Revista presei internaționale, 13 ianuarie
Rador, 13 ianuarie 2026 01:30
După mesajele dure transmise de președintele american Donald Trump, în legătură cu o posibilă intervenție a Statelor Unite în Iran în cazul în care administrația de la Teheran reprimă în mod violent mișcările de protest, ministrul iranian de Externe a declarat că țara sa “este pregătită în vederea unui război, dar este totodată dispusă să […]
Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o discuţie telefonică cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a relatat luni agenţia Interfax. În timpul discuţiei, Serghei Șoigu a condamnat ferm ceea ce a descris drept „încercări ale puterilor străine de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”. Ambele părți […]
Țările membre NATO discută următorii pași cu scopul de a menține în mod colectiv securitatea Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, aceasta fiind cea mai recentă iniţiativă a aliaților de a-l satisface pe președintele american Donald Trump, care spune că dorește să preia Groenlanda. „Toți aliații sunt de acord privind importanța Arcticii și […]
Parlamentul European a interzis accesul tuturor diplomaţilor şi altor reprezentanţi ai Iranului în sediile sale # Rador
Parlamentul European a interzis accesul tuturor diplomaţilor şi altor reprezentanţi ai Iranului în sediile sale. Preşedinta PE, Roberta Metsola, a spus că a luat această decizie din cauza reprimării brutale a demonstraţiilor antiguvernamentale din Iran. Dna Metsola a precizat că parlamentul nu va contribui la legitimizarea unui regim care se menţine prin tortură, represiune şi […]
În 13 școli din țară sunt suspendate, marţi, cursurile cu prezență fizică, din cauza vremii nefavorabile # Rador
În 13 școli din țară sunt suspendate mâine cursurile cu prezență fizică din cauza vremii nefavorabile, anunță Ministerul Educației, care precizează că situația este dinamică și va fi actualizată în funcție de evoluție. Astfel, vor învăța online mâine aproape 3000 de elevi și preșcolari din 10 școli din Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare, […]
Consilul Concurenței a amendat cu peste 163 de milioane de lei 8 companii importante din industria auto, printre care Dacia și Renault # Rador
Consilul Concurenței a amendat cu peste 163 de milioane de lei 8 companii importante din industria auto, printre care Dacia și Renault, pentru încălcarea regulilor de competiție pe piața muncii. Este primul caz în care autoritatea aplică sancțiuni pentru că firmele au stabilit să nu își recruteze angajații unii altora, înțelegere care a limitat creșterile […]
9 ianuarie 1792: Tratatul de la Iași – momentul decisiv al reconfigurării puterii la Marea Neagră # Rador
Introducere La 9 ianuarie 1792, în orașul Iași, capitala Moldovei, era semnat Tratatul de pace care punea capăt unuia dintre cele mai importante conflicte militare ale secolului al XVIII-lea: războiul ruso-otoman din anii 1787–1792. Acest act diplomatic a consfințit ascensiunea Imperiului Rus ca mare putere la Marea Neagră și a accelerat declinul Imperiului Otoman în […]
• Cartea de Poezie a Anului va fi premiată în direct la Radio România Cultural, cu ocazia Zilei Culturii NaționalePentru al 16-lea an consecutiv, premiul Cartea de Poezie a Anului va fi acordat în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, eveniment transmis în direct de Radio România Cultural, pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Gala va avea loc în […]
Principalele subiecte discutate, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan şi vicepremierii cabinetului său # Rador
Reforma companiilor de stat, cea din administrația locală și centrală, precum și bugetul pe acest an – au fost principalele subiecte pe care le-a discutat astăzi, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan cu vicepremierii cabinetului său. Cele două reforme sunt foarte importante pentru construirea bugetului pe 2026, pe care șeful executivului vrea să-l adopte luna […]
La microfon, Angelica Dan
