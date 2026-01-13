Bundesliga: Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – Ora revanşei pentru şvabi
Impact.ro, 13 ianuarie 2026 06:00
Stuttgart – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Germaniei, este programat, marţi, 13 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Neckarstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
Acum 5 minute
06:10
Borussia Dortmund – Werder Bremen, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Germaniei, este programat, marţi, 13 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Westfalenstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
Acum 15 minute
06:00
Stuttgart – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Germaniei, este programat, marţi, 13 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Neckarstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
Acum 12 ore
21:40
Doamna Anca Alexandrescu, vedeta tv a curentului suveranist, a răspuns unei postări mai puțin inspirate a lui Lucian Mândruță, care îi invitase să se opereze singuri pe suveraniștii care vor să amâne cât mai mult
21:00
Domnul Radu Marinescu, ministrul Justiției, este subiectul unei anchete marca Emilia Șercan – adică este subiectul unui articol care susține că lucrarea lui de doctorat ar fi rodul unui plagiat. Peste jumătate din teza de
Acum 24 ore
13:50
Ultimele zile din viața lui Juan Pedro Franco. Cel mai gras om din lume a murit la finalul anului trecut # Impact.ro
De-a lungul vieții sale, Juan Pedro Franco a ajuns la aproape 600 kg, dar ulterior și-a înjumătățit greutatea datorită unui program medical intensiv. Juan Pedro Franco a murit în Mexic pe 31 decembrie 2025, la
06:20
Juventus – Cremonese, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, luni, 12 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, şi va fi transmis în direct de Digi
Ieri
06:10
Sevilla – Celta Vigo, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, luni, 12 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, şi va fi transmis în direct de
11 ianuarie 2026
22:30
Salariul președintei Republicii Moldova (atenție, urmează o cifră care poate afecta emoțional orice angajat la stat din România): 1.134 de euro pe lună # Impact.ro
Cu ocazia publicării declarației de avere, s-a aflat că doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, nu are aproape nicio avere. Are un apartament cumpărat în 2003, dar unul modest, care în prezent valorează vreo 20.000
20:20
Donald Trump a cerut armatei SUA să facă un plan pentru invadarea Groenlandei, care e deja invadată # Impact.ro
Presa din SUA susține că la Casa Albă se dorește ocuparea cât mai rapidă a Groenlandei, Donald Trump venind cu teoria că altfel insula va intra sub influența Rusiei și a Chinei. În acest sens,
09:50
Inter Milano – Napoli, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe San Siro, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
09:30
Rayo Vallecano – Mallorca, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 15:00, pe Estadio de Vallecas, şi va fi transmis în direct de Digi
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Un contribuabil din Suceava s-a dus să-și achite obligațiile fiscale cu 5 kg de monede, echivalentul a 10 cutii ale milei # Impact.ro
A făcut senzație pe internet suceveanul care a îmbrățișat forma de protest „sacul cu monede" pentru a comunica statului că s-a cam exagerat cu creșterea taxelor. De o oră au avut nevoie funcționarele pentru a
10 ianuarie 2026
23:10
Traian Băsescu, dovedit ca fost colaborator al cuburilor de gheață, tranșează în stilul lui problema fraudării alegerilor din 2024: „Nu s-au băgat rușii. Dacă se băgau, reușea!” # Impact.ro
O declarație foarte caldă, care are nevoie de câteva cuburi de gheață, dată de fostul președinte Traian Băsescu la România TV: „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor.
16:20
Cuplul Prigoană – Bahmuțeanu, detronat! Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat în timpul celui de-al șaselea divorț # Impact.ro
Vești nemaipomenit de bune din domeniul sentimentelor: soții Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat și au petrecut Sfintele Sărbători împreună, deși depuseseră pentru a șasea oară actele de divorț. Se fiecare dată în cele șase
10:10
Bayer Leverkusen – Stuttgart, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe BayArena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
09:50
Roma – Sassuolo, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
9 ianuarie 2026
20:30
Este scandal în țara vecină pentru că prețurile au urcat nejustificat și de multe ori chiar ilegal ca urmare a trecerii la moneda europeană. Statul bulgar a avut grijă să adopte legi care să pedepsească
17:10
Adevărul despre avioanele elvețiene care l-au escortat pe Nicușor Dan: erau acolo doar să dea flash-uri # Impact.ro
Este un adevărat scandal legat de cele două avioane de lupta elvețiene care au însoțit pentru câteva minute, deasupra Elveției, aeronava militară cu care președintele Nicușor Dan se întoarcea de la Paris. Președintele susține că
06:20
Getafe – Real Sociedad, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio Coliseum, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
06:00
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Deutsche Bank Park, şi va fi transmis în direct de
00:30
O pisică a fost numită în funcția de șef de gară, în Japonia. La noi, pentru funcția asta ar fi mai potrivit un melc # Impact.ro
O gară locală din Japonia, dintr-un orășel al cărui nume nici nu prea contează, să îi spunem Pisikyo, deși nu acesta e numele lui, în fine… așadar, o gară locală din Japonia tocmai ce a
8 ianuarie 2026
20:10
Am trăit destulă viață cât să o vedem și pe asta: vecinii noștri din Ungaria ne invidiază fiindcă primim mai mulți bani decât ei din străinătate. Românii mai în vârstă, care și-au trăit bună parte
17:10
Conspirațiune: francezii l-au ținut blocat pe Nicușor Dan ca să îi vândă apă Evian de la Vidraru la prețuri de aeroport! # Impact.ro
O explicație trebuie să existe pentru blocajul suferit de domnul președinte pe aeroportul din Paris. Și, cum simpla înzăpezire naturală nu poate fi niciodată o explicație îndestulătoare, iată una ceva mai plină de poveste și
11:50
