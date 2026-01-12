PS Teofil de Iberia a slujit în satul natal: Începutul propovăduirii Domnului a fost îndemnul la pocăință
Basilica.ro, 12 ianuarie 2026 14:20
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a slujit duminică la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul natal, Desești, Maramureș. Ierarhul a vorbit despre importanța pocăinței și a împlinirii poruncilor lui Dumnezeu în viața creștinului. „Începutul propovăduirii Domnului, la fel ca și predica Sfântului Ioan Botezătorul, a fost îndemnul la…
• • •
Acum 10 minute
14:40
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a explicat, duminică, în Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Sibiu, de ce Mântuitorul și-a început lucrarea după Botezul în Iordan. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Duminica după Botezul Domnului, Mitropolitul Ardealului a subliniat faptul că prin intermediul pericopei evanghelice citite, ni se…
Acum 30 minute
14:30
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a evidențiat duminică la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță” din județul Vaslui că „doar prin pocăință descoperim adevărul despre noi înșine”. Episcopul Ignatie a explicat legătura dintre pocăință și Împărăția lui Dumnezeu, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17). Stare de schimbare radicală Preasfinția Sa…
14:20
Acum o oră
14:00
Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni din jud. Suceava, unde părintele și-a înmormântat fiul de 14 ani, Matei. „Gândul este foarte greu ca să pot să-l descriu acum, dar dau slavă lui Dumnezeu,…
Acum 2 ore
13:30
Vă invităm să urmăriți, în imagini, momentele de rugăciune și bucurie liturgică trăite de credincioși cu prilejul Botezului Domnului, dar și alte fotografii realizate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
13:00
Muzeul Național Cotroceni celebrează Ziua Culturii Naționale prin acces gratuit pentru vizitatorii care aleg turul neghidat, în data de 15 ianuarie. „Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați istoria fascinantă a fostei reședințe oficiale a Familiei Regale Ferdinand și Maria”, a transmis vineri instituția muzeală, într-o postare pe pagina sa de…
Acum 4 ore
12:40
Camera Deputaților a adoptat la finalul lunii decembrie proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni. Inițiativa a fost susținută cu o mare majoritate dintre voturi, prin care s-a recunoscut importanța istorică, culturală și naturală a Munților Apuseni. Noua lege permite autorităților centrale și locale, precum și instituțiilor de cultură…
12:10
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în parohia românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, cea mai veche din Scandinavia. Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria comuniunii de la Sfânta Liturghie și despre mărturia pe care comunitatea românească o dă în inima capitalei Suediei. „Mă bucur că vă spovediți regulat,…
11:40
Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul Sălajului, a sfințit, duminică, iconostasul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Crișeni, județul Sălaj, prilej cu care a abordat subiectul pocăinței, informează Trinitas TV. În cuvântul său, PS Benedict a explicat că pocăința presupune schimbare minții, a mentalității. „Ce înseamnă pocăința? Înseamnă schimbarea minții, a mentalității. Cum vedem lucrurile din…
11:10
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, l-a pomenit sâmbătă pe părintele Lucian Roșu, unul dintre cei mai mari filantropi români, la șase ani de la trecerea în veșnicie. Slujba de pomenire a avut loc la mormântul preotului din Cimitirul Ortodox „Învierea lui Lazăr” din Torino. Preasfinția Sa a subliniat că unul dintre visurile părintelui Lucian s-a…
Acum 6 ore
09:40
Mitropolitul Ioan al Banatului, a oferit duminică hrană caldă persoanelor fără adăpost de la Centrul de Servicii „Sfântul Francisc” din Timișoara. Mitropolitul Banatului a îndemnat la responsabilitate socială și la fapte concrete ca dovadă a iubirii creștine: „Nu este suficient să vorbim despre grijă și milă, ci trebuie să le manifestăm prin fapte concrete, mai…
09:40
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vorbit duminică, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Crăești, județul Cluj, despre ce înseamnă a fi pocăit cu adevărat. Potrivit ierarhului, pocăința adevărată este doar în Biserică și este manifestată prin taina Sfintei Spovedanii. „Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de…
