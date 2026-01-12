Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în &#34;Dosarul diamantelor&#34;

Newsweek.ro, 12 ianuarie 2026 20:50

Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diama...

Acum 30 minute
20:50
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în &#34;Dosarul diamantelor&#34; Newsweek.ro
20:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, într-un posibil conflict de interese la Romsilva Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, pentru existenţa unui posibil conflict de interes...
Acum o oră
20:30
VIDEO Sateliții SUA punctează unitățile militare ale gărzilor IRGC din iran pentru a le lovi. Teheranul amenin Newsweek.ro
Activitățile de recunoaștere militară ale SUA privind Iranul au crescut, iar Donald Trump declară în...
20:10
5 semne că vă îndreptați spre divorț. Secretomanie crescută în privința telefoanelor este în top Newsweek.ro
Începutul unui nou an ar trebui să fie plin de speranță, dar pentru multe cupluri, luna ianuarie adu...
Acum 2 ore
19:50
Trucul banal prin care vei avea un somn mai odihnitor noaptea. Ce să faci pentru câteva minute la prânz Newsweek.ro
Experții sunt de acord că expunerea la soarele de după-amiază este unul dintre obiceiurile pe care l...
19:40
De ce este Acordul Mercosur avantajos? Pentru că ne deschidem la o piaţă de peste 270.000.000 de consumatori Newsweek.ro
De ce e Acordul Mercosur-UE avantajos pentru România? Pentru că ţara se poate lansa la o piaţă uriaş...
19:20
Tensiuni în Mediterana. Nave cargo ale Rusiei escortate de un distrugător, vânate de echipaje SUA, NATO Newsweek.ro
Un convoi maritim rusesc se deplasează în Marea Mediterană, stârnind tensiuni în NATO. Navele de mar...
19:10
Militarii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaltă. Ministrul apărării a făcut anunțul Newsweek.ro
Ministrul Apărării, radu Miruță a anunțat că se va umbla la creșterea vârstei de pensionare pentru m...
Acum 4 ore
18:50
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. În joc - miliarde $ din petrol Newsweek.ro
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. Care este aceasta? În...
18:50
Părinții pot economisi sute de lei dacă fac buletin electronic unui copil sub 14 ani în loc de pașaport Newsweek.ro
Alegerea între pașaport și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru copii poate însemna economi...
18:50
O nouă obligație pentru firme: salariul devine obligatoriu în anunțurile de angajare Newsweek.ro
Transparența salarială devine obligatorie din 2026, iar Iașul intră în noul an cu o piață a muncii î...
18:40
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Newsweek.ro
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Mulți oameni con...
18:20
Românii dau năvală să viziteze Ungaria. Doar turiștii nemți sunt mai numeroși. Le-am adus 4.000.000.000€ Newsweek.ro
Turimsul este în floare în Ungaria generând venituri de peste 4 miliarde de euro. Germanii și români...
18:10
Horoscop Clasamentul celor mai „întunecate” zodii. Zile de naștere de evitat Newsweek.ro
Fiecare semn zodiacal are o latură întunecată — da, chiar și cele care par a fi infinit de dulci și ...
17:50
Alexandru Nazare, în centrul negocierilor OCDE: România caută aderarea la clubul economiilor dezvoltate Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce d...
17:30
Șeful rezerviștilor din Germania cere prezența trupelor în Groenlanda. Europa trebuie să aibă o poziție fermă Newsweek.ro
Este iminent un război cu sânge rece de descurajare, purtat cu SUA? Statele NATO din Europa împotriv...
17:30
Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere pe scenă, la Sala Palatului, cu „Visul toboșarului” Newsweek.ro
Legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică a ales să își petreacă ziua de naștere pe scenă, alături ...
17:20
România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme Newsweek.ro
Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...
17:10
Maia Sandu spune că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști brita...
17:10
Bucureștiul devine primul oraș din România cu inel de autostrada în 2026. Ce alte autostrăzi se deschid Newsweek.ro
În timp ce în jurul majorității metropolelor europene șoferii circulă cu viteză de zeci de ani, Bucu...
17:10
Proiect de lege controversat. Parlamentul discută reglementarea activităților sexuale Newsweek.ro
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autoriza...
Acum 6 ore
16:50
VIDEO Dakar 2026, Ziua 8: Dacia „Regelui deșertului”, pe locul 1. Românul Mani Gyenes, pe 4 la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a 8-a zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat. Nasser Al-Attiyah, „Regele deșertului” conduce î...
16:50
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 Newsweek.ro
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prim...
16:40
Luna recordurilor auto în Iași, la Înmatriculări. Începutul sfârșitului pentru motoarele diesel noi Newsweek.ro
Decembrie 2025 a adus un record absolut de înmatriculări auto în județul Iași, cu aproape 1.600 de a...
16:40
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide” Newsweek.ro
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide”. Nor...
16:20
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 euro Newsweek.ro