Mai sunt 4 luni până în mai, când vine la noi prima zăpadă, în mod tradițional – dar uite că deja ninge în mare parte din țară. Încă nu a fost identificat factorul vinovat –
08:10
Milan – Genoa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 8 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe San Siro, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
08:00
Arsenal – Liverpool, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 8 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct de platforma
7 ianuarie 2026
19:40
Vești descurajante pentru mișcarea „Turul 2 înapoi”: Nicușor Dan a reușit să decoleze de la Paris și vine acasă # Impact.ro
După ce a stat o jumătate de zi imobilizat la sol din cauza zăpezii, președintele Nicușor Dan a reușit să plece din Paris la bordul aeronavei militare ce ține loc de avion prezidențial. El se
17:00
Trump nu exclude folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda (un teritoriu plin de zăpadă, ca și Venezuela, doar că zăpadă de calitate mai slabă) # Impact.ro
Doamna Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump, a dat un comunicat în care spune că acesta are în vedere și folosirea forței militare printre opțiunile privind obținerea controlului asupra Groenlandei: „Președintele și echipa
12:20
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris din cauza zăpezii. Dacă mai era dl Iohannis președinte, îl vedeam bucurându-se pe schiuri prin aeroport # Impact.ro
Avionul militar cu care zboară Nicușor Dan nu poate decola de la Paris din cauza zăpezii. Domnul președinte Nicușor Dan riscă să își facă mutație la Paris, ca pe vremea studenției, dacă mai ninge mult
06:20
Newcastle – Leeds United, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 7 ianuarie 2026, de la ora 22:15, pe St. James' Park, şi va fi transmis în direct de platforma
06:00
Premier League: Crystal Palace vs Aston Villa – Ora revanşei pentru trupa lui Unai Emery # Impact.ro
Crystal Palace – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 7 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Selhurst Park din Londra, şi va fi transmis în direct
6 ianuarie 2026
06:10
Lecce – Roma, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 19:00, pe Stadio Via del Mare, şi va fi transmis în direct de Digi
06:10
Sassuolo – Juventus, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Citta del Tricolore din Reggio Emilia, şi va fi transmis în direct
5 ianuarie 2026
06:00
Pisa – Como, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, şi va fi transmis în direct
4 ianuarie 2026
08:30
Fulham – Liverpool, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Angliei, este programat, duminică, 4 ianuarie 2025, de la ora 17:00, pe Craven Cottage din Londra, şi va fi transmis în direct de platforma
3 ianuarie 2026
09:10
Atalanta – Roma, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 3 ianuarie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Atleti Azzurri d'Italia, şi va fi transmis în direct de Digi
09:00
Aston Villa – Nottingham Forest, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Angliei, este programat, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, de la ora 14:30, pe Villa Park din Birmingham, şi va fi transmis în direct
2 ianuarie 2026
09:10
Cagliari – Milan, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Italiai, este programat, vineri, 2 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Sardegna Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
09:00
Rayo Vallecano – Getafe, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 2 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio de Vallecas, şi va fi transmis în direct de Digi
31 decembrie 2025
08:10
Crystal Palace – Fulham, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 1 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Selhurst Park din Londra, şi va fi transmis în direct de
30 decembrie 2025
10:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat forțele ucrainene că au lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Novgorod, fără a provoca răniți sau pagube. „O minciună tipic
10:10
Arsenal – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, marţi, 30 decembrie 2025, de la ora 21:15, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct de
29 decembrie 2025
12:20
Președintele rus Vladimir Putin a semnat duminică o lege care elimină obligația ca unii funcționari publici ruși să își declare veniturile, informează EFE. Mai multe legi referitoare la corupție și monitorizarea averilor funcționarilor publici și
06:00
Roma – Genoa, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, luni, 29 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
28 decembrie 2025
10:00
Atalanta – Inter Milano, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, duminică, 28 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe
09:50
Sunderland – Leeds United, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Angliei, este programat, duminică, 28 decembrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadium of Light, şi va fi transmis în direct de platforma […] The post Premier League: Sunderland vs Leeds United – Echilibru în derby-ul nou-promovatelor appeared first on IMPACT.ro.
27 decembrie 2025
08:40
Pisa – Juventus, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, şi va fi transmis în direct […] The post Serie A: Pisa vs Juventus – Toţi banii pe oaspeţi appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Liverpool – Wolverhampton, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Angliei, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Anfield, şi va fi transmis în direct de platforma video VOYO. Liverpool, […] The post Premier League: Liverpool vs Wolverhampton – „Cormoranii”, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
26 decembrie 2025
08:40
Parma – Fiorentina, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 13:30, pe Stadio Ennio Tardini, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Parma vs Fiorentina – Duel pentru supravieţuire appeared first on IMPACT.ro.
25 decembrie 2025
10:20
Al Hilal – Al Khaleej, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul Arabiei Saudite, este programat, vineri, 26 decembrie 2025, de la ora 19:30, pe Kingdom Arena din Riad, şi va fi transmis în […] The post Saudi Pro League: Al Hilal vs Al Khaleej – Gazdele, mari favorite appeared first on IMPACT.ro.
