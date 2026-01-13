Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Golazo.ro, 13 ianuarie 2026 01:40
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
Acum 2 ore
01:40
Acum 4 ore
23:50
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal # Golazo.ro
Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale.
23:40
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa” # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul crescut de Dinamo, și-a declarat atașamentul față de echipa din Giulești.
Acum 6 ore
22:50
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă” # Golazo.ro
Federico Dimarco (29 de ani), fundașul celor de la Inter, pune transformarea echipei pe seama muncii lui Cristi Chivu (46 de ani).
22:30
Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani), în această iarnă.
22:30
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii! # Golazo.ro
Alvaro Arbeloa (42 de ani) este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul a anunțat despărțirea de Xabi Alonso (44 de ani).
22:10
Închis și interzis! Incidentul șocant din Scoția, pedepsit dur. Jandarmeria română n-a reușit să identifice agresorul, într-un caz similar # Golazo.ro
Un ultras al lui Aberdeen, David Gowans (32 de ani), a fost condamnat la închisoare pentru că l-a lovit cu un scaun în față pe un jucător al echipei scoțiene.
21:30
Xabi a cerut să plece Momentul incredibil care l-a determinat să renunțe imediat la postul de la Real Madrid » A avut loc chiar după meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) este cel care a dorit să o părăsească pe Real Madrid.
Acum 8 ore
21:00
Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute” # Golazo.ro
Inter - Napoli 2-2. Presa din Italia a numit jucătorul indispensabil din lotul lui Cristi Chivu.
20:40
„Lasă această îndoială” Detaliul care a atras atenția în comunicatul Realului despre Alonso # Golazo.ro
După ce Real Madrid a anunțat că Xabi Alonso (44 de ani) nu mai este antrenorul echipei, un detaliu din comunicatul galacticilor a lăsat loc de interpretare referitor la modul în care s-a produs ruptura dintre club și antrenor.
20:20
Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.
20:20
„A fost decizia mea să plec” Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „S-a schimbat strategia pe parcurs” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioada petrecută în Polonia, la Legia Varșovia.
20:20
Se dezintegrează Anunț dramatic făcut de președinte echipei de tradiție: „Data de 26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că echipa s-ar putea desființa până la reluarea campionatului.
20:20
„Pleacă definitiv” Jucătorul Rapidului, transferat de o rivală din campionat + Care este situația lui Rareș Pop # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre plecarea lui Claudiu Micovschi (26 de ani).
20:10
Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.
20:10
Au scăpat de sancțiuni Hermannstadt a achitat datoriile și nu va avea interdicție la transferuri # Golazo.ro
Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri aplicată de FIFA pentru neplata unor datorii.
19:30
Acum 12 ore
18:40
Scandal în Germania Demis de Hamburg după acuzații de agresiune sexuală » Cum se apără acesta + Clubul îl contrazice # Golazo.ro
Stefan Kuntz (63 de ani) a fost demis de Hamburger SV, ca urmare a unor acuzații de hărțuire sexuală.
18:30
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că jucătorii au familii, copii” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre fotbalul românesc, la două luni de când a fost instalat la formația din Bănie.
18:30
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu s-a prezentat la clinică pentru vizita medicală.
18:30
Alibec și Politic, monitorizați atent Ce părere și-a făcut conducătorul lui FCSB după cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani) și Dennis Politic (25 de ani), atacanții celor de la FCSB, au fost atent monitorizați în cantonamentul din Antalya.
18:20
18:10
Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara # Golazo.ro
Un arbitru se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie Iranul de două săptămâni.
17:40
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează # Golazo.ro
Finala Supercupei Spaniei s-a suprapus cu disputa Chivu vs Conte vreme de o repriză.
17:00
Impresar de top, acuzat de viol! Agentul care a realizat transferul lui Gareth Bale la Real Madrid a ajuns în instanță! Cum și-a numit victima # Golazo.ro
Jonathan Barnett (75 de ani), impresarul britanic care a realizat mai multe transferuri de top, a fost acuzat în 2025 de viol și tortură asupra unei femei.
16:30
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, consideră că formația sa rămâne principala forță a campionatului, în ciuda poziției modeste și a rezultatelor slabe din acest sezon.
16:00
Nu pune preț pe Supercupă Tehnicianul lui Real Madrid a numit competiția pierdută în fața Barcelonei: „ Mai puțin importantă” # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Xabi Alonso (44 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare la finalul partidei din Supercupa Spaniei.
15:40
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare” # Golazo.ro
Diego Simeone (55 de ani), tehnicianul celor de la Atletico Madrid, le-a cerut scuze lui Vinicius și lui Florentino Perez, după episodul din semifinala Supercupei Spaniei.
