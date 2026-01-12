Zeljko Kopic a intrat în istoria lui Dinamo » Alături de Mircea Lucescu și Cornel Dinu, croatul intră într-un top select al „câinilor”
Gazeta Sporturilor, 12 ianuarie 2026 23:20
Zeljko Kopic (48 de ani) a intrat oficial în istoria clubului Dinamo. Tehnicianul croat a ajuns astăzi la 773 de zile pe banca „câinilor roșii”, performanță care îl propulsează în top 10 cele mai longevive mandate de antrenor din istoria alb-roșie.Instalat pe 1 decembrie 2023, chiar de Ziua Națională a României, Kopic a primit o postare specială din partea clubului din Ștefan cel Mare, care a marcat momentul printr-un mesaj oficial. ...
• • •
Acum 5 minute
00:00
Florin Vulturar este nu doar impresarul, ci și partenerul de afaceri al lui Florin Tănase, cei doi investind într-un proiect imobiliar grandios în Pipera. El spune că internaționalul a decis să continue cu FCSB cel puțin până la finalul sezonului.Intrat în ultimele șase luni de contract cu FCSB, Florin Tănase e liber să semneze cu orice club, dar Gigi Becali încearcă să-l țină pe loc în curtea campioanei. ...
Acum o oră
23:30
Legenda Realului s-a pronunțat, după plecarea lui Xabi Alonso: „Din acel moment mi s-a părut situația delicată” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare atacant al lui Real Madrid, Jorge Valdano (70 de ani), a comentat subiectul zilei în fotbalul mondial: plecarea lui Xabi Alonso (44 de ani) de la Real Madrid. Tehnicianul a fost demis după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona.Valdano susține că Xabi n-a fost niciodată sprijin cu adevărat de club. E de părere că totul s-a „rupt” de Crăciun, atunci când Florentino Perez nu l-a menționat pe fostul antrenor al lui Real în discursul lui. ...
23:30
„Ne mințim pe noi înșine” » Maxime Sivis rupe bariera dintre fotbal și tragedia lumii, cu un discurs despre Palestina, Iran și Sudan: „Oamenii luptă să supraviețuiască” # Gazeta Sporturilor
Maxime Sivis, 27 de ani, a ajuns la Dinamo în vara lui 2024. Contestat de mulți la început, de netăgăduit în prezent. Odată cu jumătatea lui 2025, s-a impus în „haită”, iar acum este unul dintre cei mai apreciați jucători în roșu și alb. Din cantonamentul „câinilor” din Antalya, acesta transmite că titlul cu numărul 19 este un obiectiv realizabil, trasând o paralelă către sezonul trecut, când consideră că „au lăsat garda jos”. ...
23:20
Zeljko Kopic a intrat în istoria lui Dinamo » Alături de Mircea Lucescu și Cornel Dinu, croatul intră într-un top select al „câinilor” # Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
23:00
Primul transfer după plecarea lui Xabi Alonso » Pe cine va aduce noul antrenor Alvaro Arbeloa la Real Madrid! # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Xabi Alonso (44 de ani) de pe banca tehnică a lui Real Madrid, după decizia luată în această seară de președintele Florentino Perez, a produs deja primul efect. Clubul blanco îl va readuce pe fostul preparator fizic din era Carlo Ancelotti și Zinedine Zidane, noul antrenor Alvaro Arbeloa cerând urgent să lucreze cu Antonio Pintus. ...
23:00
Dominik Szoboszlai, înger și demon » Gafă ca în curtea școlii: le-a pus golul pe tavă + a intrat în istoria lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
Dominik Szoboszlai (25 de ani), fotbalistul celor de la Liverpool, a comis o eroare majoră în duelul cu Barnsley, echipă din Liga 3, în turul trei al Cupei Angliei.Fix înaintea pauzei, la o fază care nu anunța un pericol mare, Dominik Szoboszlai a comis o foarte mare eroare în careu.VIDEO. Gafă imensă a lui Dominik Szoboszlai în Cupa Angliei împotriva lui Barnsley | GOAL: ADAM PHILLIPS PULLS ONE BACK FOR BARNSLEY!Liverpool 2-1 Barnsley. pic.twitter. ...
