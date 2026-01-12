Racheta Nightfall, noua armă britanică pentru Ucraina de 3.000.000.000 de lire. Poate lovi direct la Moscova

Newsweek.ro, 12 ianuarie 2026 09:50

Marea Britanie intenționează să înceapă în viitorul apropiat producția unei noi rachete cu rază lung...

Acum 5 minute
10:10
Ce conține în realitate cipul de pe cardul bancar? Puțini știu care e funcția detaliului auriu de pe plastic Newsweek.ro
Cardul bancar are un detaliu discret iar funcția sa este necunoscută multora. Zona aurie de pe drept...
10:10
Valul de concedieri lovește directorii: Numărul managerilor șomeri este mai mare ca niciodată. Care e motivul? Newsweek.ro
Numărul managerilor șomeri a atins un nou record, în Germania. Departamente întregi sunt închise iar...
Acum 30 minute
09:50
Racheta Nightfall, noua armă britanică pentru Ucraina de 3.000.000.000 de lire. Poate lovi direct la Moscova Newsweek.ro
Marea Britanie intenționează să înceapă în viitorul apropiat producția unei noi rachete cu rază lung...
09:40
China invadează cerul cu 200.000 de sateliți. Îi cer lui Elon Musk să le facă loc. „Este îngrijorător” Newsweek.ro
Documentele depuse recent indică faptul că firmele chineze intenționează să lanseze peste 200.000 de...
09:40
Trump, pe urmele lui Putin. Se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” după capturarea lui Maduro Newsweek.ro
Donald Trump a stârnit un val de critici și controverse internaționale după ce a postat pe Truth Soc...
Acum o oră
09:20
Armata europeană prinde contur. 100.000 de soldați permanenți pentru a înlocui trupele lui Trump din Europa Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea face un pas major spre autonomia sa strategică în domeniul apărării, prin...
Acum 2 ore
09:10
Ce se întâmplă cu prețul alimentelor după ce Bulgaria a trecut la €. Merită să cumpere românii din vecini? Newsweek.ro
Unii români își fac cumpărăturile din Bulgaria deoarece este mai ieftin. Bulgaria a trecut la euro. ...
09:10
VIDEO Revoluția din Iran 2026. Peste 544 de morți și 10.600 de arestări în protestele antiguvernamentale Newsweek.ro
Iranul traversează una dintre cele mai sângeroase crize interne din ultimii ani, după ce protestele ...
08:50
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare? Newsweek.ro
Bugetarii vor primi și în acest an vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Acestea se acordă a...
08:40
Guvernul recunoaște haosul: 185 de companii de stat nu fac nimic, dar costă miliarde Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă cură...
08:30
FC Barcelona câștigă Supercupa Spaniei după o victorie dramatică, 3-2, în fața lui Real Madrid Newsweek.ro
FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, ...
08:20
Trump susține că liderii iranieni l-au sunat pentru negocieri, în timp ce SUA analizează opțiuni de răspuns Newsweek.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în ...
Acum 4 ore
08:10
Plafonarea gazelor expiră la 31 martie. Ministrul dă asigurări că nu vor fi creșteri bruște de prețuri Newsweek.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are „mare încredere” că eliminarea schemei de compensare ...
08:00
Cum să eviți deteriorarea jachetei de puf la spălare? Nu repeta aceste greșeli frecvente Newsweek.ro
Cum să eviți deteriorarea jachetei de puf la spălare? Spălarea la mașină a unei jachete din puf este...
07:50
Armata ucraineană a atacat în Marea Caspică și a avariat trei platforme petroliere rusești Newsweek.ro
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a...
07:30
Ce se întâmplă dacă dai zăpadă in curtea vecinului? Riști amendă sau rămâne buna înțelegere? Newsweek.ro
Iarna aduce cu ea inevitabilele sesiuni de deszăpezire, iar uneori tentația de a arunca zăpada peste...
07:30
Ce alimente sa consumi zilnic pentru a preveni cancerul de colon. Conțin fibre și te scăpa de constipație Newsweek.ro
Un tranzit intestinal sănătos ajuta la prevenirea cancerului de colon. O alimentație zilnică bogată ...
07:20
Liderul AUR, Dan Dungaciu: bursier, șef de proiect, invitat la Universitatea lui George Soros. Azi, îl atacă Newsweek.ro
George Simion l-a numit prim-vicepreședinte al AUR pe Dan Dungaciu. Dan Dungaciu a avut o bursă, a c...
07:10
Horoscop 13 ianuarie. Luna în Scorpion aduce noroc Berbecilor. Racii, conversații stresante. Taurii, provocări Newsweek.ro
Horoscop 13 ianuarie. Luna în Scorpion aduce noroc Berbecilor. Racii, conversații stresante. Taurii,...
06:40
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate? Newsweek.ro
Pensiile se virează în cursul zilei de azi pentru un număr uriaș de pensionari - 2.400.000. Vestea p...
Acum 24 ore
21:10
Mișcare surpriză în Orientul Mijlociu: Iordania reintroduce serviciul militar obligatoriu Newsweek.ro
Armata iordaniană a început duminică punerea în aplicare a procedurilor de recrutare, după reintrodu...
20:50
A murit autorul teoriei care a șocat lumea: omul care susținea că extratereștrii au influențat evoluția Newsweek.ro
Scriitorul elveţian Erich von Däniken, care şi-a construit o carieră de succes pe baza teoriei sale,...
20:40
Diferențe enorme. Această metodă de preparare face ca oul de la micul dejun să fie nesănătos Newsweek.ro
Fie că este fiert, poșat sau prăjit, modul în care pregătești oul dimineața are un impact mare asupr...
20:20
România îngheață: gerul pune stăpânire pe aproape toată țara, cu minime de -19°C. În ce județe? Newsweek.ro
Vremea se menține deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 0 grade și ...
20:10