Acum 8 ore
08:40
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Programul-cadru al Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine și comemorării sfintelor femei Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 12 ianuarie Sfânta Muceniţă Tatiana era din vechea Romă şi a trăit în vremea împăratului Alexandru Sever (222-235). S-a născut din părinţi credincioşi; tatăl ei a avut dregătoria de consul, în trei rânduri, şi se bucura de multă cinste în senatul roman, fără a se şti că este creştin. Fericita Tatiana a crescut…
11 ianuarie 2026
16:50
Mănăstirea Christiana din Capitală și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în biserica mică a mănăstirii, unde se păstrează o icoană cu un fragment din moaștele sfântului. „Icoana Sfântului Antipa de la Calapodești a ajuns la noi pe 1 iunie 2002.…
Ieri
14:20
„Evanghelia de astăzi ne spune că Domnul Iisus Hristos este Lumina vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu referire la fragmentul în care Sf. Ev. Matei relatează începutul propovăduirii lui Hristos. Deoarece Evanghelia zilei trimite la un text al Prorocului Isaia, în care se vorbește despre „lumina mare” arătată neamurilor, Patriarhul României…
12:20
„Pocăința nu este o supunere oarbă față de o regulă impersonală, ci este răspunsul nostru liber ca persoană la chemarea lui Dumnezeu. De altfel, nici nu are valoare dacă aceasta nu este liberă, făcută din voința noastră”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus…
10:20
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Text integral: 2026 – Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în…
09:50
Duminică se împlinește un an de la întronizarea Preasfințitului Părinte Nectarie ca primul episcop ortodox român al Irlandei și Islandei. Data coincide și cu ziua în care ierarhul își serbează ziua de naștere. S-a născut în 11 ianuarie 1980 la Vălenii de Munte, județul Prahova, din părinții Ion și Anișoara Petre. La Botez a primit…
09:10
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, își cinstește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții de obște în Palestina. Părintele Arhiepiscop Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, la Vatra Dornei, jud. Suceava, primind la botez numele de Macedon. Studii A studiat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar…
00:10
Calendar Ortodox, 11 ianuarie Sfântul Cuvios Teodosie Era din satul Mogaris, din ţinutul Capadociei, şi se trăgea din părinţi dreptcredincioşi, Proeresie şi Evloghia. A fost crescut de părinţii săi cu bune obiceiuri şi cu învăţătură de carte. De foarte tânăr a primit treapta de citeţ al bisericii şi era iscusit cititor al sfintelor cărţi către…
10 ianuarie 2026
19:00
Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești ocrotitor al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în cuprinsul căreia s-a născut, a fost cinstit vineri și sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Anul acesta se împlinesc 210 ani de la nașterea sfântului în localitatea băcăuană Calapodești și 120 de ani de la canonizarea sa. Liturghia a fost oficiată sâmbătă…
17:30
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica de după Botezul Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Liturghia oficiată în paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la…
16:20
„La ceas de vremelnică despărțire, ne rugăm Mult-Milostivului Dumnezeu ca, pentru rugăciunile lui Matei, plecat printre îngeri, să ridice din patul suferinței pe cei răniți în tragicul accident și să îi întărească în purtarea acestei cruci pe părinții, frățiorii și surioarele lui Matei, pe bunicii și pe părinții spirituali, și pe toți cei dragi ai…
15:30
Arhiepiscopia Râmnicului a oferit în 2025 sprijin social și educațional în valoare de peste 2 milioane lei. Cele mai mari sume din raportul prezentat joi la Adunarea Eparhială au fost cele alocate prevenirii abandonului școlar, educației și formării copiilor și tinerilor, astfel: 1.908 copii și tineri au participat la 53 de tabere și școli de…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Credincioșii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au fost cutremurați recent de drama prin care trece familia preotului Ioan Cozma din Vatra Dornei: mașina în care se aflau doamna preoteasă Diana și cei cinci copii a căzut în râul Bistrița. Unul dintre copii, Matei, în vârstă de 14 ani, s-a mutat la cele veșnice, iar în…
