, transmite AFP.…
17:20
Donald Trump a repostat o sugestie făcută pe rețelele sociale ca Marco Rubio să devină următorul lider al Cubei: „Sună bine” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit duminică un mesaj de pe rețelele sociale în care se sugerează că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar putea deveni următorul lider al…
17:10
EXCLUSIV Dezvăluirile unui fost apropiat al extremistului rus Kapustin: „Ideea unui stat monoetnic are mulți susținători în Rusia. Ei urăsc URSS și de aceea luptă acum de partea Ucrainei” # HotNews.ro
În războiul din Ucraina a devenit cunoscut faptul că de partea Kievului luptă și foarte mulți ruși care se opun planurilor lui Putin. Unul dintre aceștie este cunoscutul extremist de dreapta Denis Kapustin, despre care…
17:00
Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană # HotNews.ro
Am început anul 2026 cu un nou „unicorn” care are printre co-fondatori un antreprenor de origine română. Este vorba despre Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, care a lansat, anul trecut,…
17:00
Profesor român de la Oxford: În România, decizia politică a fost paralizată de războiul hibrid. El vorbește despre „erori majore” ale lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Decizia României de a nu contribui cu trupe la forţa de menţinere a păcii în Ucraina după încheierea războiului este, de fapt, o victorie a războiului hibrid care se poartă de zece ani contra poporului…
16:50
Armata ucraineană a anunțat, duminică, că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică, care aparțin companiei petroliere ruse Lukoil, potrivit Reuters și The Kyiv Independent. Forțele ucrainene au lovit platformele „V. Filanovsky”, „Yuri…
Acum 24 ore
16:30
Ministrul Sănătății anunță noi verificări la Spitalul Județean Constanța, după ce doi copii operați acolo au intrat în moarte cerebrală # HotNews.ro
Un băiețel în vârstă de 2 ani și o fetiță de 6 ani au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean Constanța, iar familiile lor îi acuză pe medici…
16:10
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei, conform…
16:00
Trump lansează un avertisment către Havana: „Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero. Să facă o înțelegere, până nu e prea târziu” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat duminică Cuba să „facă o înțelegere”, avertizând că, în caz contrar, va suporta consecințe neprecizate și că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Havana se va…
15:40
Șeful de cabinet al premierului israelian, reținut de poliție. Opoziția cere să fie suspendată numirea sa în funcția de ambasador la Londra # HotNews.ro
Șeful de cabinet al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman, a fost reținut de poliție, duminică, pentru a fi interogat cu privire la presupusa sa încercare de a obstrucționa o anchetă referitoare la o scurgere de…
15:30
Probleme cu apa caldă și căldura în continuare în aproape jumătate din București, unde temperaturile vor scădea până la -13 grade / Noul termen estimat pentru rezolvarea situației # HotNews.ro
În plin episod de ger, aproape 40% din blocurile din Capitală continuă să aibă probleme cu apa caldă și căldura. Este vorba despre peste 3.500 de imobile, majoritatea din sectoarele 2 și 3, pentru care…
15:00
VIDEO Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației”, în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată…
15:00
Prețul celebrității pe TikTok: Ce a pățit un adolescent de 16 ani care a vandalizat mașini în direct, în Drobeta Turnu-Severin # HotNews.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok. IPJ Mehedinți a anunțat duminica aceasta că…
14:50
Echipa de fotbal CFR Cluj l-a achiziționat pe fundașul bosniac Ilija Masic, a anunțat clubul, duminică, pa site-ul său oficial. În vârstă de 26 de ani și având o înălțime impresionantă de 1,93 m, Ilija…
14:40
VIDEO Noi tensiuni între Washington și Berlin: „Nicio democrație bazată pe încredere și transparență nu ar trebui să meargă pe această cale” / „Acuzații complet nefondate” # HotNews.ro
Secretarul Sănătății din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemia de COVID împotriva medicilor și pacienților, acuzații response „ferm” de Berlin. De la revenirea lui Donald…
14:40
Pe urmele Agentului Termic din București. De la războiul hamam versus baie ca la Viena la necazurile din ziua de azi # HotNews.ro
Mii de bucureșteni care vor să se spele cu apă caldă se întorc deseori de unde a plecat acum 200 de ani: la lighean, la putină, la albie. „Istoria se repetă” este un adevăr. În…
14:20
Rușii au folosit în premieră o nouă dronă de atac de tip Geran împotriva Ucrainei, susține spionajul militar # HotNews.ro
