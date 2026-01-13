Trump declanșează controverse cu o postare despre Venezuela
Lumea Politică, 13 ianuarie 2026 01:40
Donald Trump a generat reacții puternice după o postare pe Truth Social în care se prezenta drept „președinte interimar al Venezuelei". Aceasta vine la scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane. Donald Trump a publicat recent pe Truth Social o imagine în care apărea ca „președinte interimar al Venezuelei". Fotografia, sub […]
Acum o oră
02:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România dispune de suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face față temperaturilor scăzute, subliniind că ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei nu afectează țara. Ivan a precizat că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și că depozitele sunt pline. Ministrul Energiei, […]
Acum 2 ore
01:40
Acum 4 ore
01:00
În 2026, legislația rutieră devine mai strictă pentru șoferii care folosesc telefonul în timpul conducerii. Aceștia riscă amenzi și chiar suspendarea permisului auto, conform noilor reglementări. Anul 2026 aduce schimbări majore în Codul Rutier. Șoferii prinși cu telefonul în mână sau la ureche vor primi amenzi și pot rămâne fără permis. Deși telefonul este esențial […]
12 ianuarie 2026
23:30
Avocatul Adrian Cuculis a depus primul denunț penal la Parchetul General, solicitând clarificarea unor acuzații de „acaparare a justiției" după dezvăluiri jurnalistice. Avocatul atrage atenția asupra unui presupus plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, și asupra numirilor politice din sistemul judiciar. Avocatul Adrian Cuculis a depus un denunț penal împotriva „acaparării justiției" la Parchetul General. […]
Acum 8 ore
20:30
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în sectoarele Apărării și Internelor # Lumea Politică
Guvernul României lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, precum și în structurile SRI și SPP. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că măsura face parte dintr-un pachet legislativ ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 […]
Acum 24 ore
13:30
Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi” # Lumea Politică
Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, susține că în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, este vorba despre „o acțiune de compromitere, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire a șefilor parchetelor". HotNews a contactat mai mulți membri din conducerea PSD, care nu au răspuns apelurilor. Într-un […]
13:10
Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Teheranul a solicitat discuții cu Washingtonul după ce liderul american a amenințat cu acțiuni militare împotriva Iranului, ca răspuns la reprimarea brutală a protestelor masive, scrie RFE/RL. „Liderii Iranului au sunat", le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One pe 11 ianuarie. El a adăugat că „se pregătește […]
12:30
Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008 # Lumea Politică
Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor. 2025 a fost un an excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, care a înregistrat cel mai bun randament […]
12:20
Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul responsabil pentru măsurile de austeritate și pentru tensiunile din actuala coaliție de guvernare. Liderul PSD din Craiova susține că problema nu este alianța cu PNL sau USR, ci stilul de conducere al șefului Guvernului. „Întrebarea este […]
11:50
Roboții au preluat ghișeele: orașul din România unde taxele se plătesc la automat, nu la funcționar # Lumea Politică
În municipiul Buzău, plata taxelor și impozitelor se face acum preponderent prin intermediul a 55 de roboți amplasați în centre comerciale, magazine de cartier și stații PECO, de opt ori mai mulți decât funcționarii din primărie. Măsura a fost adoptată pentru a face față creșterii semnificative a impozitelor în 2026 și pentru a evita cozile […]
11:00
Când se semnează controversatul acord Mercosur. Ursula von der Leyen vine special în Paraguay # Lumea Politică
Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur urmează să semneze sâmbătă, 17 ianuarie, acordul comercial care a generat controverse inclusiv în Coaliția de guvernare din România. Ceremonia de semnare va avea loc în Paraguay, unde se va deplasa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Politico, preluat de ziare.com. Informația a fost confirmată de […]
10:50
Controale riguroase pentru concediile medicale, după noua lege. Care sunt noile reguli care intră în vigoare de la 1 februarie # Lumea Politică
Românii vor intra, de la 1 februarie 2026, sub un regim mai strict privind acordarea și plata concediilor medicale, autoritățile anunțând atât modificări financiare importante, cât și controale riguroase pentru limitarea abuzurilor și protejarea fondurilor publice. Potrivit noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Zilele cuprinse între a doua și […]
10:40
