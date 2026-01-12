Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: “Sper să definitivăm”! Câţi jucători mai vor giuleştenii
Antena Sport, 12 ianuarie 2026 20:20
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că giuleştenii sunt aproape de rezolvarea transferului lui Robert Sălceanu (21 de ani), jucătorul Petrolului. În afară de Sălceanu, Rapid vrea alţi doi jucători. Giuleştenii vor să se întârească, sperând să se lupte pentru titlu în acest sezon. Rapid e momentan pe 2 în Liga 1, cu […]
• • •
Acum 10 minute
20:50
Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a ieşit la rampă în prima repriză a meciului dintre Al Hilal şi Al Nassr. Starul portughez, care va împlini luna viitoare 41 de ani, a deschis scorul în derby-ul din etapa cu numărul 15 din Arabia Saudită. Al Hilal, echipa de pe primul loc, antrenată de Simone Inzaghi, fostul antrenor de la […]
20:50
Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon # Antena Sport
Alvaro Arbeloa (42 de ani) a fost promovat de Florentino Perez (78 de ani) la prima echipă a lui Real Madrid după ce Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis. Arbeloa vine de la echipa a doua a lui Real Madrid, Real Madrid Castilla. În cele 19 meciuri în care a stat pe banca […]
Acum o oră
20:20
Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: “Sper să definitivăm”! Câţi jucători mai vor giuleştenii # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că giuleştenii sunt aproape de rezolvarea transferului lui Robert Sălceanu (21 de ani), jucătorul Petrolului. În afară de Sălceanu, Rapid vrea alţi doi jucători. Giuleştenii vor să se întârească, sperând să se lupte pentru titlu în acest sezon. Rapid e momentan pe 2 în Liga 1, cu […]
Acum 2 ore
19:50
“Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso! # Antena Sport
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de către conducerea lui Real Madrid. Rezilierea s-a produs "amiabil", a anunţat clubul madrilen, dar presa spaniolă a insistat că preşedintele Florentino Perez a decis să îl demită pe antrenorul spaniol. Real Madrid a pierdut, 2-3, finala Supercupei Spaniei, disputată împotriva rivalei istorice, Barcelona. Alonso o lasă […]
19:40
Acord total pentru noul antrenor al lui Manchester United! Numirea urmează să fie oficializată # Antena Sport
Michael Carrick (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Manchester United. Numirea va fi oficializată în această săptămână, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano. Michael Carrick a mai avut o perioadă de trei meciuri ca antrenor interimar al lui Manchester United, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer în 2021. Michael Carrick va fi […]
19:30
Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine îi va lua locul pe bancă # Antena Sport
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani. "Real Madrid anunţă că s-a ajuns la o înţelegere de comun acord între club şi Xabi Alonso, […]
Acum 4 ore
18:40
FC Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri! Formaţia sibiană a făcut anunţul pe paginile oficiale de socializare. Formaţia antrenată de Dorinel Munteanu (57 de ani) este pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte după 21 de etape disputate. Sibienii au doar două puncte peste "lanterna" Metaloglobus. Hermannstadt a scăpat de interdicţia […]
18:30
Xabi Alonso, sfidat de Kylian Mbappe! Au apărut imaginile care arată că spaniolul a pierdut vestiarul lui Real Madrid # Antena Sport
Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei în faţa marii rivale Barcelona, scor 2-3. Pentru al doilea an la rând, catalanii s-au impus în faţa echipei de pe Bernabeu, în competiţia care se desfăşoară în Arabia Saudită. După fluierul final, jucătorii lui Real Madrid au dezamăgit, după ce nu au rămas la festivitatea de premiere […]
18:10
Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat pe aeroport, la întoarcerea "câinilor" din cantonamentul din Antalya, de ce nu vin jucători la Dinamo, în condiţiile în care tot apar nume vehiculate. Kopic a răspuns că au apărut în presă şi nume de jucători cu care Dinamo nu a negociat. Zeljko Kopic: "Nu putem vorbi […]
17:50
Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract. La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel […]
17:40
“Dezastru” Bărbatul celebru s-a trezit că a fost deposedat de circa 30 de milioane de euro de tatăl lui! # Antena Sport
Juan Martin del Potro (37 de ani) s-a trezit fără 24 de milioane de lire sterline (aproape 28 de milioane de euro) după ce de finanţele lui s-a ocupat tatăl lui, Daniel del Potro. Tatăl lui Juan Martin del Potro, Daniel, a decedat în 2021. Daniel del Potro a folosit banii câştigaţi de fiul lui […]
17:20
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a auzit declaraţiile lui Andrei Coubiş, noul jucător al celor de la U Cluj. Tânărul de 22 de ani a semnat cu "şepcile roşii" şi a anunţat că îşi doreşte să fie convocat la echipa naţională a României, chiar dacă, în trecut, el a refuzat convocările la echipa de tineret, fiind în acel […]
17:00
Alex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament # Antena Sport
Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals, a atins borna de 20 de goluri într-un sezon, pentru a 21-a oară în cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), duminică seara, în cursul meciului pierdut în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Nshville Predators. Ovechkin l-a depăşit cu această ocazie pe Ron […]
Acum 6 ore
16:50
Pe as.ro găsești cele mai tari știri ale zilei de 12 ianurie, de la oferta primită de Rapid pentru Alex Dobre până la ce a surprins Lamine Yamal în vestiarul Barcelonei după triumful din Supercupa Spaniei. 1. Ofertă pentru Dobre Alex Dobre poate pleca de la Rapid în această iarnă. Vedeta giuleștenilor e dorită de […]
16:40
Ce face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994 # Antena Sport
Kennet Andersson rămâne „bau-baul" fotbalului românesc. Pe 10 iulie 1994, la San Francisco, fostul atacant suedez a îngropat visul „tricolorilor" de a juca în semifinalele Cupei Mondiale. Andersson a egalat la doi în minutul 115 al sfertului dintre România și Suedia, după ce l-a depășit în aer pe Florin Prunea. În acel moment, suedezii jucau […]
16:40
Diego Simeone a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru “domnii” Florentino Perez şi Vinicius: “Nu am nimic de adăugat” # Antena Sport
Diego Simeone a fost în centrul atenţiei la semifinala Supercupei Spaniei dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, de joi seară. Madrilenii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care antrenorul argentinian a intrat în conflict cu Vinicius, vedeta formaţiei de pe Bernabeu. Imediat după pauză, atunci când stătea să înceapă repriza a doua, Simeone s-a […]
16:30
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec (35 de ani) şi cea a lui Dennis Politic (25 de ani). Cei doi jucători au fost criticaţi de patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), în acest sezon. Mihai Stoica a precizat că cei […]
16:30
În ultimii ani, segmentul auto dedicat modelelor business a început să capete o vizibilitate tot mai mare în traficul urban și extraurban. Mașinile orientate spre confort, rafinament și performanță atrag atenția șoferilor care își doresc mai mult decât un mijloc de transport. Ele devin un instrument de lucru, o extensie a stilului profesional și totodată […]
16:00
“Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului # Antena Sport
Daniel Bîrligea a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizată în Antalya despre șansele echipei sale de a prinde play-off-ul și de a se lupta la titlu. Atacantul de la FCSB a avut inclusiv o declarație care poate fi interpretată drept arogantă de marile rivale atunci când a spus că nicio echipă nu a […]
15:10
Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică # Antena Sport
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, vrea să dea o lovitură pe plan financiar, în contextul în care a decis să investească o sumă într-un proiect imobiliar din București. Antrenorul de 56 de ani a realizat un parteneriat alături de alți asociați pentru a dezvolta un ansamblu rezidențial în cartierul Obor. Cosmin Olăroiu este unul […]
Acum 8 ore
14:50
Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1 # Antena Sport
Clubul de fotbal Oţelul Galaţi a anunţat luni pe site-ul său oficial transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eşalonul secund al Turciei. "SC Oţelul Galaţi şi atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul […]
