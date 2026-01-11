Sf. Antipa de la Calapodești cinstit la Mănăstirea Christiana din Capitală
Basilica.ro, 11 ianuarie 2026 16:50
Mănăstirea Christiana din Capitală și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în biserica mică a mănăstirii, unde se păstrează o icoană cu un fragment din moaștele sfântului. „Icoana Sfântului Antipa de la Calapodești a ajuns la noi pe 1 iunie 2002.…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
16:50
Acum 4 ore
14:20
Hristos, Lumina vieții veșnice, dăruiește sens deplin întregii existențe create, spune Patriarhul Daniel # Basilica.ro
„Evanghelia de astăzi ne spune că Domnul Iisus Hristos este Lumina vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu referire la fragmentul în care Sf. Ev. Matei relatează începutul propovăduirii lui Hristos. Deoarece Evanghelia zilei trimite la un text al Prorocului Isaia, în care se vorbește despre „lumina mare” arătată neamurilor, Patriarhul României…
Acum 6 ore
12:20
Pocăința nu este supunere oarbă, ci răspunsul nostru liber la chemarea lui Dumnezeu: PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Pocăința nu este o supunere oarbă față de o regulă impersonală, ci este răspunsul nostru liber ca persoană la chemarea lui Dumnezeu. De altfel, nici nu are valoare dacă aceasta nu este liberă, făcută din voința noastră”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus…
Acum 8 ore
10:20
Programul-cadru al Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine și comemorării sfintelor femei # Basilica.ro
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Text integral: 2026 – Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în…
09:50
Un an de la întronizarea Preasfințitului Părinte Nectarie, primul episcop al Irlandei și Islandei # Basilica.ro
Duminică se împlinește un an de la întronizarea Preasfințitului Părinte Nectarie ca primul episcop ortodox român al Irlandei și Islandei. Data coincide și cu ziua în care ierarhul își serbează ziua de naștere. S-a născut în 11 ianuarie 1980 la Vălenii de Munte, județul Prahova, din părinții Ion și Anișoara Petre. La Botez a primit…
Acum 12 ore
09:10
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, își cinstește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții de obște în Palestina. Părintele Arhiepiscop Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, la Vatra Dornei, jud. Suceava, primind la botez numele de Macedon. Studii A studiat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar…
Acum 24 ore
00:10
† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie; Duminica după Botezul Domnului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 11 ianuarie Sfântul Cuvios Teodosie Era din satul Mogaris, din ţinutul Capadociei, şi se trăgea din părinţi dreptcredincioşi, Proeresie şi Evloghia. A fost crescut de părinţii săi cu bune obiceiuri şi cu învăţătură de carte. De foarte tânăr a primit treapta de citeţ al bisericii şi era iscusit cititor al sfintelor cărţi către…
10 ianuarie 2026
19:00
Sf. Antipa de la Calapodești cinstit la Roman la 210 ani de la naștere și 120 de ani de la canonizare # Basilica.ro
Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești ocrotitor al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în cuprinsul căreia s-a născut, a fost cinstit vineri și sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Anul acesta se împlinesc 210 ani de la nașterea sfântului în localitatea băcăuană Calapodești și 120 de ani de la canonizarea sa. Liturghia a fost oficiată sâmbătă…
17:30
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica de după Botezul Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Liturghia oficiată în paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la…
Ieri
16:20
Ceas de vremelnică despărțire: Arhiepiscopul Calinic îndeamnă la rugăciune pentru sufletul copilului Matei Cozma # Basilica.ro
„La ceas de vremelnică despărțire, ne rugăm Mult-Milostivului Dumnezeu ca, pentru rugăciunile lui Matei, plecat printre îngeri, să ridice din patul suferinței pe cei răniți în tragicul accident și să îi întărească în purtarea acestei cruci pe părinții, frățiorii și surioarele lui Matei, pe bunicii și pe părinții spirituali, și pe toți cei dragi ai…
