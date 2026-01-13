Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

08:30

Mihai Stoica a vorbit despre transferurile la FCSB. Jucător U21 nu vine pentru că Gigi Becali nu mai dorește, iar omul de afaceri ar fi interesat de un mijlocaș central. Oficialul FCSB a mai anunțat că sunt discuții cu un jucător și că echipa roș-albastră nu transferă pe nimeni de la Dinamo ori Rapid, dar […]