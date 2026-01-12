Planul lui Trump de a prelua Groenlanda, criticat de mai mulți senatori americani: ”Ar fi sfârșitul NATO”
G4Media, 12 ianuarie 2026 09:50
Mai mulți senatori americani au criticat planul lui Trump în privința anexării Groenlandei, subliniind că un astfel de pas ar marca sfârșitul NATO, transmite Mediafax. Senatorul american democrat Chris Murphy a spus la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că un astfel de plan pus în aplicare ar marca sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. „Ar […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
10:00
Postare bizară a lui Trump / Se declară „președintele interimar al Venezuelei” pe Truth Social # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a postat duminică, pe Truth Social, fără alte comentarii, o captură de ecran a ceea ce pare a fi pagina sa de Wikipedia, dar chiar sub fotografia sa oficială se află titlul „Președinte interimar al Venezuelei”. Postarea apare la puțin peste o săptămână după ce președintele a ordonat o lovitură a […] © G4Media.ro.
10:00
Malaysia și Indonezia au interzis Grok, chatbotul lui Musk, din cauza scandalului imaginilor cu conținut sexual / Cele două țări au 325 milioane de locuitori, aproape cât SUA # G4Media
Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, ca urmare a scandalului provocat de apariția unor imagini cu conținut sexual realizate cu programul de inteligență artificială. Este vorba despre Malaysia și Indonezia. Numeroase critici au apărut și în Europa. De precizat că Indonezia are aproximativ 290 milioane de locuitori, iar Malaysia aproximativ 35 de […] © G4Media.ro.
10:00
FOTO – VIDEO | Restaurant deschis într-o seră de roșii / Vasile Vlașin, turist: „Practic, vezi cum sunt culese roșiile și ajung imediat în farfurie” # G4Media
În Islanda, agricultura este un exercițiu de adaptare continuă. Clima rece, zilele scurte din timpul iernii și solul vulcanic limitează culturile tradiționale. Cu toate acestea, islandezii au transformat aceste obstacole într-o oportunitate economică și turistică. Un exemplu este restaurantul deschis direct într-o seră de roșii, un concept care atrage anual mii de vizitatori, relatează G4Food.ro. […] © G4Media.ro.
10:00
Jaqueline Cristian, victorie mare la WTA Adelaide: Calificare în optimi după ce a învins-o pe favorita 4 # G4Media
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului WTA de la Adelaide după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, a patra favorită a întrecerii de categorie 500. A fost 6-4, 6-4 pentru Jaqueline la capătul unui meci care a durat o oră și 55 de minute. SE ACTUALIZEAZĂ. © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Meteorologii anunță minime de până la -20°C în România / Vremea geroasă va persista până la mijlocul săptămânii # G4Media
Vârful gerului din acest episod de iarnă nu a venit încă, avertizează meteorologii, relatează Mediafax. În noaptea de luni spre marți se așteaptă cele mai scăzute temperaturi, cu minime de până la -20°C în zonele montane și -14…-15°C în București, în timp ce viscolul și ninsoarea vor ntensifica senzația de frig. Vremea geroasă continuă să […] © G4Media.ro.
09:50
Planul lui Trump de a prelua Groenlanda, criticat de mai mulți senatori americani: ”Ar fi sfârșitul NATO” # G4Media
Mai mulți senatori americani au criticat planul lui Trump în privința anexării Groenlandei, subliniind că un astfel de pas ar marca sfârșitul NATO, transmite Mediafax. Senatorul american democrat Chris Murphy a spus la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că un astfel de plan pus în aplicare ar marca sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. „Ar […] © G4Media.ro.
09:50
”Autostrăzi” subterane de apă: Rețelele au fost construite în urmă cu mii de ani în Asia și Africa # G4Media
Rețelele de apă construite în urmă cu mii de ani în zone aride din Asia și Africa sunt folosite în prezent, transmite Mediafax. Este vorba despre canalele subterane realizate inclusiv în zonele cu deșert pentru a transporta apa. Unele porțiuni au fost construite în urmă cu 3.000 de ani. Rețelele de apă sunt cunoscute sub […] © G4Media.ro.