15:30
Ajutoare de 2 milioane lei în eparhia Râmnicului: Cea mai mare sumă alocată în 2025 a fost pentru formarea tinerilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Râmnicului a oferit în 2025 sprijin social și educațional în valoare de peste 2 milioane lei. Cele mai mari sume din raportul prezentat joi la Adunarea Eparhială au fost cele alocate prevenirii abandonului școlar, educației și formării copiilor și tinerilor, astfel: 1.908 copii și tineri au participat la 53 de tabere și școli de…
12:20
Mesaj emoționant pe Instagram: Colegii își iau adio de la fostul coleg, Matei, fiul pr. Ioan Cozma din Vatra Dornei # Basilica.ro
Credincioșii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au fost cutremurați recent de drama prin care trece familia preotului Ioan Cozma din Vatra Dornei: mașina în care se aflau doamna preoteasă Diana și cei cinci copii a căzut în râul Bistrița. Unul dintre copii, Matei, în vârstă de 14 ani, s-a mutat la cele veșnice, iar în…
11:40
Dr. Iustinian Simion, neurochirurg clujean, a declarat pentru presa locală că medicina este o vocație, la fel cum este și preoția. „Medicina este o vocație, cum e preoția. Nu le-aș zice profesii. Astea-s niște profesii de vocație. Ca să faci asta trebuie să știi cu adevărat că vrei să faci asta, pentru că asta presupune…
11:20
De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale. În cadrul acestui sector funcționează Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Părintele Ștefan Sfarghie a absolvit studii la nivel de licență, master și…
10:40
Spitalul de psihiatrie Jebel va avea biserică: Mitropolitul Banatului a pus piatra de temelie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și-a serbat miercuri onomastica alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie Jebel din județul Timiș. Cu acest prilej, părintele mitropolit a pus piatra de temelie pentru viitoarea biserică a spitalului. De ziua sa de nume, Mitropolitul Ioan a venit încărcat cu daruri la spital: alimente și sute de pulovere destinate mai…
00:10
Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 10 ianuarie Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei Sfântul Grigorie s-a născut în anul 335. Tatăl său, pe nume Vasile, era originar din provincia Pont, iar mama, Emilia, din Cezarea Capadociei. Din cei 10 copii născuți de Emilia, 5 au îmbrăcat haina monahală, dintre care 3 au ajuns episcopi: Vasile cel Mare, Petru de…
9 ianuarie 2026
20:00
Dr. Eliza-Maria Cloțea: „Mi se umple sufletul de bucurie când primesc fotografii cu copilul după naștere, de la părinți bucuroși că au ales viața” # Basilica.ro
Eliza-Maria Cloțea este medic specialist obstetrică-ginecologie și trăiește această profesie ca pe o formă de a sta alături de mamă și de copilul nenăscut, cu competență, grijă și empatie. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Eliza vorbește despre începuturile vieții, despre temeri, dificultăți și sprijin concret, dar mai ales despre ce înseamnă să fii lângă o…
19:30
Pustnicul Ioan David a fost pomenit la 31 de ani de la trecerea la Domnul: Era un om cu viață sfântă # Basilica.ro
Pustnicul Ioan David a fost pomenit, miercuri, la Mănăstirea Strungari, din județul Alba, cu ocazia comemorării a 31 de ani de la trecerea la Domnul, informează Trinitas TV. Ioan David a fost păstor de oi și a dus o viață izolată de lume, precum un pustnic. În viața duhovnicească, fratele Ioan David i-a avut ca…
18:20
Expoziție fotografică la Roma: Iile și costumele populare ale Reginelor României vor fi expuse în capitala Italiei # Basilica.ro
Expoziția de fotografie „Tezaurul brodat al Reginelor” va fi inaugurată, la Roma, în capitala Italiei, în data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, a informat Institutul Național al Patrimoniului. Evenimentul va aduce în atenția publicului italian unul dintre cele mai valoroase simboluri culturale românești: costumul popular. În particular, este vorba despre iile și costumele…
17:30
