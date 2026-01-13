Un șofer beat și cu permisul suspendat, reținut de polițiști, după ce a condus un vehicul în care se aflau 7 copii, printre care și un bebeluș
G4Media, 13 ianuarie 2026 08:50
Polițiștii din Huedin au depistat, în trafic, un șofer beat și cu permisul suspendat, în care se aflau șapte copii, cel mai mic cu vârsta de 8 luni. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului, pe DN1R, în localitatea Călățele, însă conducătorul auto nu a oprit la somațiile adresate de polițiști, […]
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:10
Medvedev, despre subiectul Groenlanda: Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA / Interesul strategic al Moscovei pentru insulă # G4Media
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat o declarație provocatoare potrivit căreia locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, în cazul în care președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei, anunță Mediafax. Afirmațiile au fost făcute pentru agenția Interfax și preluate de Reuters, stârnind […]
09:10
Armata americană a deghizat un avion militar în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri / NYT: Fapta ar putea constitui o crimă de război # G4Media
Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, anunță Agerpres, care preia AFP. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianul new-yorkez, dreptul internaţional umanitar […]
Acum 30 minute
08:50
Mallorca anunță scumpiri pentru a opri valul de turiști / ”Suntem la capacitate maximă și singurul lucru pe care îl putem face este să creștem prețurile” # G4Media
Vacanțele în una dintre cele mai populare zone turistice din Europa ar putea fi mai scumpe anul acesta. Avertismentul vizează Mallorca și vine de la reprezentanții industriei turismului. De vină este turismul excesiv, cele mai multe locuri de cazare pentru vara următoare fiind deja rezervate, informează Mediafax. Turiștii care fac planuri pentru o vacanță în […]
08:50
08:50
Încă un favorit important eliminat de la Masters: Mark Williams, învins clar în primul tur # G4Media
Mark Williams, locul patru mondial, a părăsit Mastersul de snooker de la Alexandra Palace în runda inaugurală, galezul fiind învins de Mark Allen, scor 6-2. Veteranul Williams a început mai bine duelul din primul tur al Mastersului, iar la un moment dat a condus cu 2-1. A punctul maxim pentru galez, de la acel moment […]
Acum o oră
08:40
Premierul Canadei vizitează oficial China, pentru noi parteneriate comerciale, pe fondul tensiunilor cu SUA # G4Media
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pleacă marți în China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională, într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA, din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump, scrie Reuters. Este prima vizită la Beijing a unui prim-ministru canadian din […]
08:30
Ministrul de Externe german minimalizează riscul anexării prin forță a Groenlandei de către SUA, după întâlnirea cu omologul său american, Marco Rubio # G4Media
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimalizat riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Nu am nicio indicaţie că acest lucru este luat în considerare serios" […]
08:20
11 oameni au murit, în Bolivia, într-un accident de microbuz condus de un adolescent de 13-14 ani / Vehiculul s-a izbit de un copac # G4Media
Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa luni într-un accident rutier în estul Boliviei, în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent „cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani" a indicat poliţia, notează AFP. „În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate", a declarat Miguel Lipe, poliţistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un […]
08:20
Atac masiv al Rusiei cu rachete asupra Kievului și Harkovului, cel mai intens din acest an # G4Media
Rusia a lansat marți dimineață cel mai puternic atac cu rachete din acest an asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației, anunță Mediafax. Rusia a desfășurat marți dimineață cel mai puternic val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două orașe ale Ucrainei, potrivit autorităților și presei ucrainene. În […]
Acum 2 ore
08:00
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei și astronaut, depune plângere împotriva secretarului american apărării / Pete Hegseth i-a inițiat proceduri disciplinare # G4Media
Senatorul democrat Mark Kelly a anunţat luni că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după ce acesta din urmă a iniţiat proceduri disciplinare împotriva acestui fost pilot al Marinei şi astronaut pentru un videoclip considerat că îndeamnă la „răzvrătire", notează AFP, preluată de Agerpres. „Cruciada sa neconstituţională împotriva mea transmite un mesaj […]
08:00
