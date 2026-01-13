Donald Trump amenință că toate țările care fac comerț cu Iranul vor fi supuse unor taxe vamale de 25%
Aktual24, 13 ianuarie 2026 07:20
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite vor impune o taxă vamală de 25% oricărei țări care desfășoară relații comerciale cu Iranul. Declarația a fost făcută pe rețeaua sa socială, Truth Social, și a fost preluată de Financial Times. „Această decizie este definitivă” și „intră în vigoare imediat”, a scris liderul de […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
07:40
Doi avocați elvețieni au depus plângere penală împotriva revistei Charlie Hebdo, după publicarea unei caricaturi ofensatoare la adresa victimelor incendiului de la Crans-Montana # Aktual24
Un cuplu de avocați din Elveția a depus o plângere penală împotriva revistei satirice franceze Charlie Hebdo, după publicarea unei caricaturi considerate ofensatoare la adresa victimelor incendiului mortal produs într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana. Potrivit agenției de presă Belga, plângerea a fost depusă la parchetul cantonului Valais de avocații Stéphane Riand și Béatrice Riand […]
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Bolivia: Unsprezece morți într-un grav accident rutier, provocat de microbuzul condus de un minor # Aktual24
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni în estul Boliviei, soldat cu moartea a cel puțin 11 persoane, potrivit informațiilor furnizate de poliția locală. Tragedia s-a produs în apropierea localității Puerto Quijarro, din departamentul Santa Cruz, o zonă situată aproape de granița cu Brazilia, scrie publicația locală La Nacion. Conform autorităților, victimele […]
Acum 8 ore
00:20
Stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, care a fost scena incendiului fatal dintr-un bar în noaptea de Revelion, urmează să găzduiască probele de schi alpin de la Jocurile Olimpice din 2038. La mai puțin de două săptămâni după incendiul de la Le Constellation, care a ucis 40 de persoane și a rănit alte 116, oficialii au […]
00:00
Poliția spaniolă a confiscat 10 tone de cocaină ascunse pe o navă în largul Insulelor Canare # Aktual24
Poliția spaniolă a capturat aproape 10 tone de drog ascunse într-o încărcătură de sare pe o navă comercială în largul Insulelor Canare. Detectivii și procurorii antidrog care investighează un grup criminal multinațional despre care se presupune că adduce „cantități enorme” de cocaină din America de Sud în Europa au identificat o navă suspectă care plecase […]
Acum 12 ore
23:10
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum spune că Trump a fost de acord să nu intervină militar în țara vecină împotriva cartelurilor de droguri # Aktual24
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că a avut luni „o discuție foarte bună” cu președintele american Donald Trump și că cele două guverne vor continua să colaboreze în probleme de securitate fără a fi nevoie de intervenția SUA împotriva cartelurilor de droguri. Apelul telefonic de aproximativ 15 minute a avut loc după ce Sheinbaum […]
23:00
Personalul neesențial al ambasadei franceze a părăsit Iranul, au declarat luni pentru AFP două surse familiarizate cu situația, în contextul în care autoritățile Republicii Islamice au reprimat protestele din țară. Personalul a plecat duminică și luni, au adăugat sursele, fără a preciza câte persoane au plecat. Ambasada din Teheran numără de obicei în jur de […]
22:40
Bolile cardiovasculare sunt printre principalele cauze de deces la nivel global, iar din păcate, aceste afecțiuni continuă să afecteze milioane de oameni din întreaga lume. De la hipertensiune și infarct miocardic, până la insuficiență cardiacă, bolile de inimă reprezintă o provocare majoră pentru sănătatea publică. Totuși, vestea bună este că multe dintre aceste probleme pot […]
22:40
Sondaj Gallup: Tot mai mulți tineri americani resping și Partidul Democrat, și Partidul Republican # Aktual24
Americanii resping din ce în ce mai mult cele două partide politice majore, conform unui nou sondaj Gallup. Aproape jumătate – 45% –, dintre adulții americani se identifică acum drept independenți, conform unui nou sondaj Gallup. Aceasta este o schimbare substanțială față de acum 20 de ani, când aproape o treime dintre americani spuneau că […]
21:50
Senatorul democrat Mark Kelly dă în judecată Pentagonul pentru încercările de a-l sancționa # Aktual24