22:50
Deficit de 4 milioane de euro la Dinamo: „Prognozasem altceva la începutul anului” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat care va fi cea mai mare provocare din 2026 pentru acționarii clubului. După venirea Red&White, clubul s-a redresat din punct de vedere financiar, însă mai are de parcurs niște etape pentru a ajunge pe break-even.Problema achitării salariilor și a licenței reprezintă chestiuni de domeniul trecutului pentru suporteri, iar Dinamo vrea să treacă la următorul nivel și din punct de vedere financiar. ...
22:40
Și cât l-a mai dorit Real Madrid pe Alonso. Simbolul Spaniei își făcea strategia pentru bancă așteptându-l pe Xabi să-și termine misiunea la Bayer Leverkusen. Pe cât de lungă a fost așteptarea, pe atât de rapid s-a consumat relația. Xabi, o jumătate de sezon la Real Madrid, la ce primire i s-a făcut, reprezintă cel mai mare eșec managerial din istoria recentă a colosului din capitala Spaniei. ...
22:20
3 schimbări făcute de atacantul revelației din Superligă: „Prima dată m-a luat amețeala” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 26 de ani, Robert Moldoveanu și-a găsit liniștea și cel mai bun moment din carieră. De doi ani la FC Argeș, atacantul a povestit într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor cum arată viața lui.Crescut de Dinamo și așteptat să ia locul legendei Ionel Dănciulescu, Robert Moldoveanu a trebuit să treacă peste probleme majore în carieră, având accidentări grave la ambii genunchi. ...
22:10
Marca a explicat ruptura dintre Real Madrid și Xabi Alonso: 5 motive pentru care antrenorul a fost demis # Gazeta Sporturilor
22:10
Câți bani va primi Xabi Alonso după ce a fost demis de la Real Madrid » Pagubă pentru Florentino Perez # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso a plecat de la Real Madrid după 225 de zile de la numirea sa ca înlocuitor al lui Carlo Ancelotti. Antrenorul basc de 44 de ani mai avea contract până pe 30 iunie 2026, când avea opțiune de prelungire pentru un sezon. Demiterea sa i-a adus clubului blanco o pagubă totală de peste 30 de milioane de euro. ...
22:10
Lovitură pe piața media din România: campionatul în care evoluează 8 români va fi transmis la TV # Gazeta Sporturilor
Prima Sport a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că au achiziționat drepturile de televizare pentru prima ligă din Turcia, Super Lig.Transmisiunile vor începe din acest weekend cu Galatasaray - Gaziantep, meci programat pe 17 ianuarie, de la ora 19:00. Alte 3 partide vor fi difuzate, printre care și meciul echipei lui Ianis Hagi, Alanyaspor, împotriva celor de la Fenerbahce. Duelurile din Super Lig vor fi transmise pe Prima Sport și pe platforma Prima Play. ...
22:10
Tragerile la sorți din Cupa Angliei se fac de două ori » De ce doar una este televizată # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți pentru turul 4 al Cupei Angliei este un eveniment scurt, dar extrem de bine pus la punct. Deși publicul vede o singură tragere, transmisă în direct, în realitate procedura este realizată de două ori, iar motivul nu are legătură cu vreo tentativă de influențare a meciurilor.Înainte de evenimentul televizat, organizatorii și transmițătorii efectuează o repetiție generală. Aceasta are rol strict tehnic și logistic. ...
Acum 4 ore
22:00
Cum l-a numit Kylian Mbappe pe Xabi Alonso, după demiterea de la Real Madrid: „Așa te voi ține minte” # Gazeta Sporturilor
Vestea zilei în fotbalul mondial! Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid, la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu rivala Barcelona. Kylian Mbappe (27 de ani), starul madrilenilor, a oferit prima reacție după anunțul-șoc.Mbappe a avut o relație excelentă cu Xabi, iar acest aspect reiese și din mesajul pe care l-a transmis Kylian, prin intermediul rețelelor de socializare. ...