Funcționarii Prefecturii Sibiu au spor pentru condiții vătămătoare și în concediu / O decizie definitivă a Curții de Apel Alba le permite ca sporul de 10% să socotit și pe perioada vacanței # G4Media
Instanța a decis ca angajații Prefecturii Sibiu să primească sporul pentru condiții vătămătoare și pentru perioada în care se află în vacanță, anunță Turnul Sfatului. Curtea de Apel Alba (Secția de contencios administrativ și fiscal) a respins, printr-o decizie pronunțată la 15 decembrie 2025, recursul formulat de Instituția Prefectului județului Sibiu împotriva unei sentințe a […]
07:50
ReporterIS: O suveică de firme controlată de o familie din Iași a încasat milioane de euro de la primăria lui Chirica, în ultimii ani, pentru proiectare și verificare tehnică # G4Media
O suveică de firme controlată de o familie din Iași a încasat milioane de euro de la primăria lui Mihai Chirica, în ultimii ani, pentru proiectare și verificare tehnică, arată o anchetă publicată în exclusivitate de jurnaliștii ReporterIS. Conform reporterilor ieșeni, Romest Service, Sigm-Home Projects, B&D Eurotess Invest SRL și Protess Consulting sunt controlate de […]
07:50
Un liberal propune o lege care ar legaliza prostituția în România: ”Am ales reglementarea în locul ipocriziei” / Reacția PSD: „Copiii României nu trebuie să se prostitueze legal” # G4Media
Un proiect de lege inițiat de deputatul PNL de Gorj Ion Iordache prevede legalizarea prostituției. Mai precis, vrea reglementarea și autorizarea activităților de natură sexuală, precum și instituirea unui cadru de control privind desfășurarea acestora, anunță Mediafax. Documentul introduce obligații medicale, fiscale și administrative și stabilește reguli stricte pentru exercitarea activității. "Știu că este un […]
07:30
„Nu totul merge bine”: Alertă la Honda înainte de debutul colaborării cu Aston Martin din F1 # G4Media
Koji Watanabe, președintele Honda Racing, a vorbit deschis despre stadiul la care se află motorul niponilor pentru sezonul 2026 din Formula 1. „Nu totul merge bine", a transmis Koji. Honda va fi partenerul Aston Martin în acest an. Audi construiește succesul din F1 pe echipa câștigătoare de la RedBull Koji Watanabe spune că motorul Honda […]
07:30
Adjunctul bașkanului Găgăuziei a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași / A fost oprit de vameșii români de două ori la graniță / E sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova # G4Media
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, anunță Ziarul de Iași. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca […]
07:30
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general / Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric # G4Media
BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov se află pentru prima dată pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru mașini pe combustie și hibride, anunță BizBrașov. Topul a fost realizat de Vincenzo Bevilacqua – Senior Expert Engine Analysis la Porsche Engineering, pe baza rezultatelor de […]
Acum 4 ore
07:10
Pedeapsa cu ineligibilitatea, condamnarea, strategia de apărare: întrebările care se pun înaintea procesului în apel al liderei partidului Reunirea Națională din Franța, Marine Le Pen # G4Media
A doua rundă pentru Marine Le Pen. Procesul său în apel în cazul asistenților parlamentari ai eurodeputaților Frontului Național, devenit Reunirea Naționala (RN, dreapta populistă/extremă) în 2018, începe marți, 13 ianuarie, la Paris. La mai puțin de un an după condamnarea sa răsunătoare la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare, și […]
07:10
Tânăr ucrainean găsit pe munte, în Maramureș / Salvatorii au rămas la o stână cu transfugul, din cauza frigului / ”Au făcut un foc şi vor rămâne peste noapte” # G4Media
Un ucrainean în vârstă de 31 de ani, care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, a fost descoperit în viaţă, a anunţat, în noaptea de luni spre marţi, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, transmite Agerpres. Operaţiunea de salvare a acestuia a început iniţial în noaptea de duminică spre luni, apoi […]
07:10
Dracula, castelul său, păduri care se întind cât vezi cu ochii… Transilvania îi face să viseze pe pasionații de fantastic de secole. Dar această faimoasă regiune a României, fostă parte a Ungariei, se află și în centrul tensiunilor regionale. În acest nou episod din seria „Să creşti în Europa", proiectul ENTR a mers în orașul […]
06:10
Ferrari își joacă viitorul în Formula 1 în 2026, sezon în care Scuderia este „obligată" de istorie să aducă un titlu la Maranello. Italienii vor ține cont în acest an de observațiile făcute de Lewis Hamilton și Charles Leclerc, transmite f1oversteer.com. Directorul Williams spune că echipa a făcut îmbunătățiri esențiale pentru sezonul 2026 din F1 […]
Acum 6 ore
05:10
