Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale
TeleM Iași , 13 ianuarie 2026 08:50
România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut...
Acum 5 minute
09:10
Trupul unui bărbat de 58 de ani a fost găsit luni după-amiază într-o zonă împădurită...
09:10
Ţările care fac comerţ cu Iranul vor plăti scump în relaţia cu Statele Unite, ameninţă...
09:10
Vrancea | Ce a găsit Protecția Consumatorilor în zonele de agrement în perioada sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
În perioada 18.11.2025 – 07.01.2026, comisarii ANPC au verificat peste 1.400 de operatori economici din...
Acum 15 minute
09:00
Donald Trump a intensificat presiunile economice şi a anunţat că sancţionează ţările care mai au...
09:00
Se pregătește o lege pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică și apărare # TeleM Iași
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la un post TV și că s-a stabilit ca...
09:00
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026...
Acum 30 minute
08:50
România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut...
Acum 24 ore
16:40
Sezonul rece aduce tot mai multe probleme de sănătate, iar medicii de familie spun că...
16:30
Aeroportul Stefan cel Mare Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608...
15:20
Proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început, astăzi, conform ordinului...
14:20
Sezonul rece aduce tot mai multe probleme de sănătate, iar medicii de familie spun că...
14:20
Temperaturile geroase din ultimele nopti au dus la interventii pe strazile din Iasi. Zeci de...
14:20
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia finanţelor publice locale pentru a plăti impozitul...
14:20
Vremea rămâne extrem de rece în Moldova în primele zile ale săptămânii. Temperaturile nocturne și...
14:10
8 companii au fost sancționate cu amenzi de 32 milioane de euro pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă # TeleM Iași
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei...
14:00
Un nou proiect de lege depus în Parlament readuce în spațiul public o temă extrem...
13:10
Primaria Iași anunță că 15.000 de persoane și-au achitat deja taxele și impozitele locale în primele zile ale anului # TeleM Iași
Aproape 15.000 de persoane și-au achitat deja taxele și impozitele locale în primele zile ale...
12:30
Gălăţenii, la coadă în prima zi de plată a taxelor şi impozitelor locale după majorări fără precedent # TeleM Iași
În ciuda gerului pătrunzător din prima zi a anului fiscal 2026, sute de locuitori ai...
12:20
Suceava | Grav accident pe DN2, în Dărmănești între două autotrenuri, un microbuz transport marfă și un autoturism # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN2 in Darmanesti,...
12:00
Trump spune că Iranul vrea să „negocieze”, în timp ce SUA amenință cu o acțiune militară # TeleM Iași
Liniile de comunicare dintre Teheran și Washington rămân deschise prin intermediul unui trimis special al...
11:20
Traficul rutier pe podul de pe DN 15C, km 66+345, din Praxia se reia de...
11:10
Modificări la voucherele de vacanță pentru angajați în 2026. Cum vor putea fi utilizate în acest an # TeleM Iași
În 2026, bugetarii vor continua să primească vouchere de vacanță în valoare de 800 de...
11:00
Intervenție a pompierilor pentru degajarea unor cărămizi în pericol de cădere, la un bloc din Nicolina # TeleM Iași
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii...
11:00
Viitorii părinți din Iași sunt invitați să participe la Cursul GRATUIT de puericultură „Școala Mamei",...
10:50
Un bărbat de 69 de ani din municipiul Roman și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de o țigară # TeleM Iași
La ora 02:32 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui...
10:50
Rafturi goale la sectoarele cu ouă în magazine mari din Suceava. Ouă puține și foarte scumpe # TeleM Iași
Criza ouălor de care se vorbește de câteva luni de zile începe să se resimtă...
10:50
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon/ Minime între minus 20 şi minus 10 grade # TeleM Iași
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu...
10:30
Un nou program derulat prin fonduri europene propune finanțarea viticultorilor care vor să producă struguri...
10:30
Continuă extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău # TeleM Iași
Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău va...
10:30
O femeie în vârstă de 72 de ani a fost adusă în stare foarte gravă...
10:30
Vrancea, prinsă între promisiuni regionale și realități din transportul aerian: studiile sunt gata, dar aeroportul...
10:30
Recent, au fost aprobate fonduri pentru modernizare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aceeași...
10:20
Este doliu in fotbalul iesean. Dumitru „Mituș" Anton s-a stins din viata la varsta de...
10:20
Se urmăreşte prevenirea expunerii la frig, a cazurilor de hipotermie şi a altor riscuri grave...
10:20
Femeie de 94 de ani din Racova, ucisă de un câine. Fiica victimei, rănită și transportată la spital # TeleM Iași
O femeie în vârstă de 94 de ani, din comuna Racova, județul Bacău, a murit, după...
10:10
Focuri de armă la frontiera cu România. Un SUV cu 7 bărbați a forțat intrarea ilegală în țara noastră și a rănit grav un polițist de frontieră # TeleM Iași
Soferul unui SUV a rănit un polițist de frontieră în timp ce încerca să treacă...
10:10
Preşedintele Donald Trump şi-a exprimat intenţia de a cumpăra sau a lua cu forţa acest...
09:40
România în fața gerului: importuri de gaze în creștere și asigurări oficiale privind stocurile solide și securitatea energetică # TeleM Iași
România se confruntă cu o perioadă de temperaturi puternic negative, care a determinat o creștere...
09:30
Guvernul lansează „curățenia” în companiile de stat: 185 de firme inactive și pierderi de 14 miliarde de lei # TeleM Iași
Vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, a anunțat duminică un demers amplu...
Ieri
09:10
Președinta Curții de Apel București denunță un „scenariu matematic” de preluare a controlului asupra justiției și cere o discuție cu președintele României # TeleM Iași
Președinta Curții de Apel București (CAB), judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, a lansat o serie de...
11 ianuarie 2026
19:30
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava # TeleM Iași
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul...
17:10
Este doliu în fotbalul românesc după ce un fost mare jucător ne-a părăsit. Legenda clubului...
14:30
Guvernul a explicat astazi de ce a decis majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate (clădiri,...
13:10
Empatia românilor pierdută. Un bărbat a murit într-un autobuz din Sibiu fără ca nimeni să intervină # TeleM Iași
În noaptea de 8 ianuarie, în municipiul Sibiu, un bărbat de aproximativ 43 de ani...
12:50
Vrancea | Explozie într-o locuință din comuna Vulturu provocată de o butelie. Proprietarul a suferit arsuri # TeleM Iași
Astăzi, în jurul orei 11:25, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea...
12:40
Intervenție complexă de salvare a unui număr de 23 de vaci căzute într-un iaz din comuna Rădășeni # TeleM Iași
Pompierii au fost alertati pentru salvarea unui număr de 23 de vaci căzute într-un iaz...
09:20
Polonezii de PESA, care au livrat tramvaie la Iași și Craiova, cumpără un producător din Germania # TeleM Iași
Producătorul de material rulant PESA este în proces de finalizare a achiziției companiei germane HeiterBlick...
09:20
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria omenirii s-a produs pe teritoriul României. Modul cumplit în care au pierit o mie de oameni # TeleM Iași
Unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria omenirii s-a produs pe teritoriul României, în apropierea...
09:10
Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a fostului primar al comunei...
