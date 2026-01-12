ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță pedepsirea țărilor care fac comerț cu Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
HotNews.ro, 13 ianuarie 2026 00:20
Președintele american Donald Trump a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara…
Acum 2 ore
00:30
Alain Orsoni, fost lider naționalist și președinte al clubului AC Ajaccio, a fost ucis. Împușcat direct în inimă în timp ce participa la înmormântarea mamei sale # HotNews.ro
Fostul lider separatist din Corsica Alain Orsoni a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale, în Vero, un sat situat la 30 de kilometri est de Ajaccio, capitala insulei franceze din Marea Mediterană,…
00:20
12 ianuarie 2026
23:50
Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevrele „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că „ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.…
Acum 4 ore
23:30
VIDEO Zelenski, mesaj despre regimul de la Teheran, în toiul protestelor violente care au cuprins Iranul # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că lumea trebuie să-i ajute pe iranieni să profite de proteste pentru a provoca schimbarea care să-i elibereze de un regim care a adus răul în propria lor…
23:10
Anunțul serii în Italia. O cântăreață celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti: „El m-a convins” # HotNews.ro
Cunoscuta cântăreață Laura Pausini va fi co-prezentatoare în cele cinci seri ale Festivalului de la Sanremo 2026 Anunțul a fost făcut de directorul artistic și prezentatorul festivalului, Carlo Conti, scrie publicația FanPage.it. Programat între 24…
23:00
Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează agențiile France Presse și Agerpres. În prima semifinală, desfășurată pe 12 mai, vor…
23:00
Un echipament care s-a dovedit esențial în războiul din Ucraina este folosit de iranieni pentru a ocoli izolarea impusă de regim # HotNews.ro
Unii iranieni continuă să utilizeze serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, în ciuda blocării comunicațiilor la nivel național, au declarat trei persoane din interiorul țării, acesta fiind cel mai recent exemplu…
22:50
Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce PRO TV i-a închis emisiunea după 18 ani. A și anunțat ce va face: „Acum sunt curios” # HotNews.ro
Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre viitorul său după despărțirea de PRO TV. Nu a menționat nimic despre televiziune. PRO TV a decis să renunțe la emisiunea „La Măruță” după 18 ani, după cum…
22:50
Google introduce reclame personalizate în instrumentele de online shopping bazate pe inteligență artificială # HotNews.ro
Google introduce noi forme de publicitate personalizată în instrumentele sale de cumpărături bazate pe inteligență artificială, compania încercând să câștige bani de pe urma sutelor de milioane de oameni care folosesc gratuit chatbotul său Google…
22:40
Tăcerea completă a fost reacția celor mai importanți lideri ai statului, la aproape 24 de ore de când PressOne apublicat o investigație jurnalistică care arată că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în mai bine…
22:30
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare a angajaților din MApN, MAI și serviciile secrete, care în prezent ies la pensie la 48 de ani # HotNews.ro
Reprezentanții MApN și ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii viitoare un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică și apărare, a anunțat luni ministrul Apărării, Radu Miruță. Măsurile ar…
22:10
Revoltele din Iran: Prima reacție a Moscovei / Khamenei anunță manifestații masive pro-regim, un „avertisment pentru SUA” # HotNews.ro
Rusia a condamnat luni „tentativele puterilor străine” de a interveni în Iran, după ce Statele Unite au amenințat că se vor implica, în contextul reprimării sângeroase a protestelor din republica islamică. Iranul se confruntă de…
22:00
Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său american, Donald Trump, pe fondul tensiunilor legate de modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic, informează agenția…
21:50
Războiul electricelor: BMW accelerează vânzările, Mercedes pierde teren în fața ofensivei chinezilor de la BYD # HotNews.ro
Producătorul auto german Mercedes-Benz Group AG a rămas și mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice, astfel că Mercedes trebuie să se bazeze din ce în ce…
Acum 6 ore
21:20
SuperLiga: Un titular pleacă de la CFR Cluj și semnează cu un club important din Europa # HotNews.ro
Portarul Otto Hindrich (23 de ani) va juca pentru Legia Varșovia, a anunțat jurnalistul polonez Tomasz Włodarczyk. După ce s-a despărțit în această iarnă de titularii Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, CFR Cluj este aproape…
21:10
Decizie majoră în showbiz: Pro TV scoate emisiunea lui Cătălin Măruță de pe post după 18 ani # HotNews.ro
Postul de televiziune PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026, scrie Pagina de Media. Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că…
21:00
„NATO, așa cum este acum, cu siguranță nu va mai exista”. Avertisment de la vârful UE în privința preluării Groenlandei de armata SUA, plus o întrebare incomodă despre „această ocupație” # HotNews.ro
