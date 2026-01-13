Protestele din Iran: represiunea se intensifică, Trump amenință partenerii Teheranului cu sancțiuni
Președintele american Donald Trump a amenințat luni partenerii comerciali ai Iranului cu sancțiuni vamale, în momentul în care, potrivit unei ONG, bilanțul represiunii manifestărilor împotriva puterii depășește 600 de morți, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori cu o intervenție militară, a anunțat luni că orice țară […] © G4Media.ro.
• • •
Tim Burton pregătește un nou film împreună cu scenariștii filmului de animație KPop Demon Hunters # G4Media
Regizorul american Tim Burton, cunoscut pentru umorul său negru și universurile macabre, revine în 2026 cu o adaptare a filmului Attack of the 50 Foot Woman (1958) al lui Nathan Juran. Pentru acest proiect, produs de Warner Bros. Pictures, regizorul va colabora scenariștii Danya Jimenez și Hannah McMechan, tandemul care a realizat filmul de animație […] © G4Media.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz susţine că regimul din Iran se apropie de sfârşit / 648 de oameni ar fi fost uciși de la începerea protestelor # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că actualul regim din Iran s-ar putea apropia de sfârşit în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Dacă regimul poate rămâne la putere numai prin utilizarea violenţei, atunci este efectiv terminat”, a declarat Merz în timpul unei vizite în […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Autoritățile n-au făcut public incidentul / Căpitănia Giurgiu: ”Am dat termen 10 zile armatorului să curețe locul” / Apele Române a luat probe pentru analiză # G4Media
O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în 10 ianuarie, în Dunăre, la Zimnicea, conform informațiilor G4Media care au fost confirmate de Căpitănia Giurgiu. Autoritățile n-au făcut public incidentul până în 13 ianuarie, când au fost contactate de reporterii G4Media. Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, a declarat pentru G4Media că a dat termen 10 […] © G4Media.ro.
Tragedia de la Crans-Montana și mecanismele mafiei. Ascensiunea familiei Moretti și firul invizibil care leagă Corsica de Elveția # G4Media
Editorial publicat de reputatul jurnalist de investigație Roberto Saviano în Il Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Povestea tragică a barului din Crans-Montana este legată într-adevăr de mafie şi de spălarea de bani? Aceasta este o întrebare care a explodat pe rețelele de socializare în zilele imediat următoare incendiului. O întrebare legitimă, căreia îi lipsește […] © G4Media.ro.
Protestele din Iran: represiunea se intensifică, Trump amenință partenerii Teheranului cu sancțiuni # G4Media
Şefa guvernului japonez intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor şi să convoace alegeri anticipate # G4Media
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia, transmit agențiile de știri Kyodo şi Reuters, citate de Agerpres. Decizia, care a fost comunicată membrilor de rang înalt […] © G4Media.ro.
Cercetătorii avertizează că o strategie terapeutică populară pentru steatoza hepatică ascunde un risc de cancer # G4Media
Blocarea unei enzime celulare esenţiale, o abordare despre care se crede că protejează împotriva steatozei hepatice, ar putea creşte riscul de leziuni hepatice cronice şi cancer odată cu îmbătrânirea, au avertizat marţi cercetătorii australieni, citaţi de agenţia de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres. Studiul, publicat în revista ştiinţifică Science Advances, a descoperit că pierderea […] © G4Media.ro.
Liderii din Groenlanda resping ofensiva lui Trump pentru controlul insulei. Danemarca propune SUA deschiderea de noi baze militare # G4Media
Președintele american, Donald Trump, a reafirmat că ar dori să încheie un acord pentru achiziționarea Groenlandei, dar liderii partidelor de pe insulă i-au respins apelurile repetate, declarând că viitorul teritoriului ar trebui decis de propriul său popor, transmit Jornal Economico, citat de Rador. „Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să […] © G4Media.ro.
SURSE Directoarea adjunctă din Vama Constanța, Elmaz Nezir, a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni / Victima a ajuns la spital și a murit 4 zile mai târziu # G4Media
Elmaz Nezir, directoarea adjunctă a Vămii Constanța, a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni, care a ajuns la spital cu fractură la picior, a fost internat și, 4 zile mai târziu, a murit, conform surselor Info Sud-Est. Șefa din Vamă l-a acroșat pe Nicolae Vrânceanu, un bărbat de 83 de ani, în 8 ianuarie, […] © G4Media.ro.
Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește până spre mijlocul lunii februarie # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada cu vreme foarte rece se va prelungi până spre mijlocul lunii februarie. De asemenea, în unele zone ar putea să ningă, transmite ANM, potrivit MEDIAFAX. În săptămâna 12-19 ianuarie, valorile termice vor fi „mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, […] © G4Media.ro.
