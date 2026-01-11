Sf. Antipa de la Calapodești cinstit la Mănăstirea Christiana din Capitală

15:40

Joi se împlinesc 100 de ani de la nașterea Arhimandritului Iulian Lazăr, unul dintre cei mai iubiți duhovnici români din Sfântul Munte Athos. Timp de decenii, chilia sa de la Schitul Românesc Prodromu a fost loc de pelerinaj și mângâiere pentru mii de credincioși, monahi și pelerini veniți din toată lumea ortodoxă. Un parcurs sub…