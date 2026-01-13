Mesajul criptic despre Groenlanda postat de Casa Albă în urmă cu câteva ore. „Monitorizăm situația”
13 ianuarie 2026 10:20
Administrația prezidențială americană alimentează, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, tensiunile generate de intenția declarată a lui Donald Trump de a prelua insula arctică, în ciuda opiniilor exprimate de Groelanda, de Danemarca și de ceilalți…
• • •
Acum 5 minute
10:40
Donald Trump, îngrijorat că va pierde în dosarul pe care și-a clădit noul mandat: „Suntem terminați!"
Președintele american Donald Trump e îngrijorat de perspectiva anulării taxelor vamale impuse de administrația sa și îi avertizează pe judecătorii Curții Supreme de la Washington să nu ia o decizie „împotriva Statelor Unite”, relatează Business…
10:40
Mai jos poți citi o ediție completă a newsletterului săptămânal „Good Tech”, semnat de Vlad Dumitrescu. Abonează-te ca să primești edițiile viitoare aici: Abonează-te Good Tech îți arată cum să îți faci viața mai simplă…
Acum 15 minute
10:30
Porecla lui este Caracatița, are emisiunea „Să dăm cu bâta" și o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său. Cine este Diosdado Cabello, considerat de mulți adevărata forță din Venezuela
Porecla lui este „Caracatița”, prezintă o emisiune TV intitulată „Lovind cu bâta” și mulți venezueleni îl consideră adevărata putere din țară, scrie The Guardian. Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului și este probabil…
Acum 30 minute
10:20
ANM a emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. HARTA zonelor unde frigul se întețește
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis marți dimineață o alertă cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară, până miercuri, la ora 10.00. Alerta cod galben vizează numeroase județe…
10:20
Mesajul criptic despre Groenlanda postat de Casa Albă în urmă cu câteva ore. „Monitorizăm situația"
Administrația prezidențială americană alimentează, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, tensiunile generate de intenția declarată a lui Donald Trump de a prelua insula arctică, în ciuda opiniilor exprimate de Groelanda, de Danemarca și de ceilalți…
Acum o oră
09:50
China a anunțat pe 8 ianuarie că vă investiga achiziţia startupului chinez de AI Manus de către Meta Platforms, pentru a verifica dacă tranzacția respectă legile de controlul exporturilor şi transferul de tehnologie, relatează CNBC…
Acum 2 ore
09:40
Apple va folosi tehnologiile de AI de la Google în produsele sale, în urma unui mega-parteneriat semnat pe mai mulți ani
După multe luni de discuții, Apple și Google au anunțat un mega-parteneriat în domeniul AI, iar modelul Gemini de la Google se va regăsi pe asistentul Siri, dar și pe alte produse Apple. Google a…
09:20
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului / Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov
Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației și noi daune infrastructurii în plină iarnă. A fost cel mai intens val de…
09:10
Odată cu trecerea anilor, multe persoane observă schimbări ale tiparelor de somn. Se trezesc mai devreme, au somn întrerupt sau pur și simplu nu reușesc să doarmă la fel de multe ore ca înainte. În…
08:50
În spatele inovației, trebuie să existe rigoare. Altfel, visul devine doar o idee scumpă
Cu peste două decenii de experiență în management financiar, Ramona Bâliș, Director Financiar și Membru al Boardului Metaminds, și-a consolidat parcursul profesional în industrii variate, acoperind sectoare cheie ale economiei: IT & Telecomunicații; energie, oil…
Acum 4 ore
08:30
Un fost pilot al Marinei SUA și astronaut, luat la țintă de administraţia Trump, a depus plângere împotriva șefului Pentagonului
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot de vânătoare al Marinei SUA, a anunțat luni că a depus plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după ce acesta a inițiat proceduri disciplinare împotriva lui pentru…
08:30
SUA au atacat o ambarcațiune cu un avion secret care arăta ca unul civil. De ce este „perfidia" crimă de război
Armata americană a folosit un avion secret deghizat în aeronavă civilă în timpul primului său atac împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, care a făcut 11 morți în septembrie, notează The New York…
07:50
Cea mai rece noapte de la începutul acestei ierni. Până la cât au scăzut temperaturile și unde a fost cea mai friguroasă dimineață
Toată țara se află până astăzi, la ora 10.00, sub alertă cod galben de ger, iar noaptea trecută a fost ce mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă, potrivit meteorologilor. La ora 07.00 dimineața, în…
07:50
Unul dintre oamenii de bază ai lui Putin susține că Groenlanda ar putea vota să se alăture Rusiei: „Și atunci s-a terminat"
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid pentru a asigura controlul asupra insulei…
07:20
Oprirea emisiunii lui Măruță de la ProTV și a zecilor de oameni din spatele lui: un indiciu despre epoca Inteligenței Artificiale în România – nu doar în industria de televiziune
10 lucruri nu doar despre „La Măruță”, ci și despre ce se pot aștepta oamenii cu privire la schimbările locurilor de muncă din multe profesii, în noua economie. Cum arată câteva fapte mai puțin cunoscute…
