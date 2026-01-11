Bonusul de reparații pentru electrocasnice a revenit într–o țară din Europa. Iată cum poți obține 130 de euro
Newsweek.ro, 11 ianuarie 2026 18:20
„Bonusul de salvare a electrocasnicelor” începe luni pentru toate gospodăriile. Acesta subvenționeaz...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
18:50
Momente importante din astronomie în 2026. În aceste 5 nopți ar trebui să privești spre cer # Newsweek.ro
Ploi de meteoriți, eclipse lunare și solare, strălucitorul Jupiter: Anul acesta merită deosebit de m...
Acum 30 minute
18:40
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Suceava după un infarct. Starea artistei este stabilă # Newsweek.ro
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Cl...
Acum o oră
18:20
Bonusul de reparații pentru electrocasnice a revenit într–o țară din Europa. Iată cum poți obține 130 de euro # Newsweek.ro
„Bonusul de salvare a electrocasnicelor” începe luni pentru toate gospodăriile. Acesta subvenționeaz...
18:10
Jurăminte scrise folosind ChatGPT. O instanță a anulat o căsătorie din cauza discursului generat de AI # Newsweek.ro
Se presupunea că va fi o nuntă modernă și relaxată – departe de convențiile tradiționale. Dar discur...
Acum 2 ore
18:00
VIDEO Secretarul britanic al Apărării, John Healey: L-aș răpi pe Putin, să răspundă pentru crimele de război # Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că, dacă ar putea, ar vrea să-l răpească pe...
17:30
SUA au transferat în secret Ucrainei noul sistem Tempest. Doboară elicoptere, drone, aeronave de la 8 km # Newsweek.ro
SUA au transferat în secret cel mai recent sistem SAM anti-dronă «Tempest», bazat pe un vehicul ușor...
17:10
Plante Feng Shui care aduc noroc și vibrații pozitive în casă. Unde trebuie amplasate acestea? # Newsweek.ro
Vrei să atragi noroc și energie pozitivă în viața ta? Conform vechilor filozofii chinezești Feng Shu...
Acum 4 ore
16:50
Trump fixează țintele pentru a lovi regimul de la Teheran. Musk asigură Starlink pentru revoluția iraniană # Newsweek.ro
Administrația Trump a ținut o ședință preliminară privind planurile unui potențial atac asupra Iranu...
16:20
Un bărbat a slăbit 70 de kilograme. A folosit o rutină simplă, ușor de urmat. I s-a schimbat viața # Newsweek.ro
Un bărbat a slăbit aproape 70 de kilograme datorită unei rutine simple, dar eficiente. Puțini credea...
15:40
Bolojan explică de ce a fost nevoit să crească taxele și impozitele. Punem deoparte 3.700.000.000 lei # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a explicat de ce a fost nevoit să crească taxele și impozitele în acest an. Premier...
15:40
Daniel Dvidoiu, zis Cascadoru, era un cunoscut cămătar, dar și un columbofil înrăit. El era și un ap...
15:10
De la 1 ianuarie ITM filmează controalele la firme: amenzi și de un milion de lei pentru munca la negru # Newsweek.ro
Din 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) schimbă radical modul în care se fac controalele l...
Acum 6 ore
15:00
Pensiile vin cu întârziere de 8 zile. Care pensionari iau câțiva lei în plus la pensie? # Newsweek.ro
Începutul anului vine cu întârziere la pensie pentru majoritatea pensionarilor, dar și cu mici difer...
14:40
Mai multe grupări de interlopi, cunoscute, au fost folosite de patroni de cazinouri și case de pariu...
14:40
Menținerea statutului de comună al localităților mari din jurul municipiului Iași este un avantaj câ...
14:30
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a confirmat cea ce Newsweek scrie de luni de zile despre pensii. Cr...
14:20
Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu și soția, arestați după ce i-au rupt picioarele unui om, vor afară # Newsweek.ro
Un bărbat de 37 de ani a fost bătut cu sălbăticie, în plină stradă, de interlopul Adrian Beleaua Cor...
14:10
Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune în București. Acesta folosea fraudulos casele self pay # Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de polițiști fiind suspectat că a comis mai multe fapte de fu...
14:10
Povestea unei căi ferate din România inaugurată cu 119 ani în urmă, reabilitată acum 10 și apoi „asfaltată” # Newsweek.ro
O cale ferată din România, care a fost inaugurată cu 119 ani în urmă, a fost reabilitată ultima dată...
13:50
Maşini vandalizate în Drobeta Turnu Severin de un adolescent de 16 ani, după o provocare pe TikTok # Newsweek.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini par...
13:30
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj. Recomandări pentru șoferi # Newsweek.ro
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat, duminică, ieșind de pe carosabil. Inciden...
13:10
Peste 20 de vaci au căzut într-un iaz, în Suceava. Intervenţie dificilă a salvatorilor ISU # Newsweek.ro
Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava intervin, duminică dimineaţă...
Acum 8 ore
12:50
33 de plaje din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani. Ce arată studiile? # Newsweek.ro
Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, până în anul 2100, creșterea nivelului mării ar...
