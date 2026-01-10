Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului
National.ro, 10 ianuarie 2026 19:40
Denisa Scripcariu, psiholog clinician în supervizare, a adresat o scrisoare deschisă Parlamentului României în care avertizează că noua lege privind exercitarea profesiei de psiholog riscă să agraveze abandonul profesional și migrația tinerilor specialiști. Din interiorul sistemului, aceasta descrie un parcurs profesional construit aproape exclusiv pe autofinanțare, în care costurile formării, supervizării și acreditării sunt suportate
• • •
Acum 30 minute
19:40
Acum 6 ore
15:50
Recentele scandaluri din întreaga mass-media, provocate de situația generată de zborul președintelui României la Paris, fac necesară lămurirea aspectului legat de avionul prezidențial, pentru a se putea înțelege corect situația reală, dincolo de contrele dintre Putere și Opoziție. România are, sau nu, nevoie de un avion prezidențial? Unul din modurile de reprezentare publică a unui
Acum 12 ore
12:00
Anul 2026 se prefigurează a fi unul al contrastelor în gastronomie, iar redescoperirea unor ingrediente clasice va transforma mesele și feed-urile sociale, aducând mai multă creativitate și conștientizare în obiceiurile noastre alimentare. BBC a identificat șase tendințe cheie care vor domina mesele și feed-urile digitale anul viitor. Arome „fricy": fructat și picant într-o singură farfurie
11:30
Scumpirile din 2026 afectează și prețurile înmormântărilor. Cum cât s-au majorat taxele din cimitire și la capelă # National.ro
Noul an aduce majorări și în sectorul serviciilor funerare. Mai multe orașe au actualizat taxele pentru înhumări, deshumări, utilizarea capelelor și întreținerea cimitirelor, în timp ce alte localități au menținut tarifele la nivelul din 2025. Tarifele, majorate în funcţie de rata inflaţiei Începând cu 1 ianuarie 2026, au crescut mai multe taxe din România. Odată
11:00
Militar american, găsit fără suflare într-un apartament din Otopeni. A fost deschis un dosar de moarte suspectă # National.ro
Polițiștii ilfoveni au deschis un dosar de moarte suspectă, după ce s-a descoperit cadavrul unui bărbat în locuința sa din Otopeni. Individul era un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni. Potrivit gandul.ro, militarul a fost găsit fără suflare miercuri. Cea care a alertat autoritățile despre moartea cetățeanului
10:40
Cât a ajuns să coste, în 2026, un loc de parcare în București. Șoferii sunt suprataxați pentru al doilea sau al treilea loc # National.ro
Cetățenii care locuiesc în sectoarele 4 și 5 din București și au mai mult de un loc de parcare trebuie să suporte costuri suplimentare. Mai exact, șoferii cu mai mult de un loc de parcare sunt suprataxaţi. Pentru al doilea loc, taxa este de 1.400 de lei, iar pentru al treilea, 2.000 de lei. Astfel,
10:00
Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile # National.ro
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul pe
09:30
Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului", anual, a treia zi de luni după începutul Anului Nou este considerată Lunea Albastră. Anul acesta cade pe 19 ianuarie. Dacă ți s-a părut prima zi de luni a anului plictisitoare, pregătește-te pentru ceea ce urmează. Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului", anual,
09:10
Atenție la fraude! Românii, vizați cu facturi fictive după majorarea taxelor / Ce să faci să nu pici în plasa escrocilor # National.ro
Creșterea recentă a taxelor și impozitelor a devenit un pretext folosit intens de infractorii cibernetici pentru a lansa noi tentative de fraudă. Ziua de joi, 8 ianuarie 2026, a început cu nervi și confuzie pentru mii de contribuabili români care au încercat să își achite obligațiile fiscale online. Mulți dintre cei care au accesat platforma
08:30
Ziua de sâmbătă vine cu o energie calmă și concentrată, ideală pentru introspecție, clarificări și pași bine calculați. Unele zodii primesc susținere neașteptată, altele sunt încurajate să-și urmeze intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele! Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut! Horoscop pentru Berbec Presiunea legată de carieră și