Senatorul democrat Mark Kelly a dat luni în judecată Pentagonul pentru încercările de a-l pedepsi pentru avertismentele sale cu privire la ordinele ilegale. Kelly, fost pilot al Marinei, încearcă să conteste mustrarea primită de la secretarul Apărării, Pete Hegseth, săptămâna trecută. Hegseth a anunțat luni trecută că l-a sancționat pe Kelly pentru participarea la un […]
21:20
Casa Albă: Loviturile aeriene contra Iranului, „una dintre numeroasele opțiuni ale lui Trump” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că președintele Donald Trump ia în continuare în calcul posibilitatea unor lovituri aeriene pentru a gestiona situația din Iran. Vorbind cu reporterii cu puțin timp în urmă, ea a declarat: „Un lucru la care președintele Trump este foarte bun este că își păstrează mereu toate opțiunile […]
21:20
Presshub: Forumul Judecătorilor acuză atacuri și intimidări din partea conducerii sistemului judiciar # Aktual24
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (FJR) reclamă faptul că, în ultimele zile, s-au intensificat atacurile la adresa organizației din partea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a unor publicații controversate. În același timp, asociația arată că „un inspector judiciar din cadrul Inspecției Judiciare utilizează public denumirea „păduche” într-un comentariu la adresa unui […]
21:10
Regimul comunist care conduce Cuba are mari probleme după ce America l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și a pus presiune asupra celor rămași la putere să schimbe cursul. În același timp, americanii au păstrat cvasi-blocada navală asupra Venezuelei. Ceea ce înseamnă că statul Cuba, vechi inamic al Americii, nu mai poate primi petrol […]
21:00
Cătălin Măruță dispare de la Pro TV, postul anunță că ”incheie difuzarea formatului La Măruță” # Aktual24
PRO TV a anunțat, luni seară, că va încheia difuzarea formatului La Măruţă începând cu data de 6 februarie 2026, potrivit unui comunicat transmis de post. „Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe […]
20:50
WSJ: Elitele Rusiei l-ar putea forța pe Putin să negocieze, în timp ce războiul se prelungește spre al patrulea an # Aktual24
Vladimir Putin s-ar putea confrunta cu presiuni tot mai mari din partea aliaților și oligarhilor Kremlinului pentru a-l îndepărta de războiul său împotriva Ucrainei și a-l face să vină la masa negocierilor, potrivit lui Amy Knight, istoric american și autoare a cărții „Lațul Kremlinului: Cea mai amară dispută a lui Putin cu oligarhul care l-a […]
20:50
Viață de beizadea. Mario Iorgulescu: ”Am chemat 50 de bodyguarzi/ M-am gândit să pun bodyguardul pe prietena mea” # Aktual24
Într-un interviu de auto-victimizare acordat lui Dan Capatos, Mario Iorgulescu a scăpat mai multe detalii despre trecutul său, dezvăluind luxul și degradarea morală în care trăia ca fiu al lui Gino Iorgulescu. Mario Iorgulescu s-a lăudat că avea numeroși bodyguarzi și mașini de lux. El a relatat cum s-a gândir să își pună unul dintre […]
20:40
Într-o hală industrială părăsită, undeva la marginea unui oraș, un adolescent își aprinde lanterna telefonului. Podeaua scârțâie, bucăți de tencuială cad din tavan, iar aerul miroase a mucegai și rugină. Camera pornește. Câteva secunde mai târziu, clipul ajunge pe TikTok, însoțit de muzică dramatică și un text simplu: „Loc abandonat secret. Follow pentru partea 2.” […]
20:10
Copilăria sub ocupație: cum sunt remodelate mințile copiilor în școlile din teritoriile ucrainene ocupate # Aktual24
Războiul nu începe întotdeauna cu sunetul exploziei. În multe orașe și sate din teritoriile ucrainene aflate sub ocupație, el începe dimineața, în liniștea unei săli de clasă, acolo unde copiii se ridică în picioare pentru a asculta un imn care nu este al lor. Înainte ca lecțiile să înceapă, înainte de caiete și manuale, există […]
20:00
Plecarea sau păstrarea ministrului Justiției? Un test greu pentru coaliție, într-un moment critic # Aktual24
Informația că ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), ar fi plagiat mai mult de jumătate din lucrarea sa de doctorat, publicată de jurnalista Emilia Șercan, tulbură și mai mult apele în coaliția de guvernare. Pentru că atât coaliția cât și premierul Ilie Bolojan vor fi puși în fața unor opțiuni deloc confortabile. Dacă acesta să fie […]
20:00
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a luat legătura în weekend cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pe fondul amenințărilor președintelui Trump privind folosirea forței militare împotriva regimului, în sprijinul protestelor recente, potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile. Sursele spun că demersul pare o încercare a Iranului de a detensiona relația cu SUA sau, […]
19:50
China: Mită de 38 milioane dolari pentru un ministru, acesta mărturisește la televiziunea de stat cum a căzut în păcat. ”Mă gândeam constant la mese luxoase, la distracții, la favoruri” # Aktual24
