Ucraina priveşte cu scepticism ideea creării unei zone economice speciale în Donbas (analiză EFE)

Financial Intelligence, 12 ianuarie 2026 20:20

Sub presiunea Statelor Unite şi într-o atmosferă de scepticism profund, Ucraina ia în considerare posibilitatea creării unei zone

Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:20
Turcia avertizeaza împotriva unei intervenţii străine în Iran Financial Intelligence
Turcia a prevenit luni că orice intervenţie străină în Iran ar conduce la crize şi mai mari în
19:20
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”: Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională. „A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa statului român” Financial Intelligence
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România", prin care solicită deblocarea urgentă
19:20
AUR București atacă în instanță mărirea taxelor locale Financial Intelligence
AUR a anunțat, luni, declanșarea procedurilor legale pentru atacarea în instanță a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București
Acum 4 ore
18:40
Miruţă: Proiect pentru creşterea vârstei de pensionare, elaborat de MApN şi MAI, până săptămâna viitoare Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, anunţă că reprezentanţii MApN şi ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii
18:00
„Sell America” revine pe Wall Street, după ce Trump a ridicat miza împotriva lui Jerome Powell și a Fed Financial Intelligence
Investitorii au aruncat o privire asupra anchetei penale a administrației Trump asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și
17:50
Hamas declară că guvernul său este “pe deplin pregătit’ să predea controlul asupra Gazei Financial Intelligence
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a declarat luni că organismele guvernamentale aflate sub comanda sa în Fâşia Gaza sunt
17:50
Trump îl va intervieva pe Rick Rieder de la BlackRock pentru funcția de președinte al Fed (Fox Business) Financial Intelligence
Rick Rieder se alătură altor trei finaliști, întrucât mandatul lui Jerome Powell în funcția de președinte se încheie
17:50
Alphabet atinge o capitalizare de piață de 4 trilioane de dolari Financial Intelligence
Alphabet, compania mamă a Google, a devenit al patrulea membru al clubului de 4 trilioane de dolari Acțiunile
17:40
Comisarul european pentru apărare și spațiu afirmă că preluarea Groenlandei de către armata SUA ar însemna sfârșitul NATO Financial Intelligence
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca o solicită, a declarat luni
17:10
Azomureș anunță măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat; 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic Financial Intelligence
Azomureș, cea mai mare și singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte și un pilon
Acum 6 ore
16:50
Moscova susţine că a utilizat racheta Oreşnik împotriva unei uzine de avioane din Liov Financial Intelligence
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în
16:50
Giganţii din industria de trading vor să vândă petrol venezuelean marilor cumpărători din Asia Financial Intelligence
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului
16:30
Moody’s estimează că 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date până în 2030 Financial Intelligence
Cel puţin 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date în următorii cinci ani,
16:30
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunirea cu România, la un eventual referendum Financial Intelligence
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o declarație fără precedent într-un interviu amplu acordat unor jurnaliști britanici de prim-plan,
16:20
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 Financial Intelligence
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate
15:30
Comisia Europeană doreşte ca acordul comercial UE-Mercosur să devină aplicabil înaintea votului din Parlamentul European Financial Intelligence
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de
15:30
Ivan: Consumul de gaze a crescut cu aproximativ 17 % în momentul de faţă; suntem pregătiţi, în depozite avem un nivel de 65% acoperit Financial Intelligence
Consumul de gaze naturale a crescut până aproape de nivelul de 58 milioane mc/zi, respectiv cu aproximativ 17%
Acum 8 ore
14:40
Aurul a trecut de 4.600 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA Financial Intelligence
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei
13:50
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN cu 4 ani Financial Intelligence
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori
13:40
Consiliul Concurenței a sancționat 8 companii cu 163,71 milioane lei pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă Financial Intelligence
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane
13:40
Editorii media se tem că rezumatele căutărilor bazate pe AI și pe chatboți înseamnă „sfârșitul erei traficului” (raport Reuters Institute) Financial Intelligence
Directorii din domeniul media se așteaptă ca recomandările web să scadă și doresc ca jurnaliștii să imite creatorii
13:20
Finlanda a ridicat sechestrul asupra unei nave cu legături cu Rusia reţinute într-un caz de sabotare a cablurilor Financial Intelligence
Poliţia finlandeză a anunţat luni că a ridicat sechestrul asupra unei nave reţinute sub suspiciunea de sabotaj al
13:00
Franţa începe campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni Financial Intelligence
Franţa îşi începe luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni, a cărui
Acum 12 ore
12:10
Acțiunile băncilor, inclusiv Citi și JPMorgan, scad după ce Trump a cerut plafonarea ratei dobânzii la cardurile de credit Financial Intelligence
Acțiunile băncilor și serviciilor financiare au scăzut luni după ce președintele american Donald Trump a cerut plafonarea, timp