IPS Varsanufie: Botezul Domnului constituie punctul culminant al vederii duhovnicești a Sfântului Ioan # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a spus, miercuri, că Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om al vederii duhovnicești, al cărei punct culminant a fost momentul Botezul Domnului. IPS Varsanufie a mai afirmat că Sfântul Ioan a exprimat o vedere duhovnicească a Adevărului, adică a lui Hristos. „Totodată, Sfântul Ioan a fost om al vederii…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Credincioșii din orașul Cimișlia, Republica Moldova, au sărbătorit, joi, Soborul Maicii Domnului, după calendarul nerevizuit, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Mare Muceniță Evdochia” a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la Sfânta Liturghie, oficiată de Episcopul Basarabiei de Sud. În cuvântul său, Preasfinția Sa a vorbit…
16:10
Moaștele Sfintei Filofteia vor fi aduse la Parohia Sfântul Calinic de la Cernica – Titan din Capitală # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Filofteia vor fi aduse în data de 12 decembrie la Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” – Titan, din Capitală. Evenimentul va avea loc cu prilejul sărbătorii Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița, ocrotitoarea lăcașului de cult. Părintele Liviu Mihai Dinu, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, a vorbit despre binecuvântarea…
16:00
16:00
Episcopul de Bălți a subliniat importanța păstrării tradițiilor strămoșești de Crăciun # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a subliniat miercuri, de sărbătoarea Crăciunului conform calendarului nerevizuit, importanța păstrării tradițiilor strămoșești. Episcopul de Bălți a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, raionul Florești. În cadrul sărbătorii, diaconul Anatolie Graur a fost hirotesit arhidiacon. Preasfințitul Părinte Antonie i-a…
14:40
Orașele Oulu, Finlanda, și Trenčín, Slovacia, au fost alese Capitale Europene ale Culturii în 2026 # Basilica.ro
Orașele Oulu, Finlanda, și Trenčín, Slovacia, au fost alese la începutul lunii ianuarie Capitale Europene ale Culturii în 2026. Inițiativa este parte a programului „Europa creativă”. Orașul Oulu va deschide oficial anul cultural în perioada 16-18 ianuarie. Situat în nordul Finlandei, așezarea urbană și-a construit programul în colaborare cu 39 de municipii, sub motto-ul „schimbare…
14:40
Speranța continuă: Frații Ioan și Teodor Rusu au strâns jumătate din suma pentru tratamentul necesar # Basilica.ro
După luni de solidaritate și mobilizare, familia Rusu anunță că a fost strânsă suma de un milion de dolari pentru tratamentul necesar fraților Ioan și Teodor. Campania continuă însă, fiind nevoie în total de două milioane de dolari pentru producerea dozelor de vaccin. Cei doi suferă de o boală genetică rară, în care organismul nu…
14:30
Pr. Dan Damaschin vrea să facă un centru de dezintoxicare pentru a salva copiii și tinerii căzuți sub influența drogurilor # Basilica.ro
Părintele Dan Damaschin a anunțat intenția de a construi un centru de dezintoxicare, în apropiere de Iași, destinat copiilor și tinerilor care se droghează. Întru-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, părintele Damaschin a spus că acesta va fi proiectul anului 2026, deoarece a întâlnit numeroase cazuri de copii și tineri care au căzut în…
14:00
Ministerul Investiților și Proiectelor Europene: 102 milioane de euro pentru proiecte destinate tinerilor șomeri # Basilica.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat joi două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei rețele de servicii dedicate tinerilor șomeri. Proiectele pot include activități dedicate implicării active a tinerilor în domenii precum protecția mediului, cetățenia activă, educația civică, promovarea unui stil de…
13:50
Capitala României, prezentată printr-o expoziție foto la Madrid de Ziua Culturii Naționale # Basilica.ro
Institutul Cultural Român de la Madrid, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, organizează prima expozitie din 2026, „Bucureşti: hărți în mișcare”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Inaugurarea expoziției fotodocumentare va avea loc marți, 13 ianuarie 2026, ora 18:00, la Sala Maruja Mallo din Districtul Retiro, Madrid. Expoziția prezintă atât fotografii de arhivă, cu Bucureștiul de…
13:30
Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic la finalul lunii decembrie o monedă de aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara. Pe aversul monedei sunt prezentate detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara). Alături sunt prezentate valoarea nominală, stema României și anul de emisiune. Reversul monedei redă…
13:00
În prima zi de școală din 2026, PS Teofil Trotușanul a binecuvântat elevii Fundației „Episcop Melchisedec” # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a binecuvântat joi pe elevii și preșcolarii celor două instituții de învățământ ale Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a stropit cu Agheasmă Mare fiecare sală de clasă și personalul didactic. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a binecuvântat birourile, cabinetul medical, centrul de zi pentru…
11:50
Biserica Domnița Bălașa din Capitală îl va sărbători pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi # Basilica.ro
Biserica „Domnița Bălașa” din Capitală îl va sărbători sâmbătă pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi. Slujbele dedicate hramului vor începe vineri cu Vecernia și Litia la ora 17:00, urmând ca sâmbătă la ora 9:30 să fie săvârșită Sfânta Liturghie. Credincioșii se pot închina la racla cu un fragment din moaștele Sf. Grigorie…
11:30
Ucrainenii din România au sărbătorit Nașterea Domnului prin rugăciune și colinde tradiționale # Basilica.ro
Credincioșii ucraineni din Sighetu Marmației au serbat miercuri Nașterea Domnului, conform calendarului nerevizuit. Programul sărbătorii a debutat în ajun cu săvârșirea privegherii la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighet. După slujbă, enoriașii au susținut un moment de colinde tradiționale. Între credincioși s-au numărat și români din Ucraina, veniți în România după începerea războiului. „Biserica noastră…
11:20
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Buzău și-a cinstit miercuri ocrotitorul său spiritual. Evenimentele liturgice dedicate hramului au început în seara zilei de marți cu săvârșirea slujbei Vecerniei unită cu Litia. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul unic pe care Sfântul…
11:10
Biblioteca Metropolitană București va organiza un eveniment pentru copii de Ziua Culturii Naționale # Basilica.ro
Biblioteca Metropolitană București va organiza în data de 15 ianuarie un eveniment pentru copii cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Programul va începe cu o lansare de carte, „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy. Evenimentul va fi completat de un spectacol muzical la harpă și violoncel, susținut de Radu Nagy și Miruna…
10:30
IPS Calinic a sfințit la Pitești un centru social-cultural care poartă numele Mitropolitului Ghenadie Petrescu # Basilica.ro
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit miercuri un centrul social-cultural ridicat în apropierea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Pitești și care poartă numele Mitropolitului Ghenadie Petrescu, unul dintre principalii ctitori ai lăcașului de cult. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre personalitatea mitropolitului, subliniind rolul său esențial în viața bisericească a…
10:20
Mănăstirea Văcărești: S-au împlinit 41 de ani de la decizia demolării ansamblului monahal # Basilica.ro
În data de 9 ianuarie 1985, Nicolae Ceaușescu a hotărât demolarea ansamblului monahal Văcărești. Începuturile mănăstirii se leagă de perioada domniilor fanariote din Țara Românească și Moldova. Inițiativa ridicării unui ansamblu mănăstiresc i-a aparținut Sfântului Constantin Brâncoveanu, însă răpirea și martiriul domnitorului a împiedicat realizarea sa. Ideea a fost preluată de succesorul său, domnitorul Nicolae…
09:40
Hramul bisericii unității militare din Zalău: PS Benedict a subliniat rolul Sfântului Ioan Botezătorul la Botezul Domnului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit miercuri la hramul bisericii unității militare din Zalău și a vorbit despre rolul Sfântul Ioan Botezătorul la Botezul Domnului, subliniind că Înaintemergătorul Domnului este „protagonistul sărbătorii Bobotezei”. Episcopul Sălajului a explicat rânduiala liturgică a Bisericii de a cinsti, în ziua următoare unui praznic împărătesc, persoana prin care lucrarea…
08:40