11:40
Dr. Iustinian Simion, neurochirurg clujean, a declarat pentru presa locală că medicina este o vocație, la fel cum este și preoția. „Medicina este o vocație, cum e preoția. Nu le-aș zice profesii. Astea-s niște profesii de vocație. Ca să faci asta trebuie să știi cu adevărat că vrei să faci asta, pentru că asta presupune…
11:20
De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale. În cadrul acestui sector funcționează Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Părintele Ștefan Sfarghie a absolvit studii la nivel de licență, master și…
10:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și-a serbat miercuri onomastica alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie Jebel din județul Timiș. Cu acest prilej, părintele mitropolit a pus piatra de temelie pentru viitoarea biserică a spitalului. De ziua sa de nume, Mitropolitul Ioan a venit încărcat cu daruri la spital: alimente și sute de pulovere destinate mai…
00:10
Calendar Ortodox, 10 ianuarie Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei Sfântul Grigorie s-a născut în anul 335. Tatăl său, pe nume Vasile, era originar din provincia Pont, iar mama, Emilia, din Cezarea Capadociei. Din cei 10 copii născuți de Emilia, 5 au îmbrăcat haina monahală, dintre care 3 au ajuns episcopi: Vasile cel Mare, Petru de…
9 ianuarie 2026
20:00
Eliza-Maria Cloțea este medic specialist obstetrică-ginecologie și trăiește această profesie ca pe o formă de a sta alături de mamă și de copilul nenăscut, cu competență, grijă și empatie. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Eliza vorbește despre începuturile vieții, despre temeri, dificultăți și sprijin concret, dar mai ales despre ce înseamnă să fii lângă o…
19:30
Pustnicul Ioan David a fost pomenit, miercuri, la Mănăstirea Strungari, din județul Alba, cu ocazia comemorării a 31 de ani de la trecerea la Domnul, informează Trinitas TV. Ioan David a fost păstor de oi și a dus o viață izolată de lume, precum un pustnic. În viața duhovnicească, fratele Ioan David i-a avut ca…
18:20
Expoziția de fotografie „Tezaurul brodat al Reginelor” va fi inaugurată, la Roma, în capitala Italiei, în data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, a informat Institutul Național al Patrimoniului. Evenimentul va aduce în atenția publicului italian unul dintre cele mai valoroase simboluri culturale românești: costumul popular. În particular, este vorba despre iile și costumele…
17:30
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a spus, miercuri, că Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om al vederii duhovnicești, al cărei punct culminant a fost momentul Botezul Domnului. IPS Varsanufie a mai afirmat că Sfântul Ioan a exprimat o vedere duhovnicească a Adevărului, adică a lui Hristos. „Totodată, Sfântul Ioan a fost om al vederii…
17:10
Credincioșii din orașul Cimișlia, Republica Moldova, au sărbătorit, joi, Soborul Maicii Domnului, după calendarul nerevizuit, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Mare Muceniță Evdochia” a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la Sfânta Liturghie, oficiată de Episcopul Basarabiei de Sud. În cuvântul său, Preasfinția Sa a vorbit…
16:10
Moaștele Sfintei Filofteia vor fi aduse în data de 12 decembrie la Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” – Titan, din Capitală. Evenimentul va avea loc cu prilejul sărbătorii Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița, ocrotitoarea lăcașului de cult. Părintele Liviu Mihai Dinu, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, a vorbit despre binecuvântarea…
16:00
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a spus, miercuri, că Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om al vederii duhovnicești, al cărei punct culminant a fost momentul Botezul Domnului. IPS Varsanufie a mai afirmat că Sfântul Ioan a exprimat o vedere duhovnicească a Adevărului, adică a lui Hristos. „Totodată, Sfântul Ioan a fost om al vederii…
16:00
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a subliniat miercuri, de sărbătoarea Crăciunului conform calendarului nerevizuit, importanța păstrării tradițiilor strămoșești. Episcopul de Bălți a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, raionul Florești. În cadrul sărbătorii, diaconul Anatolie Graur a fost hirotesit arhidiacon. Preasfințitul Părinte Antonie i-a…
14:40