Încă o moțiune depusă de extremiștii din grupul parlamentar PACE împotriva unui ministru USR / Radu Miruță este acuzat că face declarații iresponsabile # G4Media
Grupul PACE Întâi România va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR). Reprezentanții grupului parlamentar îl acuză pe Miruță că prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză compromite credibilitatea politicii de apărare a României, transmite MEDIAFAX. „În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată -Ministrul […] © G4Media.ro.
Editorial al publicației The Spectator, via Rador: Începe să-mi pară rău de progresiștii care tac mâlc în privința revoluției din Iran. Disprețul meu pentru ei începe să se transforme în milă. Imaginați-vă cum e să privești femeile aruncându-și voalurile islamice într-o magnifică sfidare a clericilor haini care stăpânesc asupra lor – și să nu simți […] © G4Media.ro.
Astronomii au observat o stea pitică albă care generează o undă de şoc neobişnuită, plină de culoare / Steaua preia gaze fierbinţi de la o altă, aflată la o distanţă relativ mică # G4Media
Astronomii au observat o stea pitică albă, aflată la 730 de ani lumină de Soare, care generează o undă de şoc neobişnuită, plină de culoare în cursul deplasării sale prin spaţiu, făcându-i pe cercetători să caute explicaţii pentru acest fenomen, transmite Agerpres, care preia Reuters. Piticele albe sunt stele foarte compacte, aflate în ultima fază […] © G4Media.ro.
Un important festival literar din Australia, anulat, după ce a interzis participarea unei autoare palestiniene / A demisionat însăși directoarea evreică a festivalului care a criticat îngrădirea libertății de exprimare # G4Media
Unul dintre cele mai importante festivaluri literare din Australia a fost anulat, marţi, după ce 180 de autori au boicotat evenimentul. Directoarea festivalului a demisionat, declarând că nu poate să ia parte la reducerea la tăcere a unei autoare palestiniene şi avertizând asupra demersurilor de interzicere a protestelor şi a sloganurilor după ce atacul armat […] © G4Media.ro.
Pus sub o presiune uriașă din prima zi, Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid după înfrângerea „albilor” din finala Supercupei Spaniei contra Barcelonei (2-3). Presa spaniolă a tratat pe larg subiectul, iar concluzia este că îndepărtarea antrenorului a venit atunci când lumea se aștepta mai puțin. Florentino Perez „a schimbat cursul” Realului la […] © G4Media.ro.
Căldura colectivistă a lui Mamdani aduce mult cu frigurosul București comunist – analist american # G4Media
Articol de James Bovard în ziarul de dreapta The New York Post, via Rador: Primarul Mamdani le-a promis pe 1 ianuarie newyorkezilor că va „înlocui frigiditatea individualismului brut cu căldura colectivismului”. Din fericire psihiatrii nu au catalogat încă „individualismul brut” drept o boală mintală. Însă viziunea unui colectivism confortabil a lui Mamdani va fi dificil de […] © G4Media.ro.
După o absență de peste două decenii, Ford a revenit în lumea Formulei 1, gigantul american ajutând RedBull Racing să producă primul său motor pentru Marele Circ. Directorul Ford Performance, Mark Rushbrook, a vorbit despre viitorul lui Max Verstappen în F1, iar concluzia este clară: trebuie ca echipa din Milton Keynes să-i furnizeze un monopost […] © G4Media.ro.
Zhao Xintong și-a respectat statutul de favorit și a câștigat fără emoții, scor 6-2, meciul cu Gary Wilson din primul tur al Mastersului de snooker de la Alexandra Palace. Locul 9 mondial și campion en-titre la Crucible, Zhao a fost condus o singură dată pe tabelă, chiar după primul frame al partidei (0-1). A urmat […] © G4Media.ro.
Eventuala plecare a lui Radu Marinescu din fruntea Ministerului Justiției nu ar afecta procedura de numire a noilor procurori șefi, explică fostul magistrat Cristi Danileț # G4Media
Descoperirea că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a recurs la plagiat în aproape jumătate din lucrarea sa de doctorat nu poate bloca procedura de numire a noilor procurori șefi, a scris, pe facebook, fostul magistrat, Cristi Danileț. El a arătat că procedura de intervievare a candidaților ar urma să aibă loc, conform calendarului, abia spre finalul […] © G4Media.ro.
Medvedev, despre subiectul Groenlanda: Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul SUA / Interesul strategic al Moscovei pentru insulă # G4Media
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat o declarație provocatoare potrivit căreia locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, în cazul în care președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei, anunță Mediafax. Afirmațiile au fost făcute pentru agenția Interfax și preluate de Reuters, stârnind […] © G4Media.ro.