Anul 2026 vine cu majorări consistente ale tarifelor pentru serviciile funerare, iar impactul financiar este resimțit tot mai puternic de familiile îndoliate. În mai multe orașe, primăriile și firmele din domeniu justifică scumpirile prin inflație și creșterea costurilor de operare, însă sumele finale pot deveni considerabile pentru moștenitori. Cele mai ample majorări au fost anunțate […]
10:20
Scandal la ANRE. Concedieri în timp ce se fac angajari și detașări, rămân „pilele” cu pensii speciale # Lumea Politică
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție vizată de procesul de restructurare inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, urmează să concedieze 14 angajați, deși, în paralel, ar fi continuat să facă angajări și detașări de personal. Informațiile provin de la angajați ai instituției, citați sub protecția anonimatului, transmite B1TV. Potrivit acestora, concedierile […]
10:00
Firea respinge acuzațiile despre Acordul Mercosur: „PSD nu joacă teatru!” Europarlamentara explică votul din Parlamentul European # Lumea Politică
Europarlamentara PSD Gabriela Firea a explicat duminică, pe Facebook, că în Parlamentul European nu s-a votat mult discutatul acord Mercosur, ci doar „raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce […]
09:30
Prognoza meteo anunţă frig cumplit. Ministrul Energiei convoacă un nou Comandament Energetic Naţional # Lumea Politică
Prognoza meteo anunţă temperaturi foarte scăzute, în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni un nou Comandament Energetic Naţional. Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național, 12 ianuarie, la ora 12:00, la sediul Dispecerului Energetic Național (Bulevardul Hristo Botev nr. 16–18). Ministrul […]
09:00
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat / Metoda „copy-paste”, folosită pe calupuri de text de până la 25 de pagini # Lumea Politică
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. Radu Marinescu […]
08:00
Harta taxelor locale. Cât au crescut impozitele în 2026 în funcție de orașul de domiciliu # Lumea Politică
Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut. Majorarea variază ca procent în funcție de fiecare localitate în parte, administrațiile locale fiind cele care au stabilit cota de impozitare finală, după adoptararea legislației la nivel guvernamental. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan # Lumea Politică
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacţionat vineri cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele Nicușor Dan pe teritoriul Elveţiei, menţionând că a fost un „gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana". El a precizat, într-o postare pe Facebook, că România ajută fără […]
14:10
Primăria Buzău are de recuperat 12 milioane euro din taxe şi impozite restante. Cine e contribuabilul cu datorii de 1,1 milioane lei # Lumea Politică
Primăria Buzău se află într-o situație dificilă când vine vorba de încasarea taxelor și impozitelor locale. Municipalitatea se plânge că are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice care nu şi-au plătit obligații fiscale în anii trecuţi. Numai un singur contribuabil are restanțe de aproape 1,1 milioane de lei, potrivit Agerpres. […]
14:00
Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel” # Lumea Politică
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat că războiul s-ar putea încheia în termen de șase luni. Liderul de la Kiev a precizat că negocierile cu partenerii europeni și SUA au atins un nou nivel. „Observăm că negocierile au atins un nou nivel, alături de partenerii noștri europeni și, bineînțeles, de SUA și de toți membrii Coaliției Dispuși. […]
13:40
Trump spune că SUA ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea NATO. Avertismentul președintelui SUA # Lumea Politică
Liderul de la casa Albă a declarat într-un interviu acordat New York Times că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință. Donald Trump a declarat că SUA „ar putea avea de ales" între îndeplinirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO. Președintele SUA […]
12:10
Trump pune Europa în fața ultimatumului: Groenlanda sau NATO. „Nu am nevoie de dreptul internațional” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu acordat New York Times că Statele Unite ar putea fi nevoite să aleagă între ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea integrității NATO. Întrebat dacă achiziționarea Groenlandei este mai importantă decât păstrarea alianței militare de 76 de ani, Trump nu a răspuns direct, dar a […]
12:00
Negocieri tensionate pentru șefia serviciilor de informații. Cine sunt favoriții la acest moment # Lumea Politică
Discuțiile pentru noile conduceri ale SRI și SIE continuă intens între partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, care încearcă să ajungă la un compromis. După ce propunerea șefului statului pentru SRI, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost respinsă de PSD și PNL din cauza presupuselor sale simpatiilor neo-legionare, au apărut noi variante vehiculate […]
11:40
PIB-ul României, creștere modestă în T3 2025: Primele estimări INS după austeritatea lui Bolojan # Lumea Politică