14:00
Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, potrivit site-ului WTA. Cîrstea, care reuşise să intre pe tabloul principal, după victorii în calificări contra norvegiencei Ulrikke Eikeri şi a uzbecei Kamila Rahimova, urma să joace […]
13:40
“Discuții avansate”. Edi Iordănescu a rupt tăcerea despre revenirea pe bancă. Ce oferte a avut și refuzat # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre presupusa sa revenire pe banca unei echipe, în contextul în care a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Shabab, în Arabia Saudită. Fostul selecționer a admis că este în tratative cu un club din Golf fără să îi dea numele și nu […]
13:10
Marius Șumudică a spus totul despre scandalul de la debutul la Al-Okhdood: “I-am spus asta” # Antena Sport
Marius Șumudică a fost implicat într-un moment tensionat la primul său meci pe banca celor de la Al-Okhdood, când a intrat într-un dialog cu atacantul celor de la Al-Ahli, Ivan Toney. În urmă cu puțin timp, tehnicianul de 54 de ani a oferit detalii legate de cum a decurs totul la finalul meciului pierdut de […]
Acum 12 ore
12:40
Mihai Stoica, tranșant. Ce se întâmplă cu viitorul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre situația transferurilor de la echipa sa. Dacă în urmă cu o zi a dat detalii despre cine ar mai putea veni la club, oficialul a făcut acum dezvăluiri legate de jucătorii despre care au apărut zvonuri […]
12:10
Dramatism în NBA. Anthony Edwards, coș în ultimele secunde în victoria lui Timberwolves cu Spurs # Antena Sport
Minnesota Timberwolves a obținut o victorie dramatică în fața celor de la San Antonio Spurs, la capătul unui meci disputat în NBA în noaptea dinspre duminică spre luni. Formația lui Anthony Edwards a fost condusă pe tot parcursul meciului, însă a revenit pe final și a câștigat grație superstarului lor de 24 de ani. San […]
11:40
Hansi Flick jubilează după triumful din Supercupa Spaniei. Ce a spus despre invincibilitatea sa din finale # Antena Sport
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a declarat după succesul cu Real Madrid din finala Supercupei Spaniei la fotbal că este foarte mândru de jucătorii săi care au obţinut victoria în "stilul Barca", scrie EFE. Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 […]
11:00
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova # Antena Sport
Jaqueline Cristian a oferit o primă reacţie după una dintre cele mai importante victorii ale carierei, 6-4, 6-4 cu Ekaterina Alexandrova, în primul tur de la Adelaide. În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea din meciul dintre australianca Daria Kasatkina şi elena Maria Sakkari. Şi românca e deja cu gândul la următorul meci şi […]
11:00
Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii # Antena Sport
Rapid ar putea să îl piardă pe Alex
10:40
Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei emisiuni la care a participat despre situația transferurilor de la echipa sa. Oficialul roș-albaștrilor a ținut să lămurească un zvon lansat chiar de patronul Gigi Becali, după care să dea detalii legate de ce fotbalist urmăresc. FCSB nu a fost foarte […] The post Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:20
Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului de calibru WTA 500 de la Adelaide, după ce a învins-o în minimum de seturi pe favorita 4 a competiției, Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 6-4. Românca a prestat un tenis foarte bun și a câștigat meciul în fața rusoaicei care ocupă locul 11 în clasamentul mondial. Jaqueline Cristian, […] The post Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției appeared first on Antena Sport.
10:10
Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători” # Antena Sport
Aurelio De Laurentiis s-a declarat mândru de echipa sa, după Inter – Napoli 2-2, chiar dacă trupa lui Antonio Conte este în continuare la patru puncte în spatele nerazzurrilor pe podiumul din Serie A. Echipa lui Antonio Conte a revenit în două rânduri pe Meazza, asta chiar dacă a fost lipsită de mai multe vedete. […] The post Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători” appeared first on Antena Sport.