Autoritățile americane au anunțat un număr record de vize anulate într-un singur an, în contextul noilor reguli impuse de administrația Trump privind securitatea și imigrația, transmite Mediafax. Peste 100.000 de vize au fost retrase de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit Departamentului de Stat. Este cel mai mare număr raportat într-un singur […]
05:10
Venezuela s-a declarat luni pregătită pentru o „nouă agendă" cu Uniunea Europeană (UE), după o reuniune „sinceră" între diplomaţi ai celor două părţi, în timp ce ţara se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite care l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, notează AFP, citată de Agerpres. Fostă vicepreşedintă a […]
05:00
Finke, râul din Australia despre care cercetătorii susțin că ar curge neîntrerupt încă dinaintea epocii dinozaurilor # G4Media
Un râu ar putea fi cel mai vechi de pe Pământ și curge neîntrerupt de sute de milioane de ani, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei, transmite Mediafax. Aflat în centrul Australiei, râul Finke este considerat de cercetători cel mai vechi râu care curge continuu pe Pământ, potrivit DailyGalaxy. Oamenii de știință estimează că […]
04:50
Apple solicită ajutorul Google pentru a îmbunătăți Siri și a introduce alte funcții AI pe iPhone # G4Media
Apple va apela la Google pentru a-și perfecționa asistentul virtual Siri și pentru a integra alte funcții de inteligență artificială în iPhone, în contextul în care compania inovatoare încearcă să recupereze terenul pierdut în ceea ce privește ultimele tendințe tehnologice, transmite Mediafax. Acordul care permite Apple să utilizeze tehnologia de inteligență artificială a Google a […]
04:50
Fosta consilieră a lui Trump, Dina Powell McCormick, numită în fruntea Meta / Trump a felicitat-o și lăudat-o după numire # G4Media
Meta Platforms a numit luni pe Dina Powell McCormick, fostă înaltă funcționară în prima administrație a președintelui american Donald Trump, în funcția de președinte, transmite Mediafax. Powell McCormick, care a ocupat timp de 16 ani funcții de conducere la Goldman Sachs, a fost consilier adjunct pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump în primul […]
Acum 12 ore
23:00
Atacurile aeriene în Iran sunt în continuare o opţiune pentru Trump, afirmă Casa Albă / Teheranul a anunțat că un canal de comunicare este „deschis”cu Steve Witkoff # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a afirmat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, notează AFP, ciată de Agerpres. Represiunea manifestaţiilor din Iran a făcut peste 600 de morţi de la […]
22:50
Liderul naționalist corsican Alain Orsoni, asasinat la înmormântarea mamei sale / Ucis cu un singur glonț / A fost președinte al clubului de fotbal Ajaccio # G4Media
Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, figură marcantă a mișcării naționaliste corsicane și fost președinte al clubului de fotbal AC Ajaccio, a fost ucis cu un singur glonț tras de la distanță cu o pușcă, anunță Corriere della Sera. El a fost ucit în timp ce participa la înmormântarea mamei sale în cimitirul […]
22:50
Ce efecte a avut decizia unui startup de comerț electronic de a înlocui 90% din angajați cu AI # G4Media
Un startup din India a declanșat o dezbatere globală după ce a înlocuit cea mai mare parte a echipei de relații cu clienții cu inteligență artificială (AI), potrivit IDR, citat de Mediafax. În iulie 2023, Dukaan, o platformă de comerț electronic din Bangalore, a concediat 90% din personalul său de suport clienți. Posturile au fost […]
22:40
Personalul diplomatic neesenţial francez a părăsit Iranul / Reprimarea manifestaţiilor s-a soldat cu peste 600 de morţi # G4Media
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului din cauza tulburărilor care agită această ţară, informează luni AFP, citând două surse familiarizate cu dosarul. Aceşti angajaţi au părăsit Iranul în două etape, duminică şi luni, au indicat sursele, fără a preciza numărul lor exact. În condiţii normale de funcţionare, ambasada Franţei […]
22:30
Genoa lui Șucu învinge clar Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare / Stanciu, doar rezervă # G4Media
Genoa s-a impus clar, pe teren propriu, în disputa cu Cagliari, scor 3-0, luni seară, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. Internaționalul român Nicolae Stanciu, după ce a ratat penaltiul cu AC Milan, din etapa trecută, nu a fost utilizat, anunță Mediafax. Grație succesului, echipa patronată de Dan Șu
22:20
Aerul din Capitală este mai poluat iarna / Încălzirea rezidențială cauzează 70% din poluarea aerului din București # G4Media
Capitala, un oraş cu aer greu respirabil, în sezonul rece. Probleme majore apar din noiembrie, până în aprilie, când, pe lângă trafic și arderile de deșeuri, pornește și încălzirea rezidențială, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceasta este compusă din sistemul centralizat – unde CET-urile respectă normele de mediu, după cum spun […] © G4Media.ro.
