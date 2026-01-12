Moartea misterioasă a unui diplomat rus în biroul său din ambasada Rusiei din Cipru. Rușii nu i-au lăsat pe polițiști să intre în ambasadă
Autoritățile cipriote investighează decesul unui înalt oficial al Ambasadei Rusiei, găsit mort în biroul său din Nicosia joia trecută, însă au anunțat luni că investigațiile preliminare exclud existența unei fapte penale. Surse apropiate cazului au declarat pentru Cyprus Mail că bărbatul a fost descoperit în jurul prânzului, însă poliția a fost informată abia după câteva […]
Emisarul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a afirmat pe X că, după Al Doilea Război Mondial, Danemarca a „ocupat” insula, restabilind controlul asupra acesteia prin „ignorarea protocolului ONU”, a spus el. Guvernatorul Louisianei, numit de Donald Trump trimis special, a subliniat importanța contextului istoric în relațiile dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, relatează […]
În ultimii ani, interesul pentru sănătate a crescut semnificativ, însă paradoxal, tot mai multe persoane se confruntă cu oboseală cronică, scăderea imunității, probleme ale pielii sau ale părului și o stare generală de lipsă de vitalitate. De multe ori, aceste simptome sunt puse pe seama stresului, a vârstei sau a stilului de viață agitat. În […]
UE „cere introducerea clauzei Farage” în discuțiile de resetare a Brexitului cu Starmer. Cine se retrage din noul acord plătește penalizări # Aktual24
The Independent anunță că UE cere ca orice viitor guvern britanic să plătească compensații financiare dacă renunță la un acord de „resetare” post-Brexit semnat cu Keir Starmer, ca parte a unei încercări de a se proteja împotriva unui posibil guvern britanic reformator. Un proiect de text al „acordului veterinar” propus UE-Regatul Unit – care ar […]
Reacția Cubei după ce Trump a avertizat-o dur ”să facă o înțelegere înainte de a fi prea tâtziu”: ”Nimeni nu dictează ce face Cuba” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un avertisment direct conducerii de la Havana, cerând Cubei să accepte o „înțelegere” cu Washingtonul pentru a evita consecințe pe care liderul american nu le-a detaliat, dar pe care le-a sugerat ca fiind severe. Declarația, publicată pe rețeaua sa Truth Social, marchează o nouă escaladare a tensiunilor […]
Moscova dezvăluie ce obiectiv a lovit cu racheta Oreșnik. Ucraina a refuzat să prezinte detalii # Aktual24
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautice din Liov (Lviv/vest), relatează AFP, citată de Agerpres. Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a […]
Acuzațiile AUR-iste, desființate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj: ”Dacian Dragoş este conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe Juridice, din 2002 predă și lucrează în în domeniul ştiinţelor juridice” # Aktual24
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca precizează, luni, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş, a cărui numire la Curtea Constituţională a României a fost contestată de o deputa AUR Silvia Uscov în instanţă pe motiv că nu ar îndeplini condiţia de minimum 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior, este angajat al […]
Lovitură pentru Beijing. SUA vor cere țărilor G7 și altor state să nu mai importe minerale critice din China # Aktual24
SUA intenționează să solicite țărilor G7 și altor state să intensifice eforturile de reducere a dependenței de China în domeniul mineralelor critice. Ideea va fi promovată de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Pe 12 ianuarie, Bessent se va întâlni cu doisprezece înalți oficiali din alte țări, spune una dintre sursele agenției Reuters. Printre invitații lui […]
Maia Sandu, anunț major: ”Aș vota pentru reunirea cu România dacă am avea acum un referendum” – VIDEO # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunificarea cu România dacă în prezent ar fi organizat un referendum pe acest subiect, precizând însă că, în acest moment, nu există o majoritate a cetățenilor moldoveni care să susțină un astfel de demers. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat podcastului britanic The […]
Germania respinge vehement afirmațiile lui RFK Jr.: „Ar trebui să se ocupe de problemele de sănătate din propria țară” # Aktual24
