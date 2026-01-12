Rhenus Logistics, medalia de platină EcoVadis
Ziua Cargo, 12 ianuarie 2026 17:20
Grupul Rhenus a fost distins cu medalia de platină EcoVadis, situându-se astfel în topul 1% al celor mai sustenabile companii din lume. Premiul recunoaște excelența Grupului Rhenus în domeniile mediului, muncii și drepturilor omului, eticii și achizițiilor durabile, potrivit unui comunicat. Obținerea statutului EcoVadis Platinum este o etapă importantă pentru Rhenus și demonstrează progresul realizat […] The post Rhenus Logistics, medalia de platină EcoVadis appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
17:20
17:10
CNAIR a redeschis circulația pe podul de pe DN15C km 66+345, la Praxia, județul Suceava, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna martie 2025 și a vizat partea de infrastructură, suprastructură, racordări cu terasamentele, execuție rampe acces și lucrări în albie. Podul, de 40,75 metri lungime, […] The post Podul de pe DN15C, de la Praxia, redeschis appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 2 ore
16:00
Atenție, șoferi! O avertizare Cod Galben de ger a fost emisă de ANM pentru toată țara, cu prelungire de o zi în centrul și nordul țării. Astfel, primul Cod Galben este emis pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. „În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea […] The post Atenție, șoferi! Cod Galben de ger în toată țara appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
15:20
ZF introduce AI Road Sense, o soluție software avansată, bazată pe inteligență artificială, capabilă să prezică starea drumului și comportamentul șoferului pentru a îmbunătăți siguranța și confortul la volan. Totodată, ZF stabilește noi standarde în acustica șasiului, reducând semnificativ zgomotul anvelopelor în habitaclu prin Active Noise Reduction, potrivit unui comunicat. Vehiculul definit prin software (Software-Defined […] The post ZF aduce șasiul în era digitală appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Începând de la 1 ianuarie, Sandra Gomez a preluat funcția de vicepreședinte Dacia pentru Strategie, Produse și Business. Potrivit unui comunicat, ea îi este subordonată lui Katrin Adt, CEO al mărcii Dacia, și îi succede în această funcție lui Patrice Lévy Bencheton.Acesta din urmă a fost numit director al programului VU (Vehicule Utilitare) în cadrul […] The post Sandra Gomez a devenit vicepreședinte Dacia appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 6 ore
13:40
IVECO și partenerul tehnologic PlusAI au anunțat un program de teste cu camioane autonome de nivel 4 în Spania, în cooperare cu operatorul logistic Sesé și guvernul regiunii Aragon. În cadrul programului, IVECO și PlusAI vor construi două camioane cu capacități de condus autonom de nivelul 4, echipate cu sistemul PlusAI SuperDrive. Camioanele autonome vor […] The post IVECO va testa camioane autonome în Spania appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 12 ore
09:10
Volkswagen Commercial Vehicles prezintă e-Transporter versiune 2026, cu baterie mai mare, încărcare mai rapidă și posibilitate de tracțiune integrală. Transporter electric dispune acum de o baterie cu o capacitate utilă mărită de la 64 la 70 kWh. Astfel, automonia ajunge până la 380 km, mai mare cu aproximativ 13% față de vechea versiune. În același […] The post Volkswagen prezintă o versiune optimizată e-Transporter appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Lucrurile au mers din rău în rău pentru vânzările dronelor de hobby din SUA. Asta în ciuda tuturor tensiunilor acumulate în ultimul an cu privire la interzicerea de către guvernul american a unei mărcii de drone. Nu numai că interdicția a fost adoptată pe 23 decembrie 2025, dar Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a extins […] The post În SUA, treptat, nu se vor bloca dronele importate appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Turismul intern a avut 9 luni de scădere din 11, în anul 2025, iar reducerea numărului de turiști români s-a accentuat în noiembrie, ajungând la -8,9%, potrivit unui comunicat. Sosirile turiștilor străini au crescut, însă, cu cu 9,6% în luna noiembrie, față de perioada similară din 2024, conform BIBI Group4Travel. Datele privind sosirile turistice indică menținerea […] The post Scădere-record pentru turismul românesc appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
Ianuarie rămâne, și pentru anul 2026, luna cea mai potrivită pentru rezervarea biletelor de avion, deoarece sunt, în medie, cu 51% mai ieftine. Vola.ro a realizat un studiu asupra celor mai aglomerate perioade de rezervări și a intervalelor în care românii pot beneficia de cele mai mici tarife către destinațiile preferate. Datele centralizate indică faptul […] The post Cele mai ieftine bilete de avion, în ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
9 ianuarie 2026
08:40
Prototipul Renault Filante, cu o configurație aerodinamică, a parcurs 1.008 km în mai puțin de 10 ore, atingând o viteză medie de peste 102 km/h. Când a finalizat parcursul record, mai avea 11% energie rămasă în baterie, ceea ce, potrivit Renault, înseamnă că ar fi putut atinge aceeași autonomie la o viteză și mai mare, […] The post Record de „consum” cu un prototip Renault appeared first on ZIUA CARGO.
