Ucraina priveşte cu scepticism ideea creării unei zone economice speciale în Donbas (analiză EFE)
Financial Intelligence, 12 ianuarie 2026 20:20
Sub presiunea Statelor Unite şi într-o atmosferă de scepticism profund, Ucraina ia în considerare posibilitatea creării unei zone economice speciale în Donbas.
Ucraina priveşte cu scepticism ideea creării unei zone economice speciale în Donbas (analiză EFE)
Sub presiunea Statelor Unite şi într-o atmosferă de scepticism profund, Ucraina ia în considerare posibilitatea creării unei zone economice speciale în Donbas.
Turcia a prevenit luni că orice intervenţie străină în Iran ar conduce la crize şi mai mari.
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România": Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională. „A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa statului român"
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România", prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor neterminate.
AUR a anunțat, luni, declanșarea procedurilor legale pentru atacarea în instanță a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind mărirea taxelor locale.
Miruţă: Proiect pentru creşterea vârstei de pensionare, elaborat de MApN şi MAI, până săptămâna viitoare
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, anunţă că reprezentanţii MApN şi ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii un proiect pentru creşterea vârstei de pensionare.
„Sell America" revine pe Wall Street, după ce Trump a ridicat miza împotriva lui Jerome Powell și a Fed
Investitorii au aruncat o privire asupra anchetei penale a administrației Trump asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.
Hamas declară că guvernul său este "pe deplin pregătit' să predea controlul asupra Gazei
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a declarat luni că organismele guvernamentale aflate sub comanda sa în Fâşia Gaza sunt pe deplin pregătite să predea controlul asupra teritoriului.
Trump îl va intervieva pe Rick Rieder de la BlackRock pentru funcția de președinte al Fed (Fox Business)
Rick Rieder se alătură altor trei finaliști, întrucât mandatul lui Jerome Powell în funcția de președinte se încheie în mai 2026.
Alphabet, compania mamă a Google, a devenit al patrulea membru al clubului de 4 trilioane de dolari.
Comisarul european pentru apărare și spațiu afirmă că preluarea Groenlandei de către armata SUA ar însemna sfârșitul NATO
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca o solicită, a declarat luni comisarul european pentru apărare și spațiu.
Azomureș anunță măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat; 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic
Azomureș, cea mai mare și singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte și un pilon esențial pentru securitatea alimentară națională, anunță măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat; 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic.
Moscova susţine că a utilizat racheta Oreşnik împotriva unei uzine de avioane din Liov
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik a fost utilizată vineri împotriva unei uzine de avioane din Liov.
Giganţii din industria de trading vor să vândă petrol venezuelean marilor cumpărători din Asia
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului pentru a vinde petrol venezuelean.
Moody's estimează că 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date până în 2030
Cel puţin 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date în următorii cinci ani.
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunirea cu România, la un eventual referendum
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o declarație fără precedent într-un interviu amplu acordat unor jurnaliști britanici de prim-plan.
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 se va extrage prima moleculă de gaz din Marea Neagră.
Comisia Europeană doreşte ca acordul comercial UE-Mercosur să devină aplicabil înaintea votului din Parlamentul European
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere juridic.
Ivan: Consumul de gaze a crescut cu aproximativ 17 % în momentul de faţă; suntem pregătiţi, în depozite avem un nivel de 65% acoperit
Consumul de gaze naturale a crescut până aproape de nivelul de 58 milioane mc/zi, respectiv cu aproximativ 17%, iar în depozite avem un nivel de 65% acoperit.
Aurul a trecut de 4.600 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA.
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN cu 4 ani
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Consiliul Concurenței a sancționat 8 companii cu 163,71 milioane lei pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă.
Editorii media se tem că rezumatele căutărilor bazate pe AI și pe chatboți înseamnă „sfârșitul erei traficului" (raport Reuters Institute)
Directorii din domeniul media se așteaptă ca recomandările web să scadă și doresc ca jurnaliștii să imite creatorii de conținut.
Finlanda a ridicat sechestrul asupra unei nave cu legături cu Rusia reţinute într-un caz de sabotare a cablurilor
Poliţia finlandeză a anunţat luni că a ridicat sechestrul asupra unei nave reţinute sub suspiciunea de sabotaj al cablurilor submarine.
Franţa începe campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni
Franţa îşi începe luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni.
Acțiunile băncilor, inclusiv Citi și JPMorgan, scad după ce Trump a cerut plafonarea ratei dobânzii la cardurile de credit
Acțiunile băncilor și serviciilor financiare au scăzut luni după ce președintele american Donald Trump a cerut plafonarea, timp de un an, a ratei dobânzii la cardurile de credit la 10%.
Iranul nu doreşte războiul, dar este pe deplin pregătit pentru război, afirmă ministrul de externe
Iranul este pe deplin pregătit pentru război dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe.
UE–MERCOSUR: un acord negociat pentru o Europă care nu mai există (Horia Cardoș, Agroland Group)
Opinie Horia Cardoș, Fondator si CEO Agroland Group
Negocierile pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR au început în 1999.
Eugen Rădulescu: Cheltuielile bugetare sunt foarte mari; "Subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat" (Digi24)
Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă, a declarat Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României.
