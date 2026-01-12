Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro
Golazo.ro, 12 ianuarie 2026 12:50
Barcelona - Real Madrid 3-2. Catalanii au câștigat finala Supercupei Spaniei, iar acest titlu vine cu o recompensă financiară semnificativ mai mare decât în ediția precedentă.
• • •
Acum 30 minute
12:50
12:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 85. Astăzi, printre altele, despre veniturile jurnalistului Fabrizio Romano, contractul reziliat de FC Barcelona din cauza lui Andrew Tate și parteneriatele semnate de FIFA pentru Cupa Mondială din acest an.
Acum o oră
12:20
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia # Golazo.ro
Panathinaikos - Panserraikos 3-0. Andrei Ivan (29 de ani) a avut o evoluție modestă în ultima partidă din Super Liga Greciei.
12:20
Greșeala carierei lui Nistor Fotbalistul a vorbit despre transferul pe care îl regretă cel mai tare: „N-aş mai merge acolo” # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a a vorbit despre decizia din cariera sa pe care o regretă. Mijlocașul recunoaște că plecarea la Evian în 2013, când cariera sa era în creștere, nu a fost cea mai bună alegere.
Acum 2 ore
11:50
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid # Golazo.ro
Alex Dobre (27 de ani), golgheterul celor de la Rapid, este vizat de o echipă israeliană cu 15 titluri câștigate.
11:20
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq (22 de ani), jucătorul oaspeților, a văzut cartonașul roșu în finalul partidei, după a scuipat spre arbitrul partidei.
Acum 4 ore
11:00
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Fanii au reacționat rapid cu meme-uri după finala Supercupei Spaniei. Cele mai amuzante și virale glume inspirate de partida dintre cei doi rivali istorici le găsiți în rândurile de mai jos.
10:50
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști # Golazo.ro
Inter Milano - Napoli 2-2. Cristi Chivu (45 de ani) nu l-a putut învinge pe Antonio Conte în confruntarea directă, însă a oferit câteva cuvinte despre tehnicianul italian.
10:30
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse # Golazo.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Adelaide, după ce a învins-o cu 6-4, 6-4 pe Ekaterina Alexandrova, a patra favorită a turneului WTA 500.
10:20
Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez + Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul madrilenilor, a fost protagonistul unor scene controversate după finala Supercupei Spaniei. Și Pau Cubarsi (18 ani), fundașul Barcelonei, a stârnit controverse după un gest adresat fanilor lui Real Madrid.
09:50
„Avem ambiția să facem mai mult” Chivu a mizat pe victorie cu Napoli, însă recunoaște valoarea adversarului: „Te pune în dificultate oricând” # Golazo.ro
Inter Milano - Napoli 2-2. Cristi Chivu (45 de ani) nu a reușit să-l învingă pe Antonio Conte nici la retur, însă rămâne lider în Serie A.
Acum 6 ore
08:20
Acum 24 ore
23:40
Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, l-a lăudat pe Adrian Mazilu (20 de ani).
23:00
FCSB, aproape de un nou transfer Mihai Stoica, despre jucătorul cu care negociază campioana: „Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre un posibil transfer al echipei.
22:50
„Dacă Spania va câștiga, eu voi fi fericit” Lionel Scaloni , declarație surprinzătoare despre Finalissima: „Am un mare respect pentru el” # Golazo.ro
Lionel Scaloni (47 de ani), selecționerul Argentinei, a vorbit despre Finalissima, meciul dintre Argentina, câștigătoarea Copa America 2024, și Spania, echipa triumfătoare de la Euro 2024.
22:00
„Nu am pus mâna pe rachetă” Aryna Sabalenka a dezvăluit „rutina” din vacanța dintre sezoane: „Mă întorc cu 6 kilograme în plus” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a vorbit despre modul în care și-a petrecut vacanța din iarnă, după victoria din semifinalele de la Brisbane, 6-3, 6-4, contra Karolinei Muchova.
21:40
„Dacă vorbeam engleză, mă linșau” Dezvăluirile unui fost fotbalist român, din perioada petrecută în Iran: „Pe mine m-a scuturat puțin” # Golazo.ro
Ovidiu Tâlvan (53 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, a vorbit despre scurta perioadă petrecută ca jucător în Iran, în contextul protestelor actuale, pornite din Teheran.
21:40
Olăroiu, investiție de milioane Tehnicianul va construi un complex rezidențial într-o zonă importantă a Capitalei # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, va investi o sumă importantă într-un proiect imobiliar din București.
21:20
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a finalizat vila de lux din Cascais, evaluată la 34,5 de milioane de euro, pregătindu-și reședința pentru viața de după fotbal.
20:50
Revine în România? Fostul atacant de la FCSB, dorit de două cluburi din Liga 1 + Posibilele destinații din afara țării # Golazo.ro
Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant de la FCSB, ar putea reveni în Liga 1, în această iarnă.
20:00
„Lipsă de respect” Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor” # Golazo.ro
Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, i-a răspuns lui Ladislau Boloni (72 de ani), ca urmare a declarațiilor acestuia referitoare la „Minunea blondă”.
20:00
Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea # Golazo.ro
Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după al doilea amical al cantonamentului din Antalya.
19:50
Odense - CSM București 24-33 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League, la debutul Bojanei Popovic Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Odense - CSM București 24-33. Victorie categorică a campioanei României în Danemarca.
19:10
Fostul portar de la Manchester City și de la Newcastle a folosit termenul Holocaust într-un mod cu totul inadecvat.
19:00
Doliu la Arad Dublul campion al României alături de UTA s-a stins din viață » A jucat 10 ani pentru arădeni # Golazo.ro
Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la UTA Arad, s-a stins din viață la vârsta e 84 de ani.