Forțele ruse au utilizat, la începutul acestui an, o nouă dronă de atac denumită Geran-5 în războiul împotriva Ucrainei, potrivit unui anunț făcut duminică de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR), transmite The Kyiv…
14:00
Trump, contrazis de oficiali cu acces la secrete NATO în cazul Groenlanda: „Pur și simplu nu este adevărat” # HotNews.ro
În timp ce președintele Donald Trump amenință cu preluarea controlului asupra Groenlandei pe cale pașnică sau forțată, oficialii nordici avertizează că întreaga retorică a Washingtonului se bazează pe informații false privind amenințarea ruso-chineză, potrivit Financial…
13:50
Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit…
13:30
Val de intervenții ale salvamontișilor. Apel al șefului Salvamont către cei care urcă pe munte # HotNews.ro
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția salvamontiștilor. Într-unul dintre cazuri, au fost chemați pentru salvarea unui turist ce a suferit traumatisme după…
13:10
„Răspunsul nu poate fi nimic”. Lupta a 500 de pacienți din Canada cu o boală misterioasă, în ciuda verdictului oficial # HotNews.ro
O provincie întreagă din Canada este scena unei drame medicale fără precedent: peste 500 de pacienți luptă cu o boală cerebrală misterioasă. Ceea ce a început în 2019 ca o alertă izolată a devenit un conflict…
13:10
Guvernul Bolojan răspunde criticilor privind creșterea impozitelor pe locuințe și mașini. Trei motive pentru care spune că „reforma impozitării proprietății se impunea” # HotNews.ro
Guvernul a explicat duminică, după mai bine de o săptămână în care atât contribuabilii, cât și o parte din autoriățile locale, și-au exprimat nemulțumurile odată cu creștere birurilor impusă de premierul Ilie Bolojan. Executivul susține…
12:50
Gerul și avariile împing oamenii să folosească aragazul pentru încălzire. Specialiști: monoxidul de carbon poate ucide # HotNews.ro
Zeci de mii de apartamente din București și Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor a determinat tot mai multe persoane să folosească aragazul din bucătărie pentru încălzire, o…
12:30
VIDEO Schema folosită pentru furt la Carrefour. Cum a păcălit un bărbat din București casele self-pay din magazin # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind acuzat că a furat în repetate rânduri produse folosind aceeași metodă la casele de marcat de tip self-pay, într-un…
12:10
Atenție la ce căutați pe Google. Diagnostice false și cum a pus inteligența artificială în pericol viața pacienților # HotNews.ro
Răspunsurile generate de inteligența articifială folosită de Google privind analizele de sânge conțineau informații inexacte și false, arată o anchetă The Guardian. Compania a decis să elimine unele rezumate generate de IA. Investigația jurnaliștilor britanici…
11:50
Gala Globurile de Aur 2026. Cine e favorit să ia la noapte premiul câștigat anul trecut de Sebastian Stan? Nume mari pe lista cu un favorit care iese în evidență # HotNews.ro
Gala Globurilor de Aur din 2026, cea care deschide în fiecare an sezonul de premiere la Hollywood și prefațează de multe ori favoriții la Premiile Oscar, va avea loc duminică noapte. Cursa pentru statuetele de…
11:30
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate după ce o breșă majoră, aparent mușamalizată de companie, a expus datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori. Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane…
11:10
Prințul exilat al Iranului, Reza Pahlavi, le-a spus protestarilor ce să facă. „Președintele Trump este gata să vă ajute” # HotNews.ro
Fiul ultimului șah al Iranului, prințul Reza Pahlavi, le-a transmis iranienilor că îi susține în demersul lor de protesta împotriva regimului și că întreaga lume apreciază „revoluția națională”, îndemnându-i să continue manifestările începute în urmă…
11:00
Tragerile LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 este de peste 2,89 de milioane de euro, iar cel de la Joker…
10:50
VIDEO Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit # HotNews.ro
Incidentul aviatic a avut loc sâmbătă, în apropierea orașului Paipa, departamentul Boyacá, Columbia. Avionul de mici dimensiuni avea la bord șase pasageri, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez. Aoritățile anunță că nu există supraviețuitori, potrivit AFP,…
10:40
Minus 13 grade prognozate în București luni noapte. Meteorolog: Ninsorile scad în intensitate, dar valul de ger rămâne în toată țara # HotNews.ro
Cele mai scăzute temperaturi, de -18 și -17 grade au fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Satu Mare și la Oradea. Valul de ger va persista în România până vineri, spune meteorologul Mihai…
