Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev
Golazo.ro, 13 ianuarie 2026 11:50
Dinamo a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
12:10
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat la declarațiile omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu. Președintele „câinilor” este nemulțumit de prețul cerut pentru atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani).
Acum 30 minute
11:50
Planul lui Dinamo pentru Blănuță „Câinii” au trimis oferta în Ucraina + De ce nu s-a prezentat atacantul la viza medicală a celor de la Dinamo Kiev # Golazo.ro
Dinamo a înaintat o ofertă scrisă pentru transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
Acum 2 ore
11:10
11:00
Arenă sub zăpadă Imagini cu viitorul stadion „Eroii Timișoarei”, în plin șantier » Ar urma să fie inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Stadionul „Eroii Timișoarei”, arenă aflată în construcție, a oferit în aceste zile un peisaj spectaculos. Întreaga construcție a fost acoperită de zăpadă.
10:30
PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC! # Golazo.ro
PSG a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.
Acum 4 ore
10:10
Ronaldo, acuzații de furt! Cristiano, gest controversat pe bancă + Portughezul, enervat de decizia antrenorului său # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul portughez de la Al-Nassr, a fost vizibil nemulțumit de momentul în care a fost înlocuit, în derby-ul pierdut cu Al-Hilal, scor 1-3. Fotbalistul a fost surprins de camere în momentul în care a făcut un gest interpretat drept o aluzie la „furt”, imediat după ce celui Al-Hilal a marcat cel de-al patrulea gol al partidei.
09:20
Cresc anii de închisoare Se îngroașă gluma pentru fanii interziși și depistați pe stadioane! Proiectul de lege a fost depus la Senat # Golazo.ro
Autoritățile române propun noi măsuri pentru prevenirea violenței și asigurarea ordinii la evenimentele sportive.
Acum 12 ore
01:40
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
12 ianuarie 2026
23:50
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal # Golazo.ro
Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale.
23:40
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa” # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul crescut de Dinamo, și-a declarat atașamentul față de echipa din Giulești.
Acum 24 ore
22:50
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă” # Golazo.ro
Federico Dimarco (29 de ani), fundașul celor de la Inter, pune transformarea echipei pe seama muncii lui Cristi Chivu (46 de ani).
22:30
Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani), în această iarnă.
22:30
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii! # Golazo.ro
Alvaro Arbeloa (42 de ani) este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul a anunțat despărțirea de Xabi Alonso (44 de ani).
22:10
Închis și interzis! Incidentul șocant din Scoția, pedepsit dur. Jandarmeria română n-a reușit să identifice agresorul, într-un caz similar # Golazo.ro
Un ultras al lui Aberdeen, David Gowans (32 de ani), a fost condamnat la închisoare pentru că l-a lovit cu un scaun în față pe un jucător al echipei scoțiene.
21:30
Xabi a cerut să plece Momentul incredibil care l-a determinat să renunțe imediat la postul de la Real Madrid » A avut loc chiar după meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) este cel care a dorit să o părăsească pe Real Madrid.
21:00
Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute” # Golazo.ro
Inter - Napoli 2-2. Presa din Italia a numit jucătorul indispensabil din lotul lui Cristi Chivu.
20:40
„Lasă această îndoială” Detaliul care a atras atenția în comunicatul Realului despre Alonso # Golazo.ro
După ce Real Madrid a anunțat că Xabi Alonso (44 de ani) nu mai este antrenorul echipei, un detaliu din comunicatul galacticilor a lăsat loc de interpretare referitor la modul în care s-a produs ruptura dintre club și antrenor.
20:20
Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.
20:20
„A fost decizia mea să plec” Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la Legia Varșovia: „S-a schimbat strategia pe parcurs” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioada petrecută în Polonia, la Legia Varșovia.
20:20
Se dezintegrează Anunț dramatic făcut de președinte echipei de tradiție: „Data de 26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că echipa s-ar putea desființa până la reluarea campionatului.
20:20
„Pleacă definitiv” Jucătorul Rapidului, transferat de o rivală din campionat + Care este situația lui Rareș Pop # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre plecarea lui Claudiu Micovschi (26 de ani).
20:10
Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.
20:10
Au scăpat de sancțiuni Hermannstadt a achitat datoriile și nu va avea interdicție la transferuri # Golazo.ro
Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri aplicată de FIFA pentru neplata unor datorii.
19:30
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat oficial că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Clubul l-a numit pe Alvaro Arbeloa în locul său
18:40
Scandal în Germania Demis de Hamburg după acuzații de agresiune sexuală » Cum se apără acesta + Clubul îl contrazice # Golazo.ro
Stefan Kuntz (63 de ani) a fost demis de Hamburger SV, ca urmare a unor acuzații de hărțuire sexuală.
18:30
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că jucătorii au familii, copii” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre fotbalul românesc, la două luni de când a fost instalat la formația din Bănie.
18:30
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu s-a prezentat la clinică pentru vizita medicală.