Într-o sală austeră, sub lumina rece a camerelor de filmat, un fost ministru al guvernului chinez privește în jos și vorbește despre propria prăbușire. Nu mai poartă costumul impecabil al demnitarului de altădată, ci un simplu tricou negru. Vocea îi este joasă, calculată, aproape resemnată. Este Tang Renjian, fost ministru al Agriculturii, condamnat pentru luare […]
19:40
Hamas anunță că își va dizolva guvernul din Gaza atunci când un nou organism palestinian va prelua puterea # Aktual24
Guvernul și alte elemente ale armistițiului care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, cum ar fi dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe de securitate internaționale, vor fi supravegheate de „Consiliul Păcii” al președintelui american Donald Trump. Hamas a anunțat duminică că își va dizolva administrația actuală din Gaza după ce un Comitet de conducere […]
19:30
La un pas să fie zburat de locomotivă. Reacția CFR după ce un pieton a ignorat semnalele de la trecerea căii ferate – VIDEO # Aktual24
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a reacționat la filmarea în care un pieton a ignorat semnalele de la trecerea de cale ferată și era să fie zburat de locomotivă. CFR anunță că ”condamnă comportamentele periculoase” surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online. „Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a sistemelor de […]
19:20
„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei durează mai mult decât războiul Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice”, subliniază Zelenski în discursul său # Aktual24
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a intrat în a 1.418-a zi pe 11 ianuarie, același număr de zile cât a durat lupta Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Zelenski a comparat tacticile Rusiei în Ucraina cu cele ale naziștilor, spunând că Moscova reproduce fascismul secolului […]
19:10
Iranul în flăcări, Washingtonul în alertă: Trump ia în calcul „opțiuni militare foarte puternice” pe fondul represiunii sângeroase # Aktual24
De trei săptămâni, Iranul trăiește sub semnul fricii și al furiei. În marile orașe, protestele izbucnite inițial din cauza colapsului economic au evoluat rapid într-o confruntare directă între populație și unul dintre cele mai rigide regimuri din lume. Pe străzi se aud sloganuri împotriva conducerii supreme, iar răspunsul autorităților a fost brutal: focuri de armă, […]
Acum 24 ore
18:40
Într-un laborator din Silicon Valley, un robot pe roți se apropie încet de un cuier. Ridică o geacă, o prinde atent pe umeraș și se retrage câțiva centimetri, ca și cum ar verifica dacă a făcut treaba bine. Mișcările sunt lente, ușor sacadate, dar precise. Robotul se numește Eggie și este unul dintre primele experimente […]
18:30
Ce a decis ICCJ în cazul solicitării lui Tudorache ”Diamante” de a se constata prescripția răspunderii penale # Aktual24
Completul de cinci judecători în materie penală al Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul în casație formulat de inculpatul Tudorache Daniel, în dosarul privind aplicarea dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale, constatând că termenul de prescripție nu era împlinit. Potrivit unei informări de presă transmise luni de instanța supremă, judecătorii au reținut […]
18:20
Franța cheamă tinerii sub drapel: serviciu militar voluntar într-o Europă tot mai neliniștită # Aktual24
Franța deschide un nou capitol în strategia sa de apărare și lansează o amplă campanie de recrutare pentru un serviciu militar voluntar de zece luni, destinat tinerilor între 18 și 25 de ani. Primele contingente vor începe instruirea în luna septembrie, marcând debutul unui program care reflectă nu doar o schimbare de politică militară, ci […]
18:10
Incompetență sau trădare rusă în Venezuela? Apărarea antiaeriană nu era în funcțiune când SUA a atacat # Aktual24
Sistemele avansate de apărare antiaeriană ale Venezuelei, fabricate în Rusia, nici măcar nu erau conectate la radar atunci când elicopterele americane au apărut pe neașteptate pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro, spun oficiali americani — ceea ce a făcut ca spațiul aerian venezuelean să fie surprinzător de slab protejat cu mult înainte ca Pentagonul […]
18:00
”Suveraniștii antisistem” de la AUR îl susțin pe ministrul PSD al Justiției, acuzat de plagiat: ”E o mizerie ordinară/ Am cerut la Universitatea din Paris să ne spună dacă diploma lui Nicușor Dan este reală” # Aktual24