În plan extern, sosesc informații tot mai îngrijorătoare din Iran, unde autoritățile islamice par să se organizeze din ce în ce mai bine împotriva manifestațiilor de amploare declanșate la 28 decembrie. Agențiile internaționale de presă citează rapoarte care vorbesc de un număr din ce în ce mai mare de victime în rândul protestatarilor, dar și […]
România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut cu aproximativ 17% față de media anuală a perioadei # Rador
România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut cu aproximativ 17% față de media anuală a perioadei, a dat astăzi asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Gradul de umplere a depozitelor este mai mare decât media Uniunii Europene, iar producția de energie este suficientă pentru ca populația să treacă […]
Legea privind stagiile de practică pentru studenți este benefică atât pentru cei care urmează cursuri universitare, cât și pentru angajatori # Rador
Legea privind stagiile de practică pentru studenți este benefică atât pentru cei care urmează cursuri universitare, cât și pentru angajatori, sprijină formarea profesională și dezvoltarea capitalului uman, afirmă ministrul economiei, Irineu Darău. Acesta notează într-o postare că orice experiență practică înainte de absolvire crește exponențial șansele studenților de angajare. Irineu Darău: Obligăm universitățile să găsească […]
Comisarul european pentru apărare a spus că preluarea Groenlandei pe cale militară de către SUA ar însemna sfârșitul NATO # Rador
Ar fi sfârșitul NATO dacă SUA ar prelua Groenlanda prin forță, iar statele membre ale Uniunii Europene ar fi obligate să vină în ajutorul Danemarcei dacă aceasta se va confrunta cu o agresiune militară, a declarat luni comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Donald Trump a declarat că SUA trebuie să dețină Groenlanda, o parte […]
Armata rusă a lansat, luni, un nou atac cu drone asupra oraşului ucrainean Krivi Rih (regiunea Dnipropetrovsk), localnicii raportând mai multe explozii în jurul orei 13:30. Şeful Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul, a confimat că are loc un atac al Rusiei, care a lansat drone Shahed. Ruşii atacă obiective de infrastructură. Armata rusă […]
Preşedintele Rezervei Federale a SUA a declarat că va rămâne în funcţie, în pofida anumitor presiuni # Rador
Preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a declarat că va rămâne în funcţie în pofida ameninţărilor cu acuzaţii penale la adresa sa din partea Departamentului de Justiţie. Într-un mesaj video, dl Powell a dezvăluit că departamentul a deschis o anchetă penală cu privire la mărturii anterioare ale sale în faţa Congresului despre un proiect […]
Parlamentul European îl audiază pe comisarul Olivér Várhelyi în scandalul în care Ungaria este acuzată de spionaj în instituţiile comunitare # Rador
Parlamentul European îl audiază astăzi pe comisarul Olivér Várhelyi în scandalul în care Ungaria este acuzată de spionaj în instituţiile comunitare. După ce Comisia Europeană a deschis o anchetă în acest caz, europarlamentarii ar putea decide astăzi un demers similar. Explică de la Bruxelles, Bogdan Isopescu: Reporter: În octombrie, anul trecut, jurnaliști din Ungaria, Germania […]
Autoritățile ungare au acordat azil mai multor persoane care ar putea fi supuse persecuției politice în Polonia, a confirmat luni, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Potrivit unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a precizat, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, că democrația și statul de drept din Polonia sunt în criză și în pericol, […]
Cele mai frumoase povești ale copilăriei în distribuții memorabile vor transforma eteatru.ro în cel mai sigur loc de joacă online pentru copiii de toate vârstele. Noua platformă de teatru a Teatrului Național Radiofonic – eteatru.ro – va fi disponibilă gratuit începând de joi, 15 ianuarie. Secțiunea Povești, destinată copiilor, are o identitate proprie și îi […]
Berlinul afirmă că au loc discuţii în cadrul NATO privind consolidarea securităţii în zona arctică # Rador
Discuții privind continua consolidare a securității în regiunea arctică au loc în prezent în cadrul NATO, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. „Salutăm, în general, orice schimb diplomatic care contribuie la detensionarea situației”, a spus purtătorul de cuvânt. (REUTERS – 12 ianuarie)/mbrotacel/aburtica RADOR RADIO ROMÂNIA (12 ianuarie) –