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca ar solicita acest lucru, a declarat luni comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, avertizând că preluarea insulei arctice de către…
20:50
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort în biroul său. În aceeași zi, un oligarh rus care locuia în insulă a dispărut în mod misterios # HotNews.ro
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în sediul ambasadei Rusiei în Cipru, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba „probabil de un suicid”, a declarat…
20:30
Ministru USR, reacție în scandalul privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu: „Dacă este plagiat, e complicat” # HotNews.ro
„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat”, a reacționat luni ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, față de acuzațiile de plagiat care îl vizează pe colegul său social-democrat de la Justiție, Radu…
20:20
Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Schema complicată aleasă de Tiraspol: gaze livrate de o firmă elveţiană cu acţionariat maghiar, pe banii Moscovei, care plătește prin societăţi anonime din Emirate # HotNews.ro
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de…
20:20
20:10
FOTO. De peste 10 ani, un fotograf venezuelean surprinde momente spectaculoase și ritualuri din viața românilor: „Dacă ești respectuos și sincer, oamenii îți deschid ușa” # HotNews.ro
În toamna lui 2015, venezueleanul Alejandro Ilukewitsch se stabilea în România din cauza instabilității din propria țară, cauzată de regimul lui Hugo Chávez. De profesie inginer în domeniul software, Alejandro este pasionat de fotografie: a…
19:50
Turcia a prevenit luni că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între SUA și Iran pentru soluționarea…
Acum 8 ore
19:30
Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters. Vaticanul…
19:10
Rusia anunță comenzi externe record pentru armele sale. „Tehnologia testată în Ucraina și-a făcut singură publicitate” # HotNews.ro
Interesul în lume pentru armele rusești a ajuns la un nivel record în urma conflictului din Ucraina, a afirmat luni vicepremierul rus Denis Manturov, în timpul unei discuții la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin,…
19:00
„Toți aliații sunt de acord”. Șeful NATO, anunț despre Arctica după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea Groenlandei # HotNews.ro
Țările membre NATO discută următoarele măsuri pentru a menține în mod colectiv siguranța Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, acesta fiind cel mai recent semnal al eforturilor depuse de aliați pentru a-l mulțumi…
18:50
Un lider PNL vrea să legalizeze serviciile sexuale contra cost. Autoritățile locale ar urma să autorizeze astfel de spații / Condițiile propuse în lege # HotNews.ro
Deputatul Ion Iordache, care este președintele PNL Gorj, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege „pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală”. Proiectul de lege are susținerea altor colegi din PNL…
18:40
„Se doreşte revenirea la anumite situaţii în care nevinovaţii erau băgaţi în puşcărie”. Ce spun despre cazul Marinescu doi dintre puținii miniştri care au demisionat după acuzaţii de plagiat # HotNews.ro
Florin Roman (PNL) și Ioan Mang (PSD), doi dintre cei 3 miniștri din guvernele României care au demisionat după acuzații de plagiat, susțin că au fost victime ale unui sistem care „nu i-a vrut” acolo…
18:20
Răspuns tranșant al lui Radu Marinescu, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care Bolojan îi cere acest lucru # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că nu a discutat cu șeful guvernului după apariția articolului din PressOne în care este acuzat că a plagiat.
18:20
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „coloană a cincea” a Rusiei în cadrul legislativului UE. Ce partid a reacţionat indignat # HotNews.ro
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de…
18:00
Se închide o fabrică importantă de componente auto. Peste 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă # HotNews.ro
Producătorul de tapiserie pentru scaune auto Adient a anunțat că va închide fabrica de la Ploiești. Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției…
17:50
Ce țintă susține armata rusă că a lovit și distrus în bombardamentul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a transmis luni că ținta lovită săptămâna trecută în atacul cu racheta hipersonică Oreșnik a fost o fabrică ucraineană pentru reparații de aeronave, care a fost distrusă în urma bombardamentului, informează…
17:50
O nouă aplicație lansată în China a cunoscut o creștere explozivă și devine tot mai populară și în restul lumii # HotNews.ro
O nouă aplicație cu un nume sumbru a luat China cu asalt. Numită „Are You Dead?” („Ești mort?”), aplicația are un concept simplu: trebuie să te înregistrezi în ea o dată la două zile, apăsând…
Acum 12 ore
17:30
Noi date despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Solista de muzică populară a suferit un infarct # HotNews.ro
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă, a declarat pentru…
17:10
Cu ce arme își dotează Suedia armata pentru „câmpul de luptă al viitorului”. „Cine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins” # HotNews.ro