Anca Alexandrescu, principala propagandistă a AUR și fostă candidată AUR la Primăria Capitalei, a lansat un atac violent la adresa jurnalistei Emilia Șercan după ce aceasta a demonstrat că ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), și-a plagiat lucrarea de doctorat. ”Este o operațiune în stilul #rezist cu care ne-am obișnuit de ani de zile. De altfel, […]
17:50
Emisarul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a afirmat pe X că, după Al Doilea Război Mondial, Danemarca a „ocupat” insula, restabilind controlul asupra acesteia prin „ignorarea protocolului ONU”, a spus el. Guvernatorul Louisianei, numit de Donald Trump trimis special, a subliniat importanța contextului istoric în relațiile dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, relatează […]
17:40
În ultimii ani, interesul pentru sănătate a crescut semnificativ, însă paradoxal, tot mai multe persoane se confruntă cu oboseală cronică, scăderea imunității, probleme ale pielii sau ale părului și o stare generală de lipsă de vitalitate. De multe ori, aceste simptome sunt puse pe seama stresului, a vârstei sau a stilului de viață agitat. În […]
17:40
Marinescu anunță că NU va demisiona nici dacă premierul Bolojan îi va cere sa plece: ”Nu, evident că nu” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a anunțat luni că în niciun caz nu va demisiona din funcție după ce jurnalista Emilia Șercan a demonstrat că și-a plagiat teza de doctorat. El a menționat, în mod stupefiant, că nu va demisiona nici dacă premierul Bolojan îi va cere să plece. Întrebat la Antena 3 dacă ar […]
17:20
UE „cere introducerea clauzei Farage” în discuțiile de resetare a Brexitului cu Starmer. Cine se retrage din noul acord plătește penalizări # Aktual24
The Independent anunță că UE cere ca orice viitor guvern britanic să plătească compensații financiare dacă renunță la un acord de „resetare” post-Brexit semnat cu Keir Starmer, ca parte a unei încercări de a se proteja împotriva unui posibil guvern britanic reformator. Un proiect de text al „acordului veterinar” propus UE-Regatul Unit – care ar […]
17:20
Moartea misterioasă a unui diplomat rus în biroul său din ambasada Rusiei din Cipru. Rușii nu i-au lăsat pe polițiști să intre în ambasadă # Aktual24
Autoritățile cipriote investighează decesul unui înalt oficial al Ambasadei Rusiei, găsit mort în biroul său din Nicosia joia trecută, însă au anunțat luni că investigațiile preliminare exclud existența unei fapte penale. Surse apropiate cazului au declarat pentru Cyprus Mail că bărbatul a fost descoperit în jurul prânzului, însă poliția a fost informată abia după câteva […]
17:10
Reacția Cubei după ce Trump a avertizat-o dur ”să facă o înțelegere înainte de a fi prea tâtziu”: ”Nimeni nu dictează ce face Cuba” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un avertisment direct conducerii de la Havana, cerând Cubei să accepte o „înțelegere” cu Washingtonul pentru a evita consecințe pe care liderul american nu le-a detaliat, dar pe care le-a sugerat ca fiind severe. Declarația, publicată pe rețeaua sa Truth Social, marchează o nouă escaladare a tensiunilor […]
16:50
Moscova dezvăluie ce obiectiv a lovit cu racheta Oreșnik. Ucraina a refuzat să prezinte detalii # Aktual24
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautice din Liov (Lviv/vest), relatează AFP, citată de Agerpres. Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a […]
16:40
Acuzațiile AUR-iste, desființate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj: ”Dacian Dragoş este conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe Juridice, din 2002 predă și lucrează în în domeniul ştiinţelor juridice” # Aktual24
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca precizează, luni, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş, a cărui numire la Curtea Constituţională a României a fost contestată de o deputa AUR Silvia Uscov în instanţă pe motiv că nu ar îndeplini condiţia de minimum 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior, este angajat al […]
15:50
Lovitură pentru Beijing. SUA vor cere țărilor G7 și altor state să nu mai importe minerale critice din China # Aktual24
SUA intenționează să solicite țărilor G7 și altor state să intensifice eforturile de reducere a dependenței de China în domeniul mineralelor critice. Ideea va fi promovată de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Pe 12 ianuarie, Bessent se va întâlni cu doisprezece înalți oficiali din alte țări, spune una dintre sursele agenției Reuters. Printre invitații lui […]
15:30
Maia Sandu, anunț major: ”Aș vota pentru reunirea cu România dacă am avea acum un referendum” – VIDEO # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunificarea cu România dacă în prezent ar fi organizat un referendum pe acest subiect, precizând însă că, în acest moment, nu există o majoritate a cetățenilor moldoveni care să susțină un astfel de demers. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat podcastului britanic The […]