07:20
Mărirea impozitelor pe proprietate: episodul ascuns pe care îl știu toate partidele, dar preferă să nu mai vorbească despre el
Un moment bântuie politica la vârf a României, dar puțină lume vrea să pună degetul pe el, pentru că atinge trei partide de la guvernare. Adevărul e însă că majorarea cu 50% a impozitelor pe…
07:20
Dosarul penal în care un profesor de matematică din Turceni este acuzat de abuz sexual asupra unor eleve minore a fost redeschis, după publicarea unei investigații Snoop. Cazul fusese clasat de procurori la finalul anului…
07:10
Liderul din Corsica ucis la înmormântarea mamei sale a jucat un rol foarte important în viața unui român cunoscut în toată lumea
Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale. Citește mai mult pe GOLAZO.ro
07:00
ULTIMA ORĂ Americanii închid în România o fabrică, peste 1.000 de angajați vor fi concediați
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc., cel mai mare din lume pe această nișă, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților. Citește mai mult pe Profit.ro Foto: DreamsTime.com
07:00
Val de super-gripă K în România: Numărul de cazuri, de 4 ori mai mare decât în ultimii ani. Doi medici explică fenomenul care face ca și cei vaccinați să se îmbolnăvească: „Se numește drift"
Sentimentul din ultimele săptămâni că „toți suntem răciți” are justificare în realitatea că super-gripa K, tulpina de virus gripal cea mai răspândită în acest sezon în Europa, a ajuns și în România. E contagioasă și…
Acum 12 ore
00:30
Alain Orsoni, fost lider naționalist și președinte al clubului AC Ajaccio, a fost ucis. Împușcat direct în inimă în timp ce participa la înmormântarea mamei sale
Fostul lider separatist din Corsica Alain Orsoni a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale, în Vero, un sat situat la 30 de kilometri est de Ajaccio, capitala insulei franceze din Marea Mediterană,…
00:20
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță pedepsirea țărilor care fac comerț cu Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel"
Președintele american Donald Trump a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara…
12 ianuarie 2026
23:50
Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevrele „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că „ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.…
23:30
VIDEO Zelenski, mesaj despre regimul de la Teheran, în toiul protestelor violente care au cuprins Iranul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că lumea trebuie să-i ajute pe iranieni să profite de proteste pentru a provoca schimbarea care să-i elibereze de un regim care a adus răul în propria lor…
23:10
Anunțul serii în Italia. O cântăreață celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti: „El m-a convins"
Cunoscuta cântăreață Laura Pausini va fi co-prezentatoare în cele cinci seri ale Festivalului de la Sanremo 2026 Anunțul a fost făcut de directorul artistic și prezentatorul festivalului, Carlo Conti, scrie publicația FanPage.it. Programat între 24…
23:00
Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează agențiile France Presse și Agerpres. În prima semifinală, desfășurată pe 12 mai, vor…
23:00
Un echipament care s-a dovedit esențial în războiul din Ucraina este folosit de iranieni pentru a ocoli izolarea impusă de regim
Unii iranieni continuă să utilizeze serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, în ciuda blocării comunicațiilor la nivel național, au declarat trei persoane din interiorul țării, acesta fiind cel mai recent exemplu…
22:50
Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce PRO TV i-a închis emisiunea după 18 ani. A și anunțat ce va face: „Acum sunt curios"
Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre viitorul său după despărțirea de PRO TV. Nu a menționat nimic despre televiziune. PRO TV a decis să renunțe la emisiunea „La Măruță” după 18 ani, după cum…
22:50
Google introduce reclame personalizate în instrumentele de online shopping bazate pe inteligență artificială
Google introduce noi forme de publicitate personalizată în instrumentele sale de cumpărături bazate pe inteligență artificială, compania încercând să câștige bani de pe urma sutelor de milioane de oameni care folosesc gratuit chatbotul său Google…
22:40
Tăcerea completă a fost reacția celor mai importanți lideri ai statului, la aproape 24 de ore de când PressOne apublicat o investigație jurnalistică care arată că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în mai bine…
22:30
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare a angajaților din MApN, MAI și serviciile secrete, care în prezent ies la pensie la 48 de ani
Reprezentanții MApN și ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii viitoare un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică și apărare, a anunțat luni ministrul Apărării, Radu Miruță. Măsurile ar…
22:10
Revoltele din Iran: Prima reacție a Moscovei / Khamenei anunță manifestații masive pro-regim, un „avertisment pentru SUA"
Rusia a condamnat luni „tentativele puterilor străine” de a interveni în Iran, după ce Statele Unite au amenințat că se vor implica, în contextul reprimării sângeroase a protestelor din republica islamică. Iranul se confruntă de…
22:00
Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său american, Donald Trump, pe fondul tensiunilor legate de modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic, informează agenția…