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat vineri, 9 ianuarie 2026, estimările provizorii pentru trimestrul III 2025, arătând o creștere economică anuală de 1,7% pe serie brută (PIB la 518,092 miliarde lei prețuri curente), dar o scădere ușoară de 0,2% față de trimestrul precedent pe serie ajustată sezonier. În primele nouă luni, economia a crescut […]
11:30
Studenții îl acuză pe Bolojan că „distruge învățământul superior”: Listă cu 5 nemulțumiri majore – „Vă e frică de un popor educat?” # Lumea Politică
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis un comunicat dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că, prin măsurile de austeritate, „distruge învățământul superior" și reduce accesul tinerilor la educație. Studenții au intrat în 2026 fără ministru titular la Educație, cu burse tăiate drastic și fără reduceri la transportul feroviar pe toate […]
10:50
Măsurile de austeritate lovesc în pacienții cronici: nu vor mai avea prioritate la analize medicale # Lumea Politică
Începând cu luna ianuarie, bolnavii cronici nu vor mai avea prioritate la analize medicale. CNAS, condusă de Horațiu Moldovan, a decis că acești bolnavi vor beneficia de investigații atunci când vor fi bani. Conform reglementărilor de până acum, ei primeau un bilet de trimitere special, pe baza căruia li se făceau analizele medicale în cel […]
10:30
Se extind protestele în Iran. Cel puțin 45 de morți, în timp ce regimul a blocat accesul la internet și telefonie # Lumea Politică
Protestele în Iran au continuat joi, pentru a douăsprezecea zi la rând, și s-au extins și în alte orașe. Potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși până acum. Asta în contextul în care președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi lovit „foarte […]
10:20
George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest” # Lumea Politică
Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler", în 15 ianuarie, în Piața
10:00
Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea” # Lumea Politică
Fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a intrat într-un con de umbră în urma evenimentului de pe urma căruia a fost nevoit să demisioneze. Tocmai s-a reactivat, pe facebook, printr-o postare în care cere românilor să fie oprită dezinformarea, cu referire la escortarea preşedintelui de către piloţii elveţieni, de la Paris spre România, în semn […] The post Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Nicușor Dan a publicat înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni. „Este inadmisibil nivelul de dezinformare” # Lumea Politică
Președintele României Nicușor Dan a publicat, joi noaptea, înregistrarea convorbirii dintre piloții aeronavei Spartan, cu care s-a deplasat în Franța, și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. În convorbire este menționat că gestul este un semn de recunoștință al Elveției pentru ajutorul acordat de România după tragedia […] The post Nicușor Dan a publicat înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni. „Este inadmisibil nivelul de dezinformare” first appeared on Lumea Politică.
8 ianuarie 2026
17:50
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” # Lumea Politică
Cei care au sediul firmelor în apartamente au fost șocați să de valoarea noilor taxe. Câțiva cetățeni care locuiesc în Capitală au primit înștiințări cu sume amețitoare. Într-un caz, pentru un apartament unde există sediul unei firme s-a plătit anul trecut 200 de lei, iar anul acesta suma de plată este de 68.000 de lei. […] The post Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Donald Trump spune că SUA vor conduce Venezuela mai mulți ani: “Ne dau tot ce vrem” # Lumea Politică
Donald Trump a declarat miercuri seară, într-un interviu pentru The New York Times, că se așteaptă ca Statele Unite să conducă Venezuela și să extragă petrol din rezervele sale uriașe timp de mai mulți ani. Trump a mai spus că guvernul interimar al țării „ne oferă tot ce considerăm noi necesar”. „O vom reconstrui într-un mod […] The post Donald Trump spune că SUA vor conduce Venezuela mai mulți ani: “Ne dau tot ce vrem” first appeared on Lumea Politică.
15:50
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ce spune ministrul Apărării # Lumea Politică
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, lămurește controversele din jurul zborului lui Nicușor Dan la Paris cu avionul militar C-27J Spartan. Ministrul dă vina pe vreme, și spune că avionul nu avea nimic în neregulă. „Starea meteo de la București în momentul în care nava ar fi trebuit să aterizeze, era sub nivelul pentru care aparatul de zbor […] The post Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ce spune ministrul Apărării first appeared on Lumea Politică.
12:10
Un șef din Poliție se pensionează la 48 de ani. „Mă voi duce către partea de instructor de înot” # Lumea Politică
Sebastian Veștemeanu a fost la conducerea Poliției Municipiului Sibiu din 2018, iar anul acesta va împlini 48 de ani, transmite Turnul Sfatului. Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat. Întrebat ce va face, după pensionare, Veștemeanu spune că va trebui, în primul rând, să se „deconecteze” de la ce însemna meseria de polițist. „În prima […] The post Un șef din Poliție se pensionează la 48 de ani. „Mă voi duce către partea de instructor de înot” first appeared on Lumea Politică.
