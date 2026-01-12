Institutul Naţional de Sănătate Publică, recomandări pentru perioada codului galben de ger: „Echipaţi corespunzător autovehiculul pentru iarnă”
DigiFM.ro, 12 ianuarie 2026 14:20
Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis, luni, o serie de recomandări pentru perioada codului galben de ger şi avertisează populaţia să evite expunerea prelungită la frig. De asemenea, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează ca maşinile să fie echipate corepunzător pentru iarmă, mai ales pentru deplasările lungi, având în vedere că vremea poate fi imprevizibilă. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situaţia în întreaga ţară.
• • •
Acum 30 minute
14:30
Intrat în joc fără să înscrie la meciul echipei Real Madrid în faţa FC Barcelona în finala Supercupei Spaniei duminică, scor 2-3, Kylian Mbappé nu a dorit să rămână prea mult timp la sărbătorirea catalanilor. Potrivit mai multor mass-media spaniole, atacantul francez le-a cerut coechipierilor săi madrileni să nu formeze un coridor de onoare pentru urcarea campionilor pe podium.
14:20
Acum o oră
14:10
Mario Iorgulescu rupe tăcerea după accidentul din 2019: „Am încercat să mă sinucid. Le-am trimis un mesaj de adio părinților” # DigiFM.ro
Mario Iorgulescu a făcut primele declarații publice despre perioada care a urmat accidentului rutier din 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, acesta a vorbit despre depresia severă care l-a marcat timp de ani de zile și despre un episod extrem, în care a încercat să-și pună capăt vieții.
14:10
Doi copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Judeţean Constanţa în urma unor intervenţii chirurgicale. A fost demarată o anchetă # DigiFM.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.
Acum 2 ore
13:10
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o minune în cazul ei" # DigiFM.ro
Anul 2026 a început cu multe griji pentru Roxana Ciuhulescu. Vedeta se frământă pentru starea de sănătate a mamei sale. Femeia care i-a dat viață și care i-a fost alături la fiecare pas a fost diagnosticată cu cancer.
12:50
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal: „E devastator!” # DigiFM.ro
Kaylin Gawf, o mamă singură din Oklahoma, Statele Unite, își organizează propria înmormântare după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. În paralel, ea a început să strângă fonduri pentru a se asigura că cei doi copii ai săi vor avea resurse pentru viitor.
Acum 4 ore
11:10
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat în lucrarea de doctorat. Răspunsul lui Radu Marinescu: "De ce acum? De ce eu?" # DigiFM.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, luni, 12 ianuarie, după ce a fost fost acuzat că ar fi plagiat în teza de doctorat, că a respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU.
11:00
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce această mascaradă? Pe cine încearcă să protejeze?" # DigiFM.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, afirmă în continuare că există dovezi care vor demonstra că finanțatorul și infractorul sexual condamnat nu s-a sinucis, ci a fost ucis în închisoare. Potrivit acestuia, un nou raport de autopsie, care ar urma să fie făcut public în luna februarie, ar putea schimba concluziile oficiale privind moartea fratelui său.
10:50
Factură medicală halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă casa pentru a putea plăti # DigiFM.ro
Issy Ferris și Archie Sylvester trăiau una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. Tineri, îndrăgostiți și cu o carieră muzicală în plină ascensiune, cei doi artiști britanici, cunoscuți ca duo-ul folk Ferris & Sylvester, așteptau primul copil. Sarcina decurgea perfect, fără simptome sau îngrijorări, iar Issy se simțea atât de bine încât a urcat pe scenă până în trimestrul al treilea.
Acum 6 ore
10:30
Noaptea de 13 ianuarie, cea mai geroasă din acest sezon. Alertă de frig și temperaturi ce vor ajunge și la -20 de grade # DigiFM.ro
Noaptea de luni spre marţi (13 ianuarie) va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între -20 şi -10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la -15 grade, mai ales în zona preorăşenească.
09:40
Jocurile Olimpice de iarnă. Un paznic de la un şantier din Cortina d'Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # DigiFM.ro
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile.
09:40
Medicamentele care reduc apetitul dau peste cap coșul zilnic. Supermarketurile din Marea Britanie simt primele pierderi # DigiFM.ro
Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul.
