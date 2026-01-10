Astronauţii de la bordul ISS, evacuaţi săptămâna viitoare din motive medicale. Unul dintre ei are probleme de sănătate
DigiFM.ro, 10 ianuarie 2026 16:30
NASA a anunţat că procedura de revenire anticipată a echipajului său Crew-11, alcătuit din patru membri, de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), va începe miercuri, transmit DPA şi EFE.
Inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, în vârstă de 51 de ani, a murit, a anunţat biroul de presă al IPJ Dolj.
Ministrul Justiţiei: Nu poate fi vorba de o negociere politică în ceea ce priveşte numirea viitorilor procurori şefi # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că nu poate fi vorba despre o negociere politică în ceea ce priveşte numirea viitorilor procurori şefi.
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru The New York Times că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
Alcaraz l-a învins pe Sinner, într-un meci demonstrativ la Seul. Câţi bani au încasat cei doi sportivi # DigiFM.ro
Anul 2026 a început foarte bine pentru conturile bancare ale lui Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner. Cele două vedete ale tenisului au disputat sâmbătă încă un meci demonstrativ foarte profitabil, care a servit drept pregătire pentru Openul Australiei.
Bijuterii, ceasuri şi sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro, descoperite în bagajele a două femei, la Aeroportul Otopeni # DigiFM.ro
Poliţiştii de frontieră de la PTF Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni, au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, două kilograme de metal galben sub formă de bijuterii susceptibile a fi din aur, cinci ceasuri de lux de diferite mărci şi sumele de 73.400 de euro şi 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în ţară.
De sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece. Cod galben de ger în multe regiuni din țară # DigiFM.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux”.
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP.
Meteorologii anunţă precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm.
Gwyneth Paltrow, respinsă din distribuţia unui film la scurt timp după divorţul de Chris Martin. „Ar putea fi ceva prea controversat” # DigiFM.ro
Gwyneth Paltrow a fost exclusă din distribuţia unui film din cauza atenţiei mediatice generate de divorţul său de liderul trupei Coldplay, Chris Martin.
Papa Leon deplânge „zelul pentru război” al lumii. Primul lui discurs de politică externă de la Vatican, neobişnuit de intens # DigiFM.ro
Papa Leon a deplâns utilizarea forţei militare ca mijloc de a atinge obiective diplomatice, într-un discurs anual de politică externă neobişnuit de intens, în cadrul căruia a cerut de asemenea ca drepturile omului să fie protejate în Venezuela, relatează Reuter
Economistul șef al BCE: Euro beneficiază de pe urma problemelor cu care se confruntă dolarul # DigiFM.ro
Economistul şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a afirmat că se aşteaptă ca euro să aibă un rol mai important în portofoliile investitorilor, în condiţiile în care politicile economice ale preşedintelui Donald Trump i-au determinat pe aceştia să-şi regândească deţinerile în dolari, transmite Bloomberg.
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de ameninţarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privinţă, informează Reuters.
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de aglomerația aia teribilă!” # DigiFM.ro
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de aglomerația aia teribilă!”
Cristian Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Trei victorii din trei meciuri cu Inter Milano # DigiFM.ro
Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat lui Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunţat liga italiană de fotbal - Lega Serie A.
"Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată care ne ghidează". Prințesa Kate a împlinit 44 de ani # DigiFM.ro
Prinţesa Kate a spus că este ''profund de recunoscătoare'' la aniversarea vârstei de 44 de ani.
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv. Curtea de Apel Bucureşti menţine măsura pentru încă 30 de zile # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, vineri, măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.
Imagini nevăzute până acum cu Monica Gabor, făcute publice chiar de fiica ei. Irina Columbeanu, mesaj emoționant de ziua mamei sale # DigiFM.ro
Monica Gabor a împlinit 38 de ani pe 8 ianuarie, iar fiica ei a decis să marcheze acest eveniment cu o urare publică. Deși fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor după ce s-a stabilit în Statele Unite, Irina Columbeanu, a ales să readucă în atenția publicului câteva fragmente intime din viața mamei sale.