8 ianuarie 2026
19:00
Volumul mărfurilor transportate rutier a crescut cu 1,5% în primele 9 luni din 2025, față de perioada similară din 2024, potrivit INS. Din totalul de 246,183 milioane tone de mărfuri transportate, 82,7% au fost înregistrate în transport național. Parcursul mărfurilor a crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, în transport național înregistrându-se […] The post Transportul rutier de mărfuri a crescut ușor appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
Restricțiile au revenit pe Podul Giurgiu-Ruse (Podul Prieteniei), începând din 8 ianuarie, după ridicarea lor în perioada sărbătorilor de iarnă. „Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Traficul […] The post Restricții reluate pe Podul Prieteniei appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări Cod Galben și Cod Portcocaliu de ninsori viscolite, lapoviță, polei și ger. CNAIR atrage atenția că aceste fenomene, în mod cumulat, determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a vizibilității. „Facem apel la conducătorii auto să evite călătoriile în zonele afectate de fenomenele […] The post Noi avertizări meteo appeared first on ZIUA CARGO.
6 ianuarie 2026
13:30
Începând din 8 ianuarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie restricții pe DN7, la Dedulești (km 152+080 – km 152+200). „Acestea sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de consolidare rambleu și parte carosabilă”, potrivit unui comunicat. Traficul rutier se va desfășura alternativ, în ambele sensuri, pe banda deschisă circulației, cu dirijare prin piloți […] The post Restricții pe DN7 la Dedulești, începând din 8 ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Avertizarea Cod Galben de lapoviță, polei, ninsori și viscol a fost prelungită, din 6 ianuarie, ora 18:00, până pe 8 ianuarie, ora 12:00, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru aproape trei sferturi din țară. ANM a transmis și o informare: „Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor […] The post ANM: Codul Galben se prelungește appeared first on ZIUA CARGO.
5 ianuarie 2026
09:20
În Jurnalul Oficial din 31 decembrie 2025 a fost publicat decretul Ministerului Transporturilor din Italia ce include calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026. Calendarul include toate perioadele de restricție de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone. Restricțiile se aplică în toate zilele de duminică și în perioadele cu sărbători legale sau cu trafic aglomerat […] The post Italia: Calendarul restricțiilor pentru camioane din 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
08:30
PostNord, formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a luat decizia ca de la începutul acestui an să înceze livrarea de scrisori. Totodată, va reduce 1.500 de locuri de muncă în Danemarca și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii pe fondul „digitalizării crescânde” a societății daneze. Descriind Danemarca drept […] The post Poșta daneză nu mai livrează scrisori appeared first on ZIUA CARGO.