Cifrele care pot schimba vieți: noi trageri Loto după ce Loteria Română a acordat câștiguri de 1,83 mil. lei Newsweek.ro
Duminică, 11 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi...
19:50
Președintele Iranului, mesaj către protestatari: „Vă ascultăm” și căutăm soluții la problemele economice Newsweek.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi "ascultă" pe protestatar...
19:40
Cerere enormă! Cumpărăturile de panică golesc rafturile: criza ouălor lovește supermarketurile Newsweek.ro
În ciuda producției interne ridicate, oferta de ouă din Austria rămâne redusă, cererea crescând și m...
19:20
O specie de păianjen deosebit de periculoasă se răspândește. O mușcătură poate fi fatală pentru oameni Newsweek.ro
O specie de păianjen deosebit de periculoasă se răspândește în prezent în Mallorca și pe alte insule...
19:10
Pare imposibil, dar este adevărat: acest animal mic și lipicios are 40.000 de dinți. Descoperirea care uimește Newsweek.ro
Când te gândești la melci, rareori te gândești la „dinți” în gurile lor lipicioase, nu-i așa? De fap...
18:50
Momente importante din astronomie în 2026. În aceste 5 nopți ar trebui să privești spre cer Newsweek.ro
Ploi de meteoriți, eclipse lunare și solare, strălucitorul Jupiter: Anul acesta merită deosebit de m...
18:40
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Suceava după un infarct. Starea artistei este stabilă Newsweek.ro
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Cl...
18:20
Bonusul de reparații pentru electrocasnice a revenit într–o țară din Europa. Iată cum poți obține 130 de euro Newsweek.ro
„Bonusul de salvare a electrocasnicelor” începe luni pentru toate gospodăriile. Acesta subvenționeaz...
18:10
Jurăminte scrise folosind ChatGPT. O instanță a anulat o căsătorie din cauza discursului generat de AI Newsweek.ro
Se presupunea că va fi o nuntă modernă și relaxată – departe de convențiile tradiționale. Dar discur...
18:00
VIDEO Secretarul britanic al Apărării, John Healey: L-aș răpi pe Putin, să răspundă pentru crimele de război Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că, dacă ar putea, ar vrea să-l răpească pe...
17:30
SUA au transferat în secret Ucrainei noul sistem Tempest. Doboară elicoptere, drone, aeronave de la 8 km Newsweek.ro
SUA au transferat în secret cel mai recent sistem SAM anti-dronă «Tempest», bazat pe un vehicul ușor...
17:10
Plante Feng Shui care aduc noroc și vibrații pozitive în casă. Unde trebuie amplasate acestea? Newsweek.ro
Vrei să atragi noroc și energie pozitivă în viața ta? Conform vechilor filozofii chinezești Feng Shu...
16:50
Trump fixează țintele pentru a lovi regimul de la Teheran. Musk asigură Starlink pentru revoluția iraniană Newsweek.ro
Administrația Trump a ținut o ședință preliminară privind planurile unui potențial atac asupra Iranu...
16:20
Un bărbat a slăbit 70 de kilograme. A folosit o rutină simplă, ușor de urmat. I s-a schimbat viața Newsweek.ro
Un bărbat a slăbit aproape 70 de kilograme datorită unei rutine simple, dar eficiente. Puțini credea...
15:40
Bolojan explică de ce a fost nevoit să crească taxele și impozitele. Punem deoparte 3.700.000.000 lei Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a explicat de ce a fost nevoit să crească taxele și impozitele în acest an. Premier...
15:40
Cum a murit interlopul Cascadoru, un apropiat a lui Nuțu Cămătaru. Era și columbofil Newsweek.ro
Daniel Dvidoiu, zis Cascadoru, era un cunoscut cămătar, dar și un columbofil înrăit. El era și un ap...
15:10
De la 1 ianuarie ITM filmează controalele la firme: amenzi și de un milion de lei pentru munca la negru Newsweek.ro
Din 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) schimbă radical modul în care se fac controalele l...
15:00
Pensiile vin cu întârziere de 8 zile. Care pensionari iau câțiva lei în plus la pensie? Newsweek.ro
Începutul anului vine cu întârziere la pensie pentru majoritatea pensionarilor, dar și cu mici difer...
14:40
Cum sunt folosiți interlopii de cazinouri și casele de pariuri Newsweek.ro
Mai multe grupări de interlopi, cunoscute, au fost folosite de patroni de cazinouri și case de pariu...
14:40
Impozite și de două ori mai mici decât în municipiu în comunele din jurul Iașului Newsweek.ro
Menținerea statutului de comună al localităților mari din jurul municipiului Iași este un avantaj câ...
14:30
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a confirmat cea ce Newsweek scrie de luni de zile despre pensii. Cr...
14:20
Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu și soția, arestați după ce i-au rupt picioarele unui om, vor afară Newsweek.ro
Un bărbat de 37 de ani a fost bătut cu sălbăticie, în plină stradă, de interlopul Adrian Beleaua Cor...
14:10
Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune în București. Acesta folosea fraudulos casele self pay Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de polițiști fiind suspectat că a comis mai multe fapte de fu...
14:10
Povestea unei căi ferate din România inaugurată cu 119 ani în urmă, reabilitată acum 10 și apoi „asfaltată” Newsweek.ro
O cale ferată din România, care a fost inaugurată cu 119 ani în urmă, a fost reabilitată ultima dată...
13:50
Maşini vandalizate în Drobeta Turnu Severin de un adolescent de 16 ani, după o provocare pe TikTok Newsweek.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini par...
13:30
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj. Recomandări pentru șoferi Newsweek.ro
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat, duminică, ieșind de pe carosabil. Inciden...
