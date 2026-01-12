Jaqueline Cristian rupe norii la început de an. Prima rachetă a României anunță un rezultat mare la Australian Open
Adevarul.ro, 12 ianuarie 2026 11:30
Jaqueline Cristian produce surpriza și o elimină pe favorita numărul 4 la Adelaide.
Anvelopa cu numărul un milion realizată la Oradea anul acesta este o anvelopă de iarnă premium, Nokian Tyres Snowproof 2.
Blestemele lui Stanciu l-au lovit pe Pavlovic. Fotbalistul de la AC Milan a ieșit accidentat din meciul cu Fiorentina # Adevarul.ro
Strahinja Pavlovic a avut nevoie de 9 copci, după coliziunea cu Pietro Comuzzo, la meciul Fiorentina - AC Milan 1-1.
Momentul în care un camion intră în mulțimea de susținători ai protestelor din Iran, în SUA # Adevarul.ro
Un protest care a început pașnic în Westwood duminică după-amiază s-a transformat în haos după ce un camion U-Haul s-a îndreptat spre sute de manifestanți adunați în fața unei clădiri federale, provocând ciocniri între mulțime, șofer și poliție, relatează yahoo.news.
Principalele probleme ale acordului UE-Mercosur. Victor Negrescu: „Nu există o analiză de impact sau o strategie comercială” # Adevarul.ro
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a enunțat mai multe probleme cu privire la Acordul UE-Mercosur, afirmând că eurodeputații PSD au votat doar solicitarea de a introduce garanții suplimentare de protecție pentru fermieri.
Procurorii federali deschid o anchetă asupra șefului Rezervei Federale americane. Investigația semnalează o escaladare a conflictului dintre președintele Trump și Jerome Powell # Adevarul.ro
Procurorii federali din Statele Unite au deschis o anchetă penală care îl vizează pe Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Fed), în legătură cu lucrările de renovare ale sediului instituției din Washington și cu posibile declarații inexacte făcute în fața Congresului.
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”: Măsuri tot mai dure ale Rusiei pentru creșterea natalității și limitarea accesului la avort # Adevarul.ro
Rusia a lansat în ultimul an o campanie extrem de agresivă pentru creșterea natalității, statul promovând sarcina ca normă socială, nu ca alegere personală.
„Voi, politicienii.” Minciuna care ne strică pe toți / Nu mă definesc prin atacuri. Mă definesc prin ce fac.” / De ce aleg să nu mă las contaminat de ură # Adevarul.ro
Sunt pe drum spre Bruxelles, unde vom relua de astăzi munca în Parlamentul European. Și va fi un an plin, veți vedea, în care vom munci mult, pe dosare grele, de la bugetul pe termen lung la agricultură (da, vom mai vorbi despre Mercosur), de la accesul la medicamente la reducerea birocrației.
Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008 # Adevarul.ro
Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor.
O fostă fabrică de bere din Turda, scoasă la vânzare pentru 2,7 milioane de euro. Povestea impresionantei proprietăți # Adevarul.ro
Se vinde una dintre cele mai rare și mai valoroase mărturii ale patrimoniului industrial transilvănean: fosta fabrică de bere din Turda, un edificiu cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie ce traversează peste două secole, situat la câțiva pași de centrul istoric al municipiului.
Pizza, altădată mâncarea săracului în SUA, a ajuns un produs de lux. Preferințele clienților se îndreaptă spre variante mai simple # Adevarul.ro
Costuri tot mai ridicate, competiție acerbă și schimbarea obiceiurilor de consum pun la încercare marile lanțuri de pizzerii din SUA, odinioară printre cele mai profitabile afaceri din industria alimentară.
Trump ameninţă să blocheze ExxonMobil în Venezuela după declarațiile CEO-ului că ţara este „neinvestibilă” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a criticat ExxonMobil după comentariile CEO-ului în legătură cu investiţiile în Venezuela şi a amenințat să blocheze compania să investească în ţara cu cele mai bogate rezerve de petrol.
UE confirmă că semnarea tratatului cu Mercosur va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni # Adevarul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, potrivit AFP.
Medicamentele care reduc apetitul își pun amprenta asupra vânzărilor în supermarketuri # Adevarul.ro
În marile lanţuri de retail alimentar sunt schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, relatează Reuters.
Acuzații de plagiat privind teza de doctorat a ministrului Justiției. Radu Marinescu lasă de înțeles că momentul nu e întâmplător: "De ce eu? De ce acum?" # Adevarul.ro
Într-o analiză realizată de PressOne, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat ca a plagiat în teza de doctorat, susținută în urmă cu mai bine de 16 ani. Oficialul respinge acuzațiile și lasă de înțeles că momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător.
Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # Adevarul.ro
Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost marcate de creșteri fulgerătoare ale prețurilor: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore.
