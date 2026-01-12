Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO
National.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus” — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi […] The post Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
09:50
Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO # National.ro
După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus” — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi […] The post Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:40
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, vă supărați […] The post Horoscop 12 ianuarie 2026 – Maturizarea este un proces glorios first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
20:10
19:10
În PNL, liniștea este primul semn că se pregătește o execuție. Iar în jurul lui Ilie Bolojan, liniștea a cam dispărut și de la o vreme se aud tot mai clar vocile liderilor liberali care nu mai înghit direcția impusă de la Palatul Victoria. Sau de la „gașca din Oradea”? Ultima, dar cu siguranță nu […] The post Când partidul începe să-ți numere zilele – Bolojan, pe urmele lui Ciucă first appeared on Ziarul National.
18:40
România, ”proasta satului”. Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți # National.ro
După Germania și Franța, România și-a asumat cei mai mulți imigranți relocați începând din luna iunie a acestui an. Dacă celelalte state au preferat să accepte simbolic ceva imigranți, să dea bani sau pur și simplu să spună ”pas” Comisiei Europene, țara noastră s-a angajat să primească și să întrețină nu mai puțin de 660 […] The post România, ”proasta satului”. Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți first appeared on Ziarul National.
18:10
În funcție de ziua săptămânii, atenția lui Donald Trump se concentrează alternând pe Canada, Venezuela, Canalul Panama – și, în ultimele luni, pe Groenlanda. Poate că motivul cel mai plauzibil pentru care Trump vizează Groenlanda este politica ego-ului. Un președinte dornic să facă America din nou măreață și să ducă la bun sfârșit misiunea începută […] The post Trump joacă Monopoly geopolitic cu Groenlanda first appeared on Ziarul National.
17:50
Dayot Upamecano nu a renunțat definitiv la visul de a ajunge la Real Madrid. Cotidianul L’Equipe dezvăluie că fundașul francez a acceptat prelungirea contractului cu Bayern Munchen, dar a introdus o clauză care îi poate deschide drumul spre „galactici”. După luni de negocieri, Upamecano va semna cu Bayern până în 2030, cu opțiune de prelungire […] The post A semnat cu Bayern până în 2030, dar gândul îi este la Real Madrid first appeared on Ziarul National.
17:50
Zlatan Ibrahimovic, unul dintre cei mai carismatici fotbaliști din istorie, și-a surprins din nou fanii cu o apariție spectaculoasă pe rețelele de socializare. Retras din activitate în 2023, fostul atacant al lui AC Milan a lăsat pentru câteva zile confortul de la Milano și s-a întors într-un loc apropiat sufletului său: nordul înghețat al Suediei. […] The post Zlatan și „haita arctică” first appeared on Ziarul National.
17:50
Europa a intrat într-o nouă stare de alertă în fața semnalelor din ce în ce mai explicite că Statele Unite nu mai doresc să suporte povara garantării securității continentului și manifestă ostilitate deschisă în domenii care ating esența problemelor de securitate. La începutul lunii decembrie, SUA au publicat noua Strategie de Securitate Națională, lansând un […] The post America devine spaima Europei? first appeared on Ziarul National.
17:10
Orientul Mijlociu a fost mult timp organizat în jurul alinierilor pragmatice și ideologice. Înainte de atacul Hamas asupra Israelului (7 octombrie 2023), au dat naștere la două blocuri regionale care au structurat majoritatea comportamentelor politice, diplomatice și de securitate. Alianțele pragmatice se bazau pe interese ce puteau fi negociate, evaluate și aplicate. Cooperarea în domeniul […] The post Orientul Mijlociu, din nou în schimbare first appeared on Ziarul National.
16:40
Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor # National.ro
După ce a strigat în gura mare prin toată mass-media și pe toate rețele sociale că cei de la Apele Române au pierdut banii din PNRR, Diana Buzoianu, de la USR, este pusă la colț chiar de fostul ministru al Mediului, liberalul Mircea Fechet. Acesta spune că, în realitate, Diana Buzoianu este cea care a […] The post Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor first appeared on Ziarul National.
16:00
Când secretarul de stat american John Kerry a deplâns faptul că Vladimir Putin se comporta „în stilul secolului al XIX-lea” după invadarea Crimeei în 2014, probabil nu anticipa cât de precisă era remarca sa în descrierea politicii externe actuale a Statelor Unite. Dar perioada care rezonează cel mai mult astăzi este epoca în care au […] The post SUA – Noua Epocă Imperială first appeared on Ziarul National.