22:20
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează AFP, citată de Agerpres. În prima semifinală, desfăşurată pe 12 mai, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croaţia, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova şi Grecia. În cea de-a […] © G4Media.ro.
22:10
„Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România / Șeful companiei de autostrăzi: 97 de camioane îl vor transporta pe bucăți spre șantier / Va săpa cei 1,7 km ai Tunelului Poiana # G4Media
„Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România, anunță directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, citat de Mediafax. Acesta tocmai a primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au fost descărcate. „Este un moment de referință […] © G4Media.ro.
21:50
Apple se aliază cu Google pentru integrarea Gemini în funcțiile sale de inteligență artificială # G4Media
Apple a anunțat luni un parteneriat strategic cu Google, care vizează integrarea modelelor de inteligență artificială Gemini în viitoarele sale funcții AI, inclusiv într-o versiune mai avansată și mai personalizată a asistentului vocal Siri, ce urmează să fie lansată până la finalul acestui an, relatează Mediafax. „Apple și Google au semnat un acord de colaborare […] © G4Media.ro.
21:30
Ger accentuat în zona montană și regiunile intracarpatice / Salvamont: ”Orice activitate montană necesită o evaluare atentă a riscurilor” # G4Media
Salvatorii montani din cadrul Serviciul Județean Salvamont Brașov informează că zona montană și regiunile intracarpatice se vor confrunta, în continuare, cu episoade de ger accentuat, în contextul a două atenționări meteorologice succesive de tip Cod Galben, emise de ANM pentru intervale consecutive, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Prima atenționare este valabilă […] © G4Media.ro.
21:30
Charlie Hebdo, dată în judecată după publicarea unei caricaturi despre incendiul de la Crans-Montana / Desenul e însoţit de textele ”Arşii schiază” şi ”Comedia anului” # G4Media
Un cuplu de avocaţi au depus o plângere în Elveţia împotriva revistei de satiră franceză Charlie Hebdo, care a publicat pe 9 ianuarie o caricatură despre incendiul mortal izbucnit într-un bar din staţiunea Crans-Montana, a relatat luni presa elveţiană, potrivit Agerpres, care citează AFP. Plângerea, depusă de Stéphane Riand şi de soţia sa, Béatrice Riand, […] © G4Media.ro.
21:20
Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața / Dacă se repetă frecvent, ar putea semnala probleme grave de sănătate – psihologi # G4Media
Trezirea frecventă între orele 2:00 și 4:00 dimineața nu este deloc inofensivă. Poate indica existența unor probleme grave de sănătate sau psihologice, potrivit explicațiilor psihologilor. În general, în acest interval orar corpul ar trebui să se afle în faza de somn profund. Când trezirea se repetă foarte frecvent, ar putea semnala probleme mai serioase. Consumul […] © G4Media.ro.
21:10
Unul dintre cele mai importante târguri de tehnologie ale anului tocmai ce a avut loc la Las Vegas, ocazie cu care marii jucători din domeniu s-au etalat cu cele mai interesante produse de tech marcă proprie. Publicația The Verge, care a avut reporteri la fața locului, a întocmit o listă a celor mai interesante produse […] © G4Media.ro.
21:00
Raluca Turcan cere aceleași standarde de integritate pentru Radu Marinescu, acuzat de plagiat, ca în cazurile altor miniștri / „E vital ca niciun ministru al Justiției să nu poată fi șantajat” # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că funcția de ministru al Justiției are nevoie de „un nivel ridicat de încredere publică”, iar această încredere trebuie protejată, în contextul scandalului legat de acuzațiile de plagiat la adresa actualului ministru al Justiției, susținut de PSD. Ea a făcut aceste afirmații în contextul în care ministrul Radu Marinescu a […] © G4Media.ro.
20:50
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță / ”Privesc cu entuziasm perioada care urmează” # G4Media
PRO TV anunță printr-un comunicat de presă că renunță la formatul emisiunii ”La Măruță”. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, precizează televiziunea. „Au fost 18 ani în […] © G4Media.ro.
20:40
Conductorii și controlorii feroviari din Franța intră în grevă națională pe 13 ianuarie / Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF # G4Media
Ministerul de Externe avertizează românii care călătoresc în Franța: conductorii și controlorii feroviari intră în grevă. Perturbări pe TGV, Ouigo, iNOUI și Intercités, transmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că pe 13 ianuarie 2026 este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari. […] © G4Media.ro.