12:10
Ghișeul.ro, paralizat de un atac informatic cu boți. Autoritatea pentru Digitalizarea României convoacă o ședință de urgență # Lumea Politică
Platforma națională de plăți online Ghișeul.ro se confruntă cu disfuncționalități majore, după ce a fost ținta unui atac informatic, cel mai probabil de tip DDoS, potrivit primelor evaluări tehnice. Incidentul a fost detectat încă din cursul dimineții, moment în care specialiștii au activat filtre de securitate pentru a limita accesările neautorizate generate de boți. Măsurile […] The post Ghișeul.ro, paralizat de un atac informatic cu boți. Autoritatea pentru Digitalizarea României convoacă o ședință de urgență first appeared on Lumea Politică.
12:00
Ambasada SUA la București transmite un mesaj dur al administrației Trump: „Perioada slăbiciunii a luat sfârșit” # Lumea Politică
Administrația condusă de Donald Trump anunță o schimbare de abordare în politica externă și de securitate, mesajul fiind transmis public și de Ambasada Statelor Unite la București. Washingtonul afirmă că va acționa ferm împotriva traficului de droguri, a influenței iraniene și a regimurilor considerate ostile intereselor americane, subliniind că nu va mai tolera amenințări în […] The post Ambasada SUA la București transmite un mesaj dur al administrației Trump: „Perioada slăbiciunii a luat sfârșit” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Protest violent al fermierilor francezi în Paris. Tractoare în centrul Capitalei și confruntări cu jandarmii. Oamenii au făcut baricade din copaci # Lumea Politică
Fermierii francezi au declanșat joi dimineață un protest de amploare în centrul Parisului, reușind să pătrundă cu tractoarele până în apropierea Turnului Eiffel, în ciuda interdicțiilor impuse de autorități. Manifestația a degenerat rapid în confruntări directe cu forțele de ordine, care au încercat să oprească marșul utilajelor agricole prin Capitală. Prefectura Poliției din Paris emisese […] The post Protest violent al fermierilor francezi în Paris. Tractoare în centrul Capitalei și confruntări cu jandarmii. Oamenii au făcut baricade din copaci first appeared on Lumea Politică.
11:10
Impozitele pe proprietate ar putea fi majorate din nou în 2026, prin introducerea e-Proprietatea # Lumea Politică
După majorarea intrată deja în vigoare la 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietate ar putea crește din nou în cursul acestui an, ca urmare a implementării sistemului digital e-Proprietatea. Noul mecanism urmărește centralizarea tuturor informațiilor privind apartamentele, casele, terenurile și construcțiile din România și ar schimba fundamental modul de calcul al taxelor locale. Potrivit Economica.net, […] The post Impozitele pe proprietate ar putea fi majorate din nou în 2026, prin introducerea e-Proprietatea first appeared on Lumea Politică.
10:50
Accesul gratuit la apă potabilă în instituțiile publice ar putea deveni obligatoriu, dacă un nou proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară va fi adoptat. Inițiativa vizează o problemă des întâlnită de cetățeni, care petrec timp îndelungat la ghișee, în săli de așteptare sau în noduri de transport, fără a avea acces facil la apă. […] The post Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Proiect de lege aflat în Parlament first appeared on Lumea Politică.
10:40
Administrația Trump retrage SUA din zeci de organisme internaționale: acuzații de „agende globaliste” # Lumea Politică
Statele Unite s-au retras din 35 de organizații internaționale, dintre care 31 sunt entități afiliate Organizației Națiunilor Unite (ONU), în urma unei decizii luate de administrația președintelui Donald Trump. Casa Albă susține că aceste structuri „promovează agende globaliste în detrimentul priorităților SUA”. Hotărârea a fost adoptată după o revizuire amplă a tuturor organizațiilor internaționale, convențiilor […] The post Administrația Trump retrage SUA din zeci de organisme internaționale: acuzații de „agende globaliste” first appeared on Lumea Politică.
09:10
Taxe afișate greșit la Sectorul 2. Reacția halucinantă a șefului de la impozite locale. Cristian Duțu închide telefonul în direct. Ce spune primarul Rareș Hopincă # Lumea Politică
Directorul Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 2, Cristian Duțu, nu a putut să ofere explicații convingătoare cetățenilor din sector care au constatat că platforma digitală ghiseul.ro afișează, la momente diferite, valori diferite pentru valoarea impozabilă a proprietăților lor. Duțu a fost invitat în direct prin telefon să le explice cetățenilor cine se […] The post Taxe afișate greșit la Sectorul 2. Reacția halucinantă a șefului de la impozite locale. Cristian Duțu închide telefonul în direct. Ce spune primarul Rareș Hopincă first appeared on Lumea Politică.
