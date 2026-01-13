BREAKING | Ireal în București: mașină făcută praf pe Șoseaua Alexandriei, la nr. 20, unde un capac de canal amenința încă de dimineață orice șofer care trecea pe acolo
B365.ro, 13 ianuarie 2026 10:20
Acum 15 minute
10:30
Cine ar putea să-l înlocuiască pe Cătălin Măruță la Pro TV. O informație relevantă din interiorul televiziunii și un scenariu care te duce cu gândul la „pinguinii din București"
E oficial, la Pro TV, seară de seară nu-l vom mai vedea pe Cătălin Măruță. Pro TV a anunțat că formatul se va încheia începând cu data de 6 februarie. Această decizie a fost luată la
Acum 30 minute
10:20
BREAKING | Ireal în București: mașină făcută praf pe Șoseaua Alexandriei, la nr. 20, unde un capac de canal amenința încă de dimineață orice șofer care trecea pe acolo
Nu numai gropile de pe bulevarde și șosele – multe uriașe – sunt un pericol major pentru traficul din București, ci și câte un capac de canal deplasat sau chiar absent pot distruge mașini sau,
Acum 2 ore
09:40
BREAKING | Veste oribilă pentru aproape jumătate dintre bucureșteni, care n-au căldură și tremură și acum în case, în zi cu Cod Galben de ger. Anunțul Termoenergetica
Astăzi, 13 ianuarie, bucureștenii au primit încă o veste proastă. Cei care stau în zonele afectate la avaria CET Sud. Termenul a fost prelungit cu încă 3 zile de chin. Vineri ar trebui să revină
09:20
FOTO | Fantoma căldurii din București bântuie pe străzile orașului, uneori amenințând șoferii cu accidente grave. Probabil cea mai mare frustrare a noastră, în imagini
În Capitală o avarie la CET Sud a adus nenumărate nopți friguroase bucureștenilor. Vina a fost dată ba la ELCEN, ba pe Termoenergetica. Iar realitatea este undeva la mijloc și tot undeva la mijloc se
09:20
Cât de frig a fost în București azi-noapte, cea mai geroasă din această iarnă. Veștile despre vremea de azi impun cojoace și ghete antiderapante: e Cod Galben de ger
Acest episod de iarnă adevărată, cu ger și zăpadă, mai persistă în București, unde meteorologii au anunțat, pentru azi-noapte, temperaturile de minus 15 grade Celsius. Noaptea de luni (12 ianuarie 2026) spre marți (13 ianuarie
Acum 4 ore
08:40
VIDEO | Mesajul lui Cătălin Măruță, în ziua în care PRO TV a anunțat că scoate de pe post emisiunea lui de după-amiază, după 18 ani
Cătălin Măruță nu va mai prezenta emisiunea La Măruță. Pro TV a anunțat că formatil se va încheia începând cu data de 6 februarie. Emisiunea se va încheia după 18 ani de difuzare. Emisiunea La
08:30
FOTO | „E bombă cu ceas la Poliția Capitalei!" Zeci de fișete proptite în bolovani, cărămizi și lemne pot cădea oricând peste polițiști sau bucureșteni care intră în clădire
Sindicatul Europol a transmis bucureștenilor un mesaj. A spus că sediul Brigăzii Rutiere se află într-o stare avansată de degradare. Sediul Brigăzii Rutiere București se află într-o stare deplorabilă Sindicatul Europol avertizează bucureștenii că sediul
Acum 8 ore
03:10
Fenomen inexplicabil în București, unde s-a produs paradoxul perfect: dimineața primei zile reale de muncă a fost un coșmar, la prânz – oraș fantomă
S-a mai petrecut o minune bucureşteană la acest început de an de muncă. Pentru că, să fim realiști, abia de săptămâna aceasta se întoarce lumea real pe cameră, cum spune o vorbă din bătrâni. Şi
Acum 24 ore
20:00
„Sistemul de termoficare din București va funcționa, dar în regim de avarie". Soluția la care au ajuns PMB, ELCEN și Termoenergetica pentru problema apei calde și a căldurii
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit în această seară cu reprezentanții ELCEN și Termoenergetica, la ședință participând și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a discuta despre cea mai recentă problemă a apei calde
19:30
Stația de epurare Glina e gata, după 9 ani. PMB: Peste 1,5 milioane de bucureșteni beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate
Primăria Municipiului București informează că a încheiat proiectul care vizează finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta). Stația de epurare Glina este gata Potrivit unui comunicat
18:10
HARTA | Evoluția infrastructurii rutiere din România în ultimii 40 de ani. Oficial MT: 2026 va avea cele mai multe inaugurări de autostrăzi. Vom înconjura și Bucureștiul pe noua centură
Deocamdată doar în teorie, anul 2026 pare să fie unul foarte optimist în ceea ce privește infrastructura rutieră. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, spune că 2026 „va fi cel mai important
16:40
Accident pe Șoseaua Cotroceni, la Grădina Botanică, unde traficul este îngreunat. STB: Linia 62 este blocată spre Gara de Nord | UPDATE
Un accident s-a produs, în această după-amiază, pe Șoseaua Cotroceni, unde traficul este îngreunat. Totodată, în urma evenimentului de circulație, STB anunță că linia 62 este blocată și, din acest motiv, s-a decis ca troleibuzele
16:10
FOTO | Grey, un simpatic motănel, s-a pierdut prin Pipera. Stăpâna lui îl caută disperată: Are cip și un semn distinctiv – coada lui e mai scurtă
Grey, un pisoi foarte simpatic s-a pierdut prin Pipera duminică, 11 ianuarie. Stăpâna lui mărturisește că s-a pierdut în zona Liziera Pipera, Azari Play, Mega Image Pipera, Voluntari. Are cip, este sterilizat, iar numele lui
15:40
„Eliberați zona, încep lucrările la Stadionul Dinamo". Șantierul se deschide săptămâna viitoare, bucureștenii cu mașini în zonă sunt chemați să le ia până atunci
Începând de astăzi, accesul autoturismelor în Complexul Sportiv Dinamo va fi restricționat din cauza lucrărilor la Arena Sportivă Multifuncțională Dinamo. Accesul va fi permis doar personalului autorizat și sportivilor. Lucrările încep săptămâna viitoare. Accesul auto
15:30
ESENȚIAL | ELCEN vs Termoenergetica, în ziua în care problema căldurii în București rămâne uriașă. „Dacă facem ce ne cer și mărim debitul la CET Sud, crește riscul de avarii!"
ELCEN face precizări după ce Termoenergetica a solicitat public creșterea debitului la CET Sud. Reprezentanții explică faptul că „funcționarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit". Precizările ELCEN, după ce
15:10
7 blocuri noi se ridică la Obor, o investiție a antrenorului Cosmin Olăroiu. Adunate toate, sunt peste 500 de apartamente și o parcare de peste 800 de locuri
Un nou ansamblu rezidențial va apărea în cartierul Obor. Investitorii vor să ridice 7 clădiri, cu 568 de apartamente, pe terenurile fostei fabrici Izolatorul. Planurile proiectului includ o parcare cu peste 800 de locuri pentru
14:50
„Lipsa de căldură din București e pericol public!" Care sunt riscurile încălzirii improvizate din apartamente și-un scurt ghid de supraviețuire în case, pe ger
În această lună, bucureștenii au trăit niște clipe foarte dificile din cauza problemelor cu apa caldă și mai ales fără căldura. Dacă nu am locui aici am spune că acest lucru este pur și simplu
14:40
Îți dorești ca bluzele să-și păstreze culoarea, forma și aspectul îngrijit cât mai mult timp? Bluza preferată îmbătrânește rapid sau devine ternă după doar câteva spălări? Secretul stă în câteva obiceiuri simple și adaptate fiecărui
14:00
Vine cea mai geroasă noapte din București. Meteorologii anunță că recordul negativ din acest sezon va fi în orele care urmează
Temperaturile vor scădea acut. Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă, de până acum. În București, termometrele vor înregistra valori între -20 și -10 grade Celsius. Vreme deosebit de rece în noaptea
13:50
FOTO | Mai rea decât gheața pe trotuar e gheața pe pavelele lui Negoiță. „Am crezut că nu ajung cu toate oasele întregi până la Mega de la parter"
Unii bucureștenii din Sectorul 3 al Capitalei au „apreciat" pavelele lui Negoiță în diverse feluri. S-au plâns de acestea chiar de pe vremea când ele au fost montate. Nu, nu este vorba despre o chestiune
13:50
Aventurile telefonului pierdut în taxi de actrița Oana Pellea. După 24 de ore, a apărut într-un bloc cu 6 etaje din București: „Acum ce fac? Unde anunț?"
