PS Teofil de Iberia a slujit în satul natal: Începutul propovăduirii Domnului a fost îndemnul la pocăință

Biserica „Domnița Bălașa” din Capitală îl va sărbători sâmbătă pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi. Slujbele dedicate hramului vor începe vineri cu Vecernia și Litia la ora 17:00, urmând ca sâmbătă la ora 9:30 să fie săvârșită Sfânta Liturghie. Credincioșii se pot închina la racla cu un fragment din moaștele Sf. Grigorie…