Motivul pentru care un român a stat nevinovat în închisoare, de Crăciun și Anul Nou, în Belgia: „Vrea să se întoarcă acasă” # DigiFM.ro
Un tânăr român în vârstă de 25 de ani a petrecut aproape două săptămâni în spatele gratiilor, în Belgia, chiar în perioada Crăciunului și a Anului Nou, din cauza unei erori administrative grave. Deși autoritățile belgiene au considerat inițial că acesta conducea fără permis, instanța a stabilit ulterior că românul era nevinovat și deținea un permis de conducere valabil.
Tragedie în Filipine. Un munte de gunoi s-a prăbușit peste muncitori la Cebu. Zeci de gunoieri au fost îngropați de vii # DigiFM.ro
Cel puţin o persoană a murit, iar alte 38 au fost date dispărute în urma unei surpări a unui ”munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi privată, anunţă vineri primăria oraşului Cebu, în centrul Filipinelor, unde a avut loc incidentul.
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit 80 de ani: "Minunată, unică, TU" # DigiFM.ro
Sarah Paulson i-a adus un omagiu profund și personal prietenei sale, actrița Diane Keaton, care s-a stins din viață pe 11 octombrie, în urma unei pneumonii bacteriene.
Ger, polei și ninsoare în toată țara, până marți dimineață. Temperaturi minime între -18 și -6 grade # DigiFM.ro
Meteorologii prognozează vreme deosebit de rece, ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, de vineri, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie.
Meteorologii prognozează o vreme geroasă pentru București, cu cer variabil, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și temperaturi scăzute, până marți dimineața, 13 ianuarie.
Atacul nocturn rusesc asupra Ucrainei a avariat 20 de imobile rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele sociale.
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o operație estetică în Moscova # DigiFM.ro
Yulia Burtseva, influenceriță de origine rusă care locuia în Italia, a murit la vârsta de 38 de ani, după ce a suferit o intervenție de chirurgie estetică la o clinică privată din Moscova.
Preşedintele Columbiei avertizează că există o "ameninţare reală" de acţiune militară americană împotriva ţării sale # DigiFM.ro
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, consideră că există o "ameninţare reală" de acţiune militară americană împotriva ţării sale, după atacul şi răpirea omologului său Nicolas Maduro în Venezuela, potrivit declaraţiilor sale pentru postul public britanic de radio BBC, citat de EFE.
Italia, afectată de un val de frig. Regiunea unde temperaturile au coborât până la -23,1°C # DigiFM.ro
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA.
Nicușor Dan publică înregistrarea convorbirii dintre pilotul Spartan și turnul de control din Zürich: „Este un atac la adresa imaginii țării!” # DigiFM.ro
Nicușor Dan publică înregistrarea convorbirii dintre pilotul Spartan și turnul de control din Zürich: „Este un atac la adresa imaginii țării!”
Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „onoare” ca ea să-i acorde premiul Nobel # DigiFM.ro
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește provocările și antrenamentele intense” # DigiFM.ro
Chiar dacă are 56 de ani, Jennifer Aniston reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Secretul ei? Discipline constantă, antrenamente variate și un stil de viață echilibrat, după cum a dezvăluit chiar antrenorul ei personal, Dani Coleman.
Ministrul Energiei: Suntem pregătiţi să facem faţă situaţiei de la finalul săptămânii, când se aşteaptă averse în mare parte a ţării # DigiFM.ro
Un număr de 11.250 de locuinţe sunt încă nealimentate cu energie electrică în judeţele Alba, Maramureş, Sălaj, Prahova şi Cluj, din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile, estimându-se că multe vor fi reconectate la finele acestei săptămâni, dar vor fi posibile noi accidente şi deconectări, dată fiind prognoza anunţată de meteorologi, a declarat, joi, la prânz, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
Cât a costat zborul lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan. Ministrul Apărării explică întârzierea revenirii # DigiFM.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile.
Află când pică Paștele în 2026: 12 aprilie la ortodocși și 5 aprilie la catolici, cum se calculează data și ce zile libere au angajații (Vinerea Mare, 10 aprilie, și Lunea Paștelui, 13 aprilie). Vezi și perioada vacanței de primăvară pentru elevi.
