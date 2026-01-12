Hamas declară că va dizolva guvernul din Gaza când noul organism palestinian va prelua puterea

Veridica.ro, 12 ianuarie 2026 20:50

Hamas a anunțat că își va dizolva guvernul existent din Gaza odată ce un comitet de conducere tehnocratică palestiniană va prelua teritoriul, așa cum prevede planul de pace mediat de SUA.

Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
20:00
Securitatea Groenlandei aparține „cu fermitate” NATO Veridica.ro
Guvernul groenlandez a emis o declarație în care spune că „nu poate accepta în niciun caz” dorința SUA de a controla teritoriul, insistând că securitatea teritoriului ar putea fi asigurată prin intermediul alianței NATO
Acum 4 ore
18:20
Comisia europeană îngheață dosarele cheie ale Ungariei Veridica.ro
Motivul pentru suspendarea deciziilor sensibile este simplu: Comisia nu vrea să fie percepută ca interferând cu campania electorală maghiară și nu vrea să dea muniție retoricii anti-UE a lui Orban în faza fierbinte a campaniei electorale.
18:10
Myanmar acuzat de genocid împotriva minorității Rohingya într-un caz istoric al ONU Veridica.ro
Mult așteptatele audieri ale Curții Internaționale de Justiție (CIJ) de la Haga au început luni, se referă la acuzațiile că națiunea sud-est asiatică a comis genocid împotriva minorității predominant musulmane din statul Rakhine, din vestul țării.
Acum 8 ore
14:00
Rata criminalității din Londra atinge cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu Veridica.ro
Anul trecut, Donald Trump spunea că în capitala britanică există zone scăpate de sub controlul poliției.
Acum 12 ore
12:50
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat în teza de doctorat Veridica.ro
Radu Marinescu se apără invocând normele în vigoare la data susținerii doctoratului, în 2009.
12:10
Căderea lui Maduro: un eșec geopolitic pentru Rusia și un avertisment pentru Putin Veridica.ro
Rusia a suferit un eșec geopolitic în urma căderii lui Maduro. Mai mult decât atât, din schimbările din Venezuela se pot trage câteva învățăminte: petrolul (și gazul) nu pot salva o economie, iar regimul poate supraviețui fără liderul său suprem.
10:10
DEZINFORMARE: Apa are memorie și reacționează dacă te rogi la ea Veridica.ro
09:50
România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina Veridica.ro
Finanțarea lucrărilor este asigurată prin mecanismul european SAFE.
Ieri
18:20
Ucraina și Rusia se acuză reciproc de teroare împotriva civililor Veridica.ro
Volodimir Zelenski și Maria Zaharova vorbesc, amândoi, despre „cinismul” adversarului.
14:00
Robert Kennedy Jr. acuză Germania de „procese motivate politic” împotriva medicilor Veridica.ro
Guvernul de la Berlin denunță acuzațiile Washingtonului ca fiind „complet nefondate și eronate din punct de vedere factual”.
13:00
Război în Ucraina: armata rusă susține c-a mai ocupat un sat Veridica.ro
Trupele Moscovei ar fi efectuat atacuri ce au vizat o întreprindere militar-industrială ucraineană, precum și instalații energetice.
11:30
Peste 120 de oameni salvați de pe munte în România, în ultimele 24 de ore Veridica.ro
E un record pentru actualul sezon hibernal.
11:00
Traficul aerian pe aeroporturile din București se desfăşoară în condiţii de iarnă Veridica.ro
Nicio cursă nu este anulată din cauza ninsorii.
10:30
Incendii de vegetație în Australia: cel puțin un mort Veridica.ro
Victima „nu a fost încă identificată oficial”.
10:10
Guvernul american și-a îndemnat cetățenii să părăsească „imediat” Venezuela Veridica.ro
Washingtonul acuză prezența „grupurilor de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere și percheziționează vehiculele, în căutare de dovezi ale cetățeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite”.