Guvernul german a respins vehement acuzațiile secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., care susține că a marginalizat autonomia pacienților, în special în timpul pandemiei de COVID-19. „Declarațiile făcute de secretarul american al Sănătății sunt complet nefondate, incorecte din punct de vedere factual și trebuie respinse”, a declarat ministrul german al Sănătății, Nina Warken, […]
SUA a trimis în Ucraina cel mai nou sistem de apărare aeriană „Tempest” pentru testare în lupte reale # Aktual24
Forțele de Apărare Ucrainene au primit cel mai nou sistem american de apărare aeriană „Tempest”, dezvoltat de compania din industria de apărare V2X, pentru testare în operațiuni de luptă reale. Complexul, prezentat în octombrie, este conceput pentru combaterea dronelor. Forțele de Apărare Ucrainene au primit prototipuri ale celui mai modern sistem american de rachete antiaeriene […]
Marea Britanie poate folosi forța militară contra flotei-fantomă a Rusiei. Guvernul a găsit căile legale # Aktual24
Guvernul britanic spune că a identificat un temei legal pe care îl consideră suficient pentru ca armata Regatului Unit să poată urca la bord și reține nave din așa-numitele „flote fantomă” folosite de mai multe state pentru ocolirea sancțiunilor. Rusia, Iranul și Venezuela au fost acuzate că folosesc nave care operează fără un pavilion național […]
Los Angeles a respirat din nou aerul marilor premiere. Într-o noapte în care luminile reflectoarelor au transformat orașul într-o scenă globală, gala Golden Globes 2026 a adunat cele mai influente nume ale cinematografiei și televiziunii pentru a celebra un an dominat de povești îndrăznețe, interpretări memorabile și producții care au depășit granițele clasice ale divertismentului. […]
Teologul Vasile Bănescu afirmă că AUR ”maculează ziua lui Mihai Eminescu și sfidează obraznic ziua culturii naționale” # Aktual24
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR și actual membru al CNA, are o postare dură legată de mitingul AUR care va avea loc pe 15 ianuarie, de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. ”Patriotismul exemplar al lui Eminescu, populismul și ultranaționalismul antinațional – o scandaloasă contradicție în termeni A protesta împotriva unei […]
Fizicianul Cristian Presură desființează argumentele PSD: ”Emilia Șercan trebuia să aibă un cronovizor să se uite înainte în timp”, ca să afle că Marinescu va fi numit la Justiție # Aktual24
Fizicianul Cristian Presură are o replică ironică la reacțiile isterice din partea PSD după ce jurnalista Emilia Șercan a descoperit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat teza de doctorat. ”Liderul senatorilor PSD: „în mod absolut evident o acțiune, o încercare de compromitere a domnului ministru, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire […]
Meta reacționează la interdicția pusă de Australia privind accesarea rețelei de către adolescenți # Aktual24
Australia a solicitat platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să împiedice utilizatorii minori să dețină conturi de la intrarea în vigoare a legislației pe 10 decembrie anul trecut. Companiile riscă amenzi de 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani) dacă nu iau „măsuri rezonabile” pentru a se conforma, relatează France24. […]
PSD, atac oficial extrem de violent la adresa jurnalistei Emilia Șercan: ”O impostoare/ PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” # Aktual24
PSD a reacționat extrem de violent, luni, după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat un articol în care îl acuză de plagiat ăe ministrul Justiției, Radu Marinescu. PSD susține că Șercan este ”ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”. „PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă […]
Armată UE cu 100.000 de soldați. Comisarul european pentru Apărare să fie create forțe armate comune pentru a înlocui trupele americane # Aktual24
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, consideră că țările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare posibilitatea creării unor forțe armate comune care ar putea, în cele din urmă, să înlocuiască trupele americane din Europa. El a declarat acest lucru duminică, 11 ianuarie, în timpul unui discurs la conferința anuală de securitate din nordul […]
Printre opțiunile de acțiune împotriva Iranului prezentate președintelui american Donald Trump s-au numărat atacuri în interiorul țării și atacuri cibernetice ofensive. O sursă a publicației Politico, care a vorbit despre aceste opțiuni, a menționat că administrația Trump ar dori să evite acțiuni care ar avea un impact asupra populației civile. Prin urmare, potrivit sursei, se […]