09:30
Senatorul american Chris Murphy spune că „ar fi sfârşitul NATO” dacă SUA ar anexa Groenlanda # DigiFM.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”.
Acum 24 ore
17:10
Prognoza meteo pentru perioada 11-19 ianuarie. Vreme deosebit de rece în țară, până joi. Temperaturile scad până la -19 grade Celsius # DigiFM.ro
Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
17:10
Andrea Bocelli va cânta la ceremonia de deschidere a JO 2026. „Un simbol al excelenţei italiene în toată lumea” # DigiFM.ro
Cunoscutul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo (6-22 februarie 2026), la 20 de ani după ce a cântat la ceremonia de închidere a JO 2006 de la Torino.
16:10
Globurile de Aur 2026. O gală pe fondul tensiunilor politice și incertitudinilor din industria cinematografică. Hollywoodul vine după un an dezamăgitor la box-office # DigiFM.ro
Tensiunile politice şi incertitudinea din întreaga industrie cinematografică descriu starea de spirit predominantă în ajunul celei de-a 83-a ediţii a Globurilor de Aur, care va avea loc duminică seara (3.00, ora României). Hollywoodul vine după un an dezamăgitor la box-office şi aşteaptă cu nerăbdare soarta unuia dintre cele mai cunoscute studiouri ale sale, Warner Bros.
16:10
Preşedintele Donald Trump a îndemnat "ferm" Cuba, duminică, să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters.
15:30
Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat "pierderi importante" de venituri pentru autorităţile locale.
15:10
Inconfundabila Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film Awards 2026 # DigiFM.ro
Sharon Stone a atras toate privirile la gala Astra Film Awards 2026. Vedeta din „Basic Instinct” a impresionat cu un look foarte șic.
Ieri
14:20
Celebra interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital.
14:00
Șeful CNAIR: „Nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naţionale din cauza fenomenelor meteorologice”. Apel către șoferi # DigiFM.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunţat că, în ultimele 12 ore, nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau naţionale din cauza fenomenelor meteorologice, însă siguranţa participanţilor la trafic este mai importantă decât menţinerea "drumurilor deschise cu orice preţ".
13:50
Premierul Fico: Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear # DigiFM.ro
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul Robert Fico, în contextul în care ţara sa se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA, transmite Reuters.
13:30
Papa Leon îi îndeamnă pe cardinali să asculte victimele abuzurilor comise de preoți: „Nu putem să închidem ochii, să ne închidem inimile” # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat înaltul cler să asculte vocea victimelor abuzurilor sexuale comise de preoți. Discursul, a cărui transcriere a fost făcută publică sâmbătă, a fost ținut în timpul consistoriului care a reunit săptămâna aceasta cardinali din întreaga lume la Vatican.
11:40
Teheranul ameninţă că va riposta împotriva Israelului şi a bazelor americane în cazul unor atacuri ale SUA asupra Iranului, transmiţând acest avertisment către Washington în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenţii americane, relatează Reuters.
11:10
Arina Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostiuk.
10:40
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat duminică Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
10:30
Nicolas Maduro, mesaj din detenţie: „Suntem bine. Suntem luptători”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească imediat Venezuela # DigiFM.ro
Administraţia Statelor Unite şi-a îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situaţiei instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro, care, din închisoarea sa din New York, a declarat că se simte bine, conform AFP.
10:00
„Groenlanda este un teritoriu european”, spune ministrul francez al Afacerilor Externe. Barrot solicită SUA să înceteze „şantajul” # DigiFM.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să „înceteze şantajul” pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei, într-un interviu publicat sâmbătă de mai multe publicații europene, printre care şi cotidianul francez Ouest-France.
09:30
Vreme deosebit de rece, ninsori şi strat de zăpadă în Capitală, până pe 13 ianuarie. Temperaturi minime de până la -10 grade # DigiFM.ro
Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, anunţă meteorologii.
09:00
„Formidabila” Helen Mirren, onorată cu premiul „Cecil B. DeMille”. Cuvintele și gestul lui Harrison Ford au emoționat-o până la lacrimi: „Mă înclin în fața talentului ei” # DigiFM.ro
Helen Mirren a fost onorată cu prestigiosul Premiu "Cecil B. DeMille" în cadrul galei Golden Eve, un spectacol-avanpremieră a ceremoniei Globurilor de Aur de duminică.