09:50
Asociația Forumul Judecătorilor: Atacurile orchestrate împotriva magistraților care au făcut dezvăluiri legate de grave probleme din sistemul judiciar sunt sinonime unui asalt nociv asupra statului de drept # G4Media
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, una dintre organizațiile nonguvernamentale care și-au asumat reforma sistemului judiciar, a denunțat luni într-un comunicat ”atacurile orchestrate împotriva judecătorilor și procurorilor care au făcut dezvăluiri legate de grave probleme din sistemul judiciar și au discutat în public cu președintele României”. Asociația arată că aceste atacuri ”sunt sinonime unui asalt nociv […] © G4Media.ro.
09:50
Venită din calificări, Gabriela Ruse (locul 85 mondial) nu a putut trece de runda inaugurală a tabloului principal de concurs de la WTA Adelaide. Jucătoarea din România a fost învinsă de Anna Kalinskaya, ocupantă a locului 33 în ierarhia mondială, scor 0-6, 3-6. Gabriela Ruse, fără mari speranțe contra Annei Kalinskaya la Adelaide Debutul de […] © G4Media.ro.
09:50
Protestele sunt „sub control total”, afirmă Teheranul / Ministrul de Externe al Iranului: „Demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a-i oferi președintelui american un pretext să intervină” # G4Media
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat, luni dimineață, că protestele din țară sunt acum „sub control total”, transmite Sky News. În declarațiile relatate de Al Jazeera, care a primit permisiunea de a continua să transmită știri din țară în ciuda întreruperii internetului, el spune: „Suntem pregătiți pentru război, dar și pentru dialog”. […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:30
Copil de 16 ani găsit decedat în urma unui incendiu, în Brașov / Nu se cunoaște cauza incendiului # G4Media
Un copil de 16 ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în această dimineață într-o locuință din Satul Nou, județul Brașov, anunță Mediafax. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și un echipaj SMURD, însă, din păcate, nu au putut salva minorul. Un incendiu puternic izbucnit în dimineața acestei zile a dus la o tragedie […] © G4Media.ro.
09:30
Damon Hill, campion în F1 în 1996, îl sfătuiește pe Oscar Piastri să-și schimbe atitudinea în noul sezon din Marele Circ. Australianului i se transmite să fie mai egoist și să nu mai respecte toate ordinele McLaren. Piastri a respectat ordinele „papaya”, iar australianul a scăpat printre degete un titlu mondial care părea să-i fie […] © G4Media.ro.
09:30
Iranul a propus SUA negocieri privind acordul nuclear / Trump: ”S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire” # G4Media
Președintele Trump a declarat duminică că Iranul a contactat SUA cu o zi înainte și a propus negocierea unui acord nuclear, anunță Axios. „S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire, dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm înainte de întâlnire, din cauza a ceea ce se întâmplă… dar se organizează […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Aston Martin se află în linie dreaptă cu pregătirile pentru testul privat de la Barcelona, de la finalul lunii. Lawrence Stroll, patronul echipei, i-a îndeplinit lui Adrian Newey toate dorințele, dar spune că „echipa nu are toate instrumentele necesare pentru a fi una de top”. Lawrence Stroll spune că Aston Martin nu este încă o […] © G4Media.ro.
09:00
Ministrul Justiției se victimizează după ce a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat doctoratul: ”De ce acum? De ce eu?” # G4Media
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, s-a victimizat luni după ce a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat și a insinuat că investigația jurnalistică are legătură cu declanșarea procedurii de numire a noilor procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT. În această procedură, ministrul […] © G4Media.ro.
