Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare la vânzare de familia miliardarului român
Gândul, 13 ianuarie 2026 11:50
Una dintre clădirile emblematice ale Transilvaniei a fost scoasă la vânzare. Vechea fabrică de bere din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, își caută un proprietar nou, după ce familia Rațiu a decis să renunțe la ea. Construită între 1756 şi 1814, clădirea este o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean, după cum […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:10
Încă un club de tradiție din fotbal dispare! Era înființat în 1919 și a jucat cu Juventus Torino # Gândul
Angelo Alistar, fost jucător al echipei Ceahlăul și actual președinte, a anunțat iminenta desființare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârșitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanțării. Gruparea moldavă se află în insolvență și a rămas fără finanțatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulțumit că autoritățile locale nu sprijină […]
Acum 15 minute
12:00
Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare de familia miliardarului român # Gândul
Una dintre clădirile emblematice ale Transilvaniei a fost scoasă la vânzare. Vechea fabrică de bere din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, își caută un proprietar nou, după ce familia Rațiu a decis să renunțe la ea. Construită între 1756 şi 1814, clădirea este o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean, după cum […]
12:00
20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru 2026–2027, un program de schimb de experiențe care oferă elevilor de liceu posibilitatea de a studia timp de un an în Statele Unite ale Americii. Potrivit șefului statului, inițiativa se înscrie în eforturile de consolidare a parteneriatului strategic dintre România și SUA, nu […]
12:00
Gino Iorgulescu reacționează virulent după interviul incendiar al lui Mario: „A părăsit necontrolat clinica. E o persoană cu dizabilități” # Gândul
Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, a reacționat imediat după declarațiile controversate oferite de fiul său pentru publicația CANCAN.ro. Președintele LPF a precizat că, la momentul realizării interviului, Mario Iorgulescu ar fi părăsit necontrolat clinica unde era internat, fără tratament și fără supraveghere medicală. „Menționez că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în […]
Acum 30 minute
11:50
Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare la vânzare de familia miliardarului român # Gândul
Una dintre clădirile emblematice ale Transilvaniei a fost scoasă la vânzare. Vechea fabrică de bere din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, își caută un proprietar nou, după ce familia Rațiu a decis să renunțe la ea. Construită între 1756 şi 1814, clădirea este o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean, după cum […]
Acum o oră
11:40
Adina Buzatu, despre problemele pe care le-a avut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică” # Gândul
Adina Buzatu a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut în trecut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică”, a mărturisit aceasta. Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de pe o rețea de socializare, Adina Buzatu a povestit despre problemele cu care […]
11:40
România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul # Gândul
Veste bună pentru România, de la New York. Țara noastră a fost aleasă, prin consens, să preia în 2026 președinția Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ale Organizației Națiunilor Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Practic, România va coordona activitatea unor organizații-cheie ale ONU, precum Programul Națiunilor Unite pentru […]
11:40
Ion Cristoiu: De ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus „de ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat”. „N-am nicio îndoială că teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu, întocmită în 2009, e una tipică vremii respective. Și anume, mulți inși, nu numai demnitari, dar […]
11:20
Noile tarife impuse de Trump reprezintă o lovitură majoră pentru India și China. Cum vor fi afectați principalii parteneri comerciali ai Iranului # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat, seara trecută, că țările care fac afaceri cu Teheranul se vor confrunta cu un tarife de 25%. Această măsură ar putea afecta parteneri comerciali ai Iranului precum India și China. „Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru […]