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice # Rador
Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit Ministerului Finanţelor, cei interesaţi pot investi până la 6 februarie, în aceste titluri, care au maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40% . Veniturile obţinute sunt […]
Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele pe care le folosim cel mai des, mai ales în gospodăriile active sau în casele unde există animale de companie. Deși majoritatea utilizatorilor aleg programe automate la 30–40 de grade, pentru economie de energie și pentru că rufele nu par foarte murdare, specialiștii avertizează că acest obicei aparent […]
Ziua Culturii Naționale este aniversată la Sala Radio prin concertul programat vineri, 16 ianuarie 2026 (de la 19.00), eveniment prezentat de Orchestra Națională Radio. Veți asculta în programul serii două lucrări semnate de compozitori români: Marțian Negrea – Isbuc (Tarantella) din suita Prin Munții Apuseni și Dan Dediu: Concert pentru două violoncele și orchestră. Seara de la Sala Radio […]
Fructele congelate sunt ușor de găsit pe tot parcursul anului și sunt considerate o alternativă sănătoasă la produsele proaspete. Le putem cumpăra oricând din magazin, iar după ce le scoatem din congelator, le putem pregăti rapid pentru consum sau pentru diverse preparate. Adesea credem că, cu cât fructele stau mai mult în congelator, cu atât […]
Introducere În iarna anului 1483, într-o Europă de Est aflată sub presiunea marilor puteri și a schimbărilor geopolitice profunde, un eveniment aparent familial avea să capete o semnificație diplomatică majoră. Căsătoria Elenei, fiica lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, cu Ivan, fiul și moștenitorul marelui cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea, a reprezentat una dintre […]
Arheologii din Marea Britanie au descoperit o vilă romană extinsă pe terenul unui parc din sudul Țării Galilor # Rador
Arheologii din Marea Britanie au descoperit o vilă romană extinsă pe terenul unui parc din sudul Țării Galilor. Ei susţin că situl roman, aflat în apropierea orașului Port Talbot, este cea mai mare vilă romană descoperită vreodată în Țara Galilor. Margam Park era deja cunoscut pentru existența unei fortificații din Epoca Fierului, a rămășițelor unei […]
Zelenski solicită Parlamentului Ucrainei să prelungească legea marțială și starea de mobilizare generală # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis Radei Supreme două proiecte de lege privind prelungirea legii marţiale şi a stării de mobilizare generală. Potrivit documentelor transmise de preşedinte, legea marțială și mobilizarea ar urma să fie prelungite cu 90 de zile, din 3 februarie până pe 3 mai 2026. Amintim că Rada Supremă de la Kiev […]
Filmul „One battle after another” a dominat ceremonia de decernare a premiilor de film şi televiziune Globurile de Aur # Rador
La Los Angeles a avut loc ceremonia de decernare a premiilor de film şi televiziune Globurile de Aur, la care au luat parte o serie de staruri de la Hollywood. Comedia neagră de acţiune „One battle after another” a obţinut patru premii, inclusiv cele pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun scenariu, pentru […]
Noaptea care urmează va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime ce se vor situa în general între -20 şi -10 grade. Meteorologii au prelungit până diseară codul galben de ger pentru Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi zona de munte. În aceste regiuni, temperaturile vor fi cuprinse între -10 şi -6 grade. La […]
Liniile de comunicare dintre Teheran și Washington rămân deschise, fie printr-un emisar special al SUA, fie prin intermediari tradiționali precum Elveția, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei. El a răspuns astfel unei întrebări privind eventuale contacte cu președintele american, Donald Trump, în contextul protestelor din Iran. Duminică, Trump a […]
La microfon, Elvira Chilaru