Actrița Oana Pellea face apel la oameni, după ce și-a pierdut telefonul. Sâmbătă noaptea, aceasta și-a dat seama că-i lipsește Iphone-ul, care, cel mai probabil, i-a căzut în mașina de taxi în care a urcat
13:40
VIDEO | Începe prima fază a lucrărilor la Gara de Nord cea Nouă. Cum va arăta după consolidare, reabilitare și modernizare, un șantier de 500 de milioane de lei
Gara de Nord din București intră într-un proces de modernizare. Proiectul vizează siguranța, confortul, accesibilitatea și conservarea patrimoniului. Investiția pentru Faza I este de aproximativ 500 de milioane de lei. Gara de Nord din Capitală
12:40
Incredibil accident, cu mașină urcată pe gardul refugiului de tramvai, pe Șoseaua Mihai Bravu. Tramvaiele de pe linia 1, blocate
STB a anunțat că linia 1 este blocată pe Șoseaua Mihai Bravu, după stația Penes Curcanul. O mașină a ajuns peste gardul protector al liniei de tarmvai. Accident pe Șoseaua Mihai Bravu STB a transmis
12:10
VIDEO | Operațiunea „Caracatița din Berceni". Șoferii cu mașinile lăsate pe trotuare prin Sectorul 4 s-au pomenit azi cu blocatoare la roți
În Capitală este o lege nescrisă respectată de șoferi chiar de ani de zile. Dacă nu găsesc loc de parcare preferă să parcheze pe trotuar. În acele momente accesul pietonilor pe trotuar este pur și
12:00
Puzderie de restricții de circulație în București din cauza șantierelor de la metroul M6 & șine de tramvai și a lucrărilor termo. Lista străzilor și zonelor vizate
Brigada Rutieră anunță unde sunt deschise șantiere în București. În aceste condiții, sunt instituite restricții de circulație pe mai multe artere ale Capitalei, pentru desfășurarea lucrărilor. Lucrările aduc restricții de circulație Brigada Rutieră a transmis
11:10
FOTO | Imagine miraculoasă în centrul
Astăzi, 12 ianuarie, traficul din Capitală pare mult mai blând, cel puțin acest lucru poate fi remarcat pe Bulevardul Lascăr Catargiu. La 12 fără un sfert străzile sunt extrem de libere. Acesta este un lucru […] Articolul FOTO | Imagine miraculoasă în centrul Bucureștiului, azi, în zi foarte lucrătoare. „M-am frecat la ochi și am așteptat dârdâind să apară om sau mașină” apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | Scările spre Iadul Picioarelor Rupte sunt în Parcul IOR. În campanie de deszăpezire de pe Internet, dl. Negoiță n-a ajuns și aici # B365.ro
A nins în București, însă nu în toate zonele au intervenit echipele de deszăpezire, chiar daca Robert Negoiță a publicat imagini cu utilajele din Sectorul 3. Un bucureștean arată cum în Parcul IOR, nu au […] Articolul FOTO | Scările spre Iadul Picioarelor Rupte sunt în Parcul IOR. În campanie de deszăpezire de pe Internet, dl. Negoiță n-a ajuns și aici apare prima dată în B365.
Ieri
10:40
ESENȚIAL | Pericol în Pasajul Unirii, plin de stalactite. Țurțuri uriași s-au format pe tavanul tunelului recent reparat. Bucureștean: Cam asta e calitatea lucrărilor! # B365.ro
„Stalactitele” din Pasajul Unirii au pus în pericol viața mai multor șoferi. În această dimineață, un bucureștean a atras atenția asupra țurțurilor de gheață formați pe tavanul Pasajului Unirii. Țurțurii de gheață din Pasajul Unirii […] Articolul ESENȚIAL | Pericol în Pasajul Unirii, plin de stalactite. Țurțuri uriași s-au format pe tavanul tunelului recent reparat. Bucureștean: Cam asta e calitatea lucrărilor! apare prima dată în B365.
10:30
„E superb deszăpezit Bucureștiul”, spune ironic un curier Bolt, care face slalom cu mâncarea printre sloiuri și alte capcane de gheață. E ca o cursă cu obstacole # B365.ro
Zăpada a acoperit Capital. Ieri dimineața am fost luați din nou prin surprindere când ne-am uitat pe geam și am văzut că totul este alb din nou. Cafeaua de dimineață s-a băut cu gândul la […] Articolul „E superb deszăpezit Bucureștiul”, spune ironic un curier Bolt, care face slalom cu mâncarea printre sloiuri și alte capcane de gheață. E ca o cursă cu obstacole apare prima dată în B365.