11:50
Iranul nu doreşte războiul, dar este pe deplin pregătit pentru război, afirmă ministrul de externe Financial Intelligence
Iranul este pe deplin pregătit pentru război dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe
11:40
UE–MERCOSUR: un acord negociat pentru o Europă care nu mai există (Horia Cardoș, Agroland Group) Financial Intelligence
Opinie Horia Cardoș, Fondator si CEO Agroland Group Negocierile pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR au
11:30
Eugen Rădulescu: Cheltuielile bugetare sunt foarte mari; “Subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat” (Digi24) Financial Intelligence
Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă, a declarat Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României,
11:20
Groenlanda: China denunţă recentele declaraţii ale preşedintelui SUA Financial Intelligence
China le-a cerut luni Statelor Unite să nu folosească alte ţări drept scuză pentru a-şi urmări propriile interese,
11:00
ANEVAR: Un nou Președinte și o nouă componență a Consiliului director Financial Intelligence
Începând cu anul 2026, noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este domnul IOAN BERCU,
10:40
O analiză sintetică și obiectivă despre situația creată de acordul Mercosur (Victor Negrescu) Financial Intelligence
Autor: Victor Negrescu O analiză sintetică și obiectivă despre situația creată de acordul Mercosur Principalele probleme: 1️⃣. Procesul
10:30
Fostul ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro anunţă că a primit azil în Ungaria Financial Intelligence
Fostul ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro a anunţat luni că a decis să accepte azilul care i-a
10:20
Secretarul general al ONU, “şocat” de violenţele împotriva demonstranţilor din Iran Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel duminică la autorităţile iraniene să "dea dovadă de maximă
10:20
Semnarea Acordului UE – MERCOSUR dincolo de emoții (opinie Cristina Cionga) Financial Intelligence
Primul pas în ratificarea, după peste două decenii și jumătate de negocieri, a Acordului UE-MERCOSUR, prin aprobarea, cu
10:20
Prima ediție de titluri de stat TEZAUR din 2026 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,40% (MFP) Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 12 ianuarie 2026, prima ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest
10:10
Radu Oprea: De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur Financial Intelligence
Autor: Radu Oprea De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur. Pentru că experiența
10:00
Pilonul 2 de pensii private – rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 miliarde lei Financial Intelligence
Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%,
09:50
Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria – Tradeville depășește 50 milioane lei în active nete totale după performanțe de +52,9% și, respectiv, +55,1% în 2025 Financial Intelligence
ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, a înregistrat o creștere
09:40
AROBS Systems semnează două noi contracte de digitalizare cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Pensii Publice Financial Intelligence
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), anunță semnarea a două noi contracte de transformare digitală în
09:40
Studiu Bitdefender: Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025  Financial Intelligence
Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025, arată un nou raport realizat de Bitdefender. Potrivit
09:20
Daniel Buda: Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur Financial Intelligence
Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur, anunţă europarlamentarul Daniel Buda.
09:10
Tranziţia Bulgariei la euro accelerează Financial Intelligence
Numerarul în circulaţie denominat în leva al Bulgariei se situa, în 9 ianuarie, la 16,1 miliarde leva, echivalentul
08:50
Şefa diplomaţiei UE, pregătită pentru a propune noi sancţiuni contra Iranului Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la
Acum 24 ore
07:30
Cea mai mare amenințare la adresa securității Europei provine din „demonul din mintea ei”, nu dintr-o țară anume, afirmă fostul ambasador chinez în SUA Financial Intelligence
Cui Tiankai, fostul ambasador chinez în SUA, a declarat duminică că cea mai mare amenințare la adresa securității
07:30
Iranul anunță arestarea a doi organizatori de proteste afiliați Mossadului Financial Intelligence
Potrivit agenției de știri Tasnim, deținuții au jucat „un rol cheie în organizarea tulburărilor în masă din țară"
07:30
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell Financial Intelligence
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui
07:20
Oana Gheorghiu: AMEPIP evaluează 22 de companii, în principal din Energie și Transporturi; În jur de 185 de companii ale statului sunt complet inactive; Să ne gândim la privatizare nu prin sintagma aceea că ne vindem țara Financial Intelligence
Agenția de monitorizare a companiilor de stat este în plin proces de evaluare a primelor unități, pentru a
07:20
Fostul ambasador chinez în SUA: Dacă NATO își extinde cu adevărat influența în Asia, acest lucru ar marca începutul declinului său Financial Intelligence
Cui Tiankai, fost ambasador chinez în SUA, a avertizat duminică, la un forum din Beijing, că dacă NATO
06:50
Președintele Fed, Jerome Powell, declară că este anchetat penal și că nu se va lăsa intimidat de Trump Financial Intelligence
Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, este anchetat penal la nivel federal în legătură cu renovarea sediului băncii centrale
11 ianuarie 2026
22:10
Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500,potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului Financial Intelligence
Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie din