Vacanțe școlare în 2026: calendar complet cu vacanța de schi pe județe, vacanța de Paște (4–14 aprilie) și vacanța de vară (din 20 iunie). Vezi ce minivacanțe au elevii și cum arată structura anului școlar 2025–2026.
Donald Trump: „SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani” # DigiFM.ro
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters.
Zile libere 2026: vezi calendarul complet al sărbătorilor legale, când pică în timpul săptămânii și ce minivacanțe poți obține (ianuarie, Paște, 1 Mai, 1 Iunie, 1 Decembrie). Ponturi utile pentru planificarea concediului.
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile: „Urmăriți constant buletinele meteorologice, evitați deplasările neesențiale” # DigiFM.ro
Autoritățile au transmis o serie de recomandări populației în contextul vremii nefavorabile.
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după retragere: „Poate mă voi întoarce la origini!” # DigiFM.ro
Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu din 2018, se pensionează la doar 48 de ani, scrie Turnul Sfatului.
Casa Albă: Președintele Trump studiază intens ideea ca SUA să „cumpere” Groenlanda, iar diplomaţia rămâne prima opţiune # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump studiază "activ" împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat din nou să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de stat Marco Rubio va avea discuţii pe acest subiect, relatează AFP şi EFE.
Ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Naţională. De vineri, se închide pentru continuarea lucrărilor # DigiFM.ro
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă pentru continuarea lucrărilor la interior.
Cod galben de vânt şi ninsori viscolite în Bucureşti şi alte 20 de judeţe. Zonele cu avertizare cod portocaliu. Va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie # DigiFM.ro
Capitala şi alte 20 de judeţe se vor afla sub avertizare cod galben de ninsori viscolite şi intensificări ale vântului pe parcursul zilei de joi, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Patroana barului din Crans-Montana, acuzată că a fugit cu încasările în timpul incendiului în care au murit 40 de oameni # DigiFM.ro
O tragedie de proporții a zguduit Elveția și a stârnit indignare în întreaga Europă, după ce 40 de persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit în noaptea de Revelion la barul Le Constellation, din celebra stațiune de schi Crans-Montana. În centrul scandalului se află managerul localului, Jessica Moretti, acuzată că ar fi părăsit clădirea „cu o casă plină de bani”, în timp ce clienții încercau cu disperare să scape din flăcări.
Risc de tensiuni între SUA şi Rusia. Moscova acuză „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera # DigiFM.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.
Cursuri suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza ninsorilor # DigiFM.ro
Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile sau au provocat avarii în alimentarea cu electricitate sau încălzire.
Nicolas Maduro și soția Cilia Flores, răniți în timpul capturării de către armata americană. Atacul SUA s-a soldat cu circa 100 de morți în Venezuela # DigiFM.ro
Preşedintele venezuelean îndepărtat de la putere Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timpul capturării lor, la 3 ianuarie, de către armata americană, la Caracas, dă asigurări ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello.
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, convoacă, joi după-amiază, şefii partidelor politice pentru a le prezenta ”garanţiile de securitate” promise de europeni Kievului, în special de Franţa, care ar putea trimite ”câteva mii” de soldaţi în Ucraina în cazul unui armistiţiu cu Rusia, relatează AFP.
Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte joi 47 de ani # DigiFM.ro
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
Medicul Iuliu Torje, după cazul tânărului de 25 de ani care a murit la SJU Buzău: „Tromboembolismul pulmonar este o complicaţie gravă” # DigiFM.ro
Medicul Iuliu Torje a afirmat, în contextul decesului unui tânăr de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău după un accident rutier având o fractură de femur, că unele evoluţii dramatice pot apărea chiar şi atunci când protocoalele medicale sunt respectate, subliniind că medicina nu este o ştiinţă exactă.
„M-am săturat de prostie”. Un senator republican critică comentariile despre Groenlanda ale lui Stephen Miller, important consilier al lui Trump # DigiFM.ro
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN.