China le-a cerut luni Statelor Unite să nu folosească alte ţări drept scuză pentru a-şi urmări propriile interese.
Începând cu anul 2026, noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este domnul IOAN BERCU.
O analiză sintetică și obiectivă despre situația creată de acordul Mercosur (Victor Negrescu)
Autor: Victor Negrescu
O analiză sintetică și obiectivă despre situația creată de acordul Mercosur
Principalele probleme:
Fostul ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro anunţă că a primit azil în Ungaria
Fostul ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro a anunţat luni că a decis să accepte azilul care i-a fost oferit de Ungaria.
Secretarul general al ONU, "şocat" de violenţele împotriva demonstranţilor din Iran
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel duminică la autorităţile iraniene să "dea dovadă de maximă reţinere".
Semnarea Acordului UE – MERCOSUR dincolo de emoții (opinie Cristina Cionga)
Primul pas în ratificarea, după peste două decenii și jumătate de negocieri, a Acordului UE-MERCOSUR, prin aprobarea, cu majoritate calificată, de către statele membre UE.
Prima ediție de titluri de stat TEZAUR din 2026 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,40% (MFP)
Ministerul Finanțelor
Radu Oprea: De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur # Financial Intelligence
Autor: Radu Oprea De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur. Pentru că experiența […] The post Radu Oprea: De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
Pilonul 2 de pensii private – rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 miliarde lei # Financial Intelligence
Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, […] The post Pilonul 2 de pensii private – rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria – Tradeville depășește 50 milioane lei în active nete totale după performanțe de +52,9% și, respectiv, +55,1% în 2025 # Financial Intelligence
ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, a înregistrat o creștere […] The post Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria – Tradeville depășește 50 milioane lei în active nete totale după performanțe de +52,9% și, respectiv, +55,1% în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
AROBS Systems semnează două noi contracte de digitalizare cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Pensii Publice # Financial Intelligence
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), anunță semnarea a două noi contracte de transformare digitală în […] The post AROBS Systems semnează două noi contracte de digitalizare cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Pensii Publice appeared first on Financial Intelligence.
Studiu Bitdefender: Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025 # Financial Intelligence
Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025, arată un nou raport realizat de Bitdefender. Potrivit […] The post Studiu Bitdefender: Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Daniel Buda: Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur # Financial Intelligence
Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur, anunţă europarlamentarul Daniel Buda. […] The post Daniel Buda: Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
Numerarul în circulaţie denominat în leva al Bulgariei se situa, în 9 ianuarie, la 16,1 miliarde leva, echivalentul […] The post Tranziţia Bulgariei la euro accelerează appeared first on Financial Intelligence.
Şefa diplomaţiei UE, pregătită pentru a propune noi sancţiuni contra Iranului # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la […] The post Şefa diplomaţiei UE, pregătită pentru a propune noi sancţiuni contra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
Cea mai mare amenințare la adresa securității Europei provine din „demonul din mintea ei”, nu dintr-o țară anume, afirmă fostul ambasador chinez în SUA # Financial Intelligence
Cui Tiankai, fostul ambasador chinez în SUA, a declarat duminică că cea mai mare amenințare la adresa securității […] The post Cea mai mare amenințare la adresa securității Europei provine din „demonul din mintea ei”, nu dintr-o țară anume, afirmă fostul ambasador chinez în SUA appeared first on Financial Intelligence.
Potrivit agenției de știri Tasnim, deținuții au jucat „un rol cheie în organizarea tulburărilor în masă din țară” […] The post Iranul anunță arestarea a doi organizatori de proteste afiliați Mossadului appeared first on Financial Intelligence.
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell # Financial Intelligence
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui […] The post Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell appeared first on Financial Intelligence.
Oana Gheorghiu: AMEPIP evaluează 22 de companii, în principal din Energie și Transporturi; În jur de 185 de companii ale statului sunt complet inactive; Să ne gândim la privatizare nu prin sintagma aceea că ne vindem țara # Financial Intelligence
Agenția de monitorizare a companiilor de stat este în plin proces de evaluare a primelor unități, pentru a […] The post Oana Gheorghiu: AMEPIP evaluează 22 de companii, în principal din Energie și Transporturi; În jur de 185 de companii ale statului sunt complet inactive; Să ne gândim la privatizare nu prin sintagma aceea că ne vindem țara appeared first on Financial Intelligence.
Fostul ambasador chinez în SUA: Dacă NATO își extinde cu adevărat influența în Asia, acest lucru ar marca începutul declinului său # Financial Intelligence
Cui Tiankai, fost ambasador chinez în SUA, a avertizat duminică, la un forum din Beijing, că dacă NATO […] The post Fostul ambasador chinez în SUA: Dacă NATO își extinde cu adevărat influența în Asia, acest lucru ar marca începutul declinului său appeared first on Financial Intelligence.
Președintele Fed, Jerome Powell, declară că este anchetat penal și că nu se va lăsa intimidat de Trump # Financial Intelligence
Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, este anchetat penal la nivel federal în legătură cu renovarea sediului băncii centrale […] The post Președintele Fed, Jerome Powell, declară că este anchetat penal și că nu se va lăsa intimidat de Trump appeared first on Financial Intelligence.
Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500,potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului # Financial Intelligence
Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie din […] The post Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500,potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului appeared first on Financial Intelligence.