Acum 24 ore
23:00
Ger extrem peste România: ciclonul mediteranean aduce ninsoare, polei și temperaturi de până la -18°C # National.ro
Un val de ger extrem se instalează rapid în România, după ce un ciclon mediteranean va aduce precipitații mixte, ninsoare și polei în sudul și sud-estul țării, urmate de o răcire accentuată care va cuprinde toate regiunile, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Ciclon mediteranean și instabilitate atmosferică la nivel european Episodul de vreme severă este
22:20
Acordul UE-Mercosur a primit undă verde. România a semnat documentul contestat de fermieri # National.ro
Acordul UE-Mercosur a primit vineri aprobarea finală a statelor membre ale Uniunii Europene, prin majoritate calificată, urmând să fie semnat săptămâna viitoare de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aprobarea finală, după un vot tensionat în Consiliul UE Decizia a fost luată vineri după-amiază, prin procedură scrisă, după ce dimineață ambasadorii statelor UE au
21:20
Se pregătește ceva în PNL? Thuma Hubert acuză Guvernul Bolojan: presiunea deficitului a fost mutată pe umerii primarilor # National.ro
Thuma Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre cei mai influenți lideri ai PNL, acuză Guvernul că a transferat responsabilitatea deficitului bugetar către autoritățile locale, lăsând primarii să gestioneze efectele unor decizii luate la nivel central. Critici directe la adresa Guvernului și mesajul transmis primarilor Într-un mesaj public ferm, Thuma Hubert susține că Executivul
Ieri
16:30
Ce a pățit o femeie din Hunedoara după ce soțul a reclamat-o la poliție, spunând că l-a lovit și l-a amenințat # National.ro
Oamenii legii din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara fac cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa. „În urma evaluării situației, a fost stabilit risc iminent, fiind dispuse măsuri de protecție" – a informat vineri, 9 ianuarie, IPJ Hunedoara. Concret,
15:40
Armata elvețiană face lumină în controversa escortării avionului în care se afla Nicușor Dan # National.ro
Încă o reacție în controversa momentului. După recentul mesaj pe care a ales să-l posteze președintele Nicușor Dan, în chip de lămurire/demontare a ceea ce a acuzat a fi fost o „dezinformare" din partea unei părți a presei din România, apar precizări oficiale, de ultim moment, de la nivelul Forțelor Armate Elvețiene. Forțele Armate Elvețiene
15:10
Imagini înfiorătoare! O deputată din Honduras, rănită după ce un dispozitiv a explodat foarte aproape de ea – VIDEO ȘOCANT # National.ro
Imagini înfiorătoare au surprins momentul în care o deputată din Honduras a fost rănită de un dispozitiv aruncat foarte aproape de ea. Parlamentara opoziției din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat lângă ea. Incidentul înspăimântător a avut loc în contextul tensiunilor post-alegeri prezidențiale contestate. Partidul
15:00
Nicușor Dan continuă să facă orice, numai președintele țării nu reușește să fie. Face ce face (sau nu face) și provoacă niște situații de-a dreptul ridicole. De parcă nu ar fi fost de ajuns episodul Paris, șeful statului ține morțiș să pară un PR-ist la început de drum, un USR-ist care strigă de dimineață până
13:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur/Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri” # National.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut vineri, 9 ianuarie, un anunț de ultimă oră, de interes pentru fermierii români, în contextul discuțiilor de la Bruxelles, cu privire la Acordul UE-Mercosur. Precizările vin în contextul în care ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a participat, miercuri și joi, (7 – 8 ianuarie), la Reuniunea miniștrilor
12:00
Când scăpăm de ger. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni # National.ro
După ce în ultimele zile în unele zone din țară s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute, iar vremea a fost geroasă îndeosebi noaptea și dimineața, mulți vor să știe ce șanse sunt ca, în perioada următoare, să se mai domolească frigul. Răspunsuri în această privință vin de la meteorologi, sub forma prognozei pentru următoarele patru săptămâni.
