Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare la vânzare de familia miliardarului român

Un asistent medical a fost reținut de anchetatorii ilfoveni după ce, împreună cu o colegă de serviciu, ar fi torturat una dintre paciente. Victima ar fi fost lovită cu sălbăticie pe motiv că nu ar fi ascultat dispozițiile cadrelor medicale. Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, din localitatea ilfoveană Bălăceanca, a anunțat procurorii Parchetului de […]