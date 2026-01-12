Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort în biroul său. În aceeași zi, un oligarh rus care locuia în insulă a dispărut în mod misterios
HotNews.ro, 12 ianuarie 2026 20:50
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în sediul ambasadei Rusiei în Cipru, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba „probabil de un suicid”, a declarat…
• • •
Acum 10 minute
21:00
„NATO, așa cum este acum, cu siguranță nu va mai exista". Avertisment de la vârful UE în privința preluării Groenlandei de armata SUA, plus o întrebare incomodă despre „această ocupație"
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca ar solicita acest lucru, a declarat luni comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, avertizând că preluarea insulei arctice de către…
Acum 30 minute
20:50
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în sediul ambasadei Rusiei în Cipru, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba „probabil de un suicid”, a declarat…
Acum o oră
20:30
Ministru USR, reacție în scandalul privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu: „Dacă este plagiat, e complicat"
„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat”, a reacționat luni ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, față de acuzațiile de plagiat care îl vizează pe colegul său social-democrat de la Justiție, Radu…
20:20
Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Schema complicată aleasă de Tiraspol: gaze livrate de o firmă elveţiană cu acţionariat maghiar, pe banii Moscovei, care plătește prin societăţi anonime din Emirate
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de…
20:20
20:10
FOTO. De peste 10 ani, un fotograf venezuelean surprinde momente spectaculoase și ritualuri din viața românilor: „Dacă ești respectuos și sincer, oamenii îți deschid ușa"
În toamna lui 2015, venezueleanul Alejandro Ilukewitsch se stabilea în România din cauza instabilității din propria țară, cauzată de regimul lui Hugo Chávez. De profesie inginer în domeniul software, Alejandro este pasionat de fotografie: a…
Acum 2 ore
19:50
Turcia a prevenit luni că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între SUA și Iran pentru soluționarea…
19:30
Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters. Vaticanul…
19:10
Rusia anunță comenzi externe record pentru armele sale. „Tehnologia testată în Ucraina și-a făcut singură publicitate"
Interesul în lume pentru armele rusești a ajuns la un nivel record în urma conflictului din Ucraina, a afirmat luni vicepremierul rus Denis Manturov, în timpul unei discuții la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin,…
Acum 4 ore
19:00
„Toți aliații sunt de acord". Șeful NATO, anunț despre Arctica după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea Groenlandei
Țările membre NATO discută următoarele măsuri pentru a menține în mod colectiv siguranța Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, acesta fiind cel mai recent semnal al eforturilor depuse de aliați pentru a-l mulțumi…
18:50
Un lider PNL vrea să legalizeze serviciile sexuale contra cost. Autoritățile locale ar urma să autorizeze astfel de spații / Condițiile propuse în lege
Deputatul Ion Iordache, care este președintele PNL Gorj, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege „pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală”. Proiectul de lege are susținerea altor colegi din PNL…
18:40
„Se doreşte revenirea la anumite situaţii în care nevinovaţii erau băgaţi în puşcărie". Ce spun despre cazul Marinescu doi dintre puținii miniştri care au demisionat după acuzaţii de plagiat
Florin Roman (PNL) și Ioan Mang (PSD), doi dintre cei 3 miniștri din guvernele României care au demisionat după acuzații de plagiat, susțin că au fost victime ale unui sistem care „nu i-a vrut” acolo…
18:20
Răspuns tranșant al lui Radu Marinescu, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care Bolojan îi cere acest lucru
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că nu a discutat cu șeful guvernului după apariția articolului din PressOne în care este acuzat că a plagiat.