15:40
A existat vreun an în istorie care să fi început precum 2026? În puțin peste șapte zile, America lui Donald Trump l-a capturat pe Nicolas Maduro, a declarat controlul asupra Venezuelei și a lansat noi amenințări că va prelua Groenlanda de la Danemarca. Lumea se confruntă cu Trump fără limite: un președinte care se simte […] The post Donald Trump nelimitat: fără constrângeri acasă, aventurier în străinătate first appeared on Ziarul National.
15:10
Este dezbaterea care a dominat industria tehnologică în 2025 și nu va dispărea prea curând. Liderii din domeniul IA, precum OpenAI și Nvidia, au creat o rețea impresionantă de acorduri uimitoare cu firme de infrastructură cloud, în timp ce hiper-scalerii, inclusiv Amazon, Microsoft și Google, continuă să pompeze miliarde de dolari pentru construirea de centre […] The post Ne aflăm într-o bulă a inteligenței artificiale? first appeared on Ziarul National.
14:40
Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii # National.ro
Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole, prevăzut în Planul Național Strategic al României, a fost implementat doar pe jumătate. Mai exact, APIA a luat câte 3% din sumele destinate subvențiilor la hectar de la fiecare fermier și i-a pus, ca din greșeală, într-un cont destinat Ministerului Agriculturii, să li se […] The post Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii first appeared on Ziarul National.
14:10
O explicație detaliată a articolului precedent este necesară. 2008 un an crucial, cu două întâlniri Putin Bush la București și Soci, an care a devoalat războiul de astăzi din Ucraina! Întâlnirea bilaterală dintre George W. Bush și Vladimir Putin de la București a avut loc la 4 aprilie 2008, în marja summitului NATO de la București (desfășurat între 2–4 aprilie 2008). Aceasta a fost o […] The post Războiul din Ucraina a început în 2008 (II) first appeared on Ziarul National.
13:40
Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot # National.ro
1. În 2022, când Rusia a atacat Ucraina, mulți români cu oarecare stare își făceau planuri să fugă din țară. În Grecia, în Portugalia. Îmi aduc aminte că Portugalia era varianta cea mai bună. Chirii mici, mâncare ieftină, stres zero. N-a plecat nimeni. Putin nu ne-a atacat. Nu a fost în stare să ia trei […] The post Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot first appeared on Ziarul National.
12:00
Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe # National.ro
Un om de ştiinţă american a vrut să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere. Chris Buck, virusolog la Institutul Național pentru Cancer din Maryland, a inventat primul vaccin din lume […] The post Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe first appeared on Ziarul National.
11:30
Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea # National.ro
O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, prin intermediul aplicației WhatsApp. Oamenii primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și sunt îndemnați să acceseze un link legat de un colet. Persoanele care cad în capcana infractorilor cibernetici rămân fără contul din aplicaţia de mesagerie. De fapt, linkul duce către o pagină […] The post Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea first appeared on Ziarul National.
11:10
România se află sub alertă de ninsori, ger și viscol până marți, 13 ianuarie. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente. Meteorologii transmit că până marți, 13 ianuarie, este valabilă o avetizare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori în toată țara. Cele mai afectate zone vor fi Banat, […] The post România, sub alertă de ninsori și ger. Harta zonelor afectate și prognoza ANM first appeared on Ziarul National.
10:30
O ţară din sud-estul Europei, vecină cu România, este considerată una dintre cele mai sigure destinații turistice din Europa, fiind inclusă în Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie de avertizare pentru călătorii. Conform acestei categorii, vizitatorii trebuie doar să adopte măsuri de precauție obișnuite. Bulgaria, o ţară sigură în Europa Acel vecin al […] The post Harta securităţii în Europa. Cât de sigură este România pentru turiştii străini first appeared on Ziarul National.
Ieri
10:00
Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate # National.ro
Şoferii din România beneficiază de mai mulţi kilometri de autostradă, odată cu livrarea loturilor din A7 (Autostrada Moldovei). În 2025, România a depășit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. Autostrăzile și drumurile […] The post Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate first appeared on Ziarul National.
09:30
Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! # National.ro
O fetiţă de 2 ani se află în moarte cerebrală după ce a fost operată la Spitalul Județean Constanța. Părinții reclamă erori grave ale personalului medical. După operație, fetița a fost dusă la terapie intensivă, unde starea ei s-ar fi agravat în doar zece minute. Conform unor surse la curent cu acest caz, buzele Anei […] The post Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! first appeared on Ziarul National.