21:30
Golgeterul Ligii 1 va fi apt de joc contra Rapidului și a rivalului Alex Dobre! O problemă și la Dinamo # Gazeta Sporturilor
Jovo Lukic, 27 de ani, a fost doar spectator la ultimul amical al lui U Cluj din Antalya și va rata primele două etape din 2026. Totuși, ardelenii au transmis, pentru GSP.ro, că golgeterul campionatului poate fi apt de joc cu Rapid la finalul lunii ianuarie, la duelul din GrantJovo Lukic este cea mai mare problemă în prezent la U Cluj. Fix în preajma startului sezonului, cu "Șepcile roșii" încercând să prindă play-off-ul in extremis. ...
21:20
Deși a jucat cinci ani la Real, se pare că bascul n-a înțeles ce înseamnă cel mai mare cub din lume.Florentino Perez aruncase, în preziua finalei Supercupei de la Jeddah, vorba că dacă Realul va pierde clar cu Barcelona, va da antrenorul afară imediat. Sigur, n-a spus asta cu ghilimele, în public, dar după ce ”șoapta” a apătut peste tot, nici n-a negat-o. ...
21:00
Marca a explicat ruptura dintre Real Madrid și Xabi Alonso » Toate informațiile din culise: 5 motive pentru care antrenorul a fost demis # Gazeta Sporturilor
21:00
Șocant! Fostul președinte al lui Mutu de la Ajaccio, asasinat la înmormântarea mamei sale # Gazeta Sporturilor
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez AC Ajaccio, a fost asasinat prin împușcare luni, în timpul înmormântării mamei sale, potrivit Le Parisien.Alain Orsoni a condus clubul din Corsica din 2008 până în septembrie anul trecut. A lucrat cu Adrian Mutu în perioada 2012-2014, atunci când fostul atacant a îmbrăcat tricoul francezilor. ...
21:00
Reacția jucătorilor după ce Real Madrid și-a concediat antrenorul » Premoniția lui Xabi Alonso de-acum o lună # Gazeta Sporturilor
Vestea destituirii lui Xabi Alonso după ce antrenorul basc a pierdut primul meci pentru trofeu cu Real Madrid, 2-3 în Supercupa Spaniei, a picat ca un trăsnet în vestiarul blanco. Presa spaniolă a anunțat că jucătorii contactați să vorbească despre schimbarea băncii tehnice au rămas surprinși: „Am vorbit cu doi-trei și erau șocați”, a fost dezvăluirea proaspătă de la emisiunea El Chiringuito de Jugones. ...
20:50
Plecare-șoc în media: Cătălin Măruță părăsește Pro TV, după 18 ani! » Prima reacție a prezentatorului # Gazeta Sporturilor
Cătălin Măruță (47 de ani), moderatorul celebrei emisiuni „La Măruță” de la Pro TV, își va lua adio de la postul de televiziune. Astfel, emisiunea care era în grila de programe ar urma să dispară și ea, într-o încercare de restructurare a grilei. Emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV va dispărea din grila de programe după ce în 2025 a împlinit 18 ani de emisie. Care ar fi motivul? Audiențele scăzute și scăderea în popularitate a emisiunii. ...
20:50
Presa din Spania explică ruptura lui Real Madrid de Xabi Alonso prin 5 motive-cheie: „Vestiarul s-a îndepărtat” # Gazeta Sporturilor
20:40
Cristiano Bergodi nu s-ar opune unei amânări ale campionatului: „Cu tot respectul, dar...” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, 61 de ani, a tras linie după cantonamentul „șepcilor roșii” din Antalya, încheiat astăzi cu remiza contra polonezilor de la Widzew Lodz, scor 1-1. Italianul consideră benefice cele trei partide de pregătire și se declară mulțumit de felul în care s-au pregătit elevii săi pe parcursul celor zece zile din Turcia. ...
20:30
De ce Florentino Perez l-a numit antrenor pe Arbeloa la Real Madrid » Ce alternative existau ca înlocuitor al lui Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Alvaro Arbeloa (42 de ani) va conduce mâine dimineață primul antrenament al lui Real Madrid după concedierea lui Xabi Alonso. În alegerea fostului fundaș blanco și tehnician al lui Real Castilla a cântărit decisiv relația foarte apropiată cu președintele Florentino Perez, dincolo de faptul că a fost crescut ca jucător în academia clubului și s-a format ca antrenor tot acolo. ...