11:40
Incident armat în SUA. Două persoane rănite, în Portland, după ce au fost împuşcate de agenţii federali. „Rog comunitatea să rămână calmă” # National.ro
Încă un incident armat a avut loc în Statele Unite, de această dată în Portland, la doar o zi după ce o tânără, mamă a trei copii, a fost împuşcată mortal, în Minneapolis. Agenţii federali americani au împuşcat două persoane în Portland, Oregon, care au fost ulterior transportate la spital, a declarat joi după-amiază poliţia,
10:40
Cutremur, vineri dimineață, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din 9 ianuarie # National.ro
A fost cutremur, vineri dimineață, 9 ianuarie, în România. Seismul a avut loc în zona Vrancea, cu puțin înainte de ora 6. Conform primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul de vineri s-a produs la ora 05:50 si a avut magnitudinea 3.5. Cutremurul a avut loc în
10:20
Iarnă grea în mai multe zone din țară. Ninsorile și viscolul au afectat peste 30 de localități. Mașini înzăpezite în județul Botoșani – au intervenit pompierii – VIDEO # National.ro
Episodul de iarnă autentică abătut asupra mai multor zone din țară, aducând ninsori și vânt puternic, a făcut necesară intervenția pompierilor, care au acționat în sprijinul populației și al autorităților locale. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile și viscolul au produs efecte în 32 de localități din 15 județe și în municipiul București – a anunțat
07:10
05:50
BERBEC Elanul tău te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă controlați programul puțin mai mult și să acordați prioritate. TAUR Ajungi la sfârșitul zilei cu suficientă energie și
8 ianuarie 2026
22:40
Acordul UE-Mercosur a fost respins oficial de Franța, după ce președintele Emmanuel Macron a confirmat că Parisul va vota împotriva semnării documentului dintre Uniunea Europeană și țările din America de Sud, într-un moment de presiune maximă din partea fermierilor francezi. Protestele fermierilor au dus disputa în inima Parisului Decizia autorităților franceze vine într-un context tensionat,
21:50
Donald Trump, blocat de Senatul SUA: vot tensionat privind puterile militare și reacție furibundă a președintelui # National.ro
Donald Trump a fost pus sub presiune joi, după ce Senatul Statelor Unite a votat trimiterea în plen a unei rezoluții care limitează dreptul președintelui de a angaja armata americană în acțiuni militare împotriva Venezuelei fără acordul Congresului. Decizia, susținută inclusiv de mai mulți senatori republicani, a declanșat o reacție extrem de dură din partea
21:20
Medicamentele mai scumpe în Europa din 2026: presiunea industriei și riscul întârzierii tratamentelor noi # National.ro
Medicamentele eliberate pe bază de rețetă ar putea deveni semnificativ mai scumpe în Europa începând cu 2026, după ce marii producători farmaceutici au fost forțați anul trecut să reducă prețurile pe piața din Statele Unite, sub presiunea președintelui Donald Trump. Strategia riscă să afecteze accesul pacienților europeni, inclusiv din România, la tratamente inovatoare. Reduceri în
20:10
Mișcarea îndrăzneață a Statelor Unite de a-l captura pe Nicolas Maduro transmite și un mesaj clar președintelui chinez Xi Jinping: emisfera vestică nu are loc pentru o altă superputere. Casa Albă nu va permite ca emisfera vestică să fie o bază de operațiuni pentru adversari, concurenți și rivali, a declarat secretarul de stat Marco Rubio.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Userista de la Mediu a profitat de atacul hackerilor. Toate sistemele de comunicații din Apele Române sunt căzute # National.ro
Probabil ca să se asigure că niciun specialist adevărat din Apele Române nu va îndrăzni să trimită dosarul pentru selecția șefiei instituției, userista de la Mediu, Diana Buzoianu, a pus anunțul fix când sistemele de comunicații au fost distruse de hackeri. Astfel, la Apele Române nu funcționează nimic de două săptămâni și se fac eforturi
19:00
Război murdar pentru banii publici: Primarul Băluță, dezvăluiri despre șantaj, grupări destructurate și o posibilă otrăvire cu arsenic # National.ro
În sectorul 4, un „raport anonim" distribuit selectiv către diverse instituții și presă a scos la iveală un adevărat război. Șantaj, presiuni, atacuri la persoană sau atentat la sănătate – par a fi ingredientele unei strategii de intimidare orchestrate, se pare, de un fost șef în cadrul Primăriei Sectorului 4. „Raportul anonim" care duce spre…
18:40
Cu toate sutele de GW în capacități eoliene și fotovoltaice instalate în statele UE, producția de energie a statelor din Uniune este tot mai scăzută, se arată într-un raport al Eurelectric.