09:50
VIDEO | Un bucureștean a căzut pe gheață în Colentina, pe bucățica de trotuar rămasă liberă, între mașini parcate. Un barista și o farmacistă au stat cu el până a venit Salvarea # B365.ro
Un bucureștean a alunecat pe gheață lângă Penny din Colentina. Bărbatul a căzut și s-a lovit la cap. A fost și o ambulanță SMURD. Lângă locul unde a fost incidentul erau scări, care erau blocate […] Articolul VIDEO | Un bucureștean a căzut pe gheață în Colentina, pe bucățica de trotuar rămasă liberă, între mașini parcate. Un barista și o farmacistă au stat cu el până a venit Salvarea apare prima dată în B365.
09:30
Ger ALERT | Vremea se răcește serios în București, cu temperaturi care coboară la -13 grade Celsius. Prognoza ANM, actualizată # B365.ro
În București a nins din nou, iar orașul este din nou alb. Meteorologii au anunșaty cum va fi vremea în Capitală în următoarea săptămână. ANM a emis prognoza pentru perioada 11-16 ianuarie. Cum va fi […] Articolul Ger ALERT | Vremea se răcește serios în București, cu temperaturi care coboară la -13 grade Celsius. Prognoza ANM, actualizată apare prima dată în B365.
09:00
ESENȚIAL | 4 din 10 blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura și azi, în teoretica zi a rezolvării problemelor, după avaria majoră de la CET Sud # B365.ro
De astăzi, ar trebui să revină complet apa caldă și căldura în casele bucureștenilor, afectați de avaria de la CET Sud, de la începutul lunii. Sistemul de termoficare funcționează puțin peste 60%. Azi ar trebui […] Articolul ESENȚIAL | 4 din 10 blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura și azi, în teoretica zi a rezolvării problemelor, după avaria majoră de la CET Sud apare prima dată în B365.
08:40
FOTO | Pinguinul PingAI, cea mai năstrușnică apariție prin București, de când cu zăpada. A fost localizat cu umor prin Colentina, prin Cartierul Latin, dar și prin zona metropolitană # B365.ro
În București ninsoarea a dat peste cap planurile bucureștenilor. Desigur suntem în luna ianuarie și firesc ar fi să ningă, dar Capitala nu este obișnuită cu acest cumul de zăpadă de foarte mulți ani. Anul […] Articolul FOTO | Pinguinul PingAI, cea mai năstrușnică apariție prin București, de când cu zăpada. A fost localizat cu umor prin Colentina, prin Cartierul Latin, dar și prin zona metropolitană apare prima dată în B365.
08:00
BREAKING | Incendiu lângă stația de metrou Pipera, trafic aproape blocat pe Dimitrie Pompeiu. Martor: Arde Brutăria lui Matei # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu aproape de metrou Pipera. Un martor a spus că polițția dirijează traficul de pe Dimitrie Pompeiu. Incendiu lângă metrou Pipera Un membru al grupului de Facebook […] Articolul BREAKING | Incendiu lângă stația de metrou Pipera, trafic aproape blocat pe Dimitrie Pompeiu. Martor: Arde Brutăria lui Matei apare prima dată în B365.
06:50
FOTO | Imagini parcă din alte vremuri. Parcul Tineretului a (re)devenit pârtia preferată a bucureștenilor # B365.ro
Ninsoarea suficientă și o zi de duminică au transformat Parcul Tineretului în cea mai căutată pârtie din tot Bucureștiul. Cu mintea împăcată că abia de luni trebuie să se îngrijoreze de dezghețat mașina dis-de-dimineață și […] Articolul FOTO | Imagini parcă din alte vremuri. Parcul Tineretului a (re)devenit pârtia preferată a bucureștenilor apare prima dată în B365.
03:00
Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Deși are valoare uriașă, clădirea modernistă lipsește din Lista Monumentelor din București # B365.ro
Gara Băneasa, prin excelență stație feroviară a întoarcerilor triumfale și a plecărilor definitive regale, asociată cu evenimente răsunătoare și ceremonii fastuoase, își pierde strălucirea și importanța în mod ireversibil. Gara monarhilor de altădată, unică, monumentală, […] Articolul Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Deși are valoare uriașă, clădirea modernistă lipsește din Lista Monumentelor din București apare prima dată în B365.