09:00
Insigne cu mesaj de protest împotriva ICE la Globurile de Aur, purtate de vedete / ”Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea” # G4Media
Unele vedete au purtat duminică insigne anti-ICE la Globurile de Aur, în semn de omagiu adus lui Renee Good, care a fost împușcată mortal în mașina sa de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) săptămâna aceasta, la Minneapolis, transmite Mediafax, care citează AP. Insignele alb-negru afișau sloganuri precum „BE GOOD” și „ICE […] © G4Media.ro.
08:40
Campionul en-titre Shaun Murphy, eliminat categoric după primul meci de la Mastersul de snooker # G4Media
Shaun Murphy, campionul en-titre al Mastersului, a părăsit competiția de la Alexandra Palace de la primul meci, englezul fiind învins, scor 6-2, de Yize Wu. Locul 13 mondial, Yize a început în forță partida contra experimentatului său rival, iar jocul asiaticului a funcționat de minune. Wu s-a distanțat la 3-0, iar frustrările erau vizibile în […] © G4Media.ro.
08:30
Surpriză mare la Mastersul de snooker: Jucătorul momentului, Selby, eliminat clar din runda inaugurală # G4Media
Mark Selby, jucătorul lunii decembrie în snooker, a suferit o înfrângere neașteptată în runda inaugurală a Mastersului de la Alexandra Palace din Londra. Multiplul campion mondial a fost învins clar, scor 6-2, de Guodong Xiao, locul 11 mondial. Fost rival al lui Ronnie O’Sullivan: „Lumea crede că e doar genial, dar nu e deloc așa” […] © G4Media.ro.
08:30
Mitingul de pe 15 ianuarie organizat de Acțiunea Conservatoare este îndreptat strict împotriva Legii Vexler / Claudiu Târziu face apel la AUR să respecte unica temă a protestului # G4Media
Mitingul anunțat de partidul Acșiunea Conservatoare pentru 15 ianuarie este îndreptat exclusiv împotriva Legii Vexler, care trebuie abrogată, a precizat, pe facebook, liderul formațiunii, Cladiu Târziu. Acesta a explicat că data a fost aleasă tocmai pentru a coincide cu ziua în care este marcată nașterea lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. „Această lege reprezintă […] © G4Media.ro.
08:30
Expert recunoscut în chestiunea Iranului, Karim Sadjadpour de la Carnegie Endowment for International Peace, a creionat în publicația italiană Il Corriere Della Sera patru scenarii posibile pentru perioada post-Khamenei: o evoluție similară cu cea a Rusiei post-sovietice, o cale chineză, o soluție în stil pakistanez, sau modelul turcesc. Numai lista acestor țări este suficientă pentru […] © G4Media.ro.
08:30
Cine este „regele cosmeticelor”, Ronald Lauder, prietenul care l-a sfătuit pe Trump „să cumpere” Groenlanda # G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Un om de afaceri apropiat de Donald Trump și o mișcare geopolitică controversată care i-ar aduce prestigiu președintelui, dar și investițiilor făcute între timp. Fie că este vorba de Venezuela sau Groenlanda, ingredientele sunt întotdeauna aceleași la Casa Albă: prieteni bogați, rupturi diplomatice, bani plasați la locul potrivit […] © G4Media.ro.
08:20
Cei doi ani de studii de istorie pe care Eric Storm (Olanda, 59 de ani) i-a absolvit la Universitatea din Salamanca, specializându-se în trecutul recent al Spaniei, i-au trezit o „puternică fascinație pentru mișcările naționaliste”, care au devenit în cele din urmă centrul activității sale academice, scrie publicația spaniolă El Periodico, citată de Rador. Profesor […] © G4Media.ro.
