Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu Vance și Rubio, pe fondul amenințărilor lui Trump

16:50

În plan extern, sosesc informații tot mai îngrijorătoare din Iran, unde autoritățile islamice par să se organizeze din ce în ce mai bine împotriva manifestațiilor de amploare declanșate la 28 decembrie. Agențiile internaționale de presă citează rapoarte care vorbesc de un număr din ce în ce mai mare de victime în rândul protestatarilor, dar și […]