10:10
Protestele din Iran: răspuns dur al regimului. Trump ia în calcul o intervenție militară Veridica.ro
Criză majoră în Iran, unde continuă protestele anti-guvernamentale. Medici: spitalele sunt copleșite de numărul mare de victime. Regimul spune că se confruntă cu „teroriști” și „vandali”. Trump, informat cu privire la opțiunile militare pe care le are la dispoziție. Poate reveni dinastia Pahlavi la putere?
08:40
Război în Ucraina: patru răniți în orașul rusesc Voronej Veridica.ro
Numeroase clădiri ar fi fost avariate.
08:20
Continuă demonstrațiile antiguvernamentale în Iran Veridica.ro
Sute de oameni ar fi fost uciși, iar arestările ar fi de ordinul miilor.
07:40
Ministerul român de Externe reaminteşte că pentru Iran este în vigoare un avertisment de nivel 8/9 - Evitaţi orice călătorie Veridica.ro
Numărul de telefon al ambasadei României la Teheran funcţionează doar prin apel GSM, iar apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie e imposibilă, din cauza lipsei accesului la internet.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar susține „pe deplin” protestele în masă din Iran Veridica.ro
La Londra, la ambasada iraniană, steagul republicii islamice a fost înlocuit, pentru scurt timp, de către un protestatar, cu un drapel al fostei monarhii.
19:30
Proteste și în Irlanda față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur Veridica.ro
Fermierii sunt îngrijorați de concurența creată de importurile de carne de vită, la prețuri mai mici.
18:50
Honduras renunță la suspendarea tratatului de extrădare cu SUA Veridica.ro
Președinta Xiomara Castro a criticat decizia lui Trump de a-l grația pe Juan Orlando Hernández, fostul lider hondurian condamnat pentru trafic de droguri.
16:20
Grupul Pace - Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Veridica.ro
Oana Țoiu este acuzată că a reprezentat „defectuos și ideologizat” interesele României în negocierea acordului UE - Mercosur.
14:00
Ninsoarea abundentă provoacă haos pe aeroporturile din Rusia Veridica.ro
Marile companii aeriene au modificat sau anulat zeci de zboruri.
13:40
Război în Ucraina: Kievul, fără electricitate, căldură și apă Veridica.ro
Și în Rusia, 600.000 de locuitori n-au curent electric.
13:10
Fiul fostului șah le cere iranienilor să intensifice protestele împotriva actualului regim de la Teheran Veridica.ro
Armata iraniană promite să protejeze proprietatea publică, pe fondul escaladării manifestațiilor în întreaga țară.
12:20
România a votat în favoarea Acordului UE - Mercosur Veridica.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că acordul prevede „elemente de protejare a producătorilor români”.
10:30
Mark Rutte și Marco Rubio, discuție despre securitatea Arcticii Veridica.ro
Tensiunile dintre SUA și restul aliaților din NATO pe tema Groenlandei devin tot mai accentuate.
9 ianuarie 2026
13:40
Război în Ucraina: jumătate din clădirile rezidențiale din Kiev sunt fără încălzire Veridica.ro
Pentru prima dată de la declanșarea invaziei rusești, primarul Vitali Kliciko le-a cerut locuitorilor să părăsească „temporar” orașul.
13:30
„Succesele” Moscovei în Ucraina, clădite pe un munte de militari ruși morți Veridica.ro
O sută de mii de militari ruși au murit în 2025 pentru a captura un teritoriu neglijabil, scrie presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm că patriarhul Kirill, un susținător înfocat al războiului de agresiune, justifică acum și represiunile politice ale regimului Putin.
13:10
Oficialii din Republica Moldova condamnă lansarea de către armata rusă a unei rachete balistice Oreşnik asupra Ucrainei Veridica.ro
„Acest război se apropie de Europa şi reprezintă un pericol pentru noi toţi” - a scris președinta Maia Sandu.
