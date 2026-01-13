Subvențiile APIA pe cap de animal, plătite fermierilor până la 31 ianuarie 2026
TeleM Iași , 13 ianuarie 2026 11:50
Crescătorii de animale vor primi subvențiile APIA pe cap de animal aferente campaniei 2025 cel...
• • •
Acum 30 minute
12:00
România a trecut peste noaptea de luni spre marți, 12-13 ianuarie 2026, cea mai geroasă...
12:00
Poziția Patriarhiei privind ”legalizarea prostituției”, proiect inițiat de deputați PNL și PSD: ”Îngrijorare profundă și dezaprobare” # TeleM Iași
Patriarhia Română și-a exprimat marți îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea...
11:50
Acum o oră
11:30
La ora 03:35, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna...
11:30
Ieri după-amiază, la ora 12:42, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Timișești pentru...
Acum 2 ore
10:50
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii...
10:40
Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început,...
10:20
Primăria Comunei Miroslava a deschis astăzi ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție a două...
10:20
Creșă nouă în Bucium: „Sfântul Ioan Botezătorul” și-a deschis porțile pentru 80 de copii # TeleM Iași
O nouă creșă a fost deschisă astăzi, 12 ianuarie 2026, în cartierul Bucium din municipiul...
Acum 4 ore
09:50
Organizarea botezului este un moment special pentru orice familie, iar pregătirile care preced această ceremonie...
09:40
Încep lucrările de modernizare a DN 29B Botoșani–Dorohoi: sectorul Cătămărăști Deal va fi extins la patru benzi # TeleM Iași
Lucrările pentru modernizarea drumului național DN 29B, pe sectorul Botoșani–Dorohoi, în zona localității Cătămărăști Deal,...
09:30
Traficul de pasageri pe Aeroportul Bacău a înregistrat o scădere în luna noiembrie : a fost depășit de Brașov și a coborât pe locul 8 la nivel regional # TeleM Iași
Aeroportul Internațional „George Enescu" din Bacău a înregistrat, în luna noiembrie 2025, un trafic de 27.519 pasageri, potrivit...
09:30
Luni a avut loc o ședință a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, convocată de prefectul...
09:20
Podul de la Praxia a fost reabilitat după mai bine de jumătate de secol și redeschis traficului # TeleM Iași
Consiliul Județean Suceava a informat că luni, 12 ianuarien 2026, începând cu ora 12.00, se...
09:20
Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi, înregistrat în 2025, a fost mai mare cu 1,6% față...
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă...
09:10
Trupul unui bărbat de 58 de ani a fost găsit luni după-amiază într-o zonă împădurită...
09:10
Ţările care fac comerţ cu Iranul vor plăti scump în relaţia cu Statele Unite, ameninţă...
09:10
Vrancea | Ce a găsit Protecția Consumatorilor în zonele de agrement în perioada sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
În perioada 18.11.2025 – 07.01.2026, comisarii ANPC au verificat peste 1.400 de operatori economici din...
09:00
Donald Trump a intensificat presiunile economice şi a anunţat că sancţionează ţările care mai au...
09:00
Se pregătește o lege pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică și apărare # TeleM Iași
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la un post TV și că s-a stabilit ca...
09:00
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026...
08:50
România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut...
Acum 24 ore
16:40
Sezonul rece aduce tot mai multe probleme de sănătate, iar medicii de familie spun că...
16:30
Aeroportul Stefan cel Mare Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608...
15:20
Proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început, astăzi, conform ordinului...
14:20
14:20
Temperaturile geroase din ultimele nopti au dus la interventii pe strazile din Iasi. Zeci de...
14:20
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia finanţelor publice locale pentru a plăti impozitul...
14:20
Vremea rămâne extrem de rece în Moldova în primele zile ale săptămânii. Temperaturile nocturne și...
14:10
8 companii au fost sancționate cu amenzi de 32 milioane de euro pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă # TeleM Iași
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei...
14:00
Un nou proiect de lege depus în Parlament readuce în spațiul public o temă extrem...
13:10
Primaria Iași anunță că 15.000 de persoane și-au achitat deja taxele și impozitele locale în primele zile ale anului # TeleM Iași
Aproape 15.000 de persoane și-au achitat deja taxele și impozitele locale în primele zile ale...
12:30
Gălăţenii, la coadă în prima zi de plată a taxelor şi impozitelor locale după majorări fără precedent # TeleM Iași
În ciuda gerului pătrunzător din prima zi a anului fiscal 2026, sute de locuitori ai...
12:20
Suceava | Grav accident pe DN2, în Dărmănești între două autotrenuri, un microbuz transport marfă și un autoturism # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN2 in Darmanesti,...
Ieri
12:00
Trump spune că Iranul vrea să „negocieze”, în timp ce SUA amenință cu o acțiune militară # TeleM Iași
Liniile de comunicare dintre Teheran și Washington rămân deschise prin intermediul unui trimis special al...
11:20
Traficul rutier pe podul de pe DN 15C, km 66+345, din Praxia se reia de...
11:10
Modificări la voucherele de vacanță pentru angajați în 2026. Cum vor putea fi utilizate în acest an # TeleM Iași
În 2026, bugetarii vor continua să primească vouchere de vacanță în valoare de 800 de...
11:00
Intervenție a pompierilor pentru degajarea unor cărămizi în pericol de cădere, la un bloc din Nicolina # TeleM Iași
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii...
11:00
Viitorii părinți din Iași sunt invitați să participe la Cursul GRATUIT de puericultură „Școala Mamei",...
10:50
Un bărbat de 69 de ani din municipiul Roman și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de o țigară # TeleM Iași
La ora 02:32 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui...
10:50
Rafturi goale la sectoarele cu ouă în magazine mari din Suceava. Ouă puține și foarte scumpe # TeleM Iași
Criza ouălor de care se vorbește de câteva luni de zile începe să se resimtă...
10:50
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon/ Minime între minus 20 şi minus 10 grade # TeleM Iași
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu...
10:30
Un nou program derulat prin fonduri europene propune finanțarea viticultorilor care vor să producă struguri...
10:30
Continuă extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău # TeleM Iași
Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău va...
10:30
O femeie în vârstă de 72 de ani a fost adusă în stare foarte gravă...
10:30
Vrancea, prinsă între promisiuni regionale și realități din transportul aerian: studiile sunt gata, dar aeroportul...
10:30
Recent, au fost aprobate fonduri pentru modernizare prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aceeași...
10:20
Este doliu in fotbalul iesean. Dumitru „Mituș" Anton s-a stins din viata la varsta de...
10:20
Se urmăreşte prevenirea expunerii la frig, a cazurilor de hipotermie şi a altor riscuri grave...
