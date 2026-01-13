România, pregătită pentru iarnă: rezervele de gaze sunt suficiente

10:20

Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler”, în 15 ianuarie, în Piața Universității din București. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă (…) Dacă nu vă place de Simion, […] The post George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest” first appeared on Lumea Politică.