09:00
Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO # National.ro
O oră le-a trebuit funcționarelor de la Direcția Taxe și Impozite Locale Suceava să numere banii cu care un cetățean și-a achitat dările fiscale la stat. Bărbatul a găsit o modalitate inedită să se „răzbune” pe Ilie Bolojan, pentru majorarea impozitelor pe locuințe. Majorările semnificative ale dărilor fiscale i-au scos pe suceveni în stradă, la […] The post Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare # National.ro
Ziua de duminică vine cu o energie axată pe organizare, responsabilitate și clarificări importante. Influențele astrale favorizează analiza lucidă, deciziile practice și dorința de a pune ordine atât în viața personală, cât și în cea profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi! Horoscop zodia Berbec Simțiți nevoia să fiți utili și implicați […] The post Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare first appeared on Ziarul National.
10 ianuarie 2026
19:40
Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului # National.ro
Denisa Scripcariu, psiholog clinician în supervizare, a adresat o scrisoare deschisă Parlamentului României în care avertizează că noua lege privind exercitarea profesiei de psiholog riscă să agraveze abandonul profesional și migrația tinerilor specialiști. Din interiorul sistemului, aceasta descrie un parcurs profesional construit aproape exclusiv pe autofinanțare, în care costurile formării, supervizării și acreditării sunt suportate […] The post Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului first appeared on Ziarul National.
15:50
Recentele scandaluri din întreaga mass-media, provocate de situația generată de zborul președintelui României la Paris, fac necesară lămurirea aspectului legat de avionul prezidențial, pentru a se putea înțelege corect situația reală, dincolo de contrele dintre Putere și Opoziție. România are, sau nu, nevoie de un avion prezidențial? Unul din modurile de reprezentare publică a unui […] The post Avionul prezidențial, între mit și realitate first appeared on Ziarul National.
12:00
Anul 2026 se prefigurează a fi unul al contrastelor în gastronomie, iar redescoperirea unor ingrediente clasice va transforma mesele și feed-urile sociale, aducând mai multă creativitate și conștientizare în obiceiurile noastre alimentare. BBC a identificat șase tendințe cheie care vor domina mesele și feed-urile digitale anul viitor. Arome „fricy”: fructat și picant într-o singură farfurie […] The post Șase tendințe alimentare care vor defini bucătăria în 2026 first appeared on Ziarul National.
11:30
Scumpirile din 2026 afectează și prețurile înmormântărilor. Cum cât s-au majorat taxele din cimitire și la capelă # National.ro
Noul an aduce majorări și în sectorul serviciilor funerare. Mai multe orașe au actualizat taxele pentru înhumări, deshumări, utilizarea capelelor și întreținerea cimitirelor, în timp ce alte localități au menținut tarifele la nivelul din 2025. Tarifele, majorate în funcţie de rata inflaţiei Începând cu 1 ianuarie 2026, au crescut mai multe taxe din România. Odată […] The post Scumpirile din 2026 afectează și prețurile înmormântărilor. Cum cât s-au majorat taxele din cimitire și la capelă first appeared on Ziarul National.
11:00
Militar american, găsit fără suflare într-un apartament din Otopeni. A fost deschis un dosar de moarte suspectă # National.ro
Polițiștii ilfoveni au deschis un dosar de moarte suspectă, după ce s-a descoperit cadavrul unui bărbat în locuința sa din Otopeni. Individul era un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni. Potrivit gandul.ro, militarul a fost găsit fără suflare miercuri. Cea care a alertat autoritățile despre moartea cetățeanului […] The post Militar american, găsit fără suflare într-un apartament din Otopeni. A fost deschis un dosar de moarte suspectă first appeared on Ziarul National.
10:40
Cât a ajuns să coste, în 2026, un loc de parcare în București. Șoferii sunt suprataxați pentru al doilea sau al treilea loc # National.ro
Cetățenii care locuiesc în sectoarele 4 și 5 din București și au mai mult de un loc de parcare trebuie să suporte costuri suplimentare. Mai exact, șoferii cu mai mult de un loc de parcare sunt suprataxaţi. Pentru al doilea loc, taxa este de 1.400 de lei, iar pentru al treilea, 2.000 de lei. Astfel, […] The post Cât a ajuns să coste, în 2026, un loc de parcare în București. Șoferii sunt suprataxați pentru al doilea sau al treilea loc first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile # National.ro
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul pe […] The post Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile first appeared on Ziarul National.
