Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP
Primanews.ro, 12 ianuarie 2026 22:20
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
22:30
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP. În plus, vor fi tăieri de 10% în administraţie # Primanews.ro
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP. În plus, vor fi tăieri de 10% în administraţie
Acum 30 minute
22:20
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP
22:10
NATO şi Groenlanda îşi consolidează cooperarea militară, pe fondul ameninţărilor lui Trump privind preluarea insulei # Primanews.ro
NATO şi Groenlanda îşi consolidează cooperarea militară, pe fondul ameninţărilor lui Trump privind preluarea insulei
Acum o oră
22:00
Radu Marinescu anunţă că nu demisionează după acuzaţiile de plagiat: „Nu există nicio validitate instituţională” # Primanews.ro
Radu Marinescu anunţă că nu demisionează după acuzaţiile de plagiat: „Nu există nicio validitate instituţională”
Acum 2 ore
20:50
VIDEO. Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic # Primanews.ro
VIDEO. Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
20:50
Guvernul pregăteşte tăieri de 10% în administraţie. Vârsta de pensionare, majorată la Armată, Interne şi servicii # Primanews.ro
Guvernul pregăteşte tăieri de 10% în administraţie. Vârsta de pensionare, majorată la Armată, Interne şi servicii
20:40
Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic # Primanews.ro
Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
Acum 8 ore
15:00
Cel mai mare partid refuză propunerea de a forma un nou guvern. Noi alegeri anticipate posibile în Bulgaria # Primanews.ro
Cel mai mare partid refuză propunerea de a forma un nou guvern. Noi alegeri anticipate posibile în Bulgaria
14:50
PressOne - Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată / Ministru: Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun / „De ce acum? De ce eu?”, întreabă ministrul # Primanews.ro
PressOne - Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată / Ministru: Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun / „De ce acum? De ce eu?”, întreabă ministrul
14:50
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade # Primanews.ro
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade
Acum 12 ore
14:30
Trump afirmă că liderii iranieni l-au sunat pentru a negocia
12:10
Google elimină unele rezumate făcute de inteligenţa artificială
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preţ: Nu vom avea Rusia sau China ca vecin
16:20
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre funcţiile de conducere la DNA şi DIICOT: „Nu se poate vorbi despre o negociere politică sau un rezultat dinainte cunoscut” # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre funcţiile de conducere la DNA şi DIICOT: „Nu se poate vorbi despre o negociere politică sau un rezultat dinainte cunoscut”
16:10
VIDEO. Ce aşteptări are Ministrul Justiţiei de la CCR, pe tema pensiilor speciale?
16:10
VIDEO. Radu Marinescu, despre referendumul anunţat de Nicuşor Dan în justiţie: „Mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii” # Primanews.ro
VIDEO. Radu Marinescu, despre referendumul anunţat de Nicuşor Dan în justiţie: „Mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii”
15:20
VIDEO. Cum comentează Ministerul Justiţiei, Radu Marinescu, momentul „M-a sunat Lia”
15:20
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre funcţiile de conducere la DNA şi DIICOT: „Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut” # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Justiţiei, despre funcţiile de conducere la DNA şi DIICOT: „Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”
9 ianuarie 2026
21:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, la Prima TV # Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, la Prima TV
21:30
Proteste masive în Iran: Zeci de oameni ucişi, internetul tăiat, iar liderii ţării resping presiunile externe # Primanews.ro
Proteste masive în Iran: Zeci de oameni ucişi, internetul tăiat, iar liderii ţării resping presiunile externe
20:30
Casele şi chiriile s-au scumpit accelerat. Date Eurostat pentru UE şi România
20:00
Ucrainenii, îndemnaţi să părăsească Kievul. Rusia a lăsat oraşul fără încălzire, apă şi curent, pe timp de ger # Primanews.ro
Ucrainenii, îndemnaţi să părăsească Kievul. Rusia a lăsat oraşul fără încălzire, apă şi curent, pe timp de ger
19:50
PSD acuză MAE de „trădare” după votul României pentru acordul UE-Mercosur: „Agricultura românească va fi puternic afectată” # Primanews.ro