08:20
Sofia Vicoveanca a fost internată la spital, în Suceava / Cântăreața a suferit un infarct / Medic: Starea ei e stabilă # G4Media
Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, anunță Mediafax, care citează monitorulsv.ro. Sofia Vicoveanca, interpreta de muzică populară extrem de iubită de români, a suferit un infarct miocardic în timpul nopții. Ea a fost […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
Un român, implicat într-un scandal de presupusă mituire a echipei președintelui din Cipru, în plină campanie electorală. Șeful statului denunță o înscenare a Rusiei # G4Media
Un român care s-a prezentat drept Florin Gheorghiu (numele unui fost mare șahist) apare într-un clip video în care pare să discute despre o mită cu colaboratorii președintelui cipriot Nikos Christodoulides, în plină campanie electorală parlamentară, scrie presa cipriotă, citată de Rador. Clipul video distribuit de un cont anonim pe rețeaua X a declanșat un […] © G4Media.ro.
08:10
Interul lui Cristi Chivu a scăpat printre degete o victorie mare contra campioanei Napoli. S-a încheiat 2-2 la Milano, iar trupa pregătită de antrenorul român a ratat o șansă importantă de a se distanța de rivale în fruntea ierarhiei din Serie A. La conferința de presă, Chivu și-a lăudat jucătorii. A apreciat spiritul de luptă, […] © G4Media.ro.
08:10
Întârzieri la trenuri în Gara de Nord București. Probleme la sosiri și plecări luni dimineață # G4Media
Trafic feroviar intens și întârzieri sunt înregistrate în această dimineață în Gara de Nord București, unde mai multe trenuri, atât la sosire, cât și la plecare, figurează cu decalaje față de orarul programat, potrivit informațiilor afișate pe panourile din stație, transmite Mediafax. Traficul feroviar din Gara de Nord București se desfășoară cu intensitate ridicată în […] © G4Media.ro.
08:10
A murit Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), „apărătorul de fier” al Aradului / A fost de două ori campion al României # G4Media
Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), fost fundaș al Crișului Oradea și component de bază al „generației de aur” a UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, anunță Bihoreanul. Născut la 1 ianuarie 1942, în localitatea Ibănești, județul Mureș, Eugen Pojoni a făcut primii pași în fotbal la Avântul Reghin, iar în […] © G4Media.ro.
07:50
Într-un singur an (iunie 2024 – iunie 2025), peste 37.000 de români și 11.000 de bulgari au părăsit Marea Britanie, arată statisticile citate de agenția bulgară SEGA. Românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care înregistrează cele mai mari plecări din Marea Britanie. Principalele motive ale acestei tendințe sunt bine cunoscute. În primul rând, creșterea […] © G4Media.ro.
07:50
Se lansează prima păpușă Barbie cu autism / Are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual # G4Media
Mattel a lansat prima păpușă Barbie care reprezintă o persoană cu autism, ca parte a extinderii gamei Fashionistas și a strategiei companiei de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor, anunță Mediafax, care citează The Guardian. Noua păpușă a fost creată în colaborare cu organizația americană Autistic Self Advocacy Network și include elemente inspirate […] © G4Media.ro.
07:50
Inter a remizat, scor 2-2, pe propriul teren contra campioanei Napoli și a ratat șansa de a se desprinde la vârful ierarhiei din Serie A. Formația antrenată de Cristi Chivu a condus în două rânduri, dar a fost nevoită în cele din urmă să se mulțumească doar cu un punct. Duelul a făcut parte din […] © G4Media.ro.
07:40
Premieră: România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina pentru a continua drumul expres Suceava – Siret. Dezvoltarea rețelei de autostrăzi poate ocoli Ungaria pro-rusă # G4Media
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE, transmite Digi24. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, a declarat că ”este un proiect cu rol dual, civil și militar, […] © G4Media.ro.
07:40
Starlink pare să fie blocat în Iran / ”Cred că guvernul iranian face ceva mai mult decât să bruieze semnalul GPS” # G4Media
Pe măsură ce regimul iranian blochează internetul, chiar și Starlink pare să fie blocat, anunță The Times of Israel. Receptoarele pentru serviciile prin satelit se confruntă cu probleme de conectivitate, un expert raportând că Republica Islamică pare să „facă ceva mai mult decât bruiajul GPS-ului”. Joi, puțin după ora 20:00, teocrația iraniană a tras ștecherul […] © G4Media.ro.