11 ianuarie 2026
16:40
FOTO | În Sectorul 6, primarul și cățelul fac echipă la curățatul zăpezii. Moldovan a dat cu lopata, Barney a supravegheat # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a luat singur lopata și curăță zăpada adunată în fața locuinței lui. El are și un ajutor de nădejde. De aseară, s-a format un strat generos de zăpadă prin oraș. […] Articolul FOTO | În Sectorul 6, primarul și cățelul fac echipă la curățatul zăpezii. Moldovan a dat cu lopata, Barney a supravegheat apare prima dată în B365.
16:10
Schema „Sucul și Covorașul” de la supermarket. Cum a păcălit un bucureștean casele self-pay, până l-au prins cu sacoșa necuvenit de plină și-a ajuns în arest # B365.ro
Polițiștii au reținut un bărbat după ce a furat de mai multe ori dintr-un complex comercial din Sectorul 2 al Capitalei Acuzatul folosea o anumită schemă la casele de marcat self-pay. A fost reținut 24 […] Articolul Schema „Sucul și Covorașul” de la supermarket. Cum a păcălit un bucureștean casele self-pay, până l-au prins cu sacoșa necuvenit de plină și-a ajuns în arest apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Dl. Negoiță anunță marea deszăpezire prin Sectorul 3 și că echipele sunt pe teren (pe internet). Mai mulți bucureșteni spun că-n realitate nu prea au ajuns utilajele # B365.ro
Robert Negoiță a anunțat că de-aseară utilajele de deszăpezire sunt pe străzile din Sectorul 3. Bucureștenii îi transmit că mai sunt suficiente locuri unde este nevoia de intervenții. Utilajele sunt pe teren Robert Negoiță a […] Articolul FOTO | Dl. Negoiță anunță marea deszăpezire prin Sectorul 3 și că echipele sunt pe teren (pe internet). Mai mulți bucureșteni spun că-n realitate nu prea au ajuns utilajele apare prima dată în B365.
14:00
FOTO ❄️ Iarna în Parcul Plumbuita din Sectorul 2. Zăpada a pus stăpânire peste copaci, bănci și alei # B365.ro
Iarna s-a instalat în București, în Parcul Plumbuita din Sectorul 2 totul este acoperit de stratul de zăpadă. Ninsorile vor continua zilele acestea, iar temperaturile vor scădea. Parcul Plumbuita este cucerit de zăpadă De ieri […] Articolul FOTO ❄️ Iarna în Parcul Plumbuita din Sectorul 2. Zăpada a pus stăpânire peste copaci, bănci și alei apare prima dată în B365.
13:00
Linia 10 este blocată pe Șoseaua Ștefan cel Mare. STB: S-a format linia de navetă 610 pentru preluarea călătorilor # B365.ro
În urmă cu puțin timp, STB a anunțat că linia de tramvai 10 este blocată pe Șoseaua Ștefan Cel Mare, în stația Dr. Grozovici, pe sensul spre Romprim. Călătorii au la dispoziție s-a scos pe […] Articolul Linia 10 este blocată pe Șoseaua Ștefan cel Mare. STB: S-a format linia de navetă 610 pentru preluarea călătorilor apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Trotuare încă înzăpezite și alunecoase în Sectorul 1. Bucureșteni cer să dea măcar cu sare sau material antiderapant # B365.ro
Ninsorile nu se opresc degrabă în București, utaljele de deszăpezire au ieșit pe teren. Mai mulți bucurești cer să se intervină și pe trotuare și în stații să se dea cu sare sau material antiderapant. […] Articolul FOTO | Trotuare încă înzăpezite și alunecoase în Sectorul 1. Bucureșteni cer să dea măcar cu sare sau material antiderapant apare prima dată în B365.
11:50
Actrița Oana Pellea și-a pierdut telefonul într-un taxi când a plecat de la TNB. Cere ajutorul aplicației Star Taxi, de unde a comandat cursa # B365.ro
Actrița Oana Pellea spune că și-a pierdut telefonul mobil într-un taxi din București. Ea a luat o cursă aseară și vrea să contacteze aplicația de pe care comandase să o ajute să găsească obiectul. Artista […] Articolul Actrița Oana Pellea și-a pierdut telefonul într-un taxi când a plecat de la TNB. Cere ajutorul aplicației Star Taxi, de unde a comandat cursa apare prima dată în B365.