4 ianuarie 2026
14:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de polei, lapoviță, ninsori și viscol, pentru următoarele zile. O informare este valabilă pentru toată țara începând din 4 ianuarie, ora 10:00 și până marți, 6 ianuarie, la aceeași oră. „Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a […] The post Alerte de polei, lapoviță, ninsori appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore pe DN7, în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR. Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale. Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia […] The post Restricții 3 zile pe DN7 appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Un număr de 17.661 de firme și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025, în creștere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform ONRC. Cele mai multe companii aflate în această situație au fost din București, respectiv 2.157 (+8,17%) și din județele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (+19,71%), Iași – 827 […] The post Peste 17.600 de firme și-au suspendat activitatea (ONRC) appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, până pe 27 ianuarie, potrivit unui comunicat. Prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediție, MOL acordă finanțare necesară obținerii […] The post „Permis pentru viitor” – ediția a 11-a; înscrieri până pe 27 ianuarie appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
Angajatorii vor plăti zilele 2-6 ale concediilor medicale, iar prima zi nu se mai plătește, începând din 1 februarie a.c și până pe 31 decembrie 2027. Doar din cea de-a 7 zi pacienții vor primi bani din fondurile asigurărilor de sănătate, însă prima zi (neplătită) nu afectează calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Noile […] The post OUG 91/2025: Angajatorii vor plăti zilele 2-6 ale concediilor medicale appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până în 27 ianuarie 2026. Prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a 11-a ediție, se acordă finanțare necesară obținerii permisului de […] The post Permis pentru viitor – o șansă pentru tinerii din medii defavorizate appeared first on ZIUA CARGO.
31 decembrie 2025
18:10
Mercedes-Benz Trucks continuă tradiția modelelor speciale Safety Truck, echipate cu cele mai noi echipamente și sisteme de siguranță ale producătorului, cu o versiune bazată pe camionul electric pentru distanțe lungi eActros 600. Mercedes-Benz este un nume de referință, când vine vorba de siguranța camioanelor. Aproape toate sistemele de asistență și siguranță obligatorii, în prezent, pe […] The post Primul Safety Truck electric appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Noua generație de camioane electrice DAF a primit titlul International Truck of the Year 2026, într-o ceremonie desfășurată în cadrul expoziției Solutrans. DAF s-a abonat la titlul de Camionul Anului, în ultimii cinci ani. Mai întâi, modelele XF/XG/XG+ au primit titlul pentru anul 2022, iar, apoi, un an mai târziu, a venit rândul lui XD […] The post DAF XD și XF Electric, desemnate Camionul Anului 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Între 18 și 22 noiembrie 2025, a avut loc, la Lyon Eurexpo (Franța), cea de-a 18-a ediție a importantului târg destinat transportului rutier și urban, Solutrans. Renault Trucks a participat la această expoziție cu un stand de 900 mp, în care a prezentat mai multe premiere, de natură să întruchipeze viziunea producătorului asupra decarbonizării transportului. […] The post Renault Trucks la Solutrans appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
În toamna anului viitor va fi deschis circulației Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni Golăiești (RO)-Zagarancea (MD), după ce startul lucrărilor a fost dat pe 26 aprilie 2025. Va fi primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut și primul construit după 60 de ani de la ultimul realizat. „Este cea mai […] The post INFRASTRUCTURĂ. Podul de Flori spre Republica Moldova, gata în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Șoferii pot circula neîntrerupt, pe autostradă, de la București la Focșani, pe 210 kilometri, incluzând și Autostrada A3, după ce a fost deschis traficului Lotul 3 Pietroasele-Buzău (13,9 km) al Tronsonului Ploiești-Buzău din Autostrada Moldovei (A7). Sunt 145 de kilometri finalizați din A7, distanță ce reprezintă jumătate din lungimea arterei de mare viteză ce va […] The post INFRASTRUCTURĂ. Pe autostradă, de la București la Focșani appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Viitorul pe care îl construim împreună, ascultându-ne și învățând unii de la alții, poate fi mult mai puțin îngrijorător decât am fi tentați să îl vedem, la ora actuală. Iar alături de un partener pe care te poți baza, care este pregătit pentru orice schimbare, poți fi gata