Gestul lui Diego Simeone după scandalul cu Vinicius Jr. din derby-ul madrilen: „Nu a fost corect și de aceea...”

Inter este aproape să realizeze primul transfer din 2026. Liderul Seriei A s-a înțeles cu Hajduk Split pentru fundașul central Branimir Mlacic (18 ani), oferind 5,5 milioane de euro cu tot cu bonusuri. Internaționalul croat de tineret era curtat de Marseille, dar mai ales de Barcelona.Nerazzurrii au pus ochii de un stoper tânăr de 1,92m, care a jucat 18 partide în acest sezon, timp în care nu a reușit să marcheze, dar a oferit două pase decisive. ...