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 e...
16:10
Creștere de aproape 1% a prețului materialelor de construcții din cauza impozitului pe clădiri comerciale Newsweek.ro
Impoziții pe clădiri comerciale va crește costurile materialelor de construcție cu aproape 1%. Mii d...
16:00
De ce bucureștenii nu au suficientă căldură? ELCEN: 2.000 tone de apă fierbinte se pierd în fiecare oră Newsweek.ro
Urmează o noapte foarte geroasă, dar problema căldurii din București nu a fost rezolvată pe deplin. ...
15:50
VIDEO Experiență cu mașina electrică la -30°C: Viteza maximă, limitată la 20-40 km/h, până s-a încălzit Newsweek.ro
Frigul este cel mai mare dușman al mașinilor electrice. Un finlandez își povestește experiența sa la...
15:40
Planta care reduce stresul și purifică aerul din locuință. În China este asociată cu succesul financiar Newsweek.ro
Pilea peperomioides, cunoscută ca planta de bani chinezească, aduce în locuință nu doar frumusețe, c...
15:10
Escrocherie de 1.300.000 $. Un cuplu de pensionari credea că ajută la o anchetă a Poliției. „Ne-a fost teamă” Newsweek.ro
Un cuplu de pensionari de 82 de ani credea că „ajuta” la o anchetă federală. Și-au convertit economi...
15:10
Guvernul decide cine nu poate cumula pensie și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare Newsweek.ro
Până la fibnal de an vom avea mari schimbăr la legea pensiilor.
15:10
Beijingul avertizează SUA după planurile lui Trump privind anexarea Groenlandei „într-un fel sau altul” Newsweek.ro
China reacționează după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei de către SUA. Be...
Acum 8 ore
15:00
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela Newsweek.ro
Papa Leon s-a întâlnit luni cu lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pac...
14:40
Avocat spune ce pot face pensionarii după ce pensia lor nu s-a indexat în 2026? Cum pot obține 190 lei în plus Newsweek.ro
Pensionarii care așteptau creșterea pensiilor s-au trezit cu veniturile neschimbate. Există soluții ...
14:40
Impozitul pentru mașina electrică, calculat la greutate în Moldova: Dacia Spring – 200 lei, Tesla Y – 989 lei Newsweek.ro
Vi se pare mare impozitul de 40 lei pentru mașinile electrice introdus în România de la 1 ianuarie 2...
14:30
Meteo. Vremea se încălzește din această săptămâna. Prognoza pe regiuni, până pe 25 ianuarie Newsweek.ro
Vremea se va încălzi în toată țara, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se ...
14:10
La arestarea lui Maduro armata SUA a folosit arme sonice împotriva gardienilor. Ce efecte au Newsweek.ro
SUA au folosit o armă misterioasă puternică care i-a îngenuncheat pe soldații venezueleni, „sângerân...
13:50
Ancheta la SJU Constanţa. Doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale Newsweek.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anc...
13:40
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou. Se pregătește taxarea la valoarea de piață. De când se aplică Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou în următorii ani, după ce guvernul pregătește un nou ...
13:30
Ministrul Justiției, acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Radu Marinescu respinge acuzațiile Newsweek.ro
Ministrul Justiției, acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Radu Marinescu respinge acuzațiile. Co...
13:10
Românii ar putea beneficia de concediu plătit pentru epuizare profesională. Care sunt condițiile Newsweek.ro
Angajații din România ar putea beneficia de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără oblig...
Acum 12 ore
13:00
Guvernul a anunțat ce proiecte va finanța în 2026. Care vor fi abandonate? „Bătaie” pe 10.000.000.000€ Newsweek.ro
Guvernul a aprobat modalitatea prin care va aproba proiectelșe derulate prin Programul „Anghel Salig...
13:00
Franţa începe campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni Newsweek.ro
Franţa îşi începe luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece ...
12:30
Buzău: Persoane arestate pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în Marea Britanie Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost arestate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenet...
12:30
Planul lui Trump de anexare a Groenlandei, criticat dur la Washington: „Ar fi sfârșitul NATO” Newsweek.ro
Ideea reluată de administrația Trump privind preluarea Groenlandei de către SUA provoacă un val de r...
12:10
Rusia a pierdut în Ucraina 19 generali. Ce funcții aveau cei mai importanți dintre ei și cum au fost executați Newsweek.ro
Rusia a pierdut cel puțin 19 generali ei fiind uciși de la începutul invaziei sale la scară largă a ...
12:00
The Guardian: Ce pot face UE şi NATO pentru a împiedica preluarea Groenlandei de către SUA lui Trump Newsweek.ro
Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia controlul Groenlandei din motive de secu...
11:50
Avertismentul spionajului ucrainean: Noua dronă Shahed a Rusiei poate ataca simultan avioane și ținte terestre Newsweek.ro
Rusia a dezvoltat o nouă versiune a dronei de tip Shahed (Geran-2), capabilă să atace atât ținte aer...
11:40
Pizza, de la „mâncarea săracului” la produs de lux. Pizza Hut și alte lanțuri de restaurante se clatină în SUA Newsweek.ro
Lanțurile mari de restaurante - pizzerii din SUA, precum și pizzeriile familiale, se clatină. Crește...