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. IPS Ioan și-a petrecut onomastica alături de pacienții spitalului din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică Mitropolitul Ioan al Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel și a pus piatra…
00:10
Calendar Ortodox, 9 ianuarie Sfântul Mucenic Polieuct Sfântul Mucenic Polieuct (†255/259) era originar din Meletina (Armenia). Sfântul Polieuct a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăraţilor Deciu şi Valerian, fiind ostaş. Când s-a declanşat o persecuţie împotriva creştinilor, Felix, socrul lui Polieuct, care avea împuternicire de la împărat să persecute pe creştini, a încercat…
8 ianuarie 2026
19:50
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, miercuri, Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu, unde a vorbit despre misiunea Sfântului Ioan. IPS Laurențiu a amintit că Evanghelia citită în ziua acestui praznic are rolul de a ne ajuta să înțelegem menirea Sfântului Ioan Botezătorul. „În calendarul nostru este menționată astăzi sărbătoarea…
18:50
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, miercuri, Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, atrăgând atenția, cu această ocazie, asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu. „Cărturarii și fariseii erau extrem de formaliști. Se opreau întotdeauna la ceea ce noi am numi aspectul epidermatic al credinței. Puneau accent pe ceea ce nu…
18:30
17:10
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, a săvârșit, cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, Sfânta Liturghie urmată de slujba Sfințirii Aghesmei Mari, în biserica „Sfânta Treime” din Los Angeles, statul California, Statele Unite ale Americii. La momentul rânduit, IPS Nicolae l-a hirotesit citeț pe teologul Roman Richardson, iar la finalul Sfintei Liturghii a rostit un…
16:10
Anul 2026 este dedicat sculptorului Constantin Brâncuși și sportivei Nadia Comăneci: Simboluri ale excelenței românești # Basilica.ro
Anul 2026 va fi marcat în România de omagierea a două figuri care au dus numele țării pe culmile recunoașterii internaționale: sculptorul Constantin Brâncuși și marea gimnastă Nadia Comăneci. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor și 50 de ani de la momentul istoric al notei perfecte a gimnastei de la Jocurile…
15:40
Joi se împlinesc 100 de ani de la nașterea Arhimandritului Iulian Lazăr, unul dintre cei mai iubiți duhovnici români din Sfântul Munte Athos. Timp de decenii, chilia sa de la Schitul Românesc Prodromu a fost loc de pelerinaj și mângâiere pentru mii de credincioși, monahi și pelerini veniți din toată lumea ortodoxă. Un parcurs sub…
15:40
Părintele Dan Damaschin a organizat o petrecere de Sf. Ioan pentru copiii îngrijiți de Asociația Glasul Vieții # Basilica.ro
Părintele Dan Damaschin a organizat miercuri o petrecere pentru copiii, îngrijiți de Asociația Glasul Vieții, care și-au serbat onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua onomastică a fost sărbătorită cu un tort de aproximativ 10 kg și cu daruri pentru toți copiii invitați. Aceștia au primit haine, jucării și cărți. Într-un videoclip postat pe pagina…
15:30
Monografia Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din București, disponibilă și în limba engleză # Basilica.ro
Prima monografie dedicată integral Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală a fost tradusă și în limba engleză. Cartea a apărut în anul 2020 la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Este deschisă printr-un Cuvânt înainte semnat de Patriarhul Daniel. Lucrarea a fost tradusă de pr. Vlăduț Iulian Roșu și pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar…
15:20
Episcopul Spaniei și Portugaliei: Botezul lui Ioan a fost premergător botezului desăvârșit adus de Mântuitorul Hristos # Basilica.ro
„Botezul lui Ioan a fost un botez al pocăinței, premergător botezului desăvârșit adus de Hristos”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, la Catedrala Episcopală din Madrid. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Ierarhul a amintit despre importanța misiunii pe care a avut-o…
14:10
IPS Ioan și-a petrecut onomastica alături de pacienții spitalului din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a adus pacienților peste 300 de articole de îmbrăcăminte, alimente și alte bunuri necesare pentru perioada de iarnă. Sfânta…