15:00
Germania respinge vehement afirmațiile lui RFK Jr.: „Ar trebui să se ocupe de problemele de sănătate din propria țară” # Aktual24
Guvernul german a respins vehement acuzațiile secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., care susține că a marginalizat autonomia pacienților, în special în timpul pandemiei de COVID-19. „Declarațiile făcute de secretarul american al Sănătății sunt complet nefondate, incorecte din punct de vedere factual și trebuie respinse”, a declarat ministrul german al Sănătății, Nina Warken, […]
14:40
SUA a trimis în Ucraina cel mai nou sistem de apărare aeriană „Tempest” pentru testare în lupte reale # Aktual24
Forțele de Apărare Ucrainene au primit cel mai nou sistem american de apărare aeriană „Tempest”, dezvoltat de compania din industria de apărare V2X, pentru testare în operațiuni de luptă reale. Complexul, prezentat în octombrie, este conceput pentru combaterea dronelor. Forțele de Apărare Ucrainene au primit prototipuri ale celui mai modern sistem american de rachete antiaeriene […]
14:40
Marea Britanie poate folosi forța militară contra flotei-fantomă a Rusiei. Guvernul a găsit căile legale # Aktual24
Guvernul britanic spune că a identificat un temei legal pe care îl consideră suficient pentru ca armata Regatului Unit să poată urca la bord și reține nave din așa-numitele „flote fantomă” folosite de mai multe state pentru ocolirea sancțiunilor. Rusia, Iranul și Venezuela au fost acuzate că folosesc nave care operează fără un pavilion național […]
14:10
Los Angeles a respirat din nou aerul marilor premiere. Într-o noapte în care luminile reflectoarelor au transformat orașul într-o scenă globală, gala Golden Globes 2026 a adunat cele mai influente nume ale cinematografiei și televiziunii pentru a celebra un an dominat de povești îndrăznețe, interpretări memorabile și producții care au depășit granițele clasice ale divertismentului. […]
14:00
Teologul Vasile Bănescu afirmă că AUR ”maculează ziua lui Mihai Eminescu și sfidează obraznic ziua culturii naționale” # Aktual24
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR și actual membru al CNA, are o postare dură legată de mitingul AUR care va avea loc pe 15 ianuarie, de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. ”Patriotismul exemplar al lui Eminescu, populismul și ultranaționalismul antinațional – o scandaloasă contradicție în termeni A protesta împotriva unei […]
13:50
13:40
Meta reacționează la interdicția pusă de Australia privind accesarea rețelei de către adolescenți # Aktual24
Australia a solicitat platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să împiedice utilizatorii minori să dețină conturi de la intrarea în vigoare a legislației pe 10 decembrie anul trecut. Companiile riscă amenzi de 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani) dacă nu iau „măsuri rezonabile” pentru a se conforma, relatează France24. […]
13:30
Replică pentru PSD a fizicianului Cristian Presură: ”Emilia Șercan trebuia să aibă un cronovizor să se uite înainte în timp”, ca să afle că Marinescu va fi numit la Justiție # Aktual24
Fizicianul Cristian Presură are o replică ironică la reacțiile isterice din partea PSD după ce jurnalista Emilia Șercan a descoperit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat teza de doctorat. ”Liderul senatorilor PSD: „în mod absolut evident o acțiune, o încercare de compromitere a domnului ministru, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire […]
13:20
PSD, atac oficial extrem de violent la adresa jurnalistei Emilia Șercan: ”O impostoare/ PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” # Aktual24
PSD a reacționat extrem de violent, luni, după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat un articol în care îl acuză de plagiat ăe ministrul Justiției, Radu Marinescu. PSD susține că Șercan este ”ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”. „PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă […]
13:10
Armată UE cu 100.000 de soldați. Comisarul european pentru Apărare să fie create forțe armate comune pentru a înlocui trupele americane # Aktual24
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, consideră că țările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare posibilitatea creării unor forțe armate comune care ar putea, în cele din urmă, să înlocuiască trupele americane din Europa. El a declarat acest lucru duminică, 11 ianuarie, în timpul unui discurs la conferința anuală de securitate din nordul […]