10:10
Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 10 mondial și e în optimile competiției # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului de calibru WTA 500 de la Adelaide, după ce a învins-o în minimum de seturi pe favorita 4 a competiției, Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 6-4. Românca a prestat un tenis foarte bun și a câștigat meciul în fața rusoaicei care ocupă locul 10 în clasamentul mondial. Jaqueline Cristian, […] The post Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 10 mondial și e în optimile competiției appeared first on Antena Sport.
09:50
“Ești nebun?!”. Momentul în care Lamine Yamal a cedat în Supercupa Spaniei chiar în fața unui coleg de națională # Antena Sport
Lamine Yamal a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul finalei Supercupei Spaniei dintre Barcelona și Real Madrid, meci câștigat cu 3-2 de către catalani. La scorul de 2-2, în repriza secundă, jucătorii celor două rivale au intrat într-un clinci, moment în care superstarul de 18 ani al Barcelonei a început să se certe cu […] The post “Ești nebun?!”. Momentul în care Lamine Yamal a cedat în Supercupa Spaniei chiar în fața unui coleg de națională appeared first on Antena Sport.
09:20
“Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român # Antena Sport
Jurnaliștii celor mai importante cotidiane din Italia au reacționat la scurt timp după fluierul final al partidei dintre Inter și Napoli, scor 2-2. Cristi Chivu, tehnicianul “nerazzurrilor” a fost printre personajele numite atât în Gazzetta dello Sport, cât și pe site-ul celor de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 6. Inter și Napoli […] The post “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român appeared first on Antena Sport.
09:00
Xabi Alonso, după Barcelona – Real Madrid 3-2: “Era cea mai puţin importantă competiţie” # Antena Sport
Xabi Alonso a susţinut la conferinţa de presă de după Barcelona – Real Madrid 3-2 că “galacticii” au pierdut trofeul celei mai puţin importante competiţii a sezonului, Supercupa Spaniei. Rămâne de văzut dacă galacticii se vor revanşa în celelalte întreceri. Asta dacă ţinem cont că Barcelona e pe primul loc în La Liga, cu 49 […] The post Xabi Alonso, după Barcelona – Real Madrid 3-2: “Era cea mai puţin importantă competiţie” appeared first on Antena Sport.
08:50
Ce s-a întâmplat în vestiarul Barcelonei. Lamine a surprins LIVE momentul fără să vrea. “Aşa ceva nu se poate filma” # Antena Sport
Un moment rar întâlnit în fotbalul la nivel uriaş a avut loc în vestiarul Barcelonei, după ce catalanii au câştigat Supercupa Spaniei, 3-2 cu rivala Real Madrid. Lamine Yamal a fost să surprindă bucuria din vestiar a colegilor săi într-un live pe Instagram, dar s-a trezit cu o imagine pe care nu şi-ar fi dorit […] The post Ce s-a întâmplat în vestiarul Barcelonei. Lamine a surprins LIVE momentul fără să vrea. “Aşa ceva nu se poate filma” appeared first on Antena Sport.
08:50
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a fost eliminată, luni dimineaţă, în primul tur al turneului de la Adelaide, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari. Ruse, venită din calificări, a fost învinsă în runda inaugurală de rusoaica Anna Kalinskaia, locul 33 mondial, scor 6-0, 6-3. Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide Meciul a durat […] The post Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide. A câştigat doar 3 game-uri appeared first on Antena Sport.
08:40
Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor # Antena Sport
Pau Cubarsi a fost în centrul atenţiei presei din Spania după ce Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei contra marii rivale Real Madrid, scor 3-2. Tânărul de 18 ani din defensiva catalanilor a fost surprins după fluierul final făcând gesturi obscene înspre cineva din tribună, în zona aceea aflându-se cel mai probabil suporteri ai echipei “blanco”. […] The post Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor appeared first on Antena Sport.