Lifting de sprâncene, liftingul facial și ce alte proceduri estetice sunt la mare cerere în 2026? # Adevarul.ro
2026 amplifică interesul pentru procedurile estetice. Ce se schimbă însă, este interesul nu doar de a avea parte de îmbunătățiri, ci și de a obține rezultate cât mai naturale. Îmbunătățirile ar trebui să fie subtile, nimic ostentativ.
Meteorologii anunță că noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă din această iarnă. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi # Adevarul.ro
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade.
Unul din șapte oameni a căzut victimă înșelătoriilor online în 2025. Care sunt principalele canale de atac # Adevarul.ro
O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, în 2025, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor şi ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni.
Epidemiologul Emilian Popovici explică cum să recunoști gripa de răceala comună: „Debutul brusc și severitatea simptomelor fac diferența” # Adevarul.ro
Gripa și răceala comună nu trebuie confundate. Cunoscutul epidemiolog Emilian Popovici atrage atenția că, în timp ce răceala apare treptat și se ameliorează de la sine, gripa se instalează brusc, cu simptome severe, și poate provoca complicații serioase precum pneumonia.
Mesajul sfâșietor al mamei bărbatului care a murit sub ochii călătorilor într-un autobuz din Sibiu: „Mi-ai luat o parte din inimă” # Adevarul.ro
Lucian, un bărbat de 43 de ani, și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator într-un autobuz Tursib, sub privirile pasagerilor. Acesta se întorcea acasă după schimbul de noapte de la serviciu, când i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea, fără ca nimeni să observe.
Atacuri rusești asupra Odesei și Kievului. Orașe fără curent și căldură, pe ger năprasnic. Ucraina se confruntă cu un risc major de criză umanitară # Adevarul.ro
Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, vizând Odesa, Kievul și mai multe regiuni ale țării, în timp ce temperaturile au coborât sub –10 grade Celsius.
O vilă romană mare, descoperită în Țara Galilor sub un parc popular supranumit „Pompeiul orașului” # Adevarul.ro
Arheologii au descoperit cea mai mare vilă romană găsită vreodată în Țara Galilor, într-o „descoperire uimitoare” despre care spun că ar putea deveni „Pompeiul din Port Talbot”.
Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineaţă, într-o locuinţă cuprinsă de flăcări în localitatea braşoveană Satul Nou, de către pompierii militari mobilizaţi la faţa locului pentru a stinge incendiul.
Parlamentarii laburiști din Marea Britanie, interziși în pub-uri. Protest față de creșterea taxelor # Adevarul.ro
Peste o mie de puburi din Marea Britanie au interzis accesul parlamentarilor laburiști, aflați la guvernare, ca formă de protest împotriva creșterii taxelor. Acțiunea și-a atins scopul: executivul a anunțat că va tempera majorarea planificată.
Incendiu puternic în zona Pipera: o patiserie a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii luptă să oprească extinderea focului # Adevarul.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit luni dimineață în nordul Capitalei, în apropierea stației de metrou Pipera, la o patiserie. Focul se manifestă violent, iar autoritățile avertizează că există pericolul ca acesta să se propage către clădirile din vecinătate.
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” şi „Hamnet” au dominat gala. Serialele „The Pitt”, „The Studio” şi „Adolescence”, marii câştigători ai serii # Adevarul.ro
Cea de-a 83-a ediţie a Premiilor Globurile de Aur s-a desfăşurat duminică seară, la Beverly Hilton, şi a adus în prim-plan producţii cinematografice şi de televiziune cu impact puternic. Filmele „One Battle After Another” şi „Hamnet” au câştigat premiile principale,
Imagini cu o haită de lupi care a ieșit din pădure în fața unei mașini. Unul dintre animale i-a dat fiori șoferului # Adevarul.ro
Mai mulți lupi au fost surprinși duminică seara în apropierea unei comune din Bihor. Animalele au apărut din senin în fața unei mașini. Imaginile înregistrate de camera de bord și distribuite online au stârnit neliniște în rândul localnicilor.
În timp ce la Melbourne au început calificările pentru primul turneu de Mare Șlem al anului, cea mai bună rachetă a României rătăcește prin Antalya # Adevarul.ro
Filip Jianu (24 de ani) ocupă locul 278 ATP, iar cel mai sus a fost pe locul 210 mondial.
Jurnalist bătut într-un mall din Slovacia. Guvernul condamnă atacul, însă critică pozițiile publice ale victimei # Adevarul.ro
Un jurnalist cunoscut din Slovacia a fost bătut într-un centru comercial din orașul Košice și a ajuns la spital cu răni grave. Deși autoritățile au condamnat ferm atacul, mai mulți membri ai guvernului au criticat public pozițiile și declarațiile victimei, stârnind controverse.
Donald Trump, mesaj controversat: se proclamă „președinte interimar al Venezuelei” pe platforma sa socială # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a stârnit controverse, după ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei.
