Criza memoriilor RAM este mai gravă decât se credea: Vei plăti mai mult pentru calculatoare, telefoane și televizoare
Gândul, 12 ianuarie 2026 05:10
Cererea mare de memorii RAM de către companiile care produc tehnologii cu inteligență artificială a produs o scumpire globală a produselor electronice, de la televizoare, laptopuri, console și computere la smartphone-uri, frigidere și chiar mașini de spălat. Nvidia, AMD, OpenAI, Microsoft, Apple și Google se bat pentru cipurile de memorii pentru a concura în cursa […]
Acum 30 minute
05:10
Ce s-a intamplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile # Gândul
Cei doi gardieni de la Centrul Educativ Buziaș, care ar fi obligat mai mulți minori să întrețină relații sexuale în fața lor, au fost mutați, pe aceleași funcții, la Penitenciarul Timișoara. Totuși, până când, pe baza probelor, procurorii vor ajunge la o concluzie, aceștia vor avea de îndeplinit numai anumite categorii de misiuni. Procurorii Parchetului […]
05:10
Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei # Gândul
Donald Trump a dat declarații presei din avionul Air Force One. Președintele spune că încă evaluează opțiunile militare în privința regimului clerical din Iran și se declară furios că au fost protestatari uciși. El a acuzat Teheranul că începe să treacă de linia roșie, dar în continuare, armata SUA analizează situația. Evaluăm opțiuni militare în […]
05:10
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre” # Gândul
Ilie Bolojan a participat în cadrul adunării de la Campusul BBSO (Biserica Baptistă Speranța Oradea), în cursul zilei de duminică, 11 ianuarie 2026. Prezent la una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea, prim-ministrului i-a fost înălțată o rugăciune pentru „înțelepciune”. De altfel, oficialul a „bifat” și un mesaj de salut pe scenă, în […]
05:10
Apple ar putea anunța lansarea primului său smartphone iPhone pliabil în septembrie 2026 în ciuda scumpirii electronicelor # Gândul
Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil în septembrie, a raportat ziarul sud-coreean „Chosun Ilbo”. În mai, Samsung Display va începe, potrivit surselor, să producă ecrane pentru smartphone-urile Apple cu un astfel de format. Ambele companii au refuzat să comenteze aceste informații. Potrivit Apple Insider , primul iPhone Fold ar putea sosi pe piață în ultima parte […]
05:10
05:10
Secretul prin care iranienii transmit imagini de la proteste, deși internetul este oprit în toată țara # Gândul
Regimul de la Teheran a tăiat accesul la internet și liniile telefonice pentru toată populația Iranului din marile orașe pe fondul protestelor care au luat amploare. 85 de milioane de iranieni au fost practic izolați de restul lumii. Însă, 1,5 milioane de protestatari au ieșit în stradă pe 10 ianuarie. S-a raportat uciderea a între […]
05:10
Președintele american Donald Trump și-a reiterat dorința de anexare a Groenlandei într-un interviu acordat presei din Air Force One. Trump spune că dacă SUA nu vor anexa Groenlanda, o vor face Rusia sau China. „Dacă nu luăm Groenlanda, China sau Rusia o vor lua. Nu intenționez să las asta să se întâmple. Într-un fel sau […]
Acum 6 ore
01:20
Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români # Gândul
Captură pe Aeroportul Otopeni. Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au descoperit în bagajele a doi cetățeni români, care soseau din Dubai, bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro. Captura a avut loc în cursul după-amiezii de vineri, 9 ianuarie 2026. Potrivit datelor, două persoane […]
11 ianuarie 2026
23:50
De ce protestează iranienii. Care sunt motivele care au stârnit revoltele sângeroase împotriva regimului de la Teheran # Gândul
Iran (sau Persia) a existat între anii 550 și 330 î.Hr. ca Imperiul Ahemenid, care controla o suprafață teritorială de circa 5,5 -7 milioane de kilometri pătrați pe fața planetei. Nici parții sau sasanizii n-au reușit să readucă gloria de altădată a vastului imperiu. Teritoriul de azi al Persiei a fost ocupat în mod succesiv […]
Acum 8 ore
23:20
Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea # Gândul
Cum se depune contestație la impozit în 2026. Cetățenii români au dreptul să se adreseze autorităților competente cu privire la impozitul pe care îl au de plătit pentru acest an, la mașină și casă. Cifrele stabilite de autoritățile locale pot fi contestate. Iată mai jos, în articol, unde te adresezi, ce acte sunt necesare și […]
22:50
Schema prin care 2 români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia. Poliția a intrat pe fir # Gândul
Doi români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia, apelând la o anumită schemă. Totul a avut la bază o distragere a atenției victimelor, spunând că se confruntă cu probleme tehnice la mașină. Apoi, furau bunurile din autoturisme. Poliția a intrat pe fir și i-a arestat pe cei doi cetățeni. Doi […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