08:30
“Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu # Antena Sport
Antonio Conte a fost un car de nervi în minutul 70 al meciului de pe Meazza dintre Inter şi Napoli, încheiat la egalitate, 2-2. Nerazzurrii au primit un penalty după ce Doveri a fost chemat de VAR, iar antrenorul care a câştigat în trecut titlul şi cu Inter a “explodat” nefiind de acord cu decizia […] The post “Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
08:10
De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte # Antena Sport
Inter şi Cristi Chivu au rămas fără victorie în acest sezon în faţa echipelor considerate mari în Serie A, Milan, Napoli şi Juventus, şi a oferit un răspuns atunci când a fost întrebat de ce se întâmplă acest lucru. După 2-2 pe Meazza cu Napoli, Inter rămâne pe primul loc, cu 43 de puncte, cu […] The post De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A! # Antena Sport
Inter Milano și Napoli s-au întâlnit în etapa cu numărul 20 din Serie. Cristi Chivu și elevii lui au avut de două ori meciul în mână, la 1-0, dar şi la 2-1, dar de fiecare dată McTominay a reuşit să readucă Napoli în meci! Partida a fost una încinsă, în care Conte a fost eliminat, […] The post Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A! appeared first on Antena Sport.
23:10
Barcelona – Real Madrid 3-2. Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un „thriller” la Jeddah # Antena Sport
Barcelona şi-a trecut în palmares o nouă Supercupă a Spaniei, după ce a învins-o pe Real Madrid în ultimul act al competiției, la Jeddah. Golul deviat al lui Raphinha a adus un nou trofeu în vitrina catalanilor. Ritmul a fost unul ridicat pe tot parcursul partidei. În prima repriză s-au marcat patru goluri, de fiecare […] The post Barcelona – Real Madrid 3-2. Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un „thriller” la Jeddah appeared first on Antena Sport.
22:40
Dinamo îl transferă în această iarnă pe Ianis Târbă (19 ani, extremă), jucător în academia celor de la Celta Vigo. Târbă, născut la Mollerussa în 2006, are cetățenie spaniolă și română, jucând doar în Spania la nivel juvenil. El a fost format de celebra academie a Barcelonei, unde a fost coleg cu Lamine Yamal. Potrivit […] The post Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB! appeared first on Antena Sport.
22:20
S-au arătat trei minute de prelungire, dar ce a urmat depășește orice imaginație! Nebunie în Barcelona – Real # Antena Sport
Barcelona și Real Madrid nu au dezamăgit în finala Supercupei Spaniei de la Jeddah, cele două reușind să facă un adevărat spectacol în prima repriză a acestei partide. Catalanii conduceau cu scorul de 1-0 înaintea pauzei, dar în prelungirile primei reprize s-au mai marcat alte trei goluri. Asta deși arbitrul de centru arătase trei minute […] The post S-au arătat trei minute de prelungire, dar ce a urmat depășește orice imaginație! Nebunie în Barcelona – Real appeared first on Antena Sport.
22:00
Barcelona – Real Madrid 2-2. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă! Trei goluri marcate în prelungiri # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […] The post Barcelona – Real Madrid 2-2. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă! Trei goluri marcate în prelungiri appeared first on Antena Sport.
21:50
Rapidul l-a vândut definitiv pe Claudiu Micovschi la o echipă de play-off din Liga 1. Deși se spunea că fotbalistul va fi folosit ca monedă de schimb pentru aducerea lui Marinos Tzionis în Giulești, acesta a ajuns la o echipă de play-off. Concret, extrema alb-vișiniilor va ajunge sub comanda lui Bogdan Andone la FC Argeș. […] The post Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” appeared first on Antena Sport.
21:50
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […] The post Barcelona – Real Madrid 1-1. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă appeared first on Antena Sport.
21:40
Barcelona – Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […] The post Barcelona – Real Madrid 1-0. „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Raphinha deblochează partida appeared first on Antena Sport.
21:20
Gigi Becali declara recere că mai aduce la FCSB un fotbalist de perspectivă, român şi care joacă în străinătate. Dacă iniţial toată lumea a crezut că fotbalistul pe care vrea să-l transfere este Umit Akdag, în realitate tratativele purtate de FCSB sunt cu Luca Szimionaș. Potrivit Transferfeed, FCSB se află în tratative avansate cu Luca […] The post Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia appeared first on Antena Sport.