10:00
Capturarea unui petrolier „rusesc” de SUA: rușii descoperă, brusc, dreptul internațional Veridica.ro
Presa, blogerii, dar și unii oficiali ruși acuză SUA de piraterie și încălcarea dreptului internațional după ce un petrolier venezuelean sub pavilion rusesc a fost capturat de forțele americane. Cu toții par să fi uitat de războiul de tip imperial și crimele de război din Ucraina, care reprezinta doar cele mai recente dintr-o lungă serie de violări ale dreptului internațional comise de Rusia.
07:30
FAKE NEWS: Bolojan a mărit taxele locale ca să finanțeze Ucraina Veridica.ro
Guvernul a mărit taxele locale pentru că are nevoie de bani pentru Ucraina, potrivit unei narațiuni false promovate și de actrița Manuela Hărăbor, care nu pare să știe diferența între buget local și buget de stat.
8 ianuarie 2026
21:30
Suedez din armată, în arest preventiv, sub suspiciunea de spionaj Veridica.ro
Are 33 de ani și a fost reținut de poliție duminică.
20:50
Peste 1,7 milioane de gospodării din Ucraina invadată de ruși s-au confruntat cu probleme de alimentare cu apă Veridica.ro
17:00
Protest oficial al Rusiei după capturarea petrolierului Marinera de către forțele SUA Veridica.ro
China acuză, la rândul său, o „acțiune arbitrară” a Statelor Unite.
15:20
FAKE NEWS: Polonia se pregătește pentru apariția unor bande ucrainene înarmate Veridica.ro
Statul polonez se confruntă cu riscul apariției bandelor ucrainene înarmate după încheierea războiului, fiind în așteptarea unui val de criminalitate în creștere, potrivit presei pro-Kremlin.
13:00
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,12% pe an Veridica.ro
Valoarea IRCC este, în acest trimestru, de 5,68% pe an.
12:10
Rata șomajului a crescut, în noiembrie 2025, la 6% Veridica.ro
Numărul șomerilor estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane.
10:40
George Simion cheamă populația la protest în Capitală, pe 15 ianuarie Veridica.ro
Liderul AUR a făcut și un apel către membrii formațiunii să-și achite urgent cotizația pe anul în curs.
7 ianuarie 2026
21:40
Nicușor Dan a aterizat la București, după 16 ore petrecute pe aeroportul din Paris Veridica.ro
În timpul survolului Elveției, aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane ale forțelor aeriene elvețiene.
19:50
Adolescentă reținută în Ucraina, suspectată de colaborare cu serviciile secrete ruse Veridica.ro
Tânăra de 16 ani este acuzată de colaborare cu forțele Rusiei pentru un atac cu rachete asupra unei termocentrale.
15:40
Armata americană a capturat un petrolier sub drapel rusesc Veridica.ro
Nava a evitat inițial blocada SUA și a respins eforturile anterioare ale Gărzii de Coastă americane de a-l aborda în largul Venezuelei.
14:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, blocat în Franța de ninsoare Veridica.ro
„De obicei, aici nu ninge” - spune șeful statului, bursier, în tinerețe, la Paris.
13:50
12:20
FAKE NEWS: Moldova renunță la Kalașnikov pentru că se pregătește de război Veridica.ro
Republica Moldova se pregătește de acțiuni militare ofensive deoarece își modernizează armata și renunță la automatele Kalașnikov, susține un canal de Telegram antiguvernamental de la Chișinău.
12:10
Surse: Nicușor Dan va înființa, la Cotroceni, un departament împotriva dezinformării Veridica.ro
Acesta ar urma să fie coordonat direct de președintele României.
11:20
Danemarca și Groenlanda solicită o întâlnire cu Marco Rubio Veridica.ro
Singurul punct al discuțiilor ar urma să fie declarațiile tot mai dese ale lui Donald Trump legate de anexarea insulei arctice.
10:50
Cum n-o dai! (17) - Detox! Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