20:30
Mijlocașul central Ciprian Biceanu (31 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Hermannstadt. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul rețelelor de socializare.Din 2022 la Sibiu, Biceanu nu va continua și în partea a doua a sezonului la clubul din Superliga. Despărțirea vine în contextul în care Hermannstadt a încheiat cantonamentul din Antalya. ...
20:20
Panduru i-a propus în direct un fotbalist de națională lui Angelescu: „V-ați gândit vreodată la el?” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru i-a făcut o propunere-surpriză de transfer lui Victor Angelescu, oficialul Rapidului. Este vorba despre mijlocașul dreapta Olimpiu Moruțan (26 de ani), în prezent la Aris Salonic.Jurnaliștii greci au anunțat zilele trecute faptul că internaționalul român nu mai intră în planurile echipei pentru a doua parte a sezonului. ...
Acum 6 ore
19:40
Adient, producătorul de tapiserie pentru scaune auto, a anunțat că va închide fabrica pe care o deține la Ploiești. Această decizie afectează cei aproximativ 1000 de angajați.Compania va elimina treptat 1010 angajați, urmând ca în 2027 să închidă definitiv producția. Motivul invocat de companie? Adient se confruntă cu probleme financiare, iar singura soluție pentru compania cu 200 de fabrici în 29 de țări este să se închidă. ...
19:30
19:30
Pietro Laterza, patronul celor de la Al Ittifaq, divizionara secundă din Arabia Saudită, a transmis faptul că a căutat jucători liberi de contract pe celebra platformă Transfermartk și l-a găsit pe celebrul Mario Balotelli.Mario Balotelli, în vârstă de 35 de ani, a semnat cu cei de la Al Ittifaq, iar președintele clubului a vorbit deja public despre acest transfer neobișnuit. ...
19:20
Legia Varșovia vrea să transfere din Superliga! Detalii de ultimă oră: „Există discuții și tatonări! Unul dintre oamenii de bază” # Gazeta Sporturilor
Otto Hindrich, portarul de 23 de ani al CFR Cluj, este foarte aproape de un transfer la Legia Varșovia, fostă echipă a lui Edward Iordănescu. Polonezii vor să-l aducă pe tânărul titular al clujenilor în această iarnă, iar discuțiile sunt deja în desfășurare.Otto Hindrich (23 de ani), la un pas de transferul carierei! Polonezii de la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edward Iordănescu, îl doresc pe portarul celor de la CFR Cluj. ...
19:20
19:10
Rapid, prin vocea președintelui Victor Angelescu, a anunțat că e aproape de transferul fundașului stânga Robert Sălceanu (21 de ani), de la Petrolul. GSP.ro a anunțat în premieră interesul giuleștenilor pentru fotbalistul ploieștenilor.Giuleștenii vor să mai transfere trei jucători: mijlocaș, fundaș stânga și portar. Iar Sălceanu e cel mai aproape de Rapid, susține Angelescu. În cazul în care mutarea nu se va concretiza, clubul va transfera oricum un fundaș stânga. ...
19:00
De pe podiumul Superligii, liderul echipei își temperează vestiarul: „Obiectivul s-a schimbat! Suntem la mâna noastră” # Gazeta Sporturilor
În cantonamentul de la Mogoșoaia, FC Botoșani se pregătește pentru reluarea Superligii de pe podium, iar Andrei Miron (31 de ani) vorbește deschis despre obiectivele echipei și realitatea luptei din campionat. ...
19:00
Are 6 titluri de Mare Șlem în palmares și a reacționat înainte de Australian Open: „Nu-l văd pe Djokovic capabil” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic va ajunge la Australian Open 2026 fără niciun meci oficial jucat în prealabil, înaintea turneului de la Melbourne, programat între 18 ianuarie și 1 februarie. Iar Pat Cash, fost jucător cu 6 titluri de Mare Șlem în palmares, nu crede că sârbul mai poate produce miracolele de altădată.Cu 24 de titluri de Grand Slam, Djokovic este la egalitate cu Margaret Court în fruntea istoriei tenisului. ...