Armata americană a deghizat un avion militar în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri / NYT: Fapta ar putea constitui o crimă de război # G4Media
Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, anunță Agerpres, care preia AFP. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianul new-yorkez, dreptul internaţional umanitar […] © G4Media.ro.
Mallorca anunță scumpiri pentru a opri valul de turiști / ”Suntem la capacitate maximă și singurul lucru pe care îl putem face este să creștem prețurile” # G4Media
Vacanțele în una dintre cele mai populare zone turistice din Europa ar putea fi mai scumpe anul acesta. Avertismentul vizează Mallorca și vine de la reprezentanții industriei turismului. De vină este turismul excesiv, cele mai multe locuri de cazare pentru vara următoare fiind deja rezervate, informează Mediafax. Turiștii care fac planuri pentru o vacanță în […] © G4Media.ro.
Un șofer beat și cu permisul suspendat, reținut de polițiști, după ce a condus un vehicul în care se aflau 7 copii, printre care și un bebeluș # G4Media
Polițiștii din Huedin au depistat, în trafic, un șofer beat și cu permisul suspendat, în care se aflau șapte copii, cel mai mic cu vârsta de 8 luni. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului, pe DN1R, în localitatea Călățele, însă conducătorul auto nu a oprit la somațiile adresate de polițiști, […] © G4Media.ro.
Încă un favorit important eliminat de la Masters: Mark Williams, învins clar în primul tur # G4Media
Mark Williams, locul patru mondial, a părăsit Mastersul de snooker de la Alexandra Palace în runda inaugurală, galezul fiind învins de Mark Allen, scor 6-2. Veteranul Williams a început mai bine duelul din primul tur al Mastersului, iar la un moment dat a condus cu 2-1. A punctul maxim pentru galez, de la acel moment […] © G4Media.ro.
Premierul Canadei vizitează oficial China, pentru noi parteneriate comerciale, pe fondul tensiunilor cu SUA # G4Media
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pleacă marți în China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională, într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA, din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump, scrie Reuters. Este prima vizită la Beijing a unui prim-ministru canadian din […] © G4Media.ro.
Ministrul de Externe german minimalizează riscul anexării prin forță a Groenlandei de către SUA, după întâlnirea cu omologul său american, Marco Rubio # G4Media
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimalizat riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a prelua vastul teritoriu autonom controlat de Danemarca, un aliat al SUA în cadrul NATO, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Nu am nicio indicaţie că acest lucru este luat în considerare serios” […] © G4Media.ro.
11 oameni au murit, în Bolivia, într-un accident de microbuz condus de un adolescent de 13-14 ani / Vehiculul s-a izbit de un copac # G4Media
Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa luni într-un accident rutier în estul Boliviei, în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent „cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani” a indicat poliţia, notează AFP. „În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate”, a declarat Miguel Lipe, poliţistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un […] © G4Media.ro.
Atac masiv al Rusiei cu rachete asupra Kievului și Harkovului, cel mai intens din acest an # G4Media
Rusia a lansat marți dimineață cel mai puternic atac cu rachete din acest an asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației, anunță Mediafax. Rusia a desfășurat marți dimineață cel mai puternic val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două orașe ale Ucrainei, potrivit autorităților și presei ucrainene. În […] © G4Media.ro.
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei și astronaut, depune plângere împotriva secretarului american apărării / Pete Hegseth i-a inițiat proceduri disciplinare # G4Media
Senatorul democrat Mark Kelly a anunţat luni că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după ce acesta din urmă a iniţiat proceduri disciplinare împotriva acestui fost pilot al Marinei şi astronaut pentru un videoclip considerat că îndeamnă la „răzvrătire”, notează AFP, preluată de Agerpres. „Cruciada sa neconstituţională împotriva mea transmite un mesaj […] © G4Media.ro.
Funcționarii Prefecturii Sibiu au spor pentru condiții vătămătoare și în concediu / O decizie definitivă a Curții de Apel Alba le permite ca sporul de 10% să socotit și pe perioada vacanței # G4Media
Instanța a decis ca angajații Prefecturii Sibiu să primească sporul pentru condiții vătămătoare și pentru perioada în care se află în vacanță, anunță Turnul Sfatului. Curtea de Apel Alba (Secția de contencios administrativ și fiscal) a respins, printr-o decizie pronunțată la 15 decembrie 2025, recursul formulat de Instituția Prefectului județului Sibiu împotriva unei sentințe a […] © G4Media.ro.