11:30
Utilajele de deszăpezire atât de promise de primării au ieșit pe teren, dar nu acoperă toate zonele afectate de ninsorile pornite aseară în București. Stratul de zăpadă este în creștere # B365.ro
Ninsorile s-au pornit, administrațiile locale scos utilajele de deszăpezire pe teren în București. Acestea nu sunt prezente în toate zonele afectate. Se cer mai multe inetrvenții pe străzile din Capitală Începând de aseară, ninsorile au […] Articolul Utilajele de deszăpezire atât de promise de primării au ieșit pe teren, dar nu acoperă toate zonele afectate de ninsorile pornite aseară în București. Stratul de zăpadă este în creștere apare prima dată în B365.
11:00
În urmă că puțin timp a avut loc un carambol cu mai multe mașini pe Centura Bucureștiului, la ieșirea Măgurele. Autoritățile sunt prezente la fața locului. Carambol cu mașini pe Centura Bucureștiului Cu puțin timp […] Articolul Carambol cu mai multe mașini pe Centura Capitalei. Autoritățile sunt la fața locului apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
VIDEO | Cum arată o noapte furtunoasă, de iarnă, în București. Vifornița de la ora 3 din S3 # B365.ro
Iarna a pus stăpânire peste Capitală. De azi noapte, ninsorile nu se mai opresc în București. În perioada următoare, vremea se va răci. Cum arată ninsorile de aseară din București Ninsorile s-au pornit ieri seară, […] Articolul VIDEO | Cum arată o noapte furtunoasă, de iarnă, în București. Vifornița de la ora 3 din S3 apare prima dată în B365.
07:50
Din râu în pahar. Care este circuitul apei potabile din București și toți pașii anevoioși care trebuie parcurși # B365.ro
În fiecare dimineață, înainte să-ți faci cafeaua, se întâmplă un mic miracol logistic în București: apa face un drum lung, controlat și monitorizat, ca să ajungă… fix în paharul tău. Și nu, nu e „apă […] Articolul Din râu în pahar. Care este circuitul apei potabile din București și toți pașii anevoioși care trebuie parcurși apare prima dată în B365.
07:10
Snow ALERT în București | Strat tot mai gros de zăpadă în oraș și în împrejurimi, polei și frig. ANM a actualizat azi-noapte prognoza meteo specială pentru Capitală # B365.ro
Sunt zile de iarnă ca la carte în București, cu ninsoare și strad de zăpadă deja de câțiva centimetri, dar și cu frig, iar ANM a actualizat azi-noapte prognoza meteo specială pentru Capitală. Cum va […] Articolul Snow ALERT în București | Strat tot mai gros de zăpadă în oraș și în împrejurimi, polei și frig. ANM a actualizat azi-noapte prognoza meteo specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
06:50
VIDEO | „Mare atenție la drum, pericol de derapaj!” Accident teribil azi noapte pe A3, cu TIR intrat în parapet și ajuns pe contrasens, pe sensul spre București # B365.ro
Ninge neîntrerupt de ieri în București și în împrejurimi, iar asta înseamnă condiții de drum de iarnă, cu toate riscurile pe care acestea le presupun ; azi-noapte, un accident teribil s-a produs pe Autostrada A3 […] Articolul VIDEO | „Mare atenție la drum, pericol de derapaj!” Accident teribil azi noapte pe A3, cu TIR intrat în parapet și ajuns pe contrasens, pe sensul spre București apare prima dată în B365.
10 ianuarie 2026
17:40
FOTO ❤️ Trioul ochilor dulci de la ASPA: Maggie, Honey și Zara. Cățelușele așteaptă la adăpostul din Mihăilești o familie iubitoare să le ia acasă # B365.ro
ASPA prezintă cățeii care așteaptă să fie luați acasă de o familie iubitoare. A venit și rândul a trei cățeluse cu ochi blânzi să fie în centrul atenție. Puiuțele stau cuminți la adăpostul din Mihăilești […] Articolul FOTO ❤️ Trioul ochilor dulci de la ASPA: Maggie, Honey și Zara. Cățelușele așteaptă la adăpostul din Mihăilești o familie iubitoare să le ia acasă apare prima dată în B365.
