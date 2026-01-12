Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria – Tradeville depășește 50 milioane lei în active nete totale după performanțe de +52,9% și, respectiv, +55,1% în 2025
Financial Intelligence, 12 ianuarie 2026 09:50
ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, a înregistrat o creștere
Acum 5 minute
10:10
Radu Oprea: De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur # Financial Intelligence
Autor: Radu Oprea De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur. Pentru că experiența
Acum 15 minute
10:00
Pilonul 2 de pensii private – rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 miliarde lei # Financial Intelligence
Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%,
Acum 30 minute
09:50
Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria – Tradeville depășește 50 milioane lei în active nete totale după performanțe de +52,9% și, respectiv, +55,1% în 2025 # Financial Intelligence
ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, a înregistrat o creștere
Acum o oră
09:40
AROBS Systems semnează două noi contracte de digitalizare cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Pensii Publice # Financial Intelligence
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), anunță semnarea a două noi contracte de transformare digitală în
09:40
Studiu Bitdefender: Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025 # Financial Intelligence
Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025, arată un nou raport realizat de Bitdefender. Potrivit
09:20
Daniel Buda: Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur # Financial Intelligence
Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE–Mercosur, anunţă europarlamentarul Daniel Buda.
Acum 2 ore
09:10
Numerarul în circulaţie denominat în leva al Bulgariei se situa, în 9 ianuarie, la 16,1 miliarde leva, echivalentul
08:50
Şefa diplomaţiei UE, pregătită pentru a propune noi sancţiuni contra Iranului # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la
Acum 4 ore
07:30
Cea mai mare amenințare la adresa securității Europei provine din „demonul din mintea ei”, nu dintr-o țară anume, afirmă fostul ambasador chinez în SUA # Financial Intelligence
Cui Tiankai, fostul ambasador chinez în SUA, a declarat duminică că cea mai mare amenințare la adresa securității
07:30
Potrivit agenției de știri Tasnim, deținuții au jucat „un rol cheie în organizarea tulburărilor în masă din țară"
07:30
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell # Financial Intelligence
Contractele futures pe acțiuni au scăzut după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală împotriva președintelui
07:20
Oana Gheorghiu: AMEPIP evaluează 22 de companii, în principal din Energie și Transporturi; În jur de 185 de companii ale statului sunt complet inactive; Să ne gândim la privatizare nu prin sintagma aceea că ne vindem țara # Financial Intelligence
Agenția de monitorizare a companiilor de stat este în plin proces de evaluare a primelor unități, pentru a
07:20
Fostul ambasador chinez în SUA: Dacă NATO își extinde cu adevărat influența în Asia, acest lucru ar marca începutul declinului său # Financial Intelligence
Cui Tiankai, fost ambasador chinez în SUA, a avertizat duminică, la un forum din Beijing, că dacă NATO
06:50
Președintele Fed, Jerome Powell, declară că este anchetat penal și că nu se va lăsa intimidat de Trump # Financial Intelligence
Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, este anchetat penal la nivel federal în legătură cu renovarea sediului băncii centrale
Acum 12 ore
22:10
Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500,potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului # Financial Intelligence
Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie din
22:10
Ucraina afirmă că a avariat trei platforme petroliere ruseşti în Marea Caspică # Financial Intelligence
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major
22:10
Președintele Donald Trump ia în considerare o serie de opțiuni militare posibile în Iran, în urma protestelor sângeroase
Acum 24 ore
19:00
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear, declară premierul Fico # Financial Intelligence
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat
18:40
“Nimeni nu ne dictează ce să facem”, îi răspunde preşedintele Cubei lui Trump # Financial Intelligence
Nimeni nu dictează Cubei ce să facă, a declarat preşedintele Miguel Diaz-Canel ca răspuns la ameninţările preşedintelui SUA,
18:30
Preşedintele Iranului despre proteste: Înţelegem oamenii, dar huliganii şi teroriştii trebuie opriţi # Financial Intelligence
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi "ascultă" pe protestatari şi că face "tot posibilul"
16:40
Donald Trump repostează o sugestie făcută pe reţelele sociale ca Marco Rubio să devină următorul lider al Cubei # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe reţelele de socializare care sugera că secretarul
16:30
Israel: Şeful de cabinet al lui Netanyahu, arestat după scurgeri de informaţii clasificate # Financial Intelligence
Poliţia israeliană a anunţat duminică arestarea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru presupusa obstrucţionare a unei anchete
16:10
Gabriela Firea: Europarlamentarii PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermierii ar fi protejaţi # Financial Intelligence
Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat, duminică, faptul că ea şi colegii săi eurodeputaţi ai PSD nu
14:40
Washingtonul acuză Berlinul de procese “politice” împotriva medicilor şi pacienţilor legate de pandemia de COVID-19 # Financial Intelligence
Secretarul Sănătăţii din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de
14:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare ţintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene
13:50
Justificările Guvernului: Reforma impozitării proprietății se impunea; Majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80% însă, în situații punctuale, pot apărea diferențe # Financial Intelligence
Reforma impozitării proprietății se impunea, susţine Guvernul, precizând: 1.România era printre țările cu cea mai mică pondere
13:00
Iranienii au protestat din nou împotriva guvernului în cursul nopţii, un ONG exprimându-şi duminică îngrijorarea în legătură cu
12:50
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 290 în noiembrie 2025 (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290
12:50
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear, declară premierul Fico # Financial Intelligence
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat
11:00
SINDALIMENTA: Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești; Guvernul Romaniei ignoră fermierii români și își bate joc de ei # Financial Intelligence
Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești, a transmis, azi, SINDALIMENTA, printr-un comunicat semnat de președintele
10:50
Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor # Financial Intelligence
Parlamentul iranian s-a reunit duminică pentru a discuta despre protestele de amploare în curs, președintele parlamentului avertizând că
10:50
X-ul lui Musk va lansa un nou algoritm open source în șapte zile; Musk critică guvernul britanic, calificându-l drept „fascist” # Financial Intelligence
Elon Musk a declarat sâmbătă că platforma de socializare X va face public noul său algoritm, inclusiv tot
10:30
Şase candidaţi, în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Şase candidaţi s-au înscris în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), pentru a-l înlocui
Ieri
10:00
Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să
09:20
SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria # Financial Intelligence
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic
08:50
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări
08:50
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiu, era încuiată pe dinăuntru, a spus proprietarul anchetatorilor # Financial Intelligence
Jacques Moretti, care este în arest, a declarat procurorului elvețian că a forțat ușa și a găsit oameni
08:40
Protestatarii din Iran sfidează represiunea, în pofida întreruperii internetului (BBC); „SUA sunt gata să ajute” # Financial Intelligence
Protestatarii din Iran au sfidat represiunea guvernamentală mortală de sâmbătă seară, ieșind în stradă în ciuda relatărilor care
08:40
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # Financial Intelligence
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în
08:30
Iranul “aspiră la libertate”, Statele Unite sunt “pregătite să ajute”, spune Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul 'aspiră la libertate' şi că Statele Unite sunt "pregătite
08:20
Ministerul Energiei: Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii # Financial Intelligence
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii
10 ianuarie 2026
17:40
Medvedev a publicat un videoclip cu „Oreshnik”, amenințând țările europene: “Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa” # Financial Intelligence
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev a publicat un videoclip cu racheta balistică
17:30
SUA și Ucraina intenționează să semneze un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari la Davos (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ucraina și SUA vor semna un acord economic menit să stimuleze redresarea postbelică a Ucrainei în cadrul unei
17:30
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu investitorilor legați de Trump; Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu Donald Trump, se numără printre investitori ( NYT) # Financial Intelligence
Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu domnul Trump, se numără printre investitori. Măsura vine în contextul în
17:20
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a primit în sfârșit aprobarea vineri, după 25 de ani
17:10
UE și Mercosur își definitivează acordul comercial, în fața ascensiunii protecționismului # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei
14:50
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4
12:50
“Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei # Financial Intelligence
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump
12:50
Iran: Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească pentru preluarea centrelor oraşelor # Financial Intelligence
Fiul fostului şah al Iranului şi reprezentant al opoziţiei în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut sâmbătă manifestanţilor din
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Acuzații de corupție la nivel înalt zguduie Cipru în momentul preluării președinției UE – Politico # Financial Intelligence
În momentul în care guvernul Ciprului ar trebui să se concentreze pe președinția Consiliului UE, acesta trebuie să