să te concentrezi nu numai pe probleme, […] The post VOLVO TRUCKS. Dublu impact appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Indicele european al tarifelor de transport rutier, realizat de Upply, Ti și IRU, arată o creștere în trimestrul al treilea al anului 2025, atât pentru contracte, cât și pentru cursele spot. Tarifele de transport pentru contracte și spot au crescut, în perioada iulie-septembrie 2025, în paralel, până la aproximativ 134 de puncte. Ambii indici au […] The post Tarife în creștere appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Express Euroscan a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year 2025 Hankook. Podiumul a fost completat de Oprean, pe locul al doilea, și Transcom. Compania câștigătoare la secțiunea „Flote mici” a fost Tuțu Trans. Express Euroscan a câștigat, de asemenea, mai multe premii speciale: Premiul pentru Popularitate (firma cea mai votată pe site-ul ziuacargo.ro), […] The post RTCY 2025. Gala ZIUA CARGO 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
O afacere rezistentă are la bază un mediu bun de lucru, cu oameni sănătoși. În această ultimă lună a anului, în locul urărilor clasice, am să vă povestesc despre părintele Plazidos o Specha, abate din Disentis în secolul al XVIII-lea. Întâmplător, am dat peste o cugetare a acestui abate, referitoare la aspecte esențiale pentru o […] The post Despre o viață lungă – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
În săptămâna 17-23 noiembrie, Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere (ROADPOL) a desfășurat cea de-a treia operațiune paneuropeană de control în trafic din acest an, ce a vizat camioanele și autobuzele. Astfel, în timpul acțiunii ROADPOL Truck&Bus, care s-a desfășurat simultan în statele membre ale Uniunii Europene, ofițeri de poliție rutieră, în colaborare cu reprezentanți ai […] The post A 3-a operațiune ROADPOL Truck&Bus din acest an appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Tot mai mulți manageri din transporturi încep să observe tendința unor șoferi de tir de a dezvolta comportamente de joc de noroc. Unii șoferi ajung să găsească un refugiu în jocurile de noroc, fie că vorbim despre cazinouri fizice, pariuri sportive, sau platforme online accesibile de pe telefon. Șoferii de TIR trăiesc o realitate pe […] The post ȘOFERI PROFESIONIȘTI, AFECTAȚI DE JOCURILE DE NOROC. Risc crescut, pe șosele appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Dacă te aștepți la un articol despre trenduri în marketing pentru 2026, vei fi dezamăgit(ă). Trendurile sunt soluții de termen scurt, iar noi construim marketing de cursă lungă. De aceea, în loc de trenduri, îți vorbesc despre direcțiile reale, spre care merită să privești în anul care urmează. „Nu contează nimic altceva în afară de […] The post Marketing în 2026: anul diferențierii forțate appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
PRO LKW facilitează angajarea șoferilor de camion cu ajutorul inteligenței artificiale. Ecosistemul construit cu ajutorul AI conține știri, instruirea șoferilor și anunțuri de angajare. Iar rezultatele sunt surprinzătoare. Sergiu Marian Ciobanu a lucrat, în ultimii 10 ani, în transporturi. A fost dispecer, manager de transport și a condus timp de 7 ani o companie de […] The post PRO LKW – RECRUTARE MAI FACILĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. Echipă AI, pentru angajare șoferi appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
IVECO și-a completat oferta electrică de vehicule comerciale ușoare cu noile eJolly și eSuperJolly, vehicule universale destinate aplicațiilor ce se desfășoară în regim urban. Cele două noi utilitare, lansate în vara acestui an, combină versatilitatea extremă, capacitatea amplă de încărcare, autonomia extinsă și încărcarea rapidă, pentru a oferi performanțe cu emisii zero pentru o gamă […] The post IVECO. eJolly și eSuperJolly appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Uneori, eolienele par că sunt aproape de a-și lua zborul, dacă nu ar fi ancorate temeinic de pământ. De pe aripile vântului, au început să ne aducă în case din ce în ce mai multă electricitate curată. Iar pentru a ajunge la locul lor, e nevoie și de un transport lin… ca pe aripile vântului. […] The post HOLLEMAN. Sprijinind aripile vântului… să fie productive appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
