Hegseth anunță eforturi pentru ca SUA să devină lider în domeniul IA, al dronelor și al tehnologiei spațiale
Financial Intelligence, 13 ianuarie 2026 11:50
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat luni un plan menit să facă din SUA un lider global în […]
Acum 30 minute
12:00
Ucraina încredinţează grupului Dobra Lithium Holdings drepturile de dezvoltare a unor importante zăcăminte de litiu # Financial Intelligence
Un grup de investiţii cu legături cu SUA a obţinut drepturile de a dezvolta depozitul de litiu Dobra […]
11:50
Hegseth anunță eforturi pentru ca SUA să devină lider în domeniul IA, al dronelor și al tehnologiei spațiale # Financial Intelligence
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat luni un plan menit să facă din SUA un lider global în […]
Acum o oră
11:30
Ajustarea consumului privat va continua și la începutul anului 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Climatul din sfera consumului privat din România (principala componentă a PIB-ului din perspectiva cererii agregate, […]
Acum 2 ore
10:40
Cushman & Wakefield Echinox: Principalii investitori imobiliari din România anticipează creșterea chiriilor și stabilizarea cererii pentru închirierea de spații noi în 2026 # Financial Intelligence
Principalii investitori și dezvoltatori imobiliari din România se așteaptă la o creștere a chiriilor în 2026, mai ales […]
10:30
Franklin Templeton, propus administrator pentru încă 4 ani la Fondul Proprietatea; Acționarii FP, convocați pentru aprobarea de principiu a consolidării valorii nominale și a unui nou program de răscumpărare # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au fost convocați, pe 26 februarie, pentru aprobarea de principiu a consolidării valorii nominale și […]
Acum 4 ore
10:10
Sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE indică tendințe pozitive ale cererii de credite și semne de îmbunătățire a ofertei (BEI) # Financial Intelligence
Băncile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (CESEE) raportează tendințe de îmbunătățire. Cererea de credite rămâne […]
10:00
Horváth, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari vizează accelerarea digitalizării # Financial Intelligence
Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor și volatilitate geopolitică, companiile nu își reduc investițiile […]
10:00
Ţoiu: România va deţine preşedinţia Consiliului UNDP/UNOPS/UNFPA; va fi reprezentată de ambasadorul Cornel Feruţă # Financial Intelligence
România a câştigat pentru 2026 mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al unora dintre cele mai importante agenţii […]
10:00
Agroland îşi extinde activitatea în sectorul agrozootehnic prin preluarea companiei Avirom din judeţul Buzău # Financial Intelligence
Agroland Business System SA a finalizat achiziţia Avirom SRL, companie românească activă în producţia agrozootehnică, cu facilităţi situate […]
09:30
SUA: Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota dau în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile ICE # Financial Intelligence
Oraşul american Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni seară acţionarea în justiţie a administraţiei Trump referitor la […]
09:30
Incertitudine privind Coridorul Vertical, licitațiile de capacitate în pericol (presa greacă) # Financial Intelligence
Coridorul vertical riscă să fie din nou perturbat, similar cu turbulențele din decembrie, deoarece viitoarele licitații pentru angajamente […]
09:20
Vizat de administraţia Trump, un senator democrat depune plângere împotriva secretarului apărării # Financial Intelligence
Senatorul democrat Mark Kelly a anunţat luni că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după […]
09:20
Japonia: Şefa guvernului intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor şi să convoace alegeri anticipate # Financial Intelligence
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii […]
09:20
Relația Statelor Unite cu Europa: între reevaluare strategică, redistribuirea puterii și reconfigurarea proiectului occidental (Din căutările unei lumi în reechilibrare) – opinie Corneliu PIVARIU # Financial Intelligence
„Occidentul nu se destramă, dar nici nu mai este ceea ce a fost. Se reconstruiește după alte reguli." […]
08:30
Foștii președinți FED Janet Yellen, Ben Bernanke și Alan Greenspan îl susțin pe Jerome Powell; Ancheta Departamentului de Justiție amenință independența Rezervei Federale și „nu își are locul în Statele Unite”, spun ei, alături de foști secretari ai Trezoreriei și economiști # Financial Intelligence
Un grup de foști președinți ai Rezervei Federale, secretari ai Trezoreriei și economiști proeminenți au vorbit luni în […]
08:20
de Dan Pălăngean Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) a crescut în noiembrie 2025 cu 0,3% față de luna […]
Acum 6 ore
07:50
G7 și alți aliați discută modalități de reducere a dependenței de pământurile rare din China # Financial Intelligence
Miniștrii de finanțe din G7 și din alte economii majore s-au reunit luni la Washington pentru a discuta […]
07:40
Carlyle, Chevron-Quantum şi International Holding Company (EAU) – interesaţi de achiziționarea activelor Lukoil # Financial Intelligence
Gigantul de capital privat Carlyle, un grup format din compania petrolieră Chevron și Quantum Capital Group, precum și […]
07:30
Interceptări telefonice au surprins un grup columbian de traficanți de cocaină discutând despre „Cartelul Soarelui” al armatei venezuelene # Financial Intelligence
CBC News a obținut interceptări telefonice care arată că grupul columbian plănuia să transporte cocaină cu ajutorul armatei […]
07:00
Investitorii din tehnologie analizează mineritul de minerale critice în Groenlanda, pe fondul discuţiilor despre preluarea de către SUA # Financial Intelligence
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a Groenlandei de către […]
06:50
Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ […]
06:50
Planul lui Trump privind plafonarea dobânzilor la cardurile de credit are un viitor incert și prezintă riscuri „devastatoare”, spun surse din interiorul băncilor # Financial Intelligence
Trump a propus un plafon de 10% pe un an pentru ratele dobânzilor pe care companiile americane de […]
06:40
Atacurile în Iran sunt în continuare o opţiune pentru Trump, afirmă Casa Albă # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor […]