09:30
Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului”, anual, a treia zi de luni după începutul Anului Nou este considerată Lunea Albastră. Anul acesta cade pe 19 ianuarie. Dacă ți s-a părut prima zi de luni a anului plictisitoare, pregătește-te pentru ceea ce urmează. Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului”, anual, […] The post Blue Monday 2026. În ce zi pică „cea mai deprimantă zi a anului” / Cum o gestionezi first appeared on Ziarul National.
09:10
Atenție la fraude! Românii, vizați cu facturi fictive după majorarea taxelor / Ce să faci să nu pici în plasa escrocilor # National.ro
Creșterea recentă a taxelor și impozitelor a devenit un pretext folosit intens de infractorii cibernetici pentru a lansa noi tentative de fraudă. Ziua de joi, 8 ianuarie 2026, a început cu nervi și confuzie pentru mii de contribuabili români care au încercat să își achite obligațiile fiscale online. Mulți dintre cei care au accesat platforma […] The post Atenție la fraude! Românii, vizați cu facturi fictive după majorarea taxelor / Ce să faci să nu pici în plasa escrocilor first appeared on Ziarul National.
08:30
Ziua de sâmbătă vine cu o energie calmă și concentrată, ideală pentru introspecție, clarificări și pași bine calculați. Unele zodii primesc susținere neașteptată, altele sunt încurajate să-și urmeze intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele! Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut! Horoscop pentru Berbec Presiunea legată de carieră și […] The post Horoscop 10 ianuarie. O zi a introspecției! Caută clarificări first appeared on Ziarul National.
9 ianuarie 2026
23:00
Ger extrem peste România: ciclonul mediteranean aduce ninsoare, polei și temperaturi de până la -18°C # National.ro
Un val de ger extrem se instalează rapid în România, după ce un ciclon mediteranean va aduce precipitații mixte, ninsoare și polei în sudul și sud-estul țării, urmate de o răcire accentuată care va cuprinde toate regiunile, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Ciclon mediteranean și instabilitate atmosferică la nivel european Episodul de vreme severă este […] The post Ger extrem peste România: ciclonul mediteranean aduce ninsoare, polei și temperaturi de până la -18°C first appeared on Ziarul National.
22:20
Acordul UE-Mercosur a primit undă verde. România a semnat documentul contestat de fermieri # National.ro
Acordul UE-Mercosur a primit vineri aprobarea finală a statelor membre ale Uniunii Europene, prin majoritate calificată, urmând să fie semnat săptămâna viitoare de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aprobarea finală, după un vot tensionat în Consiliul UE Decizia a fost luată vineri după-amiază, prin procedură scrisă, după ce dimineață ambasadorii statelor UE au […] The post Acordul UE-Mercosur a primit undă verde. România a semnat documentul contestat de fermieri first appeared on Ziarul National.
21:20
Se pregătește ceva în PNL? Thuma Hubert acuză Guvernul Bolojan: presiunea deficitului a fost mutată pe umerii primarilor # National.ro
Thuma Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre cei mai influenți lideri ai PNL, acuză Guvernul că a transferat responsabilitatea deficitului bugetar către autoritățile locale, lăsând primarii să gestioneze efectele unor decizii luate la nivel central. Critici directe la adresa Guvernului și mesajul transmis primarilor Într-un mesaj public ferm, Thuma Hubert susține că Executivul […] The post Se pregătește ceva în PNL? Thuma Hubert acuză Guvernul Bolojan: presiunea deficitului a fost mutată pe umerii primarilor first appeared on Ziarul National.
16:30
Ce a pățit o femeie din Hunedoara după ce soțul a reclamat-o la poliție, spunând că l-a lovit și l-a amenințat # National.ro
Oamenii legii din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara fac cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa. „În urma evaluării situației, a fost stabilit risc iminent, fiind dispuse măsuri de protecție” – a informat vineri, 9 ianuarie, IPJ Hunedoara. Concret, […] The post Ce a pățit o femeie din Hunedoara după ce soțul a reclamat-o la poliție, spunând că l-a lovit și l-a amenințat first appeared on Ziarul National.