ReporterIS: O suveică de firme controlată de o familie din Iași a încasat milioane de euro de la primăria lui Chirica, în ultimii ani, pentru proiectare și verificare tehnică # G4Media
O suveică de firme controlată de o familie din Iași a încasat milioane de euro de la primăria lui Mihai Chirica, în ultimii ani, pentru proiectare și verificare tehnică, arată o anchetă publicată în exclusivitate de jurnaliștii ReporterIS. Conform reporterilor ieșeni, Romest Service, Sigm-Home Projects, B&D Eurotess Invest SRL și Protess Consulting sunt controlate de […] © G4Media.ro.
Un liberal propune o lege care ar legaliza prostituția în România: ”Am ales reglementarea în locul ipocriziei” / Reacția PSD: „Copiii României nu trebuie să se prostitueze legal” # G4Media
Un proiect de lege inițiat de deputatul PNL de Gorj Ion Iordache prevede legalizarea prostituției. Mai precis, vrea reglementarea și autorizarea activităților de natură sexuală, precum și instituirea unui cadru de control privind desfășurarea acestora, anunță Mediafax. Documentul introduce obligații medicale, fiscale și administrative și stabilește reguli stricte pentru exercitarea activității. ”Știu că este un […] © G4Media.ro.
„Nu totul merge bine”: Alertă la Honda înainte de debutul colaborării cu Aston Martin din F1 # G4Media
Koji Watanabe, președintele Honda Racing, a vorbit deschis despre stadiul la care se află motorul niponilor pentru sezonul 2026 din Formula 1. „Nu totul merge bine”, a transmis Koji. Honda va fi partenerul Aston Martin în acest an. Audi construiește succesul din F1 pe echipa câștigătoare de la RedBull Koji Watanabe spune că motorul Honda […] © G4Media.ro.
Adjunctul bașkanului Găgăuziei a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași / A fost oprit de vameșii români de două ori la graniță / E sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova # G4Media
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, anunță Ziarul de Iași. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca […] © G4Media.ro.
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general / Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric # G4Media
BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov se află pentru prima dată pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru mașini pe combustie și hibride, anunță BizBrașov. Topul a fost realizat de Vincenzo Bevilacqua – Senior Expert Engine Analysis la Porsche Engineering, pe baza rezultatelor de […] © G4Media.ro.
Pedeapsa cu ineligibilitatea, condamnarea, strategia de apărare: întrebările care se pun înaintea procesului în apel al liderei partidului Reunirea Națională din Franța, Marine Le Pen # G4Media
A doua rundă pentru Marine Le Pen. Procesul său în apel în cazul asistenților parlamentari ai eurodeputaților Frontului Național, devenit Reunirea Naționala (RN, dreapta populistă/extremă) în 2018, începe marți, 13 ianuarie, la Paris. La mai puțin de un an după condamnarea sa răsunătoare la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare, și […] © G4Media.ro.
Tânăr ucrainean găsit pe munte, în Maramureș / Salvatorii au rămas la o stână cu transfugul, din cauza frigului / ”Au făcut un foc şi vor rămâne peste noapte” # G4Media
Un ucrainean în vârstă de 31 de ani, care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, a fost descoperit în viaţă, a anunţat, în noaptea de luni spre marţi, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, transmite Agerpres. Operaţiunea de salvare a acestuia a început iniţial în noaptea de duminică spre luni, apoi […] © G4Media.ro.
Dracula, castelul său, păduri care se întind cât vezi cu ochii… Transilvania îi face să viseze pe pasionații de fantastic de secole. Dar această faimoasă regiune a României, fostă parte a Ungariei, se află și în centrul tensiunilor regionale. În acest nou episod din seria „Să creşti în Europa”, proiectul ENTR a mers în orașul […] © G4Media.ro.
Ferrari își joacă viitorul în Formula 1 în 2026, sezon în care Scuderia este „obligată” de istorie să aducă un titlu la Maranello. Italienii vor ține cont în acest an de observațiile făcute de Lewis Hamilton și Charles Leclerc, transmite f1oversteer.com. Directorul Williams spune că echipa a făcut îmbunătățiri esențiale pentru sezonul 2026 din F1 […] © G4Media.ro.
Autoritățile americane au anunțat un număr record de vize anulate într-un singur an, în contextul noilor reguli impuse de administrația Trump privind securitatea și imigrația, transmite Mediafax. Peste 100.000 de vize au fost retrase de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit Departamentului de Stat. Este cel mai mare număr raportat într-un singur […] © G4Media.ro.