18:20
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „coloană a cincea" a Rusiei în cadrul legislativului UE. Ce partid a reacţionat indignat
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de…
18:00
Se închide o fabrică importantă de componente auto. Peste 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
Producătorul de tapiserie pentru scaune auto Adient a anunțat că va închide fabrica de la Ploiești. Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției…
17:50
Ce țintă susține armata rusă că a lovit și distrus în bombardamentul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei
Ministerul rus al Apărării a transmis luni că ținta lovită săptămâna trecută în atacul cu racheta hipersonică Oreșnik a fost o fabrică ucraineană pentru reparații de aeronave, care a fost distrusă în urma bombardamentului, informează…
17:50
O nouă aplicație lansată în China a cunoscut o creștere explozivă și devine tot mai populară și în restul lumii
O nouă aplicație cu un nume sumbru a luat China cu asalt. Numită „Are You Dead?” („Ești mort?”), aplicația are un concept simplu: trebuie să te înregistrezi în ea o dată la două zile, apăsând…
17:30
Noi date despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Solista de muzică populară a suferit un infarct
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă, a declarat pentru…
17:10
Cu ce arme își dotează Suedia armata pentru „câmpul de luptă al viitorului". „Cine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins"
Suedia va cheltui 4 miliarde de coroane (437 de milioane de dolari) pe sisteme de drone fără pilot care vor fi livrate în următorii doi ani, a anunțat luni ministrul Apărării al țării scandinave, Pal…
17:10
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic la Azomureș, alții peste 1.500 vor fi afectați direct de suspendarea unor contracte. Romgaz nu a venit cu ofertă
Combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa, va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați, iar…
Acum 6 ore
17:00
Germania anunță măsuri pentru combaterea extremismului de stânga. „Niciun pic de spațiu pentru acesta în țara noastră"
Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat luni că intenționează să desfășoare mai mulți ofițeri ai serviciului de informații interne pentru a lupta împotriva extremismului de stânga, scrie Agerpres citând agenția DPA. „Serviciul de…
16:50
Ce efecte va avea Acordul UE-Mercosur asupra României? Consilier prezidențial: „Există un domeniu unde firmele românești sunt foarte competitive"
Schimburile comerciale ale României cu țările din Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) sunt foarte mici în acest moment, dar un domeniu important unde firmele românești își pot crește exporturile îl reprezintă serviciile, susține consilierul…
16:40
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou
Un tribunal din cantonul Valais a dispus luni plasarea în arest preventiv a lui Jacques Moretti, coproprietar al barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana distrus de un incendiu în noaptea de Anul Nou, „pentru…
16:40
Jurnalista Emilia Șercan dezvăluie de când a început să verifice doctoratul lui Radu Marinescu / Cum răspunde atacurilor PSD
Jurnalista Emilia Șercan a vorbit, într-un dialog cu HotNews, despre atacurile lansate la adresa sa după ce a scris în PressOne că teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată: „Atacul la…
16:20
„Ghid de supraviețuire" pentru cei care nu au căldură în apartamente pe timp de ger / Cum ne încălzim corect când caloriferele sunt reci
Asociația Energia Inteligentă a realizat un „ghid de supraviețuire” pentru apartamentele fără căldură, iar principala recomandare este să nu folosim gazele de la aragaz pentru a ne încălzi, existând riscul intoxicației cu monoxid de carbon.…
16:20
Spania va înăspri regulile de închiriere a locuințelor și va număra inclusiv camerele pentru a reduce închirierile către turiști
Guvernul de stânga al Spaniei va înăspri și mai mult regulile privind închirierea locuințelor și va restricționa contractele de închiriere pe termen mediu pentru a ține sub control chiriile în creștere accelerată și pentru a…
16:00
Dr. Adina Nicolae, neurolog pediatru MedLife: „În fiecare zi văd adolescenți cu dureri de cap, amețeli și lipsă de concentrare. Programul lor e complet dat peste cap"
Adolescenți care se culcă la 2.00-3.00 dimineața și sunt convinși că „recuperează” dacă dorm până la prânz. Tineri care beau energizante, petrec multe ore pe ecrane și ajung în cabinetul medicului neurolog pediatru cu dureri…
15:50
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro
Sistemele antiaeriene S-300 și Buk-M2 cumpărate de regimul de la Caracas nu au fost întreținute corespunzător și în unele cazuri nu erau operaționale, în momentul operațiunii americane din Venezuela. Moscova a contribuit la eșec, au…
15:50
Un start de an într-o ligă globală Debutul anului 2026 îl găsește pe Vladinsky într-un moment de consolidare internațională rar întâlnit pentru un artist est-european contemporan. Artistul va fi prezent la ART SG Singapore între…
15:30
Donald Trump amenință cea mai mare companie petrolieră din SUA că o va ține în afara Venezuelei: „Se poartă ca isteții"
Președintele american Donald Trump a amenințat că va marginaliza Exxon Mobil de pe piața energetică a Venezuelei, spunând că nu i-a plăcut reacția companiei la apelurile sale ca firmele petroliere să revină rapid în țara…
15:30
Care a fost cel mai gros strat de zăpadă din România ultimilor 15 ani și când au fost -21 de grade Celsius la București în ianuarie
Aceste zile sunt cele mai reci de la începutul iernii, vor mai fi și temperaturi de sub -20 de grade și stratul de zăpadă trece de 1,5 metri grosime la munte. ANM a publicat câteva…