07:40
Numărul omuciderilor în Londra a fost, în 2025, la cel mai coborât nivel din ultimii 11 ani /Primarul laburist îi contrazice pe conservatori # G4Media
Numărul omuciderilor în Londra a scăzut anul trecut la cel mai coborât nivel din 2014, conform cifrelor publicate, luni, de poliţia londoneză, într-un moment în care responsabilii săi şi primarul laburist Sadiq Khan sunt atacaţi pentru acţiunile lor împotriva criminalităţii, notează AFP, preluată de Agerpres. Capitala britanică a înregistrat 95 de omucideri anul trecut, comparativ […] © G4Media.ro.
07:40
Infotrafic: Utilajele de deszăpezire intervin pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova / Sunt afectate județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava # G4Media
Utilajele de deszăpezire intervin luni dimineață pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova. Totuși, nu există șosele blocate din cauza zăpezii sau a poleiului, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, luni dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor […] © G4Media.ro.
07:30
Pressone: Ministrul Justiției Radu Marinescu (PSD) și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. El a copiat 140 de pagini, inclusiv note de subsol și ”Cuvântul înainte” al tezei / Marinescu a declanșat concursul pentru șefii DNA, Parchetul General și DIICOT # G4Media
Jurnalista Emilia Șercan a scris luni în Pressone.ro că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Potrivit analizei lui Șercan, Marinescu ar fi copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării, inclusiv ”Cuvântul înainte al tezi”. Dezvăluirea vinea în contextul în care Radu Marinescu a […] © G4Media.ro.
07:30
Sute de agenți federali, trimiși suplimentar în Minneapolis, după uciderea lui Renee Nicole Good într-un raid al Serviciului de Imigrare # G4Media
Secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, a anunţat duminică trimiterea a „sute” de agenţi federali suplimentar în cursul nopţii de duminică spre luni la Minneapolis, după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al serviciului de imigrare, notează AFP, citată de Agerpres. „Vom continua să aplicăm […] © G4Media.ro.
07:20
„One Battle After Another” și „Adolescence” – cele mai premiate producții la „Globul de Aur” 2026 # G4Media
Premiile „Globul de Aur” au fost atribuite, duminică seară, la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California, potrivit Agerpres. Comedianta Nikki Glaser a revenit pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei. Prezentatorii premiilor au […] © G4Media.ro.
07:10
Sondaj: 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovategruparea de extremă-dreapta Rassemblement National / Șapte din zece consideră că partidul lui Marine Le Pen ar putea ajunge la putere # G4Media
Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde, transmite Agerpres, care citează AFP. Aproximativ 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovate formaţiunea de extremă-dreapta, cu trei puncte mai mult decât […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
04:00
Supercupa Spaniei vine la Barcelona după victoria catalanilor din Clasico, scor 3-2 cu Real Madrid # G4Media
FC Barcelona a ridicat pentru al doilea an consecutiv trofeul Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, duminică seară, după ce a câștigat primul Clasico al anului, scor 3-2 cu Real Madrid. După o jumătate de oră extrem de tacticizată, o șansă uriașă ratată de Raphinha a anunțat ceea ce urma – brazilianul nu a mai ratat […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Israelul şi Germania semnează un acord în domeniul securităţii, ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi # G4Media
Israelul şi Germania au semnat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, în special ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează e Agerpres citând AFP. Această „declaraţie confirmă angajamentul profund al Germaniei faţă de securitatea statului Israel”, potrivit comunicatului. […] © G4Media.ro.
23:00
Guvernul militar al Sudanului s-a întors în capitala țării după aproape trei ani în care a funcționat din baza sa de război din orașul Port Sudan, situat în estul țării, transmite BBC. Prim-ministrul Sudanului, Kamil Idris, a declarat duminică reporterilor că „guvernul speranței” s-a întors oficial la Khartoum și va începe eforturile de îmbunătățire a […] © G4Media.ro.