Orașele Oulu, Finlanda, și Trenčín, Slovacia, au fost alese la începutul lunii ianuarie Capitale Europene ale Culturii în 2026. Inițiativa este parte a programului „Europa creativă”. Orașul Oulu va deschide oficial anul cultural în perioada 16-18 ianuarie. Situat în nordul Finlandei, așezarea urbană și-a construit programul în colaborare cu 39 de municipii, sub motto-ul „schimbare…
14:40
După luni de solidaritate și mobilizare, familia Rusu anunță că a fost strânsă suma de un milion de dolari pentru tratamentul necesar fraților Ioan și Teodor. Campania continuă însă, fiind nevoie în total de două milioane de dolari pentru producerea dozelor de vaccin. Cei doi suferă de o boală genetică rară, în care organismul nu…
14:30
Părintele Dan Damaschin a anunțat intenția de a construi un centru de dezintoxicare, în apropiere de Iași, destinat copiilor și tinerilor care se droghează. Întru-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, părintele Damaschin a spus că acesta va fi proiectul anului 2026, deoarece a întâlnit numeroase cazuri de copii și tineri care au căzut în…
14:00
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat joi două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei rețele de servicii dedicate tinerilor șomeri. Proiectele pot include activități dedicate implicării active a tinerilor în domenii precum protecția mediului, cetățenia activă, educația civică, promovarea unui stil de…
13:50
Institutul Cultural Român de la Madrid, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, organizează prima expozitie din 2026, „Bucureşti: hărți în mișcare”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Inaugurarea expoziției fotodocumentare va avea loc marți, 13 ianuarie 2026, ora 18:00, la Sala Maruja Mallo din Districtul Retiro, Madrid. Expoziția prezintă atât fotografii de arhivă, cu Bucureștiul de…
13:30
Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic la finalul lunii decembrie o monedă de aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara. Pe aversul monedei sunt prezentate detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara). Alături sunt prezentate valoarea nominală, stema României și anul de emisiune. Reversul monedei redă…
13:00
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a binecuvântat joi pe elevii și preșcolarii celor două instituții de învățământ ale Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a stropit cu Agheasmă Mare fiecare sală de clasă și personalul didactic. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a binecuvântat birourile, cabinetul medical, centrul de zi pentru…
11:50
Biserica „Domnița Bălașa” din Capitală îl va sărbători sâmbătă pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi. Slujbele dedicate hramului vor începe vineri cu Vecernia și Litia la ora 17:00, urmând ca sâmbătă la ora 9:30 să fie săvârșită Sfânta Liturghie. Credincioșii se pot închina la racla cu un fragment din moaștele Sf. Grigorie…
11:30
Credincioșii ucraineni din Sighetu Marmației au serbat miercuri Nașterea Domnului, conform calendarului nerevizuit. Programul sărbătorii a debutat în ajun cu săvârșirea privegherii la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighet. După slujbă, enoriașii au susținut un moment de colinde tradiționale. Între credincioși s-au numărat și români din Ucraina, veniți în România după începerea războiului. „Biserica noastră…
11:20
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Buzău și-a cinstit miercuri ocrotitorul său spiritual. Evenimentele liturgice dedicate hramului au început în seara zilei de marți cu săvârșirea slujbei Vecerniei unită cu Litia. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul unic pe care Sfântul…
11:10
Biblioteca Metropolitană București va organiza în data de 15 ianuarie un eveniment pentru copii cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Programul va începe cu o lansare de carte, „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy. Evenimentul va fi completat de un spectacol muzical la harpă și violoncel, susținut de Radu Nagy și Miruna…
10:30
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit miercuri un centrul social-cultural ridicat în apropierea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Pitești și care poartă numele Mitropolitului Ghenadie Petrescu, unul dintre principalii ctitori ai lăcașului de cult. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre personalitatea mitropolitului, subliniind rolul său esențial în viața bisericească a…