21:50
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan. Câți bani vor încasa absolvenții, după finalizarea cursului # Gândul
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan, președintele României. În acest sens, persoanele care au finalizat programul de pregătire militară de bază vor primi o indemnizație. De altfel, centrele militare îi iau în evidență pe absolvenți, introducându-i în rezerva operațională. Detaliile se găsesc mai jos. Legea stagiului militar voluntar pentru femeile și […]
21:40
Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește” # Gândul
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a dezvăluit duminică seară, la Antena 3, că a cerut o întrevedere cu Nicușor Dan, care până în prezent nu s-a materializat. Judecătoarea a lansat și un avertisment către șeful statului, criticând acuzele acestuia că justiția ar funcționa sub teroare. Invitată în cadrul emisiunii Ora de foc de […]
Acum 12 ore
21:30
Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la cunsocuta grupare de fotbal UTA Arad, a murit la vârsta de 84 de ani. Fostul fotbalist, care a început fotbalul la Avântul Reghin, a jucat pentru UTA timp de 10 ani, între 1967 și 1977. A câștigat două titluri alături de arădeni, în 1969 și 1970. A mai […]
21:00
Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff # Gândul
Profesorul universitar Cristian Socol a precizat, într-o nouă analiză, faptul că următorii 10 ani vor fi marcați de incertitudine și risc extrem. O astfel de situație va fi generată pe fondul tranziției dintre actualul superciclu Kondratieff și începutul unui nou ciclu. Într-o asemenea perioadă, de obicei, fazele terminale ale superciclurilor se suprapun creșterii militarizării și […]
20:40
Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a învins duminică, într-o partidă amicală, gruparea bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului. În prima parte, antrenorul Costel Gâlcă a trimis în teren următorul unsprezece: Briciu – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Braun – Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj – Jambor, R. Pop, D. […]
20:30
Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia # Gândul
Avioanele de transport militar rusești au efectuat o serie neobișnuit de densă de zboruri către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, relatează The Moscow Times. Rusia ar putea să-i ofere sprijin militar și tehnic și, în același timp, să pregătească evacuarea liderului […]
20:20
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu” # Gândul
Șefa Curții de apel București, Liana Arsenie, a spus, la Antena 3 CNN, că nu a fost invitată de publicația Recorder la un interviu pe temele prezentate în materialul publicat în decembrie. Ea a venit cu emailurile de la Recorder, printate. UPDATE: Acuzațiile Recorder nu au fost însoțite de dovezi Aceasta a mai precizat că […]
20:20
Tragedie în Bistrița, duminică, 11 ianuarie 2026. Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant din municipiu. Poliția și echipajele medicale au intervenit la fața locului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Datele indică faptul că trupul tânărului în vârstă de 18 ani […]
20:00
Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma # Gândul
Specialiștii atrag atenția asupra a 12 obiceiuri care pot fi urmate, pentru a nu acumula kilograme în plus. Obiceiurile nu au la bază o dietă anume și nici nu abordează înfometarea. Lunile reci nu afectează doar vremea, ci și funcționarea organismului, motiv pentru care poate exista o tendință de îngrășare în urma consumului anumitor tipuri […]
19:40
Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell” # Gândul
Leon al XIV-lea, primul papă american, a deplâns vineri utilizarea forței militare ca mijloc de a atinge obiective diplomatice, într-un discurs anual de politică externă. Într-un limbaj neobișnuit de ferm pentru un Suveran Pontif, Leon a avertizat de asemenea că libertatea de expresie „se diminuează rapid” în statele occidentale, relatează Reuters. „Este dureros să constatăm […]
19:20
Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut # Gândul
Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a ordonat atacuri aeriene prin bombardamente de obliterare în sudul Libanului. Acțiunea militară face parte din Operațiune Southern Lebanon. Drumurile au fost blocate, iar multe familii libaneze au părăsit regiunea sudică a țării pentru a se refugia în Beirut. Libanezii și-au evacuat locuințele și și-au luat tot ce au putut avea […]
19:20
18:50
„Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA # Gândul
Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un mesaj din închisoarea din Statele Unite în care este deținut. „Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolas Maduro, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat de partidul aflat la putere în Venezuela. „Avocații ne-au spus că este puternic și să nu fim triști. El ne-a transmis «Nu […]
18:50
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar” # Gândul
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Ilie Bolojan. Fostul premier a susținut faptul că „nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”, măsurile conducând către o „situație economică dezastruoasă”. De altfel, fostul prim-ministru a mai susținut că cetățenii sunt tot „mai săraci, mai triști și mai disperați”, ducând grija zilei de mâine. „Sunt măsură […]
18:50
Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina # Gândul
Papa Leon al XIV-lea, liderul Bisericii Romano-Catolice și al catolicilor din lume, a făcut apel la rugăciunea săptămânală de duminică pentru cei uciși în protestele din Iran, precum și pentru conflictele din Siria. Suveranul pontif a făcut apel la pace și dialog, declarând: „Atenția mea este îndreptată către ceea ce se întâmplă în aceste zile […]
18:20
Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că NATO este zero fără America, argumentând forța sa militară și bugetul de 1 trilion de dolari alocat apărării. Declarația sa a atras critici dure din partea liderilor europeni din statele membre ale NATO și UE, inclusiv din partea președintelui francez Emmanuel Macron. Liderul francez l-a atenționat pe liderul […]
18:00
Miză crucială pentru Nicușor Dan – numirile șefilor la SRI și SIE, dar și la parchete. Recomandarea fostului președinte Traian Băsescu # Gândul
În următoarele luni, șeful statului se confruntă cu o miză crucială: numirile șefilor la serviciile secrete, dar și la parchete. Fostul preşedinte Traian Băsescu apreciază că Nicușor Dan nu ar trebui să negocieze cu nimeni în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de conducere de la serviciile de informaţii, dar și de la marile parchete. […]
18:00
În plină „iarna secolului”, aproape jumătate din bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu căldura # Gândul
Datele arată că 40% dintre bucureștenii racordați la Termoenergetica au probleme cu apa caldă și căldura, acum, în plină „iarnă a secolului”. Valorile termice se mențin scăzute, sub nivelul pragului de îngheț, la această oră, iar mulți cetățeni abia dacă beneficiază de apă caldă și căldură. Ninsoarea s-a așternut în Capitală, iar meteorologii anunță că […]
17:50
Departamentul de Stat al SUA i-a somat pe cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela după ce au apărut rapoarte despre mișcări paramilitare care intenționează să urmărească cetățeni american, la o săptămână după capturarea dictatorului Nicolas Maduro de către Delta Forces. Mișcările paramilitare din Venezuela sunt alcătuite din membri ai milițiilor pro-regim, cunoscute drept colectivos. Sunt […]
17:40
Tot mai mulți tineri din Generația Z nu reușesc să obțină primul loc de muncă din viața lor. Motivele pentru care se chinuie să se angajaeze # Gândul
Tot mai mulți tineri din Generația Z (născuți, în general, între mijlocul anilor 1990 și începutul anilor 2010, cum ar fi 1997-2012) se confruntă cu dificultatea majoră de a găsi primul loc de muncă, iar motivele acestor obstacole depășesc contextul economic. Aproape un milion de tineri britanici cu vârste între 16 și 24 de ani […]
17:30
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă” # Gândul
Sergei Krikalev a fost ultimul cetățean sovietic care a fost prins în haosul destrămării statului său și care a fost „uitat” în spațiu. Timp de 311 zile a rămas pe orbită, practic aproape dublu față de misiunea stabilită inițial. De la sol, primise un ultim mesaj, fiindu-i transmis că nu există bani ca să „te […]
17:20
The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate # Gândul
Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind o posibilă desfășurare de forțe militare în Groenlanda, pentru a consolida securitatea în Arctica și a răspunde preocupărilor președintelui american Donald Trump, relatează The Telegraph. Potrivit publicației britanice, conducerea militară a NATO elaborează planuri pentru o potențială misiune pe insulă, pe care Trump a amenințat public că […]
17:00
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial # Gândul
Liderul Partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a realizat o analiză geopolitică a momentului, pe care a postat-o pe rețelele de socializare, explicând – printre altele – și cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial. Iată mesajul integral, postat pe Facebook: „CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ LA NIVEL MONDIAL ARE […]
16:50
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026 # Gândul