21:50
Războiul electricelor: BMW accelerează vânzările, Mercedes pierde teren în fața ofensivei chinezilor de la BYD
Producătorul auto german Mercedes-Benz Group AG a rămas și mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice, astfel că Mercedes trebuie să se bazeze din ce în ce…
Acum 24 ore
21:20
SuperLiga: Un titular pleacă de la CFR Cluj și semnează cu un club important din Europa
Portarul Otto Hindrich (23 de ani) va juca pentru Legia Varșovia, a anunțat jurnalistul polonez Tomasz Włodarczyk. După ce s-a despărțit în această iarnă de titularii Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, CFR Cluj este aproape…
21:10
Decizie majoră în showbiz: Pro TV scoate emisiunea lui Cătălin Măruță de pe post după 18 ani
Postul de televiziune PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026, scrie Pagina de Media. Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că…
21:00
„NATO, așa cum este acum, cu siguranță nu va mai exista". Avertisment de la vârful UE în privința preluării Groenlandei de armata SUA, plus o întrebare incomodă despre „această ocupație"
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca ar solicita acest lucru, a declarat luni comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, avertizând că preluarea insulei arctice de către…
20:50
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort în biroul său. În aceeași zi, un oligarh rus care locuia în insulă a dispărut în mod misterios
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în sediul ambasadei Rusiei în Cipru, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba „probabil de un suicid”, a declarat…
20:30
Ministru USR, reacție în scandalul privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu: „Dacă este plagiat, e complicat"
„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat”, a reacționat luni ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, față de acuzațiile de plagiat care îl vizează pe colegul său social-democrat de la Justiție, Radu…
20:20
Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Schema complicată aleasă de Tiraspol: gaze livrate de o firmă elveţiană cu acţionariat maghiar, pe banii Moscovei, care plătește prin societăţi anonime din Emirate
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de…
20:20
Ministru USR, reacție în scandalul privind teza de doctorat a lui Radu Miruță: „Dacă este plagiat, e complicat” # HotNews.ro
„Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat”, a reacționat luni ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, față de acuzațiile de plagiat care îl vizează pe colegul său social-democrat de la Justiție, Radu…
20:10
FOTO. De peste 10 ani, un fotograf venezuelean surprinde momente spectaculoase și ritualuri din viața românilor: „Dacă ești respectuos și sincer, oamenii îți deschid ușa"
În toamna lui 2015, venezueleanul Alejandro Ilukewitsch se stabilea în România din cauza instabilității din propria țară, cauzată de regimul lui Hugo Chávez. De profesie inginer în domeniul software, Alejandro este pasionat de fotografie: a…
19:50
Turcia a prevenit luni că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între SUA și Iran pentru soluționarea…
19:30
Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters. Vaticanul…
19:10
Rusia anunță comenzi externe record pentru armele sale. „Tehnologia testată în Ucraina și-a făcut singură publicitate"
Interesul în lume pentru armele rusești a ajuns la un nivel record în urma conflictului din Ucraina, a afirmat luni vicepremierul rus Denis Manturov, în timpul unei discuții la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin,…
19:00
„Toți aliații sunt de acord". Șeful NATO, anunț despre Arctica după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea Groenlandei
Țările membre NATO discută următoarele măsuri pentru a menține în mod colectiv siguranța Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, acesta fiind cel mai recent semnal al eforturilor depuse de aliați pentru a-l mulțumi…
18:50
Un lider PNL vrea să legalizeze serviciile sexuale contra cost. Autoritățile locale ar urma să autorizeze astfel de spații / Condițiile propuse în lege
Deputatul Ion Iordache, care este președintele PNL Gorj, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege „pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală”. Proiectul de lege are susținerea altor colegi din PNL…
18:40
„Se doreşte revenirea la anumite situaţii în care nevinovaţii erau băgaţi în puşcărie". Ce spun despre cazul Marinescu doi dintre puținii miniştri care au demisionat după acuzaţii de plagiat
Florin Roman (PNL) și Ioan Mang (PSD), doi dintre cei 3 miniștri din guvernele României care au demisionat după acuzații de plagiat, susțin că au fost victime ale unui sistem care „nu i-a vrut” acolo…
18:20
Răspuns tranșant al lui Radu Marinescu, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care Bolojan îi cere acest lucru
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că nu a discutat cu șeful guvernului după apariția articolului din PressOne în care este acuzat că a plagiat.
18:20
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „coloană a cincea" a Rusiei în cadrul legislativului UE. Ce partid a reacţionat indignat
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de…
