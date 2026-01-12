Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei

23:20

Cum se depune contestație la impozit în 2026. Cetățenii români au dreptul să se adreseze autorităților competente cu privire la impozitul pe care îl au de plătit pentru acest an, la mașină și casă. Cifrele stabilite de autoritățile locale pot fi contestate. Iată mai jos, în articol, unde te adresezi, ce acte sunt necesare și […]