Acum 2 ore
11:10
Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea va rămâne în continuare rece. În nordul și centrul țării va fi deosebit de rece, iar diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte. La această oră, temperaturile sunt cuprinse între -13 grade în zonele centrale și -14 grade în sudul țării, în special în județul Teleorman. […]
11:00
Caz unic în România. Cât are de plătit impozit Andra din București, pentru apartamentul ei din Sectorul 2 # Gândul
Caz unic în România. O femeie din București a postat pe Facebook o imagine prin care le dezvăluie celorlalți utilizatori ce impozit a avut de plătit pentru apartamentul ei din Sectorul 2. A rămas uimită de suma datorată către staat. Altfel, alți utilizatori au reacționat rapid la postare. Vezi AICI cum se depune contestație la […]
11:00
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România # Gândul
Debutul de 2026 aduce bani în plus la pensiile pe ianuarie pentru o parte dintre seniorii din România. Dacă în unele cazuri vorbim de câțiva lei extra, în altele trebuie spus că lucrurile stau diferit. Pentru majoritatea pensionarilor, însă, începutul anului aduce întârzieri la livrarea sumelor cuvenite, după cum scrie Ziarul de Iași. Cine primește […]
10:50
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață # Gândul
Tot mai mulți turiști evită destinațiile supraaglomerate și caută experiențe autentice. Un oraș mirific aflat la doar două ore și 40 de minute de zbor din București a fost desemnat cel mai autentic din Europa, în urma unei analize bazate pe peste 1,3 milioane de recenzii online. Pe fondul unei tendințe tot mai clare de […]
10:50
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii # Gândul
O înregistrare audio din comunicațiile dintre aeronava prezidențială a României și controlorii de trafic aerian elvețieni arată că escorta avioanelor de luptă F-18 nu a fost un „gest de apreciere”, ci a fost prelungită la solicitarea echipajului român. Înregistrările au fost publicate de jurnalistul Patrick André de Hillerin și surprind momentul în care pilotul aeronavei […]
10:50
Acordul UE – Mercosur scoate din nou fermierii francezi în stradă. Peste 350 de tractoare sunt lăsate pe malurile Senei în semn de protest # Gândul
Fermierii francezi protestează din nou marți la Paris, cu peste 350 de tractoare adunate în zona Pieței Concorde și pe marile artere ale capitalei. Acțiunea a fost organizată de principalele sindicate agricole, care cer guvernului măsuri rapide și clare pentru protejarea agriculturii naționale, în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Principala nemulțumire […]
10:30
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi” # Gândul
O caricatură publicată de Charlie Hebdo despre tragedia de la Crans-Montana a provocat un val uriaș de indignare în Elveția. Un avocat din cantonul Valais și soția sa au depus o plângere penală, acuzând o ofensă gravă la adresa demnității victimelor tragediei similară cu cea de la Colectiv. O caricatură publicată de revista satirică franceză […]
10:30
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment # Gândul
Una dintre cele mai populare zone turistice din lume a fost abandonată brusc de turiști, asta deși în zonă s-au realizat mai multe investiții importante, de peste 37 de milioane de euro. În prezent, numeroase afaceri, de la baruri și restaurante la hoteluri, sunt la un pas de faliment. Potrivit Express, care citează un expert […]
10:20
Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1 # Gândul
Iustin HVNDS a părăsit competiția Survivor 2026 după doar trei zile. Competiția abia începuse, iar concurentul a fost eliminat în urma duelului cu Larisa Uță. El a fost și primul concurent eliminat din competiția de la Antena 1. Iată ce sumă a încasat tânărul pentru zilele petrecute în Republica Dominicană, potrivit CANCAN. Iustin HVNDS este […]
Acum 4 ore
10:10
Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV? Ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani, de fapt # Gândul
În urmă cu o zi, presa românească a vuit în urma ultimei „bombe” din televiziune: formatul „La Măruță” se închide, după 18 ani. Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii de la Pro TV, este „out”, în urma deciziei luate de șefii din Pache Protopopescu. Anunțul a generat uimire și reacții în mediul online. Lumea televiziunii românești vine […]
10:10
Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar datele sunt recunoscute de instituțiile statului. Cărțile funciare sunt esențiale pentru utilizarea proprietății în cadrul unor procese precum tranzacțiile imobiliare, obținerea de credite, investițiile sau dezvoltarea gospodăriei ori a comunei. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară […]
10:10
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi # Gândul
Noile impozite şi taxe, intrate în vigoare odată cu 1 ianuarie 2026, vor obliga şi persoanele cu dizabilităţi să se înscrie pe lista contribuabililor, începând de anul acesta. Legea 448/2006 este legea care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru că unele prevederi au fost mutate, ulterior, din această lege specială în Codul Fiscal și Codul […]
10:00
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală” # Gândul
Cu doar două luni până la barajul de calificare la Cupa Mondială din vară, în care România va juca împotriva Turciei, meciul de pe 25 martie se anunță unul exploziv. Atmosfera este, deja, una tensionată, dovadă și un episod dezvăluit în exclusivitate de PROSPORT care a avut loc în Antalya, acolo unde mai multe cluburi […]
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă” # Gândul
În data de 7 ianuarie, forțele militare americane au confiscat încă trei petroliere care ar face parte din „flota din umbră” a Rusiei, după ce una dintre nave – fostă Bella 1, apoi Marinera – a fost urmărită timp de mai multe săptămâni. După ce nava a solicitat protecția Rusiei și și-a schimbat pavilionul la […]
09:50
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină” # Gândul
Victor Angelescu a precizat că Rapid îl va aduce pe fundașul stânga Robert Sălceanu, de la Petrolul, și că echipa din Giulești va mai transfera trei jucători. Posturile dorite pentru a fi acoperite sunt mijlocaș, fundaș stânga și portar, pentru că Franz Stolz a plecat de la echipă și Marian Aioani e singurul goalkeeper din […]
09:40
Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare” # Gândul
Moţiunea Grupului Pace are ca subiect „gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor privind potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda”. „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de rigoare strategică”, scriu cei de la Grupul Pace în titlul moţiunii simple pe care […]
09:40
Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali # Gândul
Mai mulți români au ales să plece în străinătate, pentru un trai mai bun. O familie, de pildă, a dat lovitura în Germania cu o afacere. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali. O familie de români a reușit să dea lovitura cu o afacere, în Germania. Conaționalii au ales […]
09:30
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale # Gândul
Alain Orsoni, fost președinte al AC Ajaccio, echipă pentru care a evoluat Adrian Mutu, a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale. Tragedia a avut loc în Corsica, Franța. Alain Orsoni, fostul președinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat luni, 12 ianuarie 2026, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, scrie […]
09:10
Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute” # Gândul
Rusia a confirmat că a lovit orașul ucrainean Liov cu noua sa rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, pe 9 ianuarie, ceea ce marchează a doua utilizare operațională a sistemului. Analiștii din domeniul apărării consideră că lovitura a avut mai puțin legătură cu impactul pe câmpul de luptă ucrainean și mai mult cu […]
09:10
Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica # Gândul
Florin Cernat este aproape să dea prima „lovitură” la FCSB, în calitate de director sportiv, scrie PROSPORT. Considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, fostul mijlocaș legendar al clubului Dinamo Kiev a venit cu o propunere de transfer care le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica. De altfel, chiar MM […]
09:10
Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație” # Gândul
Un mesaj afișat la intrarea unui bar din Fontanafredda, Italia, provoacă deopotrivă atât curiozitatea tuiștilor cât și reacții vehemente de aproape un deceniu. Proprietarul refuză și acum să-l înlăture susținând că este doar o glumă. Un bar din Fontanafredda, un mic oraș din provincia Pordenone, Italia, se află din nou în centrul atenției publice din […]
09:00
Călin Georgescu împlineşte un an de când se află sub control judiciar. Marţi este aşteptat iar la Poliţia Buftea # Gândul