Acum 8 ore
14:50
Vremea se va încălzi în toată țara de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, vor fi în continuare ger și temperaturi negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, reiese din prognoza…
14:40
Maia Sandu afirmă în premieră că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dar vede o altă soluție „realistă"
„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub. „Vedeți…
14:20
Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe
Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre…
14:20
Vrei să descoperi Asia profundă, de o fascinantă spiritualitate și o natură spectaculoasă? Alege Sri Lanka, o insulă exotică ce îmbină peisaje tropicale, temple antice, orașe istorice și plaje sălbatice. Iată ce poți să vizitezi…
14:00
Atac dur al PSD la adresa Emiliei Șercan, care l-a acuzat de plagiat pe Radu Marinesu: „O impostoare"
În prima reacție publică după articolul din PressOne în care ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, partidul condus de Sorin Grindeanu o atacă dur pe jurnalista Emilia Șercan și acuză o…
14:00
Trump e sub presiunea de a acționa în Iran, pe fondul represiunii sângeroase. Ce poate face, e complicat și interesant
Există puține precedente pentru lansarea unei ofensive militare în sprijinul protestatarilor pașnici. Oricât de mult ar dori să-și pună în aplicare cuvântul dat, că-i va sprijini pe manifestanții din Iran, opțiunile lui Donald Trump în…
13:50
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, alianța de centru-dreapta GERB-SDS, a refuzat luni o solicitare a președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, sporind probabilitatea unor noi alegeri anticipate, transmite agenția Reuters.…
13:30
Sancțiuni în premieră pe piața muncii: Opt companii, amendate cu 32,15 milioane de euro pentru înțelegeri la recrutarea angajaților
Consiliul Concurenței a anunțat luni că a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de…
13:30
Franţa a început campania de recrutare pentru serviciul militar voluntar. Ce salariu primesc tinerii care fac pregătirea militară
Franţa a început luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional, care va dura zece luni și este plătit. Programul, adresat în special tinerilor de 18-19 ani, a fost anunțat în noiembrie 2025…
13:30
Unul dintre cei mai cunoscuți avocați din SUA a ajuns în boxa acuzaților din cauza vieții duble demne de un serial Netflix
Tom Goldstein a fost un avocat proeminent la Washington, care a pledat în zeci de cauze în fața Curții Supreme a SUA, până când o viață dublă, marcată de jocuri de poker pe mize foarte…
13:20
Comisia de Etică a Universității Craiova decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu
Președintele Comisiei de Etică a Universității Craiova, Sorin Enache, a declarat pentru HotNews că membrii comisiei vor decide luni dacă instituția se va autosesiza în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției. Radu Marinescu…
Acum 12 ore
13:00
Unde pot fi văzute în România filmele si serialele premiate la Globurile de Aur din 2026: Filmul vedetă este pe o platformă de streaming
Unele dintre filmele și serialele premiate la ediția din 2026 a Globurilor de Aur pot fi văzute în streaming pe platformele disponibile și în România. Este vorba inclusiv despre lungmetrajul „One Battle After Another”, care…
13:00
Piața auto a crescut în 2025, deși anul a fost marcat de „un grad ridicat de impredictibilitate", spune șeful celei mai importante asociații din domeniul auto. Care a fost cea mai mare problemă
Anul 2025 a fost unul record pentru mașinile hibride în România, cele full-electrice au scăzut, însă piața totală a automobilelor noi a fost pe plus. Întreg anul a fost plin de lucruri neprevăzute, iar programul…
13:00
Mattel a lansat luni prima sa păpușă Barbie cu autism, ca parte a strategiei companiei de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor, transmite The Guardian. Autismul este o deficiență de dezvoltare a creierului,…
12:50
Finlanda a eliberat nava provenită din Rusia ce era suspectată că și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri și a agățat un cablu de comunicații
Poliția finlandeză a anunțat luni că a ridicat sechestrul asupra unei nave care fusese reținută sub suspiciunea de sabotare a unui cablu submarin de telecomunicații care leagă țara de Estonia prin Golful Finlandei, deși ancheta…
12:40
Acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu. Deputat USR: „Cum pot să continui ca ministru dacă ai furat?"
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, susține într-un dialog cu HotNews că dacă ministrul Radu Marinescu va refuza să demisioneze, iar PSD îl va menține în funcție, social-democrații vor răspunde…
12:00
Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi" / Ironii și atacuri la adresa jurnalistei Emilia Șercan
Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, susține că în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, este vorba despre „o acțiune de compromitere, tocmai pentru că acesta a declanșat…
12:00
România importă cantități uriașe de gaze, din cauza gerului / Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național
România aduce din import o cantitate de 8,5 miliarde de metri cubi de gaze pe zi luni dimineață, în contextul în care consumul național, de 58 de milioane de metri cubi pe zi, este unul…
12:00
Cancelarul Merz s-a dus în India și a dat de înțeles că alt mare anunț economic ar putea fi făcut luna aceasta
Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat posibilitatea ca Uniunea Europeană și India să semneze un acord de liber schimb încă de la sfârșitul lui ianuarie, declarațiile fiind făcute după ce s-a întâlnit luni cu premierul…