18:30
Alibec și Politic, monitorizați atent Ce părere și-a făcut conducătorul lui FCSB după cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani) și Dennis Politic (25 de ani), atacanții celor de la FCSB, au fost atent monitorizați în cantonamentul din Antalya.
18:20
18:10
Arbitru ucis în Iran A fost împușcat în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara # Golazo.ro
Un arbitru se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie Iranul de două săptămâni.
17:40
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează # Golazo.ro
Finala Supercupei Spaniei s-a suprapus cu disputa Chivu vs Conte vreme de o repriză.
17:00
Impresar de top, acuzat de viol! Agentul care a realizat transferul lui Gareth Bale la Real Madrid a ajuns în instanță! Cum și-a numit victima # Golazo.ro
Jonathan Barnett (75 de ani), impresarul britanic care a realizat mai multe transferuri de top, a fost acuzat în 2025 de viol și tortură asupra unei femei.
16:30
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, consideră că formația sa rămâne principala forță a campionatului, în ciuda poziției modeste și a rezultatelor slabe din acest sezon.
16:00
Nu pune preț pe Supercupă Tehnicianul lui Real Madrid a numit competiția pierdută în fața Barcelonei: „ Mai puțin importantă” # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Xabi Alonso (44 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare la finalul partidei din Supercupa Spaniei.
15:40
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare” # Golazo.ro
Diego Simeone (55 de ani), tehnicianul celor de la Atletico Madrid, le-a cerut scuze lui Vinicius și lui Florentino Perez, după episodul din semifinala Supercupei Spaniei.
15:40
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus # Golazo.ro
Cel mai mare stadion al țării va deveni indisponibil pentru fotbal începând din mai, lună în care se joacă 40% din etapele din play-off-ul Superligii.
15:20
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!” # Golazo.ro
Constantin Din, 57 de ani, crede că Gheorghe Tadici e sancționat când e cazul, dar „scapă” la Comisia de Apel.
14:30
„Nu era ce ne doream” Mihai Stoica, despre un posibil transfer din Liga 1: „Nu avea niciun sens” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre noul transfer pregătit de roș-albaștri în acestă iarnă.
14:20
„A venit momentul” Fostul număr #3 ATP se retrage din tenis » Mesajul emoționant al jucătorului # Golazo.ro
Milos Raonic și-a anunțat retragerea din tenis la vârsta de 35 de ani.
14:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre lupta la titlu în Superliga.
14:00
Debut refuzat Motivul pentru care o jucătoare de la West Ham nu a fost lăsată să joace în partida cu Chelsea: „Are nevoie de medic să îl scoată” # Golazo.ro
Estelle Cascarino (28 de ani), jucătoarea franceză a celor de la West Ham, a fost împiedicată să debuteze în Women’s Super League din cauza unui cercel pe care nu îl putea scoate.
13:20
Moment amuzant la Brisbane VIDEO: Mesajul transmis de Aryna Sabalenka iubitului ei, după succesul din finală: „Sper să te pot numi altfel” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat duminică finala de la Brisbane, după 6-4, 6-3 împotriva Martei Kostyuk, și a cucerit primul trofeu din 2026.
13:20
Ana Barbosu, record VIDEO. Medaliata olimpică de la Paris 2024 a concurat azi-noapte pentru Stanford, iar fanii americani au fost cuceriți # Golazo.ro
Ana Barbosu, 19 ani, a avut cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de la individual compus.
12:50
Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Catalanii au câștigat finala Supercupei Spaniei, iar acest titlu vine cu o recompensă financiară semnificativ mai mare decât în ediția precedentă.
12:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 85. Astăzi, printre altele, despre veniturile jurnalistului Fabrizio Romano, contractul reziliat de FC Barcelona din cauza lui Andrew Tate și parteneriatele semnate de FIFA pentru Cupa Mondială din acest an.
12:20
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia # Golazo.ro
Panathinaikos - Panserraikos 3-0. Andrei Ivan (29 de ani) a avut o evoluție modestă în ultima partidă din Super Liga Greciei.
12:20
Greșeala carierei lui Nistor Fotbalistul a vorbit despre transferul pe care îl regretă cel mai tare: „N-aş mai merge acolo” # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a a vorbit despre decizia din cariera sa pe care o regretă. Mijlocașul recunoaște că plecarea la Evian în 2013, când cariera sa era în creștere, nu a fost cea mai bună alegere.
Ieri
11:50
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid # Golazo.ro
Alex Dobre (27 de ani), golgheterul celor de la Rapid, este vizat de o echipă israeliană cu 15 titluri câștigate.
11:20
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Al-Taawon - Al-Shabab 2-0. Abdullah Matuq (22 de ani), jucătorul oaspeților, a văzut cartonașul roșu în finalul partidei, după a scuipat spre arbitrul partidei.
11:00
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid 3-2. Fanii au reacționat rapid cu meme-uri după finala Supercupei Spaniei. Cele mai amuzante și virale glume inspirate de partida dintre cei doi rivali istorici le găsiți în rândurile de mai jos.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.