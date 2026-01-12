Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui
Cancan.ro, 12 ianuarie 2026 08:20
Cazul șocant care a revoltat o țară întreagă capătă noi dimensiuni. Imaginile durerii au apărut cu Denisa, tânăra care și-a condus mult prea devreme iubitul pe ultimul drum. Ce obiect a adus cu ea tânăra […]
Acum 30 minute
08:20
08:20
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit # Cancan.ro
Când spui Filipine, probabil te gândești la plaje exotice, ape turcoaz și vacanțe tropicale. Puțini știu însă adevărata amploare geografică a acestei țări din Asia de Sud-Est. Dincolo de destinațiile turistice celebre, Filipine ascunde o […]
08:20
Cel mai tare test de personalitate | Alege un drum! Calea aleasă îți va spune cum reacționezi sub presiune # Cancan.ro
CANCAN.RO ţi-a pregătit un test de personalitate care explorează modul în care gestionezi presiunea, alegând una dintre cele trei căi: verde, lemn sau piatră. Alegerea ta dezvăluie trăsături ascunse care ies la suprafață în situații […]
Acum o oră
08:00
S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului # Cancan.ro
Survivor România 2026 marchează un moment important în evoluția formatului, odată cu intrarea lui Cristian Boureanu, în vârstă de 53 de ani, cel mai bătrân participant care a acceptat provocarea competiției până în prezent. Fost […]
08:00
Un nou mural apărut pe neașteptate în vestul Londrei a fost confirmat de Banksy pe Instagram, stârnind valuri de entuziasm și controverse. Artistul anonim pare hotărât să transforme din nou orașul în galerie de artă, […]
07:50
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
România a început anul 2026 cuprinsă de un val de ger și ninsori în aproape toate regiunile din țară. Ninsorile abundente nu vor pleca curând, iar Capitala este printre cele mai afectate. Bucureștenii sunt sfătuiți […]
07:40
Ciao, tesoro. Azi te iau de mână și te bag direct în bucătăria mea, unde miroase a usturoi, a Parmigiano și a „hai, mai pune un polonic”. Dacă există o rețetă care spune o poveste […]
Acum 2 ore
07:20
Este prima zi din săptămână, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. […]
07:20
Știm următorul eliminat de la Survivor 2026. Antena 1 a scos-o din joc pe preferata fanilor # Cancan.ro
Survivor a debutat pe 9 ianuarie și a avut loc deja prima eliminare. Iustin, din echipa Faimoșilor, a fost trimis acasă în urma duelului cu Larisa Ută. De acum, un alt reprezentant din echipa vedetelor […]
07:10
Horoscop rune 12 ianuarie 2026. Ziua pauzei necesare și a clarității interioare adusă de runa Isa # Cancan.ro
Horoscop rune 12 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
06:50
Cum arată vila din Corbeanca a lui Dani Oțil. Baie fără pic de gresie și faianță, dar cu un accesoriu inedit # Cancan.ro
Se poate spune că Dani Oțil a fost mai tot timpul un bărbat așezat la casa lui (exceptând perioadele în care locuia mai mult în „deplasare”), însă de când a devenit tată și soț cu […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 12 ianuarie 2026. Zece de cupe ne aduce armonie, fericire și împlinire emoțională # Cancan.ro
Zece de Cupe aduce astăzi un mesaj clar de împlinire emoțională și armonie, punând accent pe familie, relații și bucuria de a fi prezent. Este o carte care vorbește despre fericirea simplă, dar profundă, construită […]
Acum 4 ore
06:30
Andreea Bălan a avut întotdeauna o siluetă de invidiat, un rezultat al combinației dintre activitatea fizică intensă și un stil de viață echilibrat. Pe lângă dansul pe care îl practică frecvent și care îi solicită […]
06:20
Dacă ultimii ani au fost despre comeback-uri timide și surprize sporadice, 2026 vine cu o promisiune clară – cinematografia revine în forță! Cu producții de anvergură, nume grele de la Hollywood și francize care nu […]
06:10
Horoscop chinezesc 12 ianuarie 2026. Responsabilitatea și loialitatea câinelui dau tonul zilei # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 12 ianuarie 2026. Ziua de azi este marcată de energia responsabilității și a loialității, trăsături definitorii pentru zodia Câine, care influențează subtil toate celelalte semne. Este un moment potrivit pentru clarificări, decizii mature […]
06:00
“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei! # Cancan.ro
Surprinși recent de CANCAN.RO la Mall Băneasa, Nat Mincă și Vrăjitoarea Vanessa (Roxana Lider, cunoscută și ca Dalila), au oferit un tablou care combină firescul cotidian cu acel aer de personaj despre care lumea are […]
05:50
„Odată cu schimbarea anotimpului se schimbă și apetitul, frigul ne îndeamnă să mâncăm alimente hrănitoare, gata cu verdețurile, ne e poftă de carne!” – afirmația făcută de Mihaela Bilic surprinde perfect un comportament alimentar pe […]