10 ianuarie 2026
20:20
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
17:30
Globurile de Aur 2026. Julia Roberts, George Clooney și Snoop Dogg vor prezenta câștigătorii. Gala, duminică la Los Angeles # DigiFM.ro
Julia Roberts, Charli XCX și Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câștigătorii celei de-a 83-a ediții a premiilor Globurile de Aur, în cadrul galei ce va avea loc duminică, la Los Angeles.
17:00
Preţurile locuinţelor au crescut cu 5,1% în zona euro şi cu 5,5% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după un avans similar în ambele zone, în trimestrul doi din 2025, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:30
Astronauţii de la bordul ISS, evacuaţi săptămâna viitoare din motive medicale. Unul dintre ei are probleme de sănătate # DigiFM.ro
NASA a anunţat că procedura de revenire anticipată a echipajului său Crew-11, alcătuit din patru membri, de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), va începe miercuri, transmit DPA şi EFE.
16:20
Inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, în vârstă de 51 de ani, a murit, a anunţat biroul de presă al IPJ Dolj.
16:00
Ministrul Justiţiei: Nu poate fi vorba de o negociere politică în ceea ce priveşte numirea viitorilor procurori şefi # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că nu poate fi vorba despre o negociere politică în ceea ce priveşte numirea viitorilor procurori şefi.
15:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru The New York Times că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Alcaraz l-a învins pe Sinner, într-un meci demonstrativ la Seul. Câţi bani au încasat cei doi sportivi # DigiFM.ro
Anul 2026 a început foarte bine pentru conturile bancare ale lui Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner. Cele două vedete ale tenisului au disputat sâmbătă încă un meci demonstrativ foarte profitabil, care a servit drept pregătire pentru Openul Australiei.
14:20
Bijuterii, ceasuri şi sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro, descoperite în bagajele a două femei, la Aeroportul Otopeni # DigiFM.ro
Poliţiştii de frontieră de la PTF Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni, au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, două kilograme de metal galben sub formă de bijuterii susceptibile a fi din aur, cinci ceasuri de lux de diferite mărci şi sumele de 73.400 de euro şi 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în ţară.
12:10
De sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece. Cod galben de ger în multe regiuni din țară # DigiFM.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
12:00
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux”.
11:30
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP.
10:50
Meteorologii anunţă precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm.
10:00
Gwyneth Paltrow, respinsă din distribuţia unui film la scurt timp după divorţul de Chris Martin. „Ar putea fi ceva prea controversat” # DigiFM.ro
Gwyneth Paltrow a fost exclusă din distribuţia unui film din cauza atenţiei mediatice generate de divorţul său de liderul trupei Coldplay, Chris Martin.
09:40
Papa Leon deplânge „zelul pentru război” al lumii. Primul lui discurs de politică externă de la Vatican, neobişnuit de intens # DigiFM.ro
Papa Leon a deplâns utilizarea forţei militare ca mijloc de a atinge obiective diplomatice, într-un discurs anual de politică externă neobişnuit de intens, în cadrul căruia a cerut de asemenea ca drepturile omului să fie protejate în Venezuela, relatează Reuter
09:30
Economistul șef al BCE: Euro beneficiază de pe urma problemelor cu care se confruntă dolarul # DigiFM.ro
Economistul şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a afirmat că se aşteaptă ca euro să aibă un rol mai important în portofoliile investitorilor, în condiţiile în care politicile economice ale preşedintelui Donald Trump i-au determinat pe aceştia să-şi regândească deţinerile în dolari, transmite Bloomberg.
09:30
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de ameninţarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privinţă, informează Reuters.
9 ianuarie 2026
16:40
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de aglomerația aia teribilă!” # DigiFM.ro
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de aglomerația aia teribilă!”
15:50
Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Trei victorii din trei meciuri cu Inter Milano # DigiFM.ro
Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat lui Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunţat liga italiană de fotbal - Lega Serie A.
15:40
"Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată care ne ghidează". Prințesa Kate a împlinit 44 de ani # DigiFM.ro
Prinţesa Kate a spus că este ''profund de recunoscătoare'' la aniversarea vârstei de 44 de ani.