S-a împlinit deja un an de control judiciar pentru suveranistul Călin Georgescu, care trebuie să se prezinte marţi să la poliţie. Urmează ca magistraţii să decidă curând dacă măsura privativă va fi prelungită sau ridicată. Călin Georgescu revine marţi, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care […]
09:00
Cătălin Măruță, „executat” de șefii de la Pro TV? Ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani, de fapt # Gândul
În urmă cu o zi, presa românească a vuit în urma ultimei „bombe” din televiziune: formatul „La Măruță” se închide, după 18 ani. Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii de la Pro TV, este „out”, în urma deciziei luate de șefii din Pache Protopopescu. Anunțul a generat uimire și reacții în mediul online. Lumea televiziunii românești vine […]
08:50
Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu # Gândul
Magistraţii din Sibiu au decis că angajații Prefecturii Sibiu au dreptul să primească sporul pentru condiții vătămătoare chiar și când se află în vacanță. Litigiul a fost declanșat de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din administrația publică locală, care a acționat în judecată Prefectura Sibiu, solicitând ca, la calculul indemnizației de concediu, […]
08:40
A plecat peste hotare și a devenit cea mai MEDALIATĂ româncă dintr-o disciplină sportivă inedită # Gândul
Departe de casă, aproape de vis. Daria Paliciuc s-a mutat în Ungaria pentru performanță și a devenit cea mai medaliată româncă din dresaj. Patru titluri balcanice, patru cai în grijă și o viață dedicată total sportului. La 25 de ani, Daria Paliciuc este cea mai medaliată româncă în probele de dresaj. De 4 ori campioană […]
08:40
Război în Ucraina, ziua 1.419. Atacuri aeriene rusești devastatoare la Harkov. Cel puțin patru morți # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 13 ianuarie 2026, în a 1.419-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacurile aeriene rusești au făcut cel puțin patru morți și trei răniți în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov. Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina […]
08:40
Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată # Gândul
Un nou raport al International Living, citat de Forbes, arată că există câteva destinații unde costul vieții este suficient de scăzut încât să poți trăi confortabil fără un loc de muncă, beneficiind în același timp de servicii bune și un stil de viață relaxat. Visul de a renunța la job și de a trăi liniștit […]
08:30
Soldaţii americani pleacă din România, iar şeful MApN „reconfirmă legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic” # Gândul
În timp ce SUA îşi recheamă tot mai mulţi soldaţi în ţară sau îi trimit în misiuni în alte ţări, ministrul Apărării, Radu Miruţă, subiniază „legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic.” Luni, acesta s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael L. Dickerson, la Bucureşti. „Întâlnirea de astăzi cu dl Michael […]
08:30
Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB. „Nu ajungem noi să aducem titulari de la Dinamo și Rapid” # Gândul
Mihai Stoica a vorbit despre transferurile la FCSB. Jucător U21 nu vine pentru că Gigi Becali nu mai dorește, iar omul de afaceri ar fi interesat de un mijlocaș central. Oficialul FCSB a mai anunțat că sunt discuții cu un jucător și că echipa roș-albastră nu transferă pe nimeni de la Dinamo ori Rapid, dar […]
08:20
Cine e mai bogat: Cristian Boureanu sau Călin Donca. Am comparat averile „masculilor alfa” de la Survivor 2026 # Gândul
Cristian Boureanu (53 ani) și Călin Donca (41 ani) sunt doi dintre concurenții care iau parte în show-ul Survivor 2026 de la Antena 1. Însă, care participant ar fi mai bogat? Vezi mai jos, în articol, o comparație a averilor „masculilor alfa”. Cristian Boureanu și Călin Donca participă la Survivor 2026. Într-una dintre edițiile difuzate […]
Acum 6 ore
08:10
Patrick André de Hillerin îl acuză pe Radu Miruță că s-a folosit de tragedia Crans Montana pentru imagine. „Cât de penibili pot fi politicienii români? Cât?” # Gândul
Editorialistul Patrick André de Hillerin remarcă, în postarea sa recentă, că ministrul Apărării nu are deloc odihnă sau scrupule atunci când e vorba de propria imagine. Radu Miruţă se foloseşte atât de vii, cât şi de morţi cu aceeaşi îndemânare cu care manevrează un plug de zăpadă. Aşa cum pe vremuri aleşii locali se căţărau […]
08:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 829. Numărul morților în urma protestelor din Iran a trecut de 640. Miting uriaș pro-guvernamental la Teheran # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul, după ce a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea împotriva protestatarilor. Potrivit activiștilor, numărul morților în urma protestelor a trecut de 640. Iranul cere dialog cu SUA Cifra provine de la Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din […]
07:40
Agentul lui Florin Tănase lămurește situația vedetei de la FCSB. Reacție tranșantă privind viitorul lui „Tase”: „Nu se pune problema” # Gândul
Florin Tănase a avut mai multe oferte de transfer în această iarnă, dar agentul jucătorului spune că nu se pune problema ca „Tase” să plece de la FCSB și nicidecum în zona arabă. Florin Vulturar este impresarul, dar și partenerul de afaceri al mijlocașului campioanei. Cei doi investesc împreună într-un proiect imobiliar grandios în Pipera. […]
07:40
Meteorologii sunt în alertă. Într-o zonă din Europa s-au înregistrat sub -40 de grade Celsius, în urmă cu doar câteva zile, iar ciclonul polar amenință România. Un val de ger va traversa sudul continentului, ceea ce înseamnă că se vor înregistra temperaturi negative atât în România, cât și în statele vecine. În urmă cu doar […]
07:20
13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 13 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 12 ianuarie 1917 a avut loc catastrofa feroviară de la Ciurea, considerată cel mai grav accident feroviar din istoria României. Tragedia s-a produs în timpul Primului Război Mondial, în gara Ciurea, […]
07:10
Valentin Stan: Nu Țoiu este de vină în povestea acordului Mercosur. Decizia îi aparține lui Bolojan și lui Nicușor, care a primit ordin de la Macron # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică modul în care mai multe țări europene, inclusiv România, au votat tratatul UE-Mercosur, evidențiind discrepanța dintre discursul anumitor lideri europeni și votul final de la Bruxelles. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Valentin Stan critică dur […]
07:00
La ce cifre s-au uitat Ilie Bolojan și viceprim-miniștrii la ședința de ieri, pentru bugetul României. Care sunt coordonatele pe care va fi construit bugetul pe 2026: inflația, creșterea economică, salariul mediu # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire cu vicepremierii pe tema bugetului de stat. Bugetul pe 2026 este în întârziere, deși ar fi trebuit să fie gata încă din luna noiembrie a anului trecut, astfel încât România să înceapă noul an cu un buget aprobat de Parlament. Coordonatele pe care este construit bugetul țin […]
Acum 8 ore
06:10
Valentin Stan: Nicușor Dan le-a spus rușilor cum funcționează răspunsul Coaliției Voluntarilor în cazul unui atac din partea Rusiei # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat mecanismul secret de intervenție în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Le-a spus rușilor cum funcționează mecanismul? Deci acum ce facem? […]
06:10
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari” # Gândul
Primele lucrări din anul 2026 la Planșeul Unirii au început de luni, 12 ianuarie. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că Guvernul a livrat la sfârșitul anului trecut banii pentru refacerea structurii de beton. Potrivit imaginilor surprinse de reporterii Gândul, muncitorii lucrau, luni, la armături. Lucrările la Planșeul Unirii merg mai departe în […]
05:10
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut # Gândul
Un asistent medical a fost reținut de anchetatorii ilfoveni după ce, împreună cu o colegă de serviciu, ar fi torturat una dintre paciente. Victima ar fi fost lovită cu sălbăticie pe motiv că nu ar fi ascultat dispozițiile cadrelor medicale. Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, din localitatea ilfoveană Bălăceanca, a anunțat procurorii Parchetului de […]
Acum 12 ore
00:10
Medic din Târgu Mureș, afacere de succes cu kombucha, o băutură din ceai verde fermentat. A obținut deja și o medalie internațională # Gândul
Cătălin Tîlvescu, medic Primar Chirurgie Generală, are o afacere de succes în timpul liber. Este proprietarul unei fabrici de kombucha în Târgu Mureș, proiect care a primit medalia de bronz la nivel mondial la categoria „kombucha cu mentă”. Este primul producător din România care obține o medalie internațională pentru acest produs, o băutură bogată în probiotice […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.