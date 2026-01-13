Protestele din Iran: represiunea se intensifică, Trump amenință partenerii Teheranului cu sancțiuni

22:20

Capitala, un oraş cu aer greu respirabil, în sezonul rece. Probleme majore apar din noiembrie, până în aprilie, când, pe lângă trafic și arderile de deșeuri, pornește și încălzirea rezidențială, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceasta este compusă din sistemul centralizat – unde CET-urile respectă normele de mediu, după cum spun […] © G4Media.ro.