Fugarul Mario Iorgulescu se victimizează: ”Am căzut, am dat cu capul de WC. Zilnic plângeam, trei luni de zile” # Aktual24
Mario Iorgulescu, fugit în Italia, a acordat un interviu publicației CanCan, care face parte din trustul lui Radu Budeanu, în care caută să se victimizeze. El se plânge cât de mult a suferit în clinicile din Italia, unde a fugit pentru a scăpa de executarea pedepsei după ce a omorât un tânăr cu mașina. ”Am […]
Marea Britanie vrea să construiască o nouă rachetă pentru Ucraina. Performanțele noii rachete: va putea fi lansată de oriunde, rază de 500 km # Aktual24
Arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune al Ucrainei, aflat în continuă expansiune, ar putea crește și mai mult în viitor. Marea Britanie intenționează să producă un nou tip de rachetă pentru Kiev. Marea Britanie intenționează să construiască o nouă rachetă balistică pentru Ucraina. Secretarul Apărării, John Healey, a vorbit cu „The Sun on […]
În timp ce occidentalii privesc „cu atenție și îngrijorare”, ministrul iranian de Externe amenință cu o baie de sânge: „Răspunsul la amenințările teroriștilor va continua până la eliminarea lor” # Aktual24
Pe 12 ianuarie 2026, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că „răspunsul de securitate al țării la amenințările teroriștilor va persista până când aceștia vor fi complet eliminați”. Declarația, citată de postul de televiziune Al Jazeera, vine în contextul reprimării violente a protestelor naționale declanșate la sfârșitul lui decembrie 2025, mișcări considerate […]
Atac al fostului președinte al CSM, Bogdan Mateescu, la adresa unui magistrat reformist: „Ca păduchele în frunte” # Aktual24
Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și actual secretar general în Ministerul Justiției, a lansat un atac dur împotriva colegului său, judecătorul Liviu Cîrneciu de la Tribunalul Covasna, folosind expresia jignitoare „ca păduchele în frunte” pentru a-i contesta legitimitatea morală și profesională. Reacția lui Mateescu a venit ca răspuns la […]
Columbia a lansat „Scutul național anti-drone”, o investiție de 1,6 miliarde de dolari, menită să stopeze o eventuală invazie americană ca în Venezuela # Aktual24
Ministerul Apărării din Columbia a anunțat oficial lansarea proiectului Escudo Nacional Antidrones (Scutul Național Anti-Drone), o inițiativă strategică evaluată la aproximativ 6,2 trilioane de pesos columbieni (circa 1,6 miliarde de dolari SUA). Potrivit Defence Blog, acest program reprezintă cea mai mare investiție în securitatea spațiului aerian din istoria țării și vizează crearea unui sistem național […]
Departamentul de Justiție i-a deschis dosar penal președintelui FED, Jerome H. Powell, după ce acesta a refuzat să modifice ratele dobânzilor așa cum voia Donald Trump – VIDEO # Aktual24
Un conflict de lungă durată între președintele SUA Donald Trump și președintele Rezervei Federale (Fed), Jerome H. Powell, a atins un nivel fără precedent. Duminică seara, Powell a publicat o declarație oficială video și scrisă, în care a dezvăluit că Departamentul de Justiție (DOJ) al administrației Trump a emis, pe 9 ianuarie, citații către Rezerva […]
„Regimul tiranic iranian trebuie să sfârșească – poate chiar în noaptea asta”, afirmă influentul senator republican Lindsey Graham – VIDEO # Aktual24
Puternicul senator republican american Lindsey Graham a făcut declarații explozive duminică seara, la un eveniment de strângere de fonduri organizat de Tzedek Association în Deal, New Jersey. În fața unei audiențe preponderent evreiești, Graham a sugerat că prăbușirea regimului islamic din Iran este iminentă și că o acțiune americană ar putea avea loc foarte curând, […]
A murit Erich von Däniken, autorul cărții „Amintiri despre viitor”, care a încântat copilăria și tinerețea a milioane de oameni # Aktual24
Erich von Däniken, autorul elvețian faimos pentru teoriile sale despre influențe extraterestre asupra civilizațiilor antice, a murit la vârsta de 90 de ani pe 10 ianuarie 2026, într-un spital din Unterseen, în apropiere de Berna, Elveția. Anunțul oficial al decesului a fost făcut pe site-ul său și confirmat de fiica sa, Cornelia, pentru agențiile de […]