08:40
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul # Lumea Politică
Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele Statelor Unite le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal și Reuters. Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de […] The post Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul first appeared on Lumea Politică.
08:30
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj mobilizator la început de an către membrii partidului, cerându-le să își achite cotizația pentru 2026 și să se implice activ în acțiunile politice ale formațiunii. Totodată, acesta a anunțat organizarea unui nou protest față de actuala guvernare. Manifestația este programată pentru joi, 15 ianuarie, de la ora […] The post George Simion anunță proteste: „Nu mai comentați…ieșiți în stradă” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Românii vor pierde sute de lei după tăierea de la concediul medical. Oamenii sunt revoltați: „Înseamnă pâinea pentru o săptămână” # Lumea Politică
Concediile medicale intră în vizorul autorităţilor şi al angajatorilor care pot reclama posibilele abuzuri către CNAS sau Ministerul Sănătăţii. De luna viitoare, cei care îşi iau concediu medical nu vor avea prima zi plătită, ceea ce înseamnă pierderi de sute de lei. Măsura a atras deja revolta bolnavilor cronici, mai ales a celor cu afecţiuni […] The post Românii vor pierde sute de lei după tăierea de la concediul medical. Oamenii sunt revoltați: „Înseamnă pâinea pentru o săptămână” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Harta noilor taxe și impozite. Cât i-au crescut taxele lui Bolojan pe casă și apartament. Sumele pe care le are de plătit premierul # Lumea Politică
Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate cifrele care arată cât i-au crescut taxele premierului Ilie Bolojan. Primarul din Oradea, respectiv primarul comunei Vadu Crişului, unde are casă premierul Bolojan, dezvăluie taxele pe care le are de plătit șeful Guvernului pe casă și apartament. Mai exact, sume duble. Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: Cât de […] The post Harta noilor taxe și impozite. Cât i-au crescut taxele lui Bolojan pe casă și apartament. Sumele pe care le are de plătit premierul first appeared on Lumea Politică.
7 ianuarie 2026
12:50
Cum ar putea ajunge Groenlanda sub controlul SUA. Scenariul în mai mulți pași analizat de experți, pe fondul presiunilor administrației Trump # Lumea Politică
Interesul președintelui american Donald Trump pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, a reapărut cu forță, alimentând temeri serioase la Copenhaga. Deși ideea unei intervenții militare directe pare extremă, experți în securitate, oficiali europeni și diplomați conturează un parcurs gradual prin care Statele Unite ar putea ajunge să controleze insula arctică, bogată în resurse […] The post Cum ar putea ajunge Groenlanda sub controlul SUA. Scenariul în mai mulți pași analizat de experți, pe fondul presiunilor administrației Trump first appeared on Lumea Politică.
12:20
Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor. „Problema nu e moneda, ci suma primită” # Lumea Politică
Pensionarii din Bulgaria sunt revoltați după trecerea la euro, plățile pensiilor în moneda europeană generând aglomerații semnificative la oficiile poștale din întreaga țară. S-au format cozi uriașe, în condițiile în care peste 2 milioane de pensionari primesc pentru prima dată banii în euro. Dintre aceștia, peste 60% beneficiază de transferuri bancare, iar restul se bazează […] The post Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor. „Problema nu e moneda, ci suma primită” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Datoria publică a României a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu circa 11.000 de euro # Lumea Politică
Povara publică a statului român a atins, în 2025, nivelul de 1.095 de miliarde de lei, pentru prima dată în istoria României. Datele Ministerului de Finanțe sunt valabile până în luna septembrie, ceea ce înseamnă că, până la finalul anului, datoria a crescut, în mod cert, și mai mult. Românii, datori cu zeci de mii […] The post Datoria publică a României a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu circa 11.000 de euro first appeared on Lumea Politică.
11:50
Gheorghe Piperea avertizează diaspora asupra riscului de executare silită. Românii din afară, în pericol să rămână fără case și terenuri # Lumea Politică
Europarlamentarul AUR și avocatul Gheorghe Piperea lansează un avertisment adresat românilor din diaspora, susținând că aceștia riscă să-și piardă casele și terenurile din țară dacă nu achită noile taxe locale, majorate de Guvernul condus de Bolojan. Potrivit lui Piperea, lipsa unei înștiințări de plată nu îi exonerează pe proprietari de riscul de a fi dați […] The post Gheorghe Piperea avertizează diaspora asupra riscului de executare silită. Românii din afară, în pericol să rămână fără case și terenuri first appeared on Lumea Politică.