PSD acuză MAE de „trădare” după votul României pentru acordul UE-Mercosur: „Agricultura românească va fi puternic afectată”
19:40
România susţine acordul UE-Mercosur. Nicuşor Dan explică votul: „Agricultura este protejată, exporturile câştigă noi pieţe” # Primanews.ro
România susţine acordul UE-Mercosur. Nicuşor Dan explică votul: „Agricultura este protejată, exporturile câştigă noi pieţe”
19:40
România, la cel mai mare nivel de investiţii publice din ultimii 36 de ani, anunţă Ilie Bolojan. 7,2% din PIB alocat dezvoltării în 2025 # Primanews.ro
România, la cel mai mare nivel de investiţii publice din ultimii 36 de ani, anunţă Ilie Bolojan. 7,2% din PIB alocat dezvoltării în 2025
19:20
România susţine acordul UE-Mercosur. Nicuşor Dan: „Agricultura este protejată, exporturile câştigă noi pieţe” # Primanews.ro
România susţine acordul UE-Mercosur. Nicuşor Dan: „Agricultura este protejată, exporturile câştigă noi pieţe”
16:00
Mirel Rădoi, aproape de o mutare surpriză. Unde ar putea ajunge fostul selecţioner
15:50
UE pregăteşte riposta la ameninţările lui Trump asupra Groenlandei
15:40
Horaţiu Potra rămâne în arest
15:30
Bolojan: Investiţiile publice din 2025 au atins cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă (grafic) # Primanews.ro
Bolojan: Investiţiile publice din 2025 au atins cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă (grafic)
15:20
Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
15:10
Ce prevede acordul comercial UE-Mercosur şi de ce este atât de controversat
14:50
Trump: Nu am nevoie de dreptul internaţional, limita acţiunilor mele e doar propria mea moralitate # Primanews.ro
Trump: Nu am nevoie de dreptul internaţional, limita acţiunilor mele e doar propria mea moralitate
14:40
UPDATE. Statele UE au aprobat acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri
14:30
Şeful diplomaţiei franceze, semnal de alarmă: Civilizaţia europeană nu va dispărea, însă organizarea politică europeană este în pericol # Primanews.ro
Şeful diplomaţiei franceze, semnal de alarmă: Civilizaţia europeană nu va dispărea, însă organizarea politică europeană este în pericol
12:20
Statele membre UE sunt aproape de semnarea unui acord cu blocul Mercosur
12:10
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut. Cu cât a urcat PIB-ul # Primanews.ro
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut. Cu cât a urcat PIB-ul
12:10
Steve Bannon: Le Pen poate ucide UE, Bardella e doar un puşti
12:00
VIDEO. Controversa avionului Spartan: Nicuşor Dan publică înregistrarea convorbirii
12:00
VIDEO. Trump: Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor care conduc Mexicul
12:00
Rusia confirmă că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri # Primanews.ro
Rusia confirmă că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri
11:50
Claudiu Năsui: Domnul Ilie Bolojan a folosit acel capital politic pe care l-a avut la început pentru a creşte taxele, nu pentru a face reforma # Primanews.ro
Claudiu Năsui: Domnul Ilie Bolojan a folosit acel capital politic pe care l-a avut la început pentru a creşte taxele, nu pentru a face reforma
11:40
HARTĂ. Temperaturi de până la -18°C şi ninsori: ANM emite cod galben de ger
11:20
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9% # Primanews.ro
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9%
8 ianuarie 2026
17:40
Donald Trump va ţine discursul anual despre starea Uniunii la 24 februarie
17:20
Franţa continuă să se opună acordului UE-Mercosur şi speră ca Parlamentul European să îl blocheze # Primanews.ro
Franţa continuă să se opună acordului UE-Mercosur şi speră ca Parlamentul European să îl blocheze
17:10
Spotify simplifică monetizarea pentru creatori şi anunţă că a investit de peste 10 miliarde de dolari în podcasturi # Primanews.ro
Spotify simplifică monetizarea pentru creatori şi anunţă că a investit de peste 10 miliarde de dolari în podcasturi
16:50
NASA ia în considerare revenirea pe Terra a echipajului de pe ISS din cauza problemelor medicale ale unui astronaut # Primanews.ro
NASA ia în considerare revenirea pe Terra a echipajului de pe ISS din cauza problemelor medicale ale unui astronaut
16:40
Premierul Andrej Babis anunţă că Cehia va continua să trimită muniţie Ucrainei
16:20
Taiwanul îşi imobilizează întreaga flotă de avioane de tip F-16, în urma dispariţiei unui pilot într-o prăbuşire # Primanews.ro
Taiwanul îşi imobilizează întreaga flotă de avioane de tip F-16, în urma dispariţiei unui pilot într-o prăbuşire
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.