15:40
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus # Golazo.ro
Cel mai mare stadion al țării va deveni indisponibil pentru fotbal începând din mai, lună în care se joacă 40% din etapele din play-off-ul Superligii.
15:20
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!” # Golazo.ro
Constantin Din, 57 de ani, crede că Gheorghe Tadici e sancționat când e cazul, dar „scapă” la Comisia de Apel.
14:30
„Nu era ce ne doream” Mihai Stoica, despre un posibil transfer din Liga 1: „Nu avea niciun sens” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre noul transfer pregătit de roș-albaștri în acestă iarnă.
14:20
„A venit momentul” Fostul număr #3 ATP se retrage din tenis » Mesajul emoționant al jucătorului # Golazo.ro
Milos Raonic și-a anunțat retragerea din tenis la vârsta de 35 de ani.
Acum 24 ore
14:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre lupta la titlu în Superliga.
14:00
Debut refuzat Motivul pentru care o jucătoare de la West Ham nu a fost lăsată să joace în partida cu Chelsea: „Are nevoie de medic să îl scoată” # Golazo.ro
Estelle Cascarino (28 de ani), jucătoarea franceză a celor de la West Ham, a fost împiedicată să debuteze în Women’s Super League din cauza unui cercel pe care nu îl putea scoate.
13:20
Moment amuzant la Brisbane VIDEO: Mesajul transmis de Aryna Sabalenka iubitului ei, după succesul din finală: „Sper să te pot numi altfel” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat duminică finala de la Brisbane, după 6-4, 6-3 împotriva Martei Kostyuk, și a cucerit primul trofeu din 2026.
13:20
Ana Barbosu, record VIDEO. Medaliata olimpică de la Paris 2024 a concurat azi-noapte pentru Stanford, iar fanii americani au fost cuceriți # Golazo.ro
Ana Barbosu, 19 ani, a avut cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de la individual compus.
12:50
Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Catalanii au câștigat finala Supercupei Spaniei, iar acest titlu vine cu o recompensă financiară semnificativ mai mare decât în ediția precedentă.
12:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 85. Astăzi, printre altele, despre veniturile jurnalistului Fabrizio Romano, contractul reziliat de FC Barcelona din cauza lui Andrew Tate și parteneriatele semnate de FIFA pentru Cupa Mondială din acest an.
12:20
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia # Golazo.ro
Panathinaikos - Panserraikos 3-0. Andrei Ivan (29 de ani) a avut o evoluție modestă în ultima partidă din Super Liga Greciei.
12:20
Greșeala carierei lui Nistor Fotbalistul a vorbit despre transferul pe care îl regretă cel mai tare: „N-aş mai merge acolo” # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a a vorbit despre decizia din cariera sa pe care o regretă. Mijlocașul recunoaște că plecarea la Evian în 2013, când cariera sa era în creștere, nu a fost cea mai bună alegere.
11:50
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid # Golazo.ro
Alex Dobre (27 de ani), golgheterul celor de la Rapid, este vizat de o echipă israeliană cu 15 titluri câștigate.
11:20
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq (22 de ani), jucătorul oaspeților, a văzut cartonașul roșu în finalul partidei, după a scuipat spre arbitrul partidei.
11:00
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Fanii au reacționat rapid cu meme-uri după finala Supercupei Spaniei. Cele mai amuzante și virale glume inspirate de partida dintre cei doi rivali istorici le găsiți în rândurile de mai jos.
10:50
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști # Golazo.ro
Inter Milano - Napoli 2-2. Cristi Chivu (45 de ani) nu l-a putut învinge pe Antonio Conte în confruntarea directă, însă a oferit câteva cuvinte despre tehnicianul italian.
10:30
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse # Golazo.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Adelaide, după ce a învins-o cu 6-4, 6-4 pe Ekaterina Alexandrova, a patra favorită a turneului WTA 500.
10:20
Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez + Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul madrilenilor, a fost protagonistul unor scene controversate după finala Supercupei Spaniei. Și Pau Cubarsi (18 ani), fundașul Barcelonei, a stârnit controverse după un gest adresat fanilor lui Real Madrid.
09:50
„Avem ambiția să facem mai mult” Chivu a mizat pe victorie cu Napoli, însă recunoaște valoarea adversarului: „Te pune în dificultate oricând” # Golazo.ro
Inter Milano - Napoli 2-2. Cristi Chivu (45 de ani) nu a reușit să-l învingă pe Antonio Conte nici la retur, însă rămâne lider în Serie A.
08:20
Ieri
23:40
Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, l-a lăudat pe Adrian Mazilu (20 de ani).
23:00
FCSB, aproape de un nou transfer Mihai Stoica, despre jucătorul cu care negociază campioana: „Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre un posibil transfer al echipei.
