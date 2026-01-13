Bundesliga: Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – Ora revanşei pentru şvabi

00:30

O gară locală din Japonia, dintr-un orășel al cărui nume nici nu prea contează, să îi spunem Pisikyo, deși nu acesta e numele lui, în fine… așadar, o gară locală din Japonia tocmai ce a […] The post O pisică a fost numită în funcția de șef de gară, în Japonia. La noi, pentru funcția asta ar fi mai potrivit un melc appeared first on IMPACT.ro.