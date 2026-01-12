Stațiunea elvețiană Crans-Montana va fi gazda unui eveniment olimpic în 2038

12:40

Mario Iorgulescu, fugit în Italia, a acordat un interviu publicației CanCan, care face parte din trustul lui Radu Budeanu, în care caută să se victimizeze. El se plânge cât de mult a suferit în clinicile din Italia, unde a fugit pentru a scăpa de executarea pedepsei după ce a omorât un tânăr cu mașina. ”Am […]