Crsti Chivu este mare doar cu cei mici. Interul său n-a reușit s-o bată pe campioana Napoli, dar domină Italia # Adevarul.ro
LIderul Inter Milano și campioana Napoli au remizat în derby-ul etapei a 20-a din Serie A, scor 2-2.
Un senator american vorbește de „sfârşitul NATO” în cazul în care SUA ar anexa Groenlanda # Adevarul.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”.
Înspăimântător. Cinci capete umane expuse agățate, însoțite de un mesaj de avertizare, descoperite pe o plajă din Ecuador # Adevarul.ro
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe.
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din Ardeal și Moldova. Unde intervin utilajele de deszăpezire # Adevarul.ro
Utilajele de deszăpezire intervin luni dimineață pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova, anunță Centrul Infotrafic. Totuși, nu există șosele blocate din cauza zăpezii sau a poleiului.
Nouă bătălie pentru Iran: Lolita, mass-media, monarhiști și sistemul politico-militar intern # Adevarul.ro
Protestele care au izbucnit la Teheran pe 28 decembrie 2025 și s-au răspândit rapid în tot Iranul au fost declanșate de o nemulțumire specifică: prăbușirea monedei țării, rialul (tomanul).
Fiul fostului şah al Iranului şi figură importantă a opoziţiei iraniene aflat în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a făcut duminică apel la forţele de securitate iraniene "să se alăture poporului".
Aliații europeni, îngrijorați de tăcerea NATO după declarațiile lui Trump privind Groenlanda. Ce face Danemarca? # Adevarul.ro
Aliații europeni ai NATO și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa unei reacții publice a Alianței, după ce președintele american Donald Trump a reluat amenințările privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, potrivit Financial Times.
O studentă a fost ucisă în timpul protestelor din Iran. Avea 23 de ani și a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” # Adevarul.ro
O studentă în vârstă de 23 de ani a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, a declarat un grup pentru drepturile omului, potrivit The Guardian.
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată # Adevarul.ro
Gigi Nețoiu (66 de ani) s-a retras din fotbal, cochetând cu afacerile și cu politica.
Locul din mașină pe care Jannik Sinner nu se așază niciodată. Italianul a dezvluit curiozitatea înintea unui zbor # Adevarul.ro
După meciul cu Alcaraz, de la Seul, Sinner a plecat direct spre Melbourne.
Vremea se menține deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 0 grade și minime care vor coborî până la -19 grade în zonele cele mai friguroase.
Top 5 mituri despre „invincibilitatea” Rusiei. De ce economia rusă nu poate susține războiul atât de mult pe cât își dorește Putin # Adevarul.ro
Ideea unei Rusii invincibile, capabile să poarte un război de uzură la nesfârșit, este una dintre narațiunile-cheie ale propagandei Kremlinului.
Donald Trump afirmă că liderii iranieni l-au sunat pentru a negocia. „Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite” # Adevarul.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN.
Premierul Danemarcei susține că lupta diplomatică cu SUA privind Groenlanda este „un moment decisiv” # Adevarul.ro
Prim-ministrul Danemarcei a declarat duminică că țara sa se confruntă cu un „moment decisiv” în lupta diplomatică cu Statele Unite privind Groenlanda, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou utilizarea forței pentru a ocupa teritoriul arctic.
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în 2026 # Adevarul.ro
Cel puțin 68 de kilometri din Autostrada Transilvania, între Cluj - Napoca și Oradea ar putea fi deschiși traficului în 2026. Unele estimări vizează chiar finalizarea a încă unui tronson, din autostrada începută în anii 2000 în nord-vestul României.
Liderul suprem al Iranului a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Donald Trump ca un sarcofag care se sparge în bucăţi # Adevarul.ro
Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”, transmite CNN.
Anul 2026 se conturează ca un an al ajustărilor și al repoziționării inteligente pe piața imobiliară. Contextul macroeconomic post-electoral, presiunile fiscale și schimbările legislative din real-estate creează o piață mai matură, mai selectivă și mai orientată spre eficiență.
Iranul și „toamna ayatollahilor”. Analistă: „Pentru prima dată în decenii, tranziția leadership-ului este iminentă” # Adevarul.ro
Iranul este în flăcări și, pentru prima dată din 1979 încoace, sunt întrunite condițiile care pot duce la căderea regimului. „Tranziția leadership-ului în Iran nu doar că pare posibilă, ci structural iminentă în 2026”, arată Raluca Moldovan, în prognoza ICDE publicată la începutul anului.
Ce despăgubiri au fost nevoiți românii să plătească către URSS. Românii, taxați și pentru anii în care nu au participat la război # Adevarul.ro
La finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, România a fost bună de plată, cele mai mari despăgubiri fiind destinate sovieticilor. Țara noastră era obligată să plătească rușilor peste 380 de milioane de dolari. La această sumă se adăugau alte cheltuieli uriașe, în bani și materii prime.