Venezuela s-a declarat luni pregătită pentru o „nouă agendă” cu Uniunea Europeană (UE), după o reuniune „sinceră” între diplomaţi ai celor două părţi, în timp ce ţara se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite care l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, notează AFP, citată de Agerpres. Fostă vicepreşedintă a […] © G4Media.ro.
Finke, râul din Australia despre care cercetătorii susțin că ar curge neîntrerupt încă dinaintea epocii dinozaurilor # G4Media
Un râu ar putea fi cel mai vechi de pe Pământ și curge neîntrerupt de sute de milioane de ani, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei, transmite Mediafax. Aflat în centrul Australiei, râul Finke este considerat de cercetători cel mai vechi râu care curge continuu pe Pământ, potrivit DailyGalaxy. Oamenii de știință estimează că […] © G4Media.ro.
Apple solicită ajutorul Google pentru a îmbunătăți Siri și a introduce alte funcții AI pe iPhone # G4Media
Apple va apela la Google pentru a-și perfecționa asistentul virtual Siri și pentru a integra alte funcții de inteligență artificială în iPhone, în contextul în care compania inovatoare încearcă să recupereze terenul pierdut în ceea ce privește ultimele tendințe tehnologice, transmite Mediafax. Acordul care permite Apple să utilizeze tehnologia de inteligență artificială a Google a […] © G4Media.ro.
Fosta consilieră a lui Trump, Dina Powell McCormick, numită în fruntea Meta / Trump a felicitat-o și lăudat-o după numire # G4Media
Meta Platforms a numit luni pe Dina Powell McCormick, fostă înaltă funcționară în prima administrație a președintelui american Donald Trump, în funcția de președinte, transmite Mediafax. Powell McCormick, care a ocupat timp de 16 ani funcții de conducere la Goldman Sachs, a fost consilier adjunct pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump în primul […] © G4Media.ro.
Atacurile aeriene în Iran sunt în continuare o opţiune pentru Trump, afirmă Casa Albă / Teheranul a anunțat că un canal de comunicare este „deschis”cu Steve Witkoff # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a afirmat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, notează AFP, ciată de Agerpres. Represiunea manifestaţiilor din Iran a făcut peste 600 de morţi de la […] © G4Media.ro.
Liderul naționalist corsican Alain Orsoni, asasinat la înmormântarea mamei sale / Ucis cu un singur glonț / A fost președinte al clubului de fotbal Ajaccio # G4Media
Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, figură marcantă a mișcării naționaliste corsicane și fost președinte al clubului de fotbal AC Ajaccio, a fost ucis cu un singur glonț tras de la distanță cu o pușcă, anunță Corriere della Sera. El a fost ucit în timp ce participa la înmormântarea mamei sale în cimitirul […] © G4Media.ro.
Ce efecte a avut decizia unui startup de comerț electronic de a înlocui 90% din angajați cu AI # G4Media
Un startup din India a declanșat o dezbatere globală după ce a înlocuit cea mai mare parte a echipei de relații cu clienții cu inteligență artificială (AI), potrivit IDR, citat de Mediafax. În iulie 2023, Dukaan, o platformă de comerț electronic din Bangalore, a concediat 90% din personalul său de suport clienți. Posturile au fost […] © G4Media.ro.
Personalul diplomatic neesenţial francez a părăsit Iranul / Reprimarea manifestaţiilor s-a soldat cu peste 600 de morţi # G4Media
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului din cauza tulburărilor care agită această ţară, informează luni AFP, citând două surse familiarizate cu dosarul. Aceşti angajaţi au părăsit Iranul în două etape, duminică şi luni, au indicat sursele, fără a preciza numărul lor exact. În condiţii normale de funcţionare, ambasada Franţei […] © G4Media.ro.
Genoa lui Șucu învinge clar Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare / Stanciu, doar rezervă # G4Media
Genoa s-a impus clar, pe teren propriu, în disputa cu Cagliari, scor 3-0, luni seară, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. Internaționalul român Nicolae Stanciu, după ce a ratat penaltiul cu AC Milan, din etapa trecută, nu a fost utilizat, anunță Mediafax. Grație succesului, echipa patronată de Dan Șucu a […] © G4Media.ro.
Aerul din Capitală este mai poluat iarna / Încălzirea rezidențială cauzează 70% din poluarea aerului din București # G4Media
Capitala, un oraş cu aer greu respirabil, în sezonul rece. Probleme majore apar din noiembrie, până în aprilie, când, pe lângă trafic și arderile de deșeuri, pornește și încălzirea rezidențială, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceasta este compusă din sistemul centralizat – unde CET-urile respectă normele de mediu, după cum spun […] © G4Media.ro.