La Solutrans 2025, expoziție desfășurată la Lyon, în Franța, Renault a prezentat noua utilitară electrică, Trafic Van E-Tech, primul vehicul al mărcii pe arhitectură SDV de Ampere. De la lansarea modelului, în 1980, au fost produse peste 2,5 milioane de unități, pe parcursul a trei generații, reprezentând un succes în gama van-urilor medii. Existând această […] The post Renault introduce Trafic Van E-Tech electric appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Se apropie, cu pași repezi, sărbătorile de iarnă și gândurile fug către sănii, oameni de zăpadă, ceai fierbinte, mirosul de cozonac și, bineînțeles, cadouri. Mai ales cadouri, despre care știm că au roluri diferite: exprimă dragoste, recunoștință, mulțumire, apreciere, creând emoții, amintiri, experiențe și legând relații. Cum alegem cadourile potrivite? În funcție de motivație, spun […] The post ANTICORUPȚIE. Cadouri… refuzate! appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Cum poate avea succes transformarea către niveluri mai ridicate de automatizare în sectorul intralogistic? La ediția inaugurală a Linde Automation Summit, care a avut loc în perioada 12-13 noiembrie 2025, speakerii au împărtășit diverse perspective pe această temă. Prezentările și demonstrațiile live au oferit clienților, consultanților și reprezentanților presei comerciale din întreaga Europă oportunitatea de […] The post LINDE MATERIAL HANDLING. Soluții de automatizare, pentru prezent și viitor appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Urmăream, deja, de ceva vreme întâlnirile studenților de la „Transporturi, Trafic și Logistică” cu reprezentanți ai companiilor care activează în domeniul pentru care ei se pregătesc. Mi s-a părut firesc că au avut, de fiecare dată, succes, pentru că reprezintă un pas important pentru alinierea pregătirii academice cu viața reală. Pe 26 noiembrie, însă, programul […] The post Față în față cu studenții appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Sustenabilitatea reprezintă următoarea mare oportunitate pentru afacerile profitabile și reziliente. Exact așa cum a fost Internetul după bula „dot-com”. Este concluzia trasă, cu ocazia SUSTENLANDIA CEO Forum 2025. Evenimentul a reunit peste 250 de lideri de business, investitori și reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale. Iar Teatrul Odeon a reprezentat scena pe care a fost dezbătut […] The post Sustenabilitatea… chiar rescrie regulile profitului appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
La jumătatea lui noiembrie, au debutat lucrările de construcție pentru Lion’s Head Logistics Park, la sud de București. Compania este parte a grupului AG Capital și se află la primul proiect logistic în România. Parcul logistic se va întinde pe o suprafață de 85.000 mp și însumează o investiție de 65 de milioane de euro. […] The post LION’S HEAD. Au început lucrările la parcul logistic din Popești-Leordeni appeared first on ZIUA CARGO.
17:40
Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate de zbor la AnimaWings, companie aeriană 100% românească. Abonamentele corporate reprezintă o soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea deplasărilor angajaților. Acestea oferă flexibilitate, predictibilitatea costurilor și acces rapid la zboruri regulate, printr-un sistem simplificat de rezervare și administrare, conform operatorului aerian. Începând din luna octombrie, AnimaWings a triplat […] The post ANIMAWINGS. Abonamente corporate de zbor appeared first on ZIUA CARGO.
17:40
Cum organizezi călătoriile angajaților în străinătate? Există o procedură standardizată? Ai o imagine clară în legătură cu costurile? Am discutat cu Olimpia-Oana Chirea, sales manager Weco, despre cum ar putea arăta o soluție profesionistă în ceea ce privește deplasările în interes profesional. ZIUA CARGO: Cum se desfășoară relația dintre Weco și o companie client? Olimpia-Oana […] The post Deplasări business appeared first on ZIUA CARGO.
17:40
Zeci de noi microbuze electrice școlare, achiziționate prin PNRR și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), au fost predate, recent, autorităților locale, pentru transportul elevilor din mediul rural. Achiziționarea de vehicule „verzi” contribuie la protejarea mediului înconjurător. Iar îmbunătățirea condițiilor de transport școlar, mai ales în zonele izolate, sprijină accesul copiilor la educație și reduce riscul […] The post Zeci de noi microbuze electrice școlare appeared first on ZIUA CARGO.
17:40
Fondurile europene ar putea rezolva spinoasa problemă a subfinanțării transportului județean regulat, iar apariția Planului Național Social pentru Climă (PNSC) a adus o rază de speranță, însă… Este vorba despre fonduri europene care ating componenta transport… și cam atât! În locul unei viziuni clare, care să țintească îmbunătățirea serviciilor de transport regulat județean, la ora […] The post TRANSPORT JUDEȚEAN. Salvare sau… ratare appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
Până la finalul acestui an, CFR Călători va avea modernizate, prin PNRR, și puse pe șine 27 de locomotive electrice și 9 de manevră cu acumulatori, plus 60 de vagoane de călători. La 31 decembrie 2025, 96 de unități de material rulant vor fi „ca noi”, în total, iar 66 dintre aceste sunt deja în […] The post 96 de locomotive și vagoane, modernizate appeared first on ZIUA CARGO.