Glumă sau avertisment? Donald Trump a publicat o imagine cu el, care îl prezintă drept „președinte interimar al Venezuelei” # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a stârnit un val de reacții internaționale după ce a postat duminică, 11 ianuarie 2026, pe platforma sa Truth Social o imagine editată în care se prezintă ca „Acting President of Venezuela” (Președinte interimar al Venezuelei), cu mențiunea „Incumbent January 2026” (în funcție din ianuarie 2026). Imaginea, care imită o pagină […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că există suficiente rezerve energetice pentru iarnă: „România e cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană” # Aktual24
România dispune de rezerve solide de gaze naturale pentru întregul sezon rece 2025-2026 și nu este afectată de sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, duminică seara, la Digi24. Oficialul a respins categoric speculațiile recente potrivit cărora ajutorul regional ar crea deficit intern, calificându-le drept „o teză falsă”. „România este […]
La Los Angeles, un camion a intrat în plin în participanții la un miting împotriva regimului de la Teheran. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar șoferul a fost arestat – VIDEO # Aktual24
Un camion de închiriat a intrat duminică după-amiază într-o mulțime de protestatari în Westwood, în timpul unei manifestații de solidaritate cu revoltele anti-regim din Iran. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 15:30 locale lângă Wilshire Federal Building (pe Veteran Avenue), a generat haos și reacții virale pe rețelele sociale, dar autoritățile au confirmat […]
Acuzații grave: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, și-ar fi plagiat teza de doctorat – peste jumătate din aceasta este copiată, chiar de la prima pagină # Aktual24
O investigație jurnalistică realizată de PressOne scoate la iveală un caz grav de fraudă academică în rândul actualei conduceri a Ministerului Justiției. Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu, obținută în 2009, este plagiată în proporție de peste 56%, potrivit unei analize detaliate realizate de Emilia Șercan, care arată că 140 din cele 247 de […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță „marea curățenie” în companiile de stat: „Sunt 185 de entități inactive și pierderi de 14 miliarde lei” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat duminică, într-o intervenție la TVR Info, lansarea unei ample reforme în politica de proprietate a statului, cu accent pe eliminarea „cadavrelor” financiare care împovărează bugetul public. Declarațiile sale vin în contextul angajamentelor asumate prin PNRR și al obligațiilor față de OECD și Comisia Europeană, coordonate prin Agenția pentru Monitorizarea și […]
Cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur: filmele „One Battle After Another” și „Hamnet”, marile câștigătoare ale Galei de acest an # Aktual24
Duminică seara, la Beverly Hilton din Los Angeles, a avut loc cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, marcând începutul sezonului premiilor cu o seară plină de surprize, victorii meritate și momente memorabile. Ceremonia, transmisă live pe CBS și Paramount+, a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de comedianta Nikki Glaser, care a […]
Trump susține că liderii iranieni l-au sunat pentru negocieri, în timp ce SUA analizează opțiuni militare ferme împotriva regimului ayatollahilor # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a declarat duminică, la bordul Air Force One, că liderii iranieni l-au contactat sâmbătă pentru a negocia, pe fondul protestelor violente care au cuprins Iranul și al amenințărilor repetate cu intervenție americană. Declarația, publicată în exclusivitate de CNN, vine într-un moment de maximă tensiune, cu bilanțul victimelor depășind 500 de morți, […]
Imagini șocante de la morga din Teheran dezvăluie amploarea represiunii în Iran, unde sute de oameni au fost uciși până acum – VIDEO # Aktual24
O înregistrare video a făcut înconjurul lumii, arătând zeci de cadavre îngrămădite în fața morgii din Kahrizak, la sud de Teheran. Imaginile, geo-localizate precis la Centrul medico-legal de diagnostic și laborator al provinciei Teheran, prezintă saci negri de corpuri stivuite pe sol, în timp ce rude disperate caută printre ele pe cei dragi dispăruți. Videoclipul, […]
Se bate în cuie. Acordul de liber schimb cu Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului # Aktual24
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP, citată de Agerpres. UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei. Rezultat a peste 25 […]
”Premiul Nobel nu este un trofeu care poate fi înmânat mai departe”. Analiză, de ce Machado nu-i poate transfera Nobelul lui Trump # Aktual24