18:10
Donald Trump poate că nu a scris Strategia de Securitate Națională a SUA, dar este remarcabil cât de mult se aliniază atacul asupra Venezuelei din 3 ianuarie cu viziunea sa asupra lumii. Renunțând la orice rol de garant al securității globale, documentul a prezentat un „corolar Trump la Doctrina Monroe, proclamată de președintele James Monroe […] The post ”Doctrina Donroe”, amprenta SUA într-o lume multipolară first appeared on Ziarul National.
17:50
Înfrângerea suferită de Benfica pe teren propriu, 1-3 cu Sporting Braga, în „sferturile” Cupei Ligii Portugaliei, a provocat un adevărat cutremur la Lisabona. Evoluția slabă a echipei a scos la iveală tensiuni majore, iar Jose Mourinho a avut una dintre cele mai dure reacții de la preluarea băncii tehnice. Antrenorul Benficăi nu și-a menajat jucătorii […] The post Mourinho is back: “Construiți un bordel!” first appeared on Ziarul National.
17:40
Statul român, sufocat de datorii. Împrumuturi de 2,3 miliarde de euro la început de an # National.ro
În prima zi lucrătoare a anului 2026, 5 ianuarie, Ministerul Finanțelor s-a grăbit să publice în Monitorul Oficial, fără postare în dezbatere publică, două ordine prin care statul român se mai împrumută de 2,3 miliarde de euro. Datoria publică s-a apropiat periculos de 60% din PIB, ajungând, în octombrie 2025, la peste 225 miliarde de […] The post Statul român, sufocat de datorii. Împrumuturi de 2,3 miliarde de euro la început de an first appeared on Ziarul National.
17:10
Unul dintre oamenii de bază ai FCSB din ultimii ani, Adrian Șut, este foarte aproape de despărțirea de campioana României. Mijlocașul defensiv are o ofertă importantă din Emiratele Arabe Unite și este așteptat să părăsească echipa lui Gigi Becali în perioada imediat următoare. Adrian Șut a fost o piesă esențială în angrenajul trupei din Berceni, […] The post Becali, Șut de 2 milioane euro! first appeared on Ziarul National.
17:10
Era de așteptat: companiile petroliere americane vor garanții pentru a investi în Venezuela # National.ro
Companiile petroliere americane vor „garanții serioase” din partea Washingtonului înainte de a face investiții în Venezuela, în timp ce președintele Donald Trump le îndeamnă să-i susțină eforturile de reorganizare a piețelor energetice. Oficialii au purtat discuții cu directorii executivi din domeniul energetic la Miami, a raportat Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect, informează […] The post Era de așteptat: companiile petroliere americane vor garanții pentru a investi în Venezuela first appeared on Ziarul National.
16:40
Explicațiile oficiale pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat cu orele la Paris. Ce zice ministrul Miruță/Costurile deplasării cu avionul folosit de președinte – VIDEO # National.ro
În contextul în care în ultimele zeci de ore s-a comentat intens pe marginea situației în care s-a aflat președintele Nicușor Dan, care a rămas blocat cu orele pe aeroport, în capitala Franței, până ca aeronava care l-a adus în România să poată decola, date fiind condițiile meteo, au apărut primele explicații oficiale pe marginea […] The post Explicațiile oficiale pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat cu orele la Paris. Ce zice ministrul Miruță/Costurile deplasării cu avionul folosit de președinte – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:30
Chiar și în plină rivalitate nucleară din timpul Războiului Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica cursa înarmărilor să scape de sub control. Deși nu au căzut de acord asupra prea multor alte aspecte, liderii de la Moscova și Washington au recunoscut importanța negocierilor – începând din […] The post Expiră ultimul tratat nuclear între Rusia și SUA. Ce se va întâmpla în continuare? first appeared on Ziarul National.
16:10
Cu USR controlând Guvernul Bolojan și cu un Nicușor Dan care continuă să demonstreze, zi după zi, că nu înțelege nimic din ce presupune funcția de șef de stat, România se îndreaptă, cu pași mărunți dar siguri, spre prăpastie. Când hăhăiala ia locul declarațiilor oficiale și minciuna este ridicată la rang de strategie de PR […] The post Nicușor Dan și incompetența, garantat USR first appeared on Ziarul National.