În toate oraşele mari, autorităţile au luat măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile în condiţiile de ger # Rador
În toate oraşele mari, autorităţile au luat măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile, în condiţiile în care este ger în mare parte din ţară. Se urmăreşte prevenirea expunerii la frig, a cazurilor de hipotermie şi a altor riscuri grave pentru sănătate, în special în rândul persoanelor fără adăpost. Prefectura Suceava a pus la dispoziţie spaţii de […]
La Gala Culturii Naționale organizată de Memorialul Ipotești, ICR decernează Premiul Național pentru Literatură și Promovarea Dialogului Intercultural # Rador
Institutul Cultural Român sprijină organizarea Galei Culturii Naționale din 13 ianuarie 2026, eveniment în cadrul căruia va decerna Premiul Național pentru Literatură și Promovarea Dialogului Intercultural pentru anul 2025, reafirmând angajamentul de promovare a literaturii române, de stimulare a dialogului intercultural și de a consolida relațiile culturale internaționale. Ceremonia se va desfășura în sala Teatrului […]
12 ianuarie 1888 „Viscolul școlar” una dintre cele mai mari drame meteorologice din istoria SUA # Rador
Introducere La 12 ianuarie 1888, o furtună de zăpadă extrem de violentă, intrată în istorie sub numele de Schoolhouse Blizzard sau „Viscolul școlar”, a lovit fără avertisment Marile Câmpii ale Statelor Unite. Evenimentul a rămas una dintre cele mai dramatice tragedii meteorologice din istoria americană, nu atât prin forța sa naturală, cât prin caracterul neașteptat […]
China a declarat luni că speră ca guvernul și poporul iranian să poată depăși dificultățile actuale cu care se confruntă țara și să mențină stabilitatea, referindu-se la protestele soldate cu victime din statul bogat în petrol din Orientul Mijlociu. China se opune folosirii forței sau amenințării cu forța în relațiile internaționale, a declarat un purtător […]
Curtea de Apel Bucureşti urmează să dezbată contestaţia faţă de înfiinţarea comitetului de analiză privind modificarea legilor justiţiei # Rador
Curtea de Apel Bucureşti urmează să dezbată, astăzi, contestaţia avocatei Silvia Uscov, membră AUR, faţă de înfiinţarea, la Palatul Victoria, a comitetului de analiză privind modificarea legilor justiţiei. Şedinţa de judecată este programată peste o oră, iar prim-ministrul, Guvernul şi Secretariatul General al Guvernului au calitatea de pârât. Comitetul a fost înfiinţat în decembrie, printr-o […]
Președintele Donald Trump a declarat că liderii iranieni au dat semne că vor să „negocieze”, după ce liderul american a amenințat cu acțiune militară în urma uciderii unor protestatari. În declaraţii făcute la bordul Air Force One, Trump a spus că este în pregătire o întâlnire, dar a avertizat că ar putea acționa înainte ca […]
„Nu vom permite ca Ungaria să fie târâtă în război”, scrie premierul Viktor Orbán pe Facebook # Rador
Premierul ungar Viktor Orbán a menţionat într-o postare pe Facebook: „În 2010 ne-am angajat să scoatem Ungaria din criza financiară, care a fost provocată de stânga. Toată lumea cunoaşte rezultatul: un milion de noi locuri de muncă, a 13-a pensie lunară, reducerea facturilor la utilități și creșterea salariilor. Apoi ne-am angajat să protejăm Ungaria de […]
China a ripostat faţă de declaraţiile lui Trump despre Groenlanda și își apără activitățile din Arctica # Rador
China a îndemnat luni Statele Unite să nu folosească alte țări drept pretext pentru a-și urmări propriile interese, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar avea nevoie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor. „Arctica privește interesele generale ale comunității internaționale”, a declarat purtătoarea […]
Situația din Iran este „sub control total” după escaladarea violențelor legate de protestele din weekend, a declarat luni ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, potrivit unei traduceri în limba engleză. Araqchi a adăugat că avertismentul președintelui SUA, Donald Trump, adresat Teheranului cu privire la posibile acțiuni în cazul în care protestele ar deveni sângeroase, i-ar […]
România avea o producţie de energie electrică de aproape 7.500 de megawaţi şi un consum de 8.600 # Rador