05:40
Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Ninge în toată țara: România, sub semnul iernii adevărate și al gerului persistent # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Prognoza generală arată o zi foarte rece de iarnă, cu temperaturi în general negative în cea mai mare parte a țării și condiții meteorologice de iarnă (cer variabil, noros […]
Acum 8 ore
01:00
Viața amoroasă a Giorgiei Meloni: de la despărțirea publică, la zvonurile incendiare cu Elon Musk # Cancan.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a ajuns în centrul atenției nu doar pentru deciziile politice, ci și pentru viața sa personală. De la o despărțire anunțată public până la speculații neașteptate despre o posibilă apropiere de […]
00:40
Mafia lemnului la pas prin codrii patriei. Cum funcționa sistemul șpăgii din păduri, cu bani virați în conturile copiilor # Cancan.ro
Un dosar de corupție instrumentat în urmă cu peste un deceniu a scos atunci la iveală un mecanism bine pus la punct în sistemul silvic: șefi numiți politic, pădurari obligați să cotizeze lunar, controale „rezolvate” […]
Acum 12 ore
00:20
Horoscop 12 ianuarie 2026. Află zodia care simte că va ceda din cauza stresului, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de luni vine pentru tine cu o sensibilitate […]
00:00
Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă # Cancan.ro
Ceanu Zheng este unul dintre concurenții care se remarcă în sezonul 12 Survivor 2026 de la Antena 1, însă dincolo de competiția dură din junglă se află o carieră construită temeinic în mediul online. Considerat […]
11 ianuarie 2026
23:50
Ninsorile închid iar școlile din România! Ce județe au suspendat cursurile luni, 12 ianuarie, potrivit Ministerul Educației # Cancan.ro
Aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari din mai multe unități de învățămând din țară nu vor merge la școală luni, 12 ianuarie 2026. Din cauza ninsorilor ebundente din ultimel zile, cursurile se vor desfășura în […]
23:50
“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a lăsat de muzică # Cancan.ro
Nadir Tamuz, 37 de ani, nu mai cântă, dar impresionează în continuare. CANCAN.RO l-a surprins pe proaspătul mogul imobiliar de Tunari în mall, împreună cu familia. Cei patru magnifici încep anul pe shopping în tihnă, […]
23:40
Rebootul „The Mummy”, atât de prost încât James Wan ar fi părăsit sala la jumătatea filmului # Cancan.ro
Un reboot al francizei The Mummy pare să fi provocat reacții extrem de dure încă din faza de proiecții-test. Potrivit unor informații apărute în presa de specialitate, celebrul regizor James Wan ar fi ieșit din […]
23:30
Gabriela Cristea l-a luat de cap și l-a “ventuzat” pe soț în mijlocul mulțimii. Iubire fără rețineri! # Cancan.ro
După o ieșire în doi acum ceva timp, se impunea să scoată și copiii la o tură prin mall! Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, încep anul pe iubire și sincronizare perfectă. CANCAN.RO a […]
23:20
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite # Cancan.ro
Există fotografii care nu cer explicații. Le ceri permisiunea să vorbească și ele spun tot. Una dintre acestea, prăfuită de aproape două decenii,scoasă azi din arhiva CANCAN.RO, îi surprinde pe Cristina Spătar și pe Bogdan […]
23:10
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă” # Cancan.ro
După despărțirea de Dorian Popa, cu care a avut o relație de peste 11 ani, Babs a ales să își refacă viața sentimentală și să își mai acorde o șansă în dragoste. Între timp, cântărețul […]
23:10
Anda Adam, 45 de ani, a început deja să-și bifeze rezoluțiile de Anul Nou. CANCAN.RO a reușit să o identifice pe traseu spre o clinică, deși purta o pereche de ochelari aproape la fel de […]
23:00
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama # Cancan.ro
Inteligența artificială a ajuns atât de avansată încât ne poate păcăli cu ușurință. Un nou studiu arată că majoritatea oamenilor nu mai pot face diferența între o față reală și una generată de AI — […]
22:50
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție într-o cutie de chitară electrică # Cancan.ro
Jur pe cablul de microfon și pe mirosul de backstage: într-o cutie veche de chitară electrică, din aia care scârțâie când o deschizi și are în ea praf din trei epoci muzicale, am găsit prin […]
22:50
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat” # Cancan.ro
Așa cum se întâmplă în majoritatea adunărilor de consiliu, nu durează mult timp până când „măștile” cad, iar simpatiile și rivalitățile din competiția Survivor 2026 ies la suprafață. De data aceasta, în echipa ”Faimoșilor” s-a […]
22:30