O declarație televizată, o ofertă politică spectaculoasă și un răspuns rece venit din Norvegia. Așa a luat naștere unul dintre cele mai neobișnuite episoade recente din culisele diplomației globale: María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, a spus public că ar vrea să îi ofere distincția președintelui Donald Trump. Motivul: […]
Olguța Vasilescu vrea să-l dea jos pe Bolojan: ”Vine să dea ordine, nu ține cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalți” # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat duminică, la România TV, că principala problemă pentru PSD în actuala formulă guvernamentală nu este colaborarea cu PNL sau USR, ci modul de lucru al premierului Ilie Bolojan, despre care a afirmat că este obișnuit să conducă autoritar și fără consultare. Invitată duminică seara la România TV, […]
Într-o lume în care telefonul este ultimul obiect pe care îl atingem înainte de a adormi și primul pe care îl privim dimineața, somnul a devenit o activitate negociabilă. „Mai stau puțin pe telefon” a devenit mantra serilor noastre. Dar ceea ce pare un obicei banal ascunde un fenomen profund: creierul nostru este biologic atras […]
Șefa Curții de Apel luptă cu Recorder la Antena 3: ”Este un plan matematic de preluare a controlului asupra puterii judecătorești”. Atac la Nicușor Dan # Aktual24
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat duminică seara că există „un plan matematic, riguros și cinic” de preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Ea l-a atacat apoi pe președintele României, Nicușor Dan, reproșându-i că afirmațiile privind existența unei justiții conduse prin ”teroare, presiuni și persecuții” fac rău sistemului judiciar și erodează statul […]
Volkswagen, prins între tarife, politică și revoluția electrică: de ce gigantul german pierde teren în America # Aktual24
Volkswagen, unul dintre cei mai mari producători auto ai lumii, traversează un moment critic pe piața americană. Cândva simbol al mobilității accesibile și inovatoare, compania germană se confruntă astăzi cu o combinație toxică de factori: tarife comerciale, schimbări bruște de politică guvernamentală și o tranziție electrică care, în Statele Unite, a frânat exact când Volkswagen […]
Jumătate din populaţia urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme, până în anul 2040 – Raport „Starea Climei România 2025 # Aktual24
Jumătate din populaţia urbană a României (50%) va fi afectată de valuri de căldură extreme, până în anul 2040, iar diferenţa maximă de temperatură dintre centrul Bucureştiului şi zonele rurale adiacente, cauzată de efectul Insulei de Căldură Urbană (ICU) este cuprinsă între +3 şi +8 grade, reiese din datele cuprinse în ediţia a II-a a […]
Într-o lume în care suntem bombardați zilnic cu reclame la „curățarea organismului”, conceptul de detox a devenit aproape sinonim cu ideea de sănătate. Sucuri verzi, ceaiuri purificatoare, plasturi pentru eliminarea toxinelor, programe de detox de 3, 7 sau 14 zile toate promit același lucru: un corp „curățat”, mai energic și mai slab. Dar cât adevăr […]
Ce analize nu ar trebui să lipsească după 40 de ani. Investiția invizibilă care îți protejează viitorul # Aktual24
Există un prag în viață în care începi să înțelegi că sănătatea nu este un noroc, ci o construcție zilnică. Pentru unii vine după prima oboseală inexplicabilă, pentru alții după un control întâmplător care scoate la iveală o valoare „puțin mărită”. De cele mai multe ori însă, conștientizarea reală apare după 40 de ani. Nu […]
Rusia ”exportă haos”, avertizează șefa serviciului secret britanic MI6. Noile operațiuni ale Moscovei # Aktual24
Serviciile de informații occidentale înregistrează o extindere a amenințărilor hibride din partea Moscovei. Acestea nu implică o confruntare militară directă, ci mai degrabă o destabilizare sistematică prin metode specifice de influență. Noul șef al MI6 britanic, Blaise Metreweli, a avertizat asupra unei amenințări complexe și în continuă evoluție reprezentate de Rusia, relatează The Independent. Conform […]
În fiecare secundă, în interiorul corpului tău se desfășoară o luptă tăcută. Milioane de celule specializate patrulează prin sânge, țesuturi și organe, recunoscând și neutralizând agenți patogeni care încearcă să pătrundă în organism. Este munca neîntreruptă a sistemului imunitar un mecanism extraordinar de sofisticat, programat să te protejeze fără ca tu să fii conștient de […]