06:40
Venezuela s-a declarat luni pregătită pentru o "nouă agendă" cu Uniunea Europeană (UE), după o reuniune "sinceră" între […]
06:40
Acțiunile din Venezuela cresc cu 130% și ating niveluri record, pe fondul speranțelor de redresare economică generate de demiterea lui Maduro # Financial Intelligence
Indicele bursier de referință al țării, Indice Bursatil de Capitalizacion, a crescut cu peste 130% de la demiterea […]
06:40
Groenlanda: Şeful diplomaţiei germane minimizează riscul anexării de către Statele Unite # Financial Intelligence
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a minimizat luni riscul unui atac american asupra Groenlandei, după ameninţările repetate […]
06:40
Racheta Oreşnik: SUA denunţă o “escaladare” rusă “periculoasă şi inacceptabilă” în Ucraina # Financial Intelligence
Statele Unite au denunţat luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina […]
06:30
Finalul anului 2025 a fost marcat de un nivel ridicat al insolvențelor (analiză) # Financial Intelligence
Finalul anului 2025 a fost marcat de un nivel ridicat al insolvențelor, cu peste 900 de dosare deschise […]
06:30
Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei condamnă interferenţa străină în Iran, într-o convorbire cu un înalt oficial iranian # Financial Intelligence
Serghei Şoigu, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, a condamnat în cursul unei convorbiri telefonice luni cu un înalt oficial […]
06:30
Bursa de Valori București a închis cu creșteri de peste 2% prima ședință de tranzacționare a săptămânii # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a închis cu creșteri de peste 2% pe aproape toți indicii ședința de […]
Acum 24 ore
20:20
Ucraina priveşte cu scepticism ideea creării unei zone economice speciale în Donbas (analiză EFE) # Financial Intelligence
Sub presiunea Statelor Unite şi într-o atmosferă de scepticism profund, Ucraina ia în considerare posibilitatea creării unei zone […]
19:20
Turcia a prevenit luni că orice intervenţie străină în Iran ar conduce la crize şi mai mari în […]
19:20
Sebastian Burduja lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România”: Cerem Parlamentului să declare hidrocentralele neterminate proiecte de securitate națională. „A refuza finalizarea acestor lucrări este un act de sabotaj la adresa statului român” # Financial Intelligence
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, lansează petiția națională „Hidroenergia salvează România", prin care solicită deblocarea urgentă […]
19:20
AUR a anunțat, luni, declanșarea procedurilor legale pentru atacarea în instanță a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București […]
18:40
Miruţă: Proiect pentru creşterea vârstei de pensionare, elaborat de MApN şi MAI, până săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, anunţă că reprezentanţii MApN şi ai MAI vor elabora până la finalul săptămânii […]
18:00
„Sell America” revine pe Wall Street, după ce Trump a ridicat miza împotriva lui Jerome Powell și a Fed # Financial Intelligence
Investitorii au aruncat o privire asupra anchetei penale a administrației Trump asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și […]
17:50
Hamas declară că guvernul său este “pe deplin pregătit’ să predea controlul asupra Gazei # Financial Intelligence
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a declarat luni că organismele guvernamentale aflate sub comanda sa în Fâşia Gaza sunt […]
17:50
Trump îl va intervieva pe Rick Rieder de la BlackRock pentru funcția de președinte al Fed (Fox Business) # Financial Intelligence
Rick Rieder se alătură altor trei finaliști, întrucât mandatul lui Jerome Powell în funcția de președinte se încheie […]
17:50
Alphabet, compania mamă a Google, a devenit al patrulea membru al clubului de 4 trilioane de dolari Acțiunile […]
17:40
Comisarul european pentru apărare și spațiu afirmă că preluarea Groenlandei de către armata SUA ar însemna sfârșitul NATO # Financial Intelligence
Uniunea Europeană poate contribui la asigurarea securității Groenlandei, în cazul în care Danemarca o solicită, a declarat luni […]
17:10
Azomureș anunță măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat; 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic # Financial Intelligence
Azomureș, cea mai mare și singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte și un pilon […]
16:50
Moscova susţine că a utilizat racheta Oreşnik împotriva unei uzine de avioane din Liov # Financial Intelligence
Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în […]
16:50
Giganţii din industria de trading vor să vândă petrol venezuelean marilor cumpărători din Asia # Financial Intelligence
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului […]
16:30
Moody’s estimează că 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date până în 2030 # Financial Intelligence
Cel puţin 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date în următorii cinci ani, […]
16:30
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunirea cu România, la un eventual referendum # Financial Intelligence
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o declarație fără precedent într-un interviu amplu acordat unor jurnaliști britanici de prim-plan, […]
16:20
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 # Financial Intelligence
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate […]
15:30
Comisia Europeană doreşte ca acordul comercial UE-Mercosur să devină aplicabil înaintea votului din Parlamentul European # Financial Intelligence
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de […]
15:30
Ivan: Consumul de gaze a crescut cu aproximativ 17 % în momentul de faţă; suntem pregătiţi, în depozite avem un nivel de 65% acoperit # Financial Intelligence
Consumul de gaze naturale a crescut până aproape de nivelul de 58 milioane mc/zi, respectiv cu aproximativ 17% […]
14:40
Aurul a trecut de 4.600 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA # Financial Intelligence
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei […]
13:50
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN cu 4 ani # Financial Intelligence
CEC Bank anunță aprobarea extinderii Programului de Emisiune de Obligațiuni MTN, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori […]