20:40
STUDIU: La primate, comportamentele homosexuale sunt străvechi / Această trăsătură are o componentă ereditară şi poate fi însoţită de un avantaj evolutiv # G4Media
Un vast studiu publicat luni a analizat comportamentele homosexuale întâlnite la primatele non-umane, arătând că aceste comportamente au rădăcini evolutive străvechi şi depind de factori multipli legaţi de mediu şi de structura socială, informează Agerpres, care citează AFP. „Diversitatea comportamentelor sexuale este foarte des întâlnită în natură, printre specii şi în societăţile animaliere; este ceva […] © G4Media.ro.
20:20
Consumul de gaze naturale a crescut cu 17% față de media anuală / „Prognoza meteo arată că vom avea condiții meteo nefavorabile. Vom avea ger până miercuri” # G4Media
Populația și companiile au consumat mai multe gaze naturale în ultimele zile, în contextul temperaturilor foarte scăzute, pentru încălzire sau producerea de energie electrică, iar autoritățile dau asigurări că vor fi resurse suficiente de hidrocarburi, anunță Mediafax. Ministrul Energiei a dat asigurări, luni, la finalul ședinței Comandamentului energetic național, că nu vor fi probleme cu […] © G4Media.ro.
20:20
Oprirea gazului pentru locuitorii din Mangalia care nu au făcut revizia instalațiilor, amânată până pe 19 ianuarie / Din 13.000 de locuințe branșate, aproape jumătate riscă să rămână fără gaz # G4Media
Închiderea instalațiilor de gaze naturale din Mangalia pentru consumatorii care nu au reviziile la zi a fost amânată cu o săptămână, până pe 19 ianuarie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Paul Foleanu, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Mangalia, spune că decizia a fost luată după discuții cu operatorul Mega […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:10
Site-ul primăriilor Brașov și Sibiu, blocate de vizitatorii care au vrut să verifice valoarea impozitelor locale / ”Nu au fost foarte multe plăți, ci foarte multe verificări” # G4Media
Creșterea taxelor și impozitelor locale a făcut ca foarte mulți locuitori să încerce să afle pe site-ul primăriei sau pe ghiseul.ro cât au de plată pentru impozitul pe locuințe, terenuri și autovehicule. Cei mai mulți nu au putut afla din cauza numărului mare de curioși, relatează Agenția de presă Rador care citează Radio Brașov. Site-urile primăriilor […] © G4Media.ro.
19:50
600 de angajaţi ai Azomureş intră în şomaj tehnic / ”România riscă să exporte gaze naturale ca materie primă, la marje mici, pentru a importa ulterior îngrăşăminte la preţuri ridicate„ # G4Media
Combinatul Azomureş a anunţat, luni, intenţia de a plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite în privinţa aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung, această măsură putând afecta peste 2.500 de locuri de muncă, reprezentând atât angajaţi proprii, cât şi ai contractorilor industriali de pe platformă, transmite Agerpres. „În această […] © G4Media.ro.
19:50
EXCLUSIV Kelemen Hunor: 90 la suta dintre maghiarii din Transilvania vor vota în aprilie cu Viktor Orban / Discursul despre autonomie a dispărut în ultimii ani din cauza războiului din Ucraina / Ce spune despre investițiile maghiare blocate în România # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la interviurile G4Media.ro, că 90 la sută dintre maghiarii din Transilvania vor vota la alegerile parlamentare din aprilie 2026 cu Viktor Orban, pe care UDMR a anunțat că-l susține în detrimentul opoziției reprezentate de Peter Magyar. Hunor susține că Orban a dus o politică de sprijin a maghiarilor […] © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Un tren trece milimetric pe lână un bărbat care a traversat ilegal liniile. CFR: ”Factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel” # G4Media
Un șofer trece printre barierele de cale ferată deja coborâte, iar un bărbat traversează și el șinele, fiind extrem de aproape să fie lovit de locomotivă. Prin aceste imagini video, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. transmite un nou mesaj în care ”condamnă ferm comportamentele periculoase”. ”Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării și a […] © G4Media.ro.
19:30
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid ca urmare a eșecului din finala Supercupei cu Barcelona, a anunțat clubul madrilen printr-un comunicat oficial publicat luni. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
19:20
Scurtmetrajul Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), regia Radu Jude & Adrian Cioflâncă, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin # G4Media
Scurtmetrajul documentar Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), în regia lui Radu Jude și Adrian Cioflâncă, a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. „Anul acesta avem un nou scurtmetraj selectat în competiția de la Berlinale. Se numește Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), regia Radu Jude & Adrian Cioflâncă, montaj Cătălin Cristuțiu, producție […] © G4Media.ro.