22:40
Prima doamnă a Ciprului renunță la funcția sa caritabilă dintr-o organizație pentru copii, pe fondul acuzațiilor de corupție # G4Media
Prima doamnă a Ciprului, Philippa Karsera, a anunțat duminică că demisionează din comitetul de conducere al unui fond caritabil, pe fondul acuzațiilor de corupție, scrie Politico. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Karsera a declarat că își va anunța oficial demisia în cadrul unei reuniuni a comitetului Agenției Independente de Sprijin Social (AFKS) luni. […] © G4Media.ro.
22:30
Comisarul european pentru Apărare: UE ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldaţi # G4Media
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat, duminică, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldaţi, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staţionate în Europa, relatează Agerpres citând AFP. Vorbind la conferinţa pe teme de apărare „Folk och Forsvar”, […] © G4Media.ro.
22:10
Poliţia din Ecuador face o anchetă după descoperirea a cinci capete umane pe o plajă turistică # G4Media
Poliţia din Ecuador a anunţat duminică desfăşurarea unei anchete după descoperirea cinci capete umane tăiate pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, însoţite de un mesaj de avertizare, transmite Agerpres citând France Presse. Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manai, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde la sfârşitul lunii decembrie […] © G4Media.ro.
21:50
Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500, potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului # G4Media
Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie din cauza crizei economice şi care s-au extins de atunci în peste o sută de oraşe din toată ţara, potrivit informaţiilor difuzate duminică de ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA). Această organizaţie opozantă regimului […] © G4Media.ro.
21:40
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează Agerpres citând dpa. Platformele, care aparţin gigantului petrolier rus Lukoil, sunt utilizate pentru aprovizionarea forţelor ruse din Ucraina, a declarat Statul Major General. Kievul nu a dat detalii despre tipul de […] © G4Media.ro.
21:30
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie: Nu mi s-a cerut un interviu legat de acuzațiile din materialul Recorder / Spune că a solicitat o audiență la președinte, dar Nicușor Dan nu a primit-o încă / Ce i-ar spune lui Nicușor Dan # G4Media
Prezentă în emisiune la Antena3, șefa Curții de apel București, Liana Arsenie, a afirmat că Recorder nu i-a solicitat un interviu cu privire la acuzațiile publicate în materialul privind corupția din justiție. Pe tema problemelor din Justiție, Arsenie a afirmat că i-a cerut în scris președintelui Nicușor Dan să o primească în audiență, lucru care […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:00
Serviciul de Informații al Ucrainei: Liderul cecen Ramzan Kadîrov suferă de insuficienţă renal. Pentru că ar fi în stare gravă i se caută un înlocuitor # G4Media
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, ar suferi de insuficienţă renală fiind supus dializei, au declarat duminică surse din cadrul Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării din Ucraina, GUR, agenţiilor ucrainene UNIAN şi Ukrinform – transmite EFE, transmite Agerpres. Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent în propriul său spital din Cecenia, […] © G4Media.ro.
20:50
În şase unităţi şcolare din țară cursurile se vor desfășura online din cauza vremii nefavorabile / În alte trei școli cursurile au fost suspendate # G4Media
Elevii de la şase şcoli din ţară vor desfăşura luni, 12 ianuarie, cursuri online, iar în trei unităţi şcolare activitatea va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate, din cauza vremii nefavorabile, a anunţat, duminică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform Agerpres. Este vorba despre unităţi şcolare din Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt, Timiş şi […] © G4Media.ro.
20:40
Globurile de Aur: Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea filmului și televiziunii concurează duminică seara pentru renumitele premii ale galei # G4Media
Gala Globurile de Aur 2026 începe duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 20:00 ora coastei de Est a SUA (Eastern Time). Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea showbiz-ului concurează pentru premiile uneia dintre cele mai importante competiţii pe drumul către râvnitele Oscaruri, relatează Reuters şi Agerpres. Ediţia de anul acesta este […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.