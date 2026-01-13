13:50

Unii bucureștenii din Sectorul 3 al Capitalei au „apreciat” pavelele lui Negoiță în diverse feluri. S-au plâns de acestea chiar de pe vremea când ele au fost montate. Nu, nu este vorba despre o chestiune […] Articolul FOTO | Mai rea decât gheața pe trotuar e gheața pe pavelele lui Negoiță. „Am crezut că nu ajung cu toate oasele întregi până la Mega de la parter” apare prima dată în B365.