Suedia va cheltui 4 miliarde de coroane (437 de milioane de dolari) pe sisteme de drone fără pilot care vor fi livrate în următorii doi ani, a anunțat luni ministrul Apărării al țării scandinave, Pal…
17:10
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic la Azomureș, alții peste 1.500 vor fi afectați direct de suspendarea unor contracte. Romgaz nu a venit cu ofertă # HotNews.ro
Combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa, va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați, iar…
17:00
Germania anunță măsuri pentru combatarea extremismului de stânga. „Niciun pic de spațiu pentru acesta în țara noastră” # HotNews.ro
Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat luni că intenționează să desfășoare mai mulți ofițeri ai serviciului de informații interne pentru a lupta împotriva extremismului de stânga, scrie Agerpres citând agenția DPA. „Serviciul de…
16:50
Ce efecte va avea Acordul UE-Mercosur asupra României? Consilier prezidențial: „Există un domeniu unde firmele românești sunt foarte competitive” # HotNews.ro
Schimburile comerciale ale României cu țările din Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) sunt foarte mici în acest moment, dar un domeniu important unde firmele românești își pot crește exporturile îl reprezintă serviciile, susține consilierul…
16:40
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou # HotNews.ro
Un tribunal din cantonul Valais a dispus luni plasarea în arest preventiv a lui Jacques Moretti, coproprietar al barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana distrus de un incendiu în noaptea de Anul Nou, „pentru…
16:40
Jurnalista Emilia Șercan dezvăluie de când a început să verifice doctoratul lui Radu Marinescu / Cum răspunde atacurilor PSD # HotNews.ro
Jurnalista Emilia Șercan a vorbit, într-un dialog cu HotNews, despre atacurile lansate la adresa sa după ce a scris în PressOne că teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată: „Atacul la…
16:20
„Ghid de supraviețuire” pentru cei care nu au căldură în apartamente pe timp de ger / Cum ne încălzim corect când caloriferele sunt reci # HotNews.ro
Asociația Energia Inteligentă a realizat un „ghid de supraviețuire” pentru apartamentele fără căldură, iar principala recomandare este să nu folosim gazele de la aragaz pentru a ne încălzi, existând riscul intoxicației cu monoxid de carbon.…
16:20
Spania va înăspri regulile de închiriere a locuințelor și va număra inclusiv camerele pentru a reduce închirierile către turiști # HotNews.ro
Guvernul de stânga al Spaniei va înăspri și mai mult regulile privind închirierea locuințelor și va restricționa contractele de închiriere pe termen mediu pentru a ține sub control chiriile în creștere accelerată și pentru a…
16:00
Dr. Adina Nicolae, neurolog pediatru MedLife: „În fiecare zi văd adolescenți cu dureri de cap, amețeli și lipsă de concentrare. Programul lor e complet dat peste cap” # HotNews.ro
Adolescenți care se culcă la 2.00-3.00 dimineața și sunt convinși că „recuperează” dacă dorm până la prânz. Tineri care beau energizante, petrec multe ore pe ecrane și ajung în cabinetul medicului neurolog pediatru cu dureri…
15:50
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro # HotNews.ro
Sistemele antiaeriene S-300 și Buk-M2 cumpărate de regimul de la Caracas nu au fost întreținute corespunzător și în unele cazuri nu erau operaționale, în momentul operațiunii americane din Venezuela. Moscova a contribuit la eșec, au…
15:50
Un start de an într-o ligă globală Debutul anului 2026 îl găsește pe Vladinsky într-un moment de consolidare internațională rar întâlnit pentru un artist est-european contemporan. Artistul va fi prezent la ART SG Singapore între…
15:30
Donald Trump amenință cea mai mare companie petrolieră din SUA că o va ține în afara Venezuelei: „Se poartă ca isteții” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că va marginaliza Exxon Mobil de pe piața energetică a Venezuelei, spunând că nu i-a plăcut reacția companiei la apelurile sale ca firmele petroliere să revină rapid în țara…
15:30
Care a fost cel mai gros strat de zăpadă din România ultimilor 15 ani și când au fost -21 de grade Celsius la București în ianuarie # HotNews.ro
Aceste zile sunt cele mai reci de la începutul iernii, vor mai fi și temperaturi de sub -20 de grade și stratul de zăpadă trece de 1,5 metri grosime la munte. ANM a publicat câteva…
14:50
Vremea se va încălzi în toată țara de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, vor fi în continuare ger și temperaturi negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, reiese din prognoza…
14:40
Maia Sandu afirmă în premieră că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dar vede o altă soluție „realistă” # HotNews.ro
„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub. „Vedeți…
14:20
Administrația Trump a recurs la o acțiune fără precedent împotriva președintelui Rezervei Federale, pe care vrea să-l schimbe # HotNews.ro
Administrația președintelui american Donald Trump și-a intensificat campania de presiuni asupra Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite, amenințând cu inculparea președintelui acesteia, Jerome Powell, din cauza unor declarații făcute în fața Congresului despre…