19:00
Inter l-a deturnat din drumul spre Barcelona! » Suma pentru care va fi transferat de echipa lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter este aproape să realizeze primul transfer din 2026. Liderul Seriei A s-a înțeles cu Hajduk Split pentru fundașul central Branimir Mlacic (18 ani), oferind 5,5 milioane de euro cu tot cu bonusuri. Internaționalul croat de tineret era curtat de Marseille, dar mai ales de Barcelona.Nerazzurrii au pus ochii de un stoper tânăr de 1,92m, care a jucat 18 partide în acest sezon, timp în care nu a reușit să marcheze, dar a oferit două pase decisive. ...
18:50
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al Okhdood, a explicat că Octavian Popescu (23 de ani) nu va ajunge la echipa lui. Anunțul vine în contextul în care Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre această posibilitate zilele trecute.Șumudică a preluat echipa din Arabia Saudită la începutul anului și e gata să transfere câțiva jucători. ...
18:40
Verdict clar înainte de Australian Open 2026! Legendarul Rod Laver și-a ales favoritul: „Are un avantaj” # Gazeta Sporturilor
Legenda tenisului mondial Rod Laver (87 de ani) a oferit un verdict înainte de Australian Open 2026, turneu care va debuta pe 18 ianuarie, cu finala programată pe 1 februarie, la Melbourne.Într-un interviu acordat site-ului oficial Laver Cup, fostul mare campion a analizat lupta la titlu și i-a indicat pe Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic drept principalii candidați, dar a scos în evidență un favorit în funcție de condițiile de joc. ...
18:40
George Merloi (26 de ani), fotbalistul celor de la divizionara secundă FC Voluntari, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa Ermina Georgiana.Momentul special pentru fotbalistul de la FC Voluntari a venit în Las Vegas, acolo unde extrema dreapta și-a făcut vacanța.FOTO. Fotbalistul din Liga 2 și-a cerut iubita în căsătorie în Las Vegas: „Viitoarea doamnă Merloi”+1 FOTOFotbalistul a fost plecat într-o vacanță, sezonul de Liga 2 fiind în pauză competițională. ...
18:10
Destinație-surpriză pentru fostul campion cu FCSB! Este aproape de a semna cu rivala din Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Popescu (31 de ani) este foarte aproape de o mutare neașteptată. Mijlocașul central al celor de la UTA Arad ar putea semna cu Poli Timișoara, formație din Liga 3, una dintre rivalele echipei din Arad.Despărțirea dintre Popescu și UTA este tot mai probabilă, în condițiile în care Adrian Mihalcea nu mai contează pe fostul jucător al FCSB, notează sportarad.ro. ...
18:10
Hermannstadt, prin intermediul canalelor oficiale, a anunțat că a scăpat de interdicția la transferuri dictată de FIFA. Sibienii au explicat că datoria a fost achitată în luna decembrie a anului trecut, iar problema a fost rezolvată.GSP.ro a scris pe larg despre acest subiect duminică. Sancțiunea dictată de FIFA a venit ca urmare a unui litigiu inițiat anul trecut. Penalizarea intrase în vigoare de pe 7 ianuarie. ...
Acum 8 ore
18:00
U Cluj a remizat în ultimul test din Antalya, ultimul, de altfel, al echipelor de Superligă, 1-1 cu polonezii de la Widzew Lodz, locul 15 din Ekstraklasa. Polonezii au controlat clar prima repriză. Au fost mai incisivi, mai insistenți și și-au creat mai multe ocazii de gol. ,,Studenții" au avut o singură șansă importantă, prin Virgiliu Postolachi, care a trimis în bară. ...
18:00
Dinamo a revenit din Antalya, iar Zeljko Kopic pune presiune pe șefi: „Mai aștept jucători” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit cu presa imediat după ce „câinii” au aterizat la București după stagiul de pregătire din Antalya. Tehnicianul croat a vorbit despre temperaturile scăzute din București comparativ cu cele din Antalya, următorul meci din Superliga cu U Cluj, dar și despre Leam Eissat și fratele său, Lisav Eissat, fotbalist aflat de multă vreme pe lista lui Dinamo. ...