12:30
Ajutorul la pensie pe decembrie pentru facturi a fost virat aseară pensionarilor. Cum verifici? # Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna decembrie au ...
12:10
Pâinea mucegăită și impactul ei asupra sănătății. Poți îndepărta mucegaiul și mânca restul? # Newsweek.ro
Mucegaiul de pe pâine nu este doar o problemă de aspect: chiar dacă îndepărtezi partea vizibilă, spo...
12:00
Israel în stare de alertă. Iranul amenință SUA că va ataca inclusiv baze americane din zonă # Newsweek.ro
Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta ...
11:40
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a câștigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), ...
11:30
Mesajul lui Maduro din detenție. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească imediat Venezuela # Newsweek.ro
Administrația Statelor Unite și-a îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Venezuela imediat din cau...
11:20
Cine candidează pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene? 16 țări trebuie să-l sprijine # Newsweek.ro
Şase candidaţi au depus cereri pentru funcţia de vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană, urmând ...
Acum 12 ore
11:00
METEO Alertă pentru București. Vremea se răcește brusc și ninge abundant. Temperaturi de -10 grade # Newsweek.ro
Meteorologii anunță că Bucureştiul se află sub incidenţa unei alerte ce vizează vreme deosebit de re...
10:50
Anunț îngrijorător de la Salvamont: 121 de apeluri de urgență în 24 de ore. 123 de turiști, salvați # Newsweek.ro
Salvamontiştii anunţă un număr ingrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui...
10:40
Cea mai mare fabrică de procesare a cărnii de vânat din Europa a intrat în insolvență. Ce fac angajații? # Newsweek.ro
Un important furnizor de carne pentru sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare se conf...
10:30
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă? Cinci rutine simple de dimineață sunt bune pentru pierderea în greutate # Newsweek.ro
Vrei să duci o viață mai sănătoasă și să slăbești câteva kilograme în același timp? Atunci ar trebui...
10:20
„Ajutor, ne-a intrat o bufniță în bucătărie!” Așa a sunat, probabil, cel mai neobișnuit apel la numă...
10:10
Unul dintre cei mai mari retaileri de modă închide un centru logistic. 2.700 de angajațați ajung pe drumuri # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa își închide în mod neașteptat un centru logist...
09:50
Un producător de antiviruși a descoperit că Instagram a ascuns faptul că serverele rețelei au fost s...
09:40
VIDEO Protestele iau amploare în Iran: „Moarte lui Khamenei!”, „Trăiască şahul!”. Surse indică peste 70 morți # Newsweek.ro
Imagini video, apărute în ciuda blocării internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă de către au...
09:20
Washington Post: Vaticanul a vrut să-l salveze pe Maduro din mâinile SUA. I-a negociat plecarea în Rusia # Newsweek.ro
Vaticanul a vrut să-l salveze pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro din mâinile SUA, încercând s...
09:00
Criza din industria auto: General Motors, pierderi de 6.000.000.000 $ din cauza mașinilor electrice # Newsweek.ro
Întreaga industrie auto este în criză profundă din cauza costurilor electrificării. General Motors r...
08:30
Craiova îngheață, la propriu. E avarie majoră la CET. Cum a pierdut banii din PNRR pentru o centrală nouă? # Newsweek.ro
Ger afară, „ger” și în apartamentele craiovenilor. E avarie majoră la Electrocentrale Craiova, în in...
08:10
România, printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Motivul? Infrastructura CFR e praf # Newsweek.ro
România se numără printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Rata motorizări...
08:00
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul zilnic # Newsweek.ro
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul...
07:50
Fitnessul navetiștilor: mersul pe jos între stațiile de autobuz, trendul 2026. Câte calorii poți să arzi? # Newsweek.ro
Între muncă, programări și stresul cotidian, nu prea există timp pentru mișcare. Pentru dependenții ...
07:40
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare # Newsweek.ro
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare. Ustu...
07:30
Motivul pentru care borcanul cu sare și rozmarin aduce liniște și energie pozitivă acasă. Cum să-l folosești # Newsweek.ro
Un gest simplu, moștenit din tradițiile vechi, este considerat de mulți un adevărat ritual de echili...
07:30
Cât timp rezistă vinul după ce ai deschis sticla? Semnele la care trebuie să fim atenți # Newsweek.ro
Cât timp se păstrează băuturile alcoolice, după ce ai deschis sticla? Metoda de producție, ingredien...
07:20
Ce electrocasnice să scoți întotdeauna din priză înainte să pleci din casă. Sunt un pericol pentru animale # Newsweek.ro
Chiar dacă par inofensive atunci când sunt oprite, unele electrocasnice lăsate în priză pot deveni u...
07:10
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la bani # Newsweek.ro
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la ba...
06:40
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei # Newsweek.ro
Luni, 12 ianuarie intră prima pensie pe card din anul 2026. Veștile nu sunt tocmai bune, iar pension...
Acum 24 ore
20:50
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către St...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.