Nicio zi fără un zâmbet, este o zicală a unor medici din Japonia care susțin că trebuie să fim fericiți cel puțin 5-10 minute pe zi, dacă se poate. Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă […]
22:20
Oamenii de știință au făcut publice imagini spectaculoase care surprind moartea violentă a unei stele — un proces documentat pe parcursul a două decenii și jumătate. Potrivit New York Post, cadrele provin dintr-un nou videoclip […]
22:20
Naba Salem, aproape de leșin la Survivor 2026! Ce probleme de sănătate are Faimoasa: „M-a luat panica. Mă simt foarte rău” # Cancan.ro
Ziua de astăzi a venit cu probleme pentru Naba Salem la Survivor 2026. Chiar înainte de jocurile de echipă, concurentei i s-a făcut brusc rău, acuzând stări puternice de amețeală, iar Larisa Uța i-a făcut […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi # Cancan.ro
După scandalul cu Alex Bodi, în care a fost acuzată (printre altele) că îi e rușine să se afișeze cu părinții ei, Ramona Olaru i-a dat replica afaceristului și s-a pozat alături de tatăl ei. […]
21:20
De ce s-au aruncat de la etajul 9 cei doi români din Spania. S-a aflat motivul real pentru care fata de 13 ani și băiatul de 20 și-au luat viața # Cancan.ro
Doi tineri români din Spania și-au pus capăt vieții într-un gest tragic, determinat de opoziția familiilor lor față de relația lor. Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20, motiv pentru care părinții au încercat […]
21:00
Gabi Tamaș l-a lăsat perplex pe Adi Vasile. De ce nu vrea să câștige Survivor 2026, deși a fost brici la Asia Express # Cancan.ro
După ce câștigat Asia Express 2025, Gabi Tamaș (42 de ani) a fost invitat să își depășească limitele la Survivor 2026. Fostul fotbalist nu a stat nicio secundă pe gând și a acceptat să participe […]
20:40
Cântăreț în vârstă de 34 de ani, mort într-un accident aviatic oribil. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp de la decolare # Cancan.ro
Un cântăreț columbian a murit într-un tragic accident aviatic care a avut loc sâmbătă în Boyacá, Columbia, soldându-se cu șase victime. Avionul, de mici dimensiuni, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, transformându-se într-o bilă […]
20:30
Românii care consideră că suma de plată pentru impozitul pe locuință este neconformă cu situația reală a locuinție au dreptul legal de a contesta cifrele stabilite de autoritățile locale. De ce acte ai nevoie și […]
20:00
Gina a fost în Maldive cu mama sa, iar acum nu mai poate merge. Ce diagnostic a primit după ce picioarele i s-au albăstrit # Cancan.ro
O vacanță care ar fi trebuit să fie un moment de relaxare și bucurie s-a transformat într-o experiență dramatică pentru o tânără de 26 de ani. Ceea ce părea la început doar o stare de […]
19:50
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro # Cancan.ro
Un singur radar fix a devenit ajutorul de nădejde al polițiștilor austrieci. În doar 6 luni a generat amenzi în valoare de aproape 5 miliaone de euro. 60.000 de șoferi au fost prinși cu pe […]
Acum 24 ore
19:20
Statisticile indică faptul că până în 2040, aproximativ 20% dintre orașele mici din România riscă să rămână fără oameni activi, fără economie și perspectivă. Care este orașul din țară care se depopulează masiv. Tinerii pleacă […]
19:10
Taxă cumpărare apartament 2026. Cât trebuie să plătești pentru o locuință de 100.000 de euro # Cancan.ro
Achiziția unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții financiare, iar în 2026, cumpărarea unui apartament vine la pachet cu o serie de taxe și costuri obligatorii, pe lângă prețul efectiv al imobilului. Mulți […]
18:40
O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut # Cancan.ro
Măsura de majorare a taxelor și impozitelor în România a afectat o mare parte din români, în special pe cei care abia se descurcau cu veniturile de la o lună la alta. Este și cazul […]
18:00
Pentru reducerea deficitului bugetar, Guvenul României a decis ca banii plătiți de cetățeni sub formă de taxe și impozite locale să meargă tot la bugetul de stat. De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și […]
17:20
Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. În provocarea de astăzi trebuie corectezi ecuația 1-2=7, însă cu o singură condiție. Ai voie să muți un singur băț de chibrit. Crezi că reușești? […]
16:50
Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ce se întâmplă! # Cancan.ro
În zilele noastre, discuțiile despre afaceri nu mai au loc neapărat în birouri elegante, săli de ședință și nu mai sunt programate la ore fixe. Uneori, deciziile se iau la o cafea, alteori în mașină, […]
16:20
Elevii au revenit la școală după sărbători, dar nu mai au mult până la următoarea vacanță, care va fi chiar luna viitoare. Atunci pot merge cu părinții la schi sau se pot bucura de un […]