18:00
Cele mai tari dueluri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat cele mai atractive confruntări programate în fotbalul european.Printre acestea s-au numărat partidele Liverpool – Barnsley, PSG – Paris FC, Sevilla – Celta Vigo și Juventus – Cremonese.Cei care au ratat transmisiunea live pot urmări emisiunea înregistrată pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
17:50
Constantin Grameni, mijlocașul Rapidului, a vorbit deschis despre obiectivele giuleștenilor imediat după revenirea în țară din cantonamentul din Antalya. Fotbalistul alb-vișiniilor recunoaște că în vestiar se discută deja despre lupta la titlu, mai ales în contextul poziției din clasament.Grameni a fost integralist în cele două partide de pregătire disputate în Turcia, cu Wisla Plock (1-2) și CSKA 1948 Sofia (2-1), iar în ultimul amical a reușit un gol spectaculos. ...
17:50
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Juventus – Cremonese și PSG – Paris FC sunt cele două selecții de pe Biletul de cotă 2 de astăzi. Aflați toate detaliile și strategia din spatele acestui bilet urmărind ediția de azi a emisiunii Breaking Bets. Breaking Bets este o emisiune zilnică, dedicată în special pasionaților de pariuri. Aceasta e difuzată live de luni până vineri, de la ora 13:00, pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor și pe gsp.ro. ...
17:40
Dinamo a revenit din cantonament » Zeljko Kopic pune presiune: „Mai aștept jucători” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit cu presa imediat după ce „câinii” au aterizat la București după stagiul de pregătire din Antalya. Tehnicianul croat a vorbit despre temperaturile scăzute din București comparativ cu cele din Antalya, următorul meci din Superliga cu U Cluj, dar și despre Leam Eissat și fratele său, Lisav Eissat, fotbalist aflat de multă vreme pe lista lui Dinamo. ...
17:30
Dinamo s-a întors în țară după cantonamentul din Antalya. Fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), singura achiziție a „câinilor” de până acum, a făcut declarații pe aeroport. Sosit din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Petrolul, Țicu a precizat că e gata să debuteze la noua echipă. ...
16:50
U Cluj - Widzew Lodz, ultimul amical din Antalya al echipelor din Superligă: gol în minutul 39 # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj susține în acest moment a treia partidă de pregătire din stagiul de pregătire din Antalya, contra polonezilor de la Widzew Lodz, locul 15 din Ekstraklasa.Până acum, „studenții” nu au câștigat nicio partidă în Turcia. Au cedat în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, scor 1-2, apoi au remizat ieri contra cehilor de la Dukla Praga, 0-0. ...
16:50
Tragedie înainte de Jocurile Olimpice de iarnă » Un paznic a fost găsit decedat # Gazeta Sporturilor
Un paznic de la un șantier din apropierea unei locații pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în stațiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte.Din cauza temperaturilor care au ajuns la -12 grade Celsius, paznicul ar fi făcut un atac de cord. ...
16:50
Universitatea Craiova luptă cu Dinamo pentru fotbalistul lui AC Milan: „Ei dau undă verde” # Gazeta Sporturilor
De ce Universitatea Craiova a jucat timid în această fereastră de mercato și ce spune Sorin Cârțu, președintele onorific al clubului, despre 3 fotbaliști care s-ar afla pe lista alb-albaștrilor?Liderul campionatului aproape că nu a contat în mercato de iarnă. A plecat un singur fotbalist, Luis Paradela, și nu a venit nimeni.„Am jucat mai bine de un campionat clasic, până acum, ca număr de meciuri. ...
Acum 12 ore
16:00
Stadionul „Eroii Timișoarei”, arena din orașul de pe Bega, prima care se va inaugura în anul 2026, a fost acoperită cu zăpadă.Imagini spectaculoase surprinse de o dronă au fost postate contul oficial de Facebook al echipei Politehnica Timișoara.FOTO. Stadionul „Eroii Timișoarei”, sub zăpadă+1 FOTOImagini spectaculoase vin de la Timișoara. În ultimele zile a nins foarte mult în România, majoritatea orașelor fiind acoperite cu cantități mari de zăpadă. ...