15:40
Doar Donald Trump a reușit să-l trimită pe Nicolas Maduro în fața justiției. Acesta este adevărul cu care politicienii europeni ajung să se împace: președintele american are mijloacele și voința, iar ei nu. Impotența geopolitică a Europei devine acum o problemă. Viitorul Groenlandei este înțeles greșit. Trump nu o va „invada”, relatează The Spectator. Amenințările […] The post Lecțiile lui Trump pentru Europa first appeared on Ziarul National.
15:30
„Un bârlog de tâlhari”/Președintele german, critici fără precedent la adresa conducerii SUA # National.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a SUA, sub conducerea lui Donald Trump. Totul, pentru că ar duce la distrugerea valorilor care stau la baza ordinii mondiale. Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” – avertizează șeful statului german. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite […] The post „Un bârlog de tâlhari”/Președintele german, critici fără precedent la adresa conducerii SUA first appeared on Ziarul National.
14:50
Decizia Statelor Unite de a acționa decisiv împotriva lui Nicolas Maduro declanșează deja proteste. Încă o dată, limbajul „dreptului internațional” este folosit pentru a proteja tirania. În 1989, SUA au intervenit militar în Panama pentru a-l înlătura pe Manuel Noriega, un narco-dictator care transformase un stat suveran într-o întreprindere criminală. Atunci, ca și acum, criticii […] The post Limbajul „dreptului internațional” protejează tirania first appeared on Ziarul National.
14:30
BREAKING NEWS: Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare # National.ro
Informații de ultimă oră îl vizează pe fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu. S-a aflat ce a decis instanța, definitiv, în cazul său, în urma accidentului pe care l-a provocat, în urmă cu șase ani, mai precis în decembrie 2019, și în urma căruia au murit două persoane. Fostul vicepremier și ministru de Finanțe, Daniel […] The post BREAKING NEWS: Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare first appeared on Ziarul National.
13:50
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Clădirea, evacuată după primirea unui mail amenințător – VIDEO # National.ro
S-a dat alerta, joi, 8 ianuarie, la un hotel de cinci stele din Iași, după ce pe mailul unității de cazare a fost primit un mesaj cu amenințări. Clădirea a fost evacuată, iar la fața locului au intervenit deja autospeciale de la poliție și jandarmerie, dar și echipaje specializate, care fac verificări. Un hotel de […] The post Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Clădirea, evacuată după primirea unui mail amenințător – VIDEO first appeared on Ziarul National.
13:50
România – cel mai mare număr de proprietari. Și motivul de mândrie a fost transformat în motiv de rușine # National.ro
1. Îl vom crede pe Bolojan că avea motive să dubleze – tripleze impozitele cetățenilor atunci când va mări de cinci ori și taxele multinaționalelor. Dar cum să-l credităm moral pe unul care a anunțat că va sălta impozitele cu 70%, iar oamenii care aveau de achitat 200 de lei se duc spre 500? Un […] The post România – cel mai mare număr de proprietari. Și motivul de mândrie a fost transformat în motiv de rușine first appeared on Ziarul National.
12:50
Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București. Vreme rece, lapoviță și ninsori în Capitală, în următoarele zile # National.ro
Ninsorile și-au făcut apariția deja, joi dimineață, în Capitală, iar meteorologii anunță că precipitațiile specifice iernii se vor mai semnala și în următorul interval. De asemenea, în cursul zilei de joi se vor semnala și intensificări mai puternice ale vântului. Vremea va fi foarte rece și va ninge, în București, în următoarele zile, iar valorile […] The post Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București. Vreme rece, lapoviță și ninsori în Capitală, în următoarele zile first appeared on Ziarul National.
12:20
Circulația feroviară, afectată de ninsori. Un tren de călători a înregistrat peste patru ore întârziere # National.ro
Episodul de iarnă, care a adus ninsori în mai multe zone din țară, îngreunează joi, 8 ianuarie, nu doar circulația rutieră, pe mai multe drumuri naționale, ci și pe cea feroviară. Un tren are o întârziere de peste 4 ore. Circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe […] The post Circulația feroviară, afectată de ninsori. Un tren de călători a înregistrat peste patru ore întârziere first appeared on Ziarul National.