Într-un oraș din România poți găsi locuințe vândute la prețuri mai mici. De pildă, un utilizator a încărcat pe platforma OLX un anunț prin care oferă spre vânzare un apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro. Piața imobiliară românească a cunoscut creșteri ale prețurilor, în ultimii ani, iar, pentru unii dintre cetățeni, […]
16:40
Trump a emis un decret pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean # Gândul
Trump a emis un decret de urgență națională pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean, aflate în conturile Trezoreriei Statelor Unite, de sechestre judiciare. Decretul subliniază faptul că acești bani sunt „proprietatea suverană a guvernului Venezuelei, depozitată în SUA”, a spus Trump, potrivit Axios . Pentru SUA sunt în joc controlul asupra rezervelor […]
Acum 24 ore
16:30
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză # Gândul
V-ați întrebat vreodată care ar putea fi electrocasnicul care consumă multă energie electrică, însă fără să vă dați seama pe moment? De obicei, este un aparat care se găsește și în sufragerie și care poate să consume cât 30 de becuri aprinse simultan. Majoritatea românilor îl uită în priză. O multitudine de aparate electrocasnice se […]
16:30
După ce l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro și aproape că era pregătit să atace Columbia dacă președintele Gustavo Petro nu ar fi inițiat o conversație pentru ameliorarea tensiunilor, președintele Donald Trump a amenințat Cuba. Cuba a fost din 1959 până în 2008 condusă de dictatorul comunist Fidel Castro ,iar până în 2021 de […]
16:20
Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă” # Gândul
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR de ipocrizie și oferă o serie de precizări după ce, în țară, s-a vehiculat ideea că reprezentanții social-democraților la Bruxelles au votat, în decembrie, Acordul UE – Mercosur, iar acum nu mai admit acest lucru. Fostul primar al Capitalei denunță zvonurile că social-democrații ar fi votat împotriva romîânilor și […]
16:10
Andrei Nicolescu a declarat că acordul cu Kennedy Boateng e aproape de semnare. Fundașul de 29 de ani va câștiga 25.000 de euro pe lună la Dinamo, conform colegilor de la ProSport. Contractul de până acum expira în vară, iar noua înțelegere a unuia dintre cei mai buni fundași din Superliga va fi pe doi […]
16:00
O nouă cercetare a reanalizat datele și a confirmat faptul că unele dintre regiunile cunoscute drept „zone albastre” sunt autentice. Dar de ce tind oamenii să trăiască mai mult în anumite locuri? Aceasta este o întrebare pe care cercetătorii o studiază de zeci de ani. Regiunile cunoscute sub numele de „zone albastre” sunt zone reale […]
15:50
Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia # Gândul
Când avea 14 ani, şi-a cumpărat primul cal cu banii de la colindat, strânşi de-a lungul a „2 Crăciunuri”. Era un cal pe care l-a ţinut ascuns de părinţi, la vecini, timp de trei luni. Aşa a început povestea cu cai a lui Adrian Cozma din Satu Mare. Adrian Cozma poate fi întâlnit des pe […]
15:10
Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul # Gândul
Un bucureștean, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că folosea fraudulos casele de marcat de tip SelfPay din diverse magazine. Mai exact, bărbatul scana produse mai ieftine ieftine în locul celor scumpe cu care pleca, de fapt, acasă. „În fapt, la data de 09.01.2026, în jurul orei 13:50, […]
15:10
Te concentrezi asupra unor proiecte. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 12 ianuarie 2026. Berbec Nu-ți faci prea multe griji, dar astăzi s-ar putea să fie altfel. S-ar putea să apară nesiguranța în legătură cu o relație. Ar putea fi vorba despre o relație romantică actuală sau potențială. Poate că nu a […]
15:00
14:50
Haosul de la plata taxelor și impozitelor se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare. Cazul Manuelei Hărăbor # Gândul
Anul a debutat cu un haos generalizat odată cu demararea plăților la taxele și impozite de către cetățeni. La sectorul 2, de exemplu, contribuabilii au primit dimineața o sumă, iar seara alta. O situație similară acuză și actrița Manuela Hărăbor, care s-a trezit cu o sumă astronomică de plată ca impozit pe apartamentul deținut în […]
14:50
Meteoroogii au anunțat pentru azi, temporar, precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Au fost ninsori care au despus strat de zăpadă de până la 15 cm, îndeosebi în extremitatea de sud și sud-est a țării. În aceste condiții, mulți se întreabă când scăpăm de ger și ninsori. Astăzi, […]
14:50
14:20
Un studiu recent sugerează că somnul nu înseamnă doar stare de odihnă, ci ar putea juca un rol decisiv în durata vieții oamenilor. Cercetările indică faptul că rutina nocturnă poate avea un impact măsurabil asupra riscului de mortalitate, adăugând ani la viață atunci când este făcută corect, scrie Indi100.com. Constatările provin dintr-o analiză majoră realizată […]