18:40
Atac armat Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute # Golazo.ro
Un incident terifiant a avut loc pe un teren de fotbal aflat pe insula Mocoli, în Ecuador. Trei bărbați au fost împușcați mortal într-un atac armat.
18:20
Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1 Victorie în al doilea amical din cantonament, după un gol marcat de la jumătatea terenului # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Victorie pentru elevii lui Costel Gâlcă, în al doilea amical din cantonament.
18:10
Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Mallorca 2-1. Momente de panică oferite de Andrei Rațiu (27 de ani), înaintea barajului pentru CM 2026.
18:10
Kopic despre transferuri Două victorii în două amicale pentru „câini”: „Asta e foarte important” + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo # Golazo.ro
DINAMO - GANGWON FC 3-2. Zeljko Kopic (48 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani) au oferit declarații la finalul ultimului meci amical al cantonamentului din Antalya.
17:20
Chivu, analizat de L`Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost lăudat de unul dintre cel mai cunoscute și respectate din lume ziare sportive din lume, L’Equipe. Publicația franceză a evidențiat schimbarea de atmosferă și de atitudine din interiorul echipei de pe San Siro.
17:00
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca astăzi, de la 21:45, împotriva celor de la Napoli, în etapa #20 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
16:50
Al doilea transfer al iernii CFR Cluj și-a întărit defensiva cu un jucător de 1,93 metri # Golazo.ro
CFR Cluj a oficializat cel de-al doilea transfer din această iarnă. Clujenii l-au prezentat oficial pe fundașul bosniac Ilija Masic (26 de ani)
16:50
Barcelona - Real Madrid LIVE de la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei » Cine transmite primul El Clasico al anului # Golazo.ro
Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în Supercupa Spaniei, cu începere de la ora 21:00.
16:10
„Profit de 10 milioane de euro” Ioan Varga le dă peste nas contestatarilor după transferul lui Louis Munteanu + ce spune despre plecarea lui Zouma # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dat toate detaliile despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.
15:40
Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa # Golazo.ro
Rapid este în căutarea unor soluţii pentru compartimentul ofensiv. Pe lista giuleștenilor a intrat Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni.
15:20
Mazilu, ce GOLAZO! FOTO. Atacantul a spart gheața în tricoul lui Dinamo cu o execuție superbă # Golazo.ro
Adrian Mazilu (20 de ani) a spart gheața în tricoul lui Dinamo.
14:40
„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a vorbit despre eșecul formației sale, scor 0-3, cu polonezii de la GKS Katowice.
14:40
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația sa cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul echipei.
13:40
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit” # Golazo.ro
FIFA a sancționat două cluburi din Superliga, UTA Arad și FC Hermannstadt, care au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate către foștii jucători. Dacă pentru arădeni astfel de situații au devenit recurente, măsura este una inedită pentru gruparea sibiană.
13:40
„Cel mai bun înlocuitor al lui Șut” Patronul din Superliga are soluția pentru FCSB: „Vă dau scris! Cred că știe și domnul Becali” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani), a vorbit la superlativ de mijlocașul Charles Petro (24 de ani).
13:20
Trei din trei pentru România Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal la WTA Adelaide » Cu cine vor juca în primul tur # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide.
Ieri
12:50
BBC, nevoită să își ceară scuze Comparație șocantă făcută de un fost star din Premier League: „Un Holocaust absolut” # Golazo.ro
BBC Sport, departamentul sportiv al postului public britanic BBC, a fost nevoită să își ceară scuze după ce fostul portar Shay Given (49 de ani) a făcut o comparație extrem de nepotrivită. Fostul portar de la Manchester City a asociat mandatul lui Wilfried Nancy (48 de ani) la Celtic cu Holocaustul.
12:30
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea # Golazo.ro
Macclesfield FC a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale turului 3 din Cupa Angliei. Echipa din liga a șasea engleză a eliminat pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului, scor 2-1.
12:00
Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, figurează pe lista potențialilor antrenori ai lui Al-Shabab, însă este considerat doar o variantă de rezervă. Gruparea saudită își concentrează atenția, în primă fază, asupra altor doi tehnicieni.
11:20
Petrolul, joc în voia naturii! Teribilă vreme azi la Petrolul - Katowice, în Antalya. Rafalele de vânt extrem întorceau mingea! # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Forța vântului a influențat puternic ultimul meci de pregătire al Petrolului în cantonamentul din Turcia.
11:10
Dinamo - Gangwon FC LIVE de la ora 14:00 » Ultimul test al „câinilor” în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Dinamo o va întâlni pe Gangwon FC (locul 5 din Coreea de Sud, în ultimul meci de pregătire al cantonamentului din Antalya.
11:00
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un debut tensionat pe banca celor de la de la Al-Okhdood.
10:50
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență” # Golazo.ro
Rareș Ilie (22 de ani), internațional român de tineret, a fost decisiv pentru Empoli. Atacantul a înscris golul care a adus victoria cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în partida din etapa #19 din Serie B.
10:00
Edjouma, ofertă din Liga 1 Salariu de 10.000 de euro propus fostului jucător de la FCSB: „N-ar pierde nimic” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, ia în calcul o repatriere a lui Malcom Edjouma (29 de ani).
09:50
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei # Golazo.ro
Tony Strata (21 de ani), internaţionalul român de tineret, şi-a trecut în cont primul trofeu important al carierei. Echipa sa, Vitoria Guimaraes, a câştigat Cupa Ligii Portugaliei, impunându-se cu 2-1 în finala disputată împotriva formaţiei Sporting Braga.