15:40
Armata elvețiană face lumină în controversa escortării avionului în care se afla Nicușor Dan # National.ro
Încă o reacție în controversa momentului. După recentul mesaj pe care a ales să-l posteze președintele Nicușor Dan, în chip de lămurire/demontare a ceea ce a acuzat a fi fost o „dezinformare” din partea unei părți a presei din România, apar precizări oficiale, de ultim moment, de la nivelul Forțelor Armate Elvețiene. Forțele Armate Elvețiene […] The post Armata elvețiană face lumină în controversa escortării avionului în care se afla Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
15:10
Imagini înfiorătoare! O deputată din Honduras, rănită după ce un dispozitiv a explodat foarte aproape de ea – VIDEO ȘOCANT # National.ro
Imagini înfiorătoare au surprins momentul în care o deputată din Honduras a fost rănită de un dispozitiv aruncat foarte aproape de ea. Parlamentara opoziției din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat lângă ea. Incidentul înspăimântător a avut loc în contextul tensiunilor post-alegeri prezidențiale contestate. Partidul […] The post Imagini înfiorătoare! O deputată din Honduras, rănită după ce un dispozitiv a explodat foarte aproape de ea – VIDEO ȘOCANT first appeared on Ziarul National.
15:00
Nicușor Dan continuă să facă orice, numai președintele țării nu reușește să fie. Face ce face (sau nu face) și provoacă niște situații de-a dreptul ridicole. De parcă nu ar fi fost de ajuns episodul Paris, șeful statului ține morțiș să pară un PR-ist la început de drum, un USR-ist care strigă de dimineață până […] The post „Respectul” Elveției și detaliile tehnice care îl dau de gol pe Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
13:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur/Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri” # National.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut vineri, 9 ianuarie, un anunț de ultimă oră, de interes pentru fermierii români, în contextul discuțiilor de la Bruxelles, cu privire la Acordul UE-Mercosur. Precizările vin în contextul în care ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a participat, miercuri și joi, (7 – 8 ianuarie), la Reuniunea miniștrilor […] The post Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur/Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri” first appeared on Ziarul National.
12:00
Când scăpăm de ger. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni # National.ro
După ce în ultimele zile în unele zone din țară s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute, iar vremea a fost geroasă îndeosebi noaptea și dimineața, mulți vor să știe ce șanse sunt ca, în perioada următoare, să se mai domolească frigul. Răspunsuri în această privință vin de la meteorologi, sub forma prognozei pentru următoarele patru săptămâni. […] The post Când scăpăm de ger. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni first appeared on Ziarul National.
11:40
Incident armat în SUA. Două persoane rănite, în Portland, după ce au fost împuşcate de agenţii federali. „Rog comunitatea să rămână calmă” # National.ro
Încă un incident armat a avut loc în Statele Unite, de această dată în Portland, la doar o zi după ce o tânără, mamă a trei copii, a fost împuşcată mortal, în Minneapolis. Agenţii federali americani au împuşcat două persoane în Portland, Oregon, care au fost ulterior transportate la spital, a declarat joi după-amiază poliţia, […] The post Incident armat în SUA. Două persoane rănite, în Portland, după ce au fost împuşcate de agenţii federali. „Rog comunitatea să rămână calmă” first appeared on Ziarul National.
10:40
Cutremur, vineri dimineață, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din 9 ianuarie # National.ro
A fost cutremur, vineri dimineață, 9 ianuarie, în România. Seismul a avut loc în zona Vrancea, cu puțin înainte de ora 6. Conform primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul de vineri s-a produs la ora 05:50 si a avut magnitudinea 3.5. Cutremurul a avut loc în […] The post Cutremur, vineri dimineață, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din 9 ianuarie first appeared on Ziarul National.
10:20
Iarnă grea în mai multe zone din țară. Ninsorile și viscolul au afectat peste 30 de localități. Mașini înzăpezite în județul Botoșani – au intervenit pompierii – VIDEO # National.ro
Episodul de iarnă autentică abătut asupra mai multor zone din țară, aducând ninsori și vânt puternic, a făcut necesară intervenția pompierilor, care au acționat în sprijinul populației și al autorităților locale. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile și viscolul au produs efecte în 32 de localități din 15 județe și în municipiul București – a anunțat […] The post Iarnă grea în mai multe zone din țară. Ninsorile și viscolul au afectat peste 30 de localități. Mașini înzăpezite în județul Botoșani – au intervenit pompierii – VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:00
Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și f...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.