România avea, în urmă cu o jumătate de oră, o producţie de energie electrică de aproape 7.500 de megawaţi şi un consum de 8.600. Potrivit site-ului operatorului de transport Transelectrica, deficitul era acoperit din importuri care reprezintă, în acest moment, aproximativ 10 la sută din necesar. În contextul vremii geroase şi a consumului mare de […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în Comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi – etaj 6, sala 6054 – Guvern * Palatul Victoria: Ședință de lucru cu viceprim-miniștrii – ora 12:00 – Culte, Biserică * Cluj-Napoca: Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla şi […]
Donald Trump a afirmat că liderii Iranului l-au contactat după ameninţările sale cu acţiunea militară # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului au luat legătura pentru a încerca să negocieze, în urma amenințărilor sale cu acțiuni militare ca răspuns la uciderea protestatarilor. Vorbind cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, el a afirmat că se pregătește o întâlnire, dar că Statele Unite ar putea fi nevoite să […]
Încotro se îndreaptă Republica Islamică Iran, la aproape 47 de ani de la revoluția ayatollahului Khomeini? se întreabă Les Echos, remarcând că ”în urma amplificării protestelor pe parcursul weekendului, plutesc multe alte întrebări asupra țării și a viitorului celor 92 de milioane de locuitori ai săi”. ”În primul rând, cât de departe vor merge oamenii […]
Andrea Bocelli va susţine un recital în deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 # Rador
Tenorul italian Andrea Bocelli a anunţat că va susţine un recital la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026. Alături de starul italian va cânta şi solista americană Mariah Carey, a cărei prezenţă a fost anunţată luna trecută de organizatorii evenimentului. Evenimentul va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, […]
24CHASA: Votul pozitiv al României pentru UE-Mercosur declanșează un scandal în coaliția de guvernare # Rador
24CHASA (Bulgaria), 11 ianuarie 2026 – Primul scandal al anului în coaliția de guvernare din România a izbucnit din cauza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul comercial sud-american Mercosur, a relatat site-ul de știri Hotnews, citat de BTA. Decizia României de a susține acordul a atras critici dure din partea Partidului Social Democrat (PSD) […]
Realizator: Mihaela Enache – Cea de-a 83-a ediție a Galei Globurilor de Aur va avea loc în această noapte în Beverly Hills, California. Sunt recompensate cele mai bune producții din cinematografie și televiziune, iar ceremonia este considerată o avancronică a Oscarurilor care se vor decerna în luna martie. Reporter: Mihaela Mihai – Pelicula „O luptă […]
Iranul a făcut apel la organizarea unui marș național luni în sprijinul regimului și în opoziție cu protestele, descrise de autoritățile iraniene ca fiind acte recente de profanare și insulte împotriva simbolurilor islamice, inclusiv a Coranului. Consiliul de Coordonare a Propagării Islamice (IPCC) a îndemnat duminică publicul să participe la marșul programat pentru luni la […]
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut că pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești # Rador
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut duminică seară într-o emisiune televizată că pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Ea afirmat la Antena 3 că cei trei piloni după care funcționează statul român prevăzuți de Constituție – puterea executivă, cea legislativă și cea judecătorească – înseamnă un echilibru […]
Spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte” își are premiera în cinematografele din Statele Unite # Rador
Spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, pus în scenă la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, are premiera duminică în cinematografe din Statele Unite. Este pentru prima oară când un spectacol românesc ajunge pe marile ecrane din America într-o versiune filmată special pentru o asemenea difuzare. Reporterul RRA Mihaela Helmis precizează